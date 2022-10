Deutschland im zermürbenden Vielfrontenkrieg

von WiKa (qpress)

BRDigung: Ausgerechnet Deutschland führt zur Zeit einen nahezu aussichtslosen Vielfrontenkrieg. Ganz so, als hätte es aus seiner eigenen Geschichte rein gar nichts gelernt. Ja, es ist kein „konventionelles Schlachten“, wie man das früher so machte. Das kommt vielleicht noch als Bonus obendrauf. Es nennt sich heute „hybride Kriegsführung“. Das hört sich zeitgemäßer an. Zuvorderst sind wir im Krieg gegen Russland, wenn auch unausgesprochen, und bemühen dafür den nächstbesten willigen Stellvertreter, die Ukraine. Dies natürlich mit der freundlichen Unterstützung unserer allerbesten Freunde, die Russland schon immer gerne eingehegt sehen wollten und denen es völlig egal ist wen sie für diesen Zweck verheizen.

Dann führen wir noch den Krieg gegen das Klima. Möchte man Wissenschaftlern glauben, die im Mainstream nicht vorkommen und die keine Verbindung zum IPCC haben, führen wir diesen Krieg im Stil eines Don Quijote. Der stürzte sich todesmutig auf die besondere Bedrohungslage „Windmühle“ (ein weiterer grüner Kriegsschauplatz). Acht Abbildungen, die zeigen, dass die menschengemachte Klimakrise ein Computermodell, keine Realität, ist … [Sciencefiles]. Aber die erschlagende Masse der dafür aufgewendeten Geldmittel zeigt uns das Ausmaß der Verheerung, die wir für den Klimawandel-Handel aufzuwenden haben. Deutschland, mit einem angeblichen Anteil von 1,5 Prozent des menschengemachten CO2-Ausstoßes, wird durch seinen erbarmungslosen Klimakrieg die Welt retten, das ist Gesetz†. Andere Staaten lehnen sich dabei gähnend zurück und bedauern, dass Deutschland künftig wohl als Absatzmarkt für ihre Produkte ausfallen wird.

Krieg bis zur Vergasung

Dann ist da noch der Gaskrieg, der gerade konträr zum Krieg gegen das Klima abläuft. Entweder ist die Klimabekämpfung schon so erfolgreich, dass wir wieder nachheizen müssen, es aber wegen Putin angeblich nicht können, obschon er uns ohne Unterlass Erdgas wie Sauerbier anbietet. Hier ein wenig Statistik dazu, wonach der September sich angeblich in eine Mini-Eiszeit verwandelt und den Gasverbrauch bösartig in die Höhe getrieben hat. Lernen Sie frieren • “Die Bundesnetzagentur warnt” … [Sciencefiles] Ja, Kriege sind einfach unberechenbar. Naja, vielleicht hat ja Putin uns einen Enkel von „Väterchen Frost“ auf den Hals gehetzt, das kann man im Krieg so genau nicht wissen.

Oh Gott, wie konnten wir den nur vergessen. Da ist ja noch der „Weltkrieg“ gegen das Virus, der inzwischen im dritten Jahr seine Verheerungen hinterlässt. An dieser Front dürfen wir gemäß der Einsichten eines irren Gesundheitskaspers namens „Krachstrom„, oder so ähnlich, nicht lockerlassen. Es wird gespritzt was das Zeugs hält. Derweil wird vermehrt gerätselt, ob nicht die Bekämpfungsmethode mehr Opfer fordert als der Feind selbst. Aber auch hier gilt, Augen zu und durch, keine Feigheit vor dem Experiment, denn Schwund ist im Krieg das Lebenselixier des Todes. In manchen Kriegen, da mag man staunen, ist sowas (Vernichtung) gar das erklärtes Ziel.

Bürgerbekämpfung nicht außer Acht lassen

Flankierend führt die Bundesregierung ganz offensichtlich noch einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, kurz „Bürgerbekämpfung„. Das ist ziemlich schwierig, weil man immer einen Teil der Bevölkerung braucht um auf den anderen Teil einzuhacken. Aber es klappt bislang recht gut. So stellt die Regierung zunehmend fest, dass Meinungsabweichler „Feinde der Demokratie“ sind. Das sind dann in der Regel Rechte, Schwurbler, Queerschläger und -denker, eben Nazis und verfassungsschutzrelevante Delegitimierer des Staates, sofern sie die „Einheitsdenke“, wie es in Kriegszeiten vorgeschrieben ist, nicht akzeptieren. Keine Angst, es sind keine Nazis wie in der Ukraine, hier sind sie das mehr auf dem Papier, pro forma, damit man zumindest legitim auf sie eindreschen kann.

Der Krieg gegen die Meinungsfreiheit ist dagegen nur ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. In der Summe der aktuell geführten Kriege kann man das Grundgesetz mehr oder minder in die Tonne treten. Gerade verlangt der erste Ministerpräsidenten nach dem Notstandsrecht, weil die Länder sonst das Konto nicht mehr überziehen können. Will sagen, wir brauchen noch mehr Notstand und Krieg, damit die Regierung ihre Linie(n) halten kann, auch rechtlich gesehen. Heute fragt niemand mehr: „Wollt ihr den totalen Krieg“. Das ist viel zu gefährlich, weil da ein dröhnendes „Nein“ zurückkommen könnte. Ergo macht man einfach mal und sorgt seitens der Regierung für vollendete Tatsachen. Mit einem bundesweiten Notstand ließen sich übrigens gefährlich anmutende Wahlen ganz bequem mal aussetzen.

„Friendly Fire“ macht auch Schaden

In dieser schlimmen Zeit können wir uns die Feinde nicht einfach so aussuchen, die kommen wie das Wetter und wie die USA sie gerade provozieren. Schon gut, das ist jetzt böse Verschwörungstheorie, denn die USA haben es schon immer gut mit sich selbst gemeint und das sollte man nicht ungerecht kommentieren. Leider sind wir nicht einmal mehr in der Position uns die Freunde selbst auszusuchen. Das macht den beschriebenen Vielfrontenkrieg noch viel dramatischer. Aber was solls, aus Sicht bestimmter Industrien taugt jeder Krieg für satte Profite und darauf kam es schon immer an wenn es darum ging die Menschen gegeneinander aufzubringen. Letzteres, wie auch der Souverän, wird von den Politikern gerne vergessen, wenn sie gerade mal wieder einen schönen Tag in der Hirn-Wasch-Lobby erleben durften.

Fazit: Vielfrontenkriege sind erfahrungsgemäß besonders verlustreich. Das Spezifikum des aktuellen Vielfrontenkrieges ist der Vorsatz unserer Regierung. Allerhand Fronten könnten mit einem Federstrich dichtgemacht werden. Das spricht dafür, dass der Hauptkriegsschauplatz derjenige gegen den Souverän ist, dessen Interessen hierbei gnadenlos ignoriert werden. Nicht zuletzt kämpft die (Einheiz)Regierung natürlich um ihren eigenen Machterhalt. Es wäre ja kein Qualitätsmerkmal, sollte sie im Kampf gegen die eigenen Bürger unterliegen. Da muss man sich schon richtig was einfallen lassen. Und Respekt, im Moment sieht es so aus, als läge die bunt schaltende Ampel-Regierung hier noch deutlich nach Punkten vorn. Die zu beobachtende „Schadenmaximierung“ möchte ein geeigneter Indikator dafür sein.

