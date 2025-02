Deutsche wählen weiter so

Nach dem Anschlag in München gab es bereits die ersten Abwehrbewegungen gegen rechts. Dabei sind die bisherigen Parteien unwillens, etwas zu ändern und die Sicherheit oder gar den Wohlstand der Bürger zu garantieren. Bundeskanzler Olaf Scholz möchte sogar eine Notlage ausrufen, um die Ukraine weiter finanzieren zu können – um Lasten vom Bürger abzuwenden.

Nach dem Besuch im Konzentrationslager Dachau hat der US Vizepräsident JD Vance in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferez die Teilnehmer auf eine Änderung eingeschworen.

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)

(Visited 32 times, 32 visits today)