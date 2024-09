Deutsche: Wie die Lämmer zur Schlachtbank?

Max Erdinger (qpress)

Berliner Politiker pokern hoch. Das Leben der Deutschen ist ihr Einsatz. Die Kriegsgefahr steigt täglich und dennoch werden sowohl die „roten Linien“ Moskaus als auch diejenigen Pekings fortgesetzt ignoriert. Die Bande spielt mit Ihrem Leben, dem Leben Ihrer Familie, dem von Freunden und Bekannten! Wie lange, dachten Sie, können Sie sich das noch bieten lassen? Es ist diese deutsche Politbande, die auf den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele tief in Russland dringt. Die Bundesmarine nutzt die Taiwanpassage, ohne daß irgendwer wüsste, inwiefern das deutschen Interessen dient. Die Chinesen ärgert das. Wozu? Anton Hofreiter von den Grünen, der schon rein optisch die personifizierte Mogelpackung ist und leicht mit einem hippiesken Peacenic verwechselt wird, behauptet dreist, der Einsatz westlicher Langstreckenraketen gegen Ziele tief in Russland sei „alternativlos“. Und das, obwohl Wladimir Putin bereits erklärt hatte, was tatsächlich alternativlos ist, nämlich, von einem Krieg der Nato gegen Russland zu sprechen, wenn sich Typen wie Hofreiter durchsetzen. Alternativlos sei für Russland folglich auch, die Nato insgesamt als den Feind zu identifizeren und dementsprechend zu handeln. Das ändere die gesamte Militärdoktrin Russlands. Teil dieser Doktrin sind auch die Kriterien, nach denen Russland Nuklearwaffen zur Anwendung bringen würde. Da paßt natürlich eine Meldung aus Washington dieser Tage, derzufolge das Pentagon eine Studie in Auftrag gegeben hat, welche die Auswirkungen eines Atomkrieges auf Europa untersuchen soll, um zu einer möglichst realistischen, politisch-militärstrategischen Einschätzung hinsichtlich des Risikos für die USA selbst zu kommen. Das jedoch schreckt einen Hofreiter nicht. Putins Drohungen hätten sich wiederholt als leer erwiesen, meinte der grüne Vorsitzende des Ausschusses für die Angelegenheiten der EU, weswegen man auf Putins neuesten Kommentar auch nichts zu geben brauche. Mit anderen Worten: Hofreiter legt die Verantwortung für Ihr deutsches Leben beim russischen Putin ab und zockt bloß noch. Wie bei Grünen durch die Bank üblich, tut er das nicht mit seinem eigenen Einsatz. Sein Spieleinsatz sind Sie. Hofreiter spielt „russisch Roulette“ und hält die Knarre dabei nicht an seinen eigenen, sondern an Ihren Schädel. Damit ist er als „Volksvertreter“ endgültig untragbar geworden und es läge am deutschen Souverän, ihn unter allen Umständen politisch unschädlich zu machen. Und nicht nur ihn. Überhaupt geht es nicht länger mehr, sich Typen als Volksvertreter vorsetzen lassen, die in Wahrheit Zocker sind. Man zockt nicht mit dem Leben anderer Leute – und mit dem der eigenen Landsleute schon gar nicht. Und im konkreten Fall täte man es sowieso nicht, da weder Russland noch die Ukraine Mitglieder der EU oder der Nato sind. Es gibt keinerlei Beistandspflichten den Ukrainern gegenüber. Gar keine. Vor zweieinhalb Jahren scheint das in Berlin auch noch Konsens gewesen zu sein. Man erinnere sich an die Nummer mit den 5.000 Stahlhelmen, welche die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ohne Anerkennung irgendwelcher Pflichten, rein als Sympathiebekundung, an die Ukrainer verschenken wollte. Und an das Hohngelächter, mit dem sie für ihren naiven Vorschlag überzogen worden war.

Es ist wie mit der einen Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. Ein Hofreiter allein macht zwar noch keine Lebensgefahr, aber im Verbund mit den anderen Kriegstreibern quer durch die Parteienlandschaft wird er brandgefährlich. Roderich Kiesewetter (CDU), Agnes Marie Strack-Zimmermann (FDP), Michael Roth (SPD) und so viele andere: Sie alle scheinen zu glauben, der Krieg sei ein Videospiel, in welchem man sich x-mal erschießen lassen kann, weil man ohnehin immer wieder aufsteht, um das Spiel noch einmal von vorn zu beginnen.

Nein, Putin blufft nicht. Der Beginn der russischen SMO in der Ukraine am 24.Febraur 2022 beweist das. Geduld ist nicht dasselbe wie ein Bluff. Putin hatte lange Jahre Geduld bewiesen, mindestens acht Jahre lang, von 2014 (Maidanputsch) bis 2022 – und trotz der Massaker, welche die ukrainische Armee in diesen Jahren an den ethnischen Russen im Donbass verübt hatte. Angriffe in die Tiefen Russlands wird er allein deswegen schon nicht unbeantwortet lassen können, da die Russen insgesamt nicht ewig Verständnis für sein taktisch kluges Geduldsspiel haben. Seine Geduld würde ihm innenpolitisch gefährlich werden. Wladimir Putins Vorrat an Geduld geht zur Neige. Nicht zur Neige gehen allerdings die militärischen Fähigkeiten Russlands, ganz im Gegensatz zu denen der Nato. Dazu kommt, daß Russland zwar ein Neuntel der globalen Landmasse umfasst, aber nur 144 Mio. Einwohner hat, so viel, wie Deutschland und Frankreich zusammen auf einem viel kleineren Gebiet. Mit seinen 450 Millionen ist die gesamte EU um ein Vielfaches dichter besiedelt als Russland, was automatisch zur Folge hat, daß ein Atomkrieg in Europa noch viel verheerender wäre als einer in Russland, wo er für sich genommen schon als apokalyptisch bezeichnet werden müsste. Man bedenke: Russischen Hyperschallraketen hätte der Westen momentan nichts entgegenzusetzen. Eine einzige russische „Sarmat“ würde ausreichen, um wahlweise entweder Frankreich oder Deutschland komplett zu zerstören und auf Jahrhunderte hinaus unbewohnbar zu machen.

