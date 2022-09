Deutschland bereitet sich akut auf die Folgen von Habecks Zerstörungspolitik vor

Von Theo-Paul Löwengrub (ansage)

Es ist so weit: Da die grünen Ideologen nach ihrer erfolgreichen mutwilligen Zerrüttung der Gasversorgung unbeirrt ihrem Wahnsinnskurs der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke festhalten und ihnen anscheinend niemand dabei Einhalt gebietet, bleibt den Kommunen und dem Katastrophenschutz keinen andere Wahl, als sich konkret auf den Worst Case vorzubereiten. Mit welchen katastrophalen Zuständen im Falle eines Energiekollaps (wie er durch die Zerstörungspolitik Robert Habecks und des ihn schlafwandlerisch gewähren lassenden Bundeskanzlers bewusst provoziert wird) ganz konkret zu rechnen ist, zeigt erstmals eine Analyse, die der Kreis Rheingau-Taunus von dem Berliner Unternehmen KomRe durchführen ließ. In diesem werden die Auswirkungen eines möglichen Blackouts untersucht – exemplarisch am Fall dieses einzigen, mittelgroßen Landkreises (zur Info: Es gibt, inclusive kreisfreier Städte, 401 in Deutschland!). Wohlgemerkt handelt es sich dabei nicht um Gedankenexperiment, eine akademische Theoriestudie für einen hypothetischen Fall, sondern um die Vorbereitung auf ein konkretes, für realistisch und in Kürze bevorstehend erachtetes Ereignis.

Demzufolge wäre innerhalb von 96 Stunden mit 400 Toten zu rechnen – wohlgemerkt nur in diesem einen, zudem eher ländlich geprägten Landkreis. Bereits binnen 24 Stunden würden Nutztiere sterben, Umspannwerke würden ausfallen und Wasserbehälter leerlaufen. Als unmittelbare Folge wäre – wegen der Verknappungslage, aber auch als Folge inaktiver technischer Sicherheitsvorkerhungen – mit Plünderungen, Bränden und einem wirtschaftlichen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe zu rechnen.

Stromausfall weitaus brisanter als Gasausfall

Kreisbrandinspektor Christian Rossel hält die Gefahr eines Blackouts für derzeit die wahrscheinlichste. Ein Gasmangel, auf dem man sich ebenfalls vorbereite, werde nicht die schnellen und dramatischen Folgen haben wie ein umfassender Stromausfall, da ohne Elektrizität praktisch nichts mehr funktioniere. Zuerst würden Internet, Festnetztelefonie und Heizungsanlagen ausfallen, kurz darauf auch das Mobilfunknetz und der Digitalfunk. An Tankstellen gäbe es kein Benzin mehr, Lebensmittel und lebenswichtige Medikamente könnten nicht mehr gekühlt werden, auch elektronische Geld- und Bezahlsysteme würden ausfallen. Wie lange Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Wasserver- und -entsorgung dann noch funktionieren würden, hänge von deren jeweiliger Ausstattung ab. Da man die Stromversorgung auf lokaler Ebene im Kreis nicht mehr sicherstellen könne, müssten sich die Bürger selbst vorsorgen.

Vor diesem Hintergrund ermahnt der Brandinspektor – noch vor wenigen Jahren in Deutschland völlig undenkbar! – die Bürger ganz konkret, sich zeitnah mit Lebensmitteln und Trinkwasser einzudecken (das, was früher als Spinnerei von „Preppern“ abgetan wurde, wird also nun Bürgerpflicht). Der Kreis werde dafür sorgen, dass Verwaltung und Katastrophenschutz funktionieren würden, damit die Notfallhilfe koordiniert werden könne; die KomRe-Analyse habe deshalb auch die Einrichtung entsprechender Strukturen als vordringliche Aufgabe empfohlen, so Rossel. Höchste Priorität habe dabei die „Betriebsmittelsicherheit“, um Strom für Server und satellitengestützte Kommunikationssysteme für die Krisenstäbe sicherzustellen. Das derzeit verfügbare Notstromaggregat im Kreishaus könne 16 Stunden im Dauerbetrieb laufen. Allerdings benötigen auch Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte mehrere 10.000 Liter Sprit für die Notaggregate – pro Tag. Deshalb stehe man bereits in Verhandlungen mit Heizöl-Lieferanten.

