„Der Zusammenbruch von Schengen“ – Über eine Million illegale Migranten beantragen die spanische Staatsbürgerschaft!

Als die sozialistisch-kommunistische Regierung unter Pedro Sánchez erstmals ankündigte, eine Massenlegalisierung von Migranten in ihrem Land einzuleiten, ging sie von 500.000 Menschen aus. Nun werden doppelt so viele Menschen legalisiert wie ursprünglich angegeben, und – was für den Rest Europas von Bedeutung ist – diese Migranten haben nun das Recht, sich frei im Schengen-Raum zu bewegen.

Quelle: legitim

Aufgrund dieser Massenamnestie hat die New York Times Spanien nun als „Leuchtturm der globalen Linken“ bezeichnet. Im April erließ die sozialistisch-kommunistische Regierung in Madrid erstmals das Dekret, das illegalen Migranten drei Monate Zeit gab, ihren Antrag einzureichen. Laut der New York Times waren bereits mehr als 1 Million Anträge von illegalen Einwanderern eingegangen.

Der Vorsitzende der Partei Vox, Santiago Abascal, hat Ministerpräsident Pedro Sánchez vorgeworfen, die langfristige Strategie zu verfolgen, Millionen von Ausländern einzubürgern, um sich selbst und den linken Parteien einen Wahlvorteil bei den bevorstehenden Wahlen zu verschaffen:

Pedro Sánchez ist bereit, uns die nächsten Parlamentswahlen zu rauben, indem er die Volkszählung manipuliert und die spanische Staatsangehörigkeit verschenkt. Und wir müssen uns mobilisieren, um zu verhindern, dass er uns – nach allem, was er uns bereits geraubt hat – auch noch die Wahlen raubt. Wir freuen uns, dass die Anzeige von Santiago Abascal Gehör gefunden hat. Das Schlimmste von Pedro Sánchez ist bereits eingetreten … — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 30. Juni 2026 (Vgl. x.com)

In ganz Europa reagieren konservative und rechtsgerichtete Politiker schockiert auf die enormen Legalisierungszahlen, die Spanien derzeit meldet. Die polnische Europaabgeordnete Anna Bryłka schrieb:

Die Entscheidung, sie zu legalisieren, bedeutet, dass sie sich frei in ganz Europa bewegen und niederlassen können. Linke Regierungen treiben den Zusammenbruch des Schengen-Raums voran und setzen die Sicherheit der Europäer aufs Spiel. Spanien hat nicht nur im Rahmen des Migrationspakts und in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz die Befugnis, illegale Einwanderer in andere Länder abzuschieben, sondern legalisiert auch deren Aufenthalt.

Sánchez wurde zudem vorgeworfen, das Gesetz ohne demokratische Legitimität verabschiedet zu haben. Er gab bekannt, dass der Ministerrat das Dekret gebilligt habe, mit dem die Umsetzung dieses Beschlusses in die staatliche Rechtsordnung eingeleitet werde. Bemerkenswert ist, dass diese Massenlegalisierung niemals formell vom Parlament verabschiedet wurde. Stattdessen setzte Sánchez ein Notstandsdekret durch. Der Politiker bewarb das Dekret, indem er von Menschen sprach, die sich in Spanien in einer „irregulären Situation“ befinden, und merkte an: „Wieder einmal bin ich stolz, Spanier zu sein.“

Forderungen an die Europäische Kommission, Spanien unverzüglich aus dem Schengen-Raum auszuschließen, stießen auf Schweigen. Täglich gelangen illegale Einwanderer über dieses Land nach Europa.

Wie sowohl von der spanischen Opposition als auch von vielen anderen politischen und medialen Stimmen vorhergesagt und gewarnt, stellt sich heraus, dass es weitaus mehr Neuankömmlinge gibt, die bereit sind, ihren Aufenthalt zu legalisieren, als von den spanischen Behörden angekündigt.

Das Programm zur Legalisierung des Aufenthaltsstatus geht auf eine Bürgerinitiative aus dem Jahr 2024 zurück, die von über 700.000 Menschen unterstützt wurde. Die Maßnahme wurde zudem von Hunderten von Organisationen, die sich als „humanitär“ bezeichnen, sowie von Wirtschaftsverbänden und der katholischen Kirche unterstützt. Um mit einer Genehmigung des Antrags rechnen zu können, muss sich der Neuankömmling seit mindestens fünf Monaten in Spanien aufhalten und darf nicht vorbestraft sein.

Quelle: Remix

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