Panik zu Recht?

Eigentlich kann sich kein vernunftbegabter Mensch vorstellen, daß es zu einem Atomkrieg kommen würde. Auch den Amerikanern müsste inzwischen klar sein, daß sie nicht mehr auf einer Insel der Unangreifbarkeit zwischen Atlantik und Pazifik zuhause sind. Ein kommender Atomkrieg würde auch die USA selbst treffen und das Vereinigte Königreich sowieso. Einer Meldung vom heutigen Tage zufolge sind die britischen Inseln bereits von russischen U-Booten eingekreist. Dafür sind in der Ostsee amerikanische U-Boote eingetroffen. Was sich ein vernunftbegabter Mensch vorstellen kann, ist bei der Gefahreneinschätzung allerdings so wenig ein Maßstab wie Hofreiters fahrlässiges Spiel mit Wahrscheinlichkeiten.

Sollten tatsächlich westliche Langstreckenraketen tief nach Russland hinein abgeschossen werden, würden sich die Russen zunächst auf den Weltraum kaprizieren und die westlichen Satelliten „abschalten“, welche der Nato die nötigen Geodaten zur Kriegsführung liefern, meint der Ex-UN-Waffeninspekteur Scott Ritter.

Spekulation

Wenn man sich nun partout nicht vorstellen kann, daß jemand so dumm sein könnte, sehenden Auges den Dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen, dann fragt man sich unwillkürlich, was die nuklearen U-Boot-Aufmärsche und die ganze Kriegsrhetorik eigentlich sollen. Man weitet den Blick etwas und hört auf damit, auf die Weltkriegsgefahr zu starren wie das hypnotisierte Kaninchen auf die Schlange. Worum könnte es noch gehen?

Unzweifelhaft ist es so, daß die politischen Eliten des „Wertewestens“ mehr als genug auf dem Kerbholz haben, um nichts so sehr zu fürchten wie ihren Macht- und Immunitätsverlust. Es könnten Prozesse auf sie warten. Wegen nichts trachtet auch in den USA niemand verzweifelt Donald Trump nach dem Leben. Am Sonntagnachmittag hat er den zweiten Attentatsversuch innerhalb von zwei Monaten überlebt. Ihn im Gefängnis verschwinden zu lassen, hat nicht funktioniert. Und Donald Trump hat angekündigt, daß er“aufräumen“ wird. Einschränkung: Auch in den USA ist „vor der Wahl“ nicht dasselbe wie „nach der Wahl“ – und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ungeachtet dessen ist es dennoch so, daß der sogenannte Souverän in der westlichen Welt nicht nur ein Hühnchen, sondern einen riesigen Truthahn zu rupfen hätte mit seiner polit-medialen „Elite“.

Verbotene „Gain Of Function“-Forschung in Biolaboren auf US-Militärbasen in den USA und anderswo (Georgien & Ukraine), „Corona“ und die Folgen, obskure Impfstoffdeals in der EU (v.d. Leyen), massenhaft tote Sportler nach der mRNA-Impfung und eine exorbitante Zunahme an hochaggressiven Krebserkrankungen, Erosion der inneren Sicherheit (Messerattacken, Sprengstoffanschläge) , Schleifung der Grundrechte (Lockdowns), Krieg gegen die Meinungsfreiheit, Geheimdienstliche Instrumentalisierung der sozialen Netzwerke (Twitter-Files, Facebook, neuerdings auch Telegram usw.), Zensur, Anzetteln des Ukrainekriegs, Ruin der Wirtschaft per Sanktionen, Nordstream-Sprengung, Energiewende, Unterwanderung der Justiz, Schleifung der Gewaltenteilung, notorische Lügenhaftigkeit in jedem Zusammenhang, Unterstützung für Völkermörder und Kriegsverbrecher (Israel), steuerpolitische Beraubung des Souveräns usw. usf.: Da käme genug zusammen, um besagten Truthahn zu rupfen.

Wie sich also aus der Bredouille befreien? – Na so, wie so oft schon. Mit Panikmache wegen nichts. Man müsste nur den Teufel an die Wand malen und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs gewaltig übertreiben, um das Angstproblem danach auch selber „zu lösen“, sich dafür feiern lassen und danach, wie gewohnt, auch weiterhin parasitär vor sich hinschmarotzen, während einem der Dank, die Vergebungsbereitschaft und die Bewunderung des Fußvolks für alle Zeiten hinterherschleichen.

Ob’s wohl so ist? – Man weiß es nicht. So viel steht aber fest: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn es die beschissenste Hoffnung ist, die jemals als eine bezeichnet worden ist.