Absolut reale Gefahr

Die Krisenvorbereitungen im Rheingau-Taunus-Kreis sind kein Einzelfall; auch in immer mehr anderen deutschen Kreisen und kommunalen Gebietskörperschaften rechnet man mit ähnlichen Szenarien. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), bestätigte gegenüber der „Welt am Sonntag”, dass die Blackout-Gefahr nunmehr absolut real sei. Die Bundesregierung sei jedoch nicht ansatzweise ausreichend darauf vorbereitet. Landsberg geht sowohl von feindlichen Hackerangriffen als auch von einer Überlastung des Stromnetzes aus – „etwa wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen“. Für einen umfassenden Stromausfall müsse der zivile Katastrophenschutz viel intensiver ausgebaut werden.

Deshalb ruft auch Landsberg die Bevölkerung zur Selbstvorsorge auf. Entsprechend der Empfehlung des Bundesamts für den Katastrophenschutz, solle man Wasser- und Lebensmittelvorräte für 14 Tage im Haus haben. Allerdings folge kaum jemand dieser Empfehlung. Er drängt die Menschen, sich bewusst zu machen, dass bei einem Stromausfall kein Wasser mehr fließe, man nicht tanken könne und sein Handy nach zwei Tagen nicht mehr laden könne. Auf dieses Szenario sei man „in keiner Weise vorbereitet“. Dass dieses jedoch bevorsteht, ist mehr als wahrscheinlich: Durch die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke, an der Habeck (trotz seines technisch impraktikablen und unsinnigen Plans einer „Notfallreserve”) stur festhält, droht eine Lastunterdeckung, sodass in bestimmten Lagen der gesamte Strombedarf Deutschlands nicht mehr gedeckt werden können wird. Die zwangsläufige Folge ist dann die freiwillige oder zwangsweise Abschaltung großer Stromverbraucher wie Industriebetriebe – oder eben regionale Blackouts.

Beispielloser Blindflug

Wenn auch Stromausfälle die drastischsten Auswirkungen bedeuten, so könnte sich ähnlich dramatisch auch die Gasversorgung entwickeln: Deutschland muss, nach der Einstellung der russischen Gaslieferungen über die Ostpipelines, über Nordsee-Pipelines und Flüssiggashäfen im Nordwesten versorgt werden. Wie die Gaswirtschaft mitteilt, sind die Leitungen und Kompressorstationen im Gasnetz für diese umgekehrte Fließrichtung von West nach Ost jedoch nicht ausgelegt. Bei einem Ausfall der Gasinfrastruktur, könnte die Belieferung küstenferner Standorte, wie etwa Bayern, erschwert werden.

Aus alledem geht einmal mehr hervor, dass die Bundesregierung in einem beispiellosen Blindflug alles dafür Tut, das eigene Land und die Bevölkerung nie gesehen Gefahren auszusetzen und einen unermesslichen Schaden herbeizuführen. Die Fehler Merkels, die mit der von den Grünen vorangetriebenen katastrophalen „Energiewende” Deutschland in völlige Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen gebracht hat, wurden nicht ansatzweise korrigiert, sondern verstärkt – indem man von heute auf morgen einen Sanktionskrieg gegen Russland vom Zaun brach und so tat, als sei Deutschland selbst angegriffen worden. Mittlerweile zeigt sich, inzwischen für jedermann offensichtlich, die atemberaubende Inkompetenz und Stümperhaftigkeit der mit derart sensiblen Herausforderungen betrauten politischen Entscheider, die auf auf die Folgen der von ihnen selbst ausgelösten Krise nicht ansatzweise vorbereitet sind. Die direkten und indirekten Folgen dieser amokartigen und völlig verantwortungslosen Politik kosten potentiell hunderttausende Menschenleben – und sind in ihrer gesellschaftlichen und sozialen Tragweite noch überhaupt nicht absehbar.

