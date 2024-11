Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union drohen Georgien mit Konsequenzen, nachdem sich die georgischen Bürger für friedliche Beziehungen zu Russland und traditionelle moralische Werte ausgesprochen haben.

Bezeichnenderweise finden in den USA gerade Präsidentschaftswahlen statt, die von Chaos und Schuldzuweisungen wegen Wahlfälschung und Stimmenkauf durch Oligarchen und Großunternehmen geprägt sind.

Willkommen in der westlichen Demokratie, in der es eine faire Wahl ist, wenn man so wählt, wie es die Machthaber wollen. Wenn man falsch wählt, ist es ein manipuliertes, fehlerhaftes Ergebnis, das ignoriert oder, schlimmer noch, annulliert werden sollte.

So lautete die hitzige Reaktion westlicher Staaten auf den Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum (GD – Georgian Dream) am vergangenen Wochenende in dem südkaukasischen Land. Die Partei warb im Wahlkampf mit einem starken, klaren Bekenntnis zu friedlichen nachbarschaftlichen Beziehungen zu Russland.

Die GD erklärte auch ihre Unterstützung für traditionelle soziale und moralische Werte und lehnte die pseudoliberale Agenda des Westens zur Förderung geschlechtsspezifischer LGBTQ+-Identitäten ab, die von den vom Westen unterstützten georgischen Oppositionsparteien vertreten wurde.

Am Ende des Tages errang Georgian Dream einen überwältigenden Sieg mit fast 54 Prozent der Stimmen, was den Erhalt von 90 der insgesamt 150 Parlamentssitze bedeutete. Vier Oppositionsparteien, die sich für eine engere Integration mit der NATO und der EU und für die Rechte von LGBTQ+ einsetzen, erhielten weniger als 38 % der Stimmen.

Es ist lobenswert, dass das georgische Volk trotz der massiven westlichen Einmischung in die Wahl seine demokratischen Rechte wahrgenommen hat. Westliche Gelder und NROs haben die Oppositionsparteien gestärkt. Im Falle eines Sieges hätte die neue pro-westliche Regierung Georgien zusammen mit dem von der NATO unterstützten ukrainischen Regime zu einer zweiten Kriegsfront gegen Russland gemacht. Georgien und die Ukraine standen im Mittelpunkt der westlichen Politik der Ausweitung der NATO an den Grenzen Russlands. Beide Länder wurden bereits 2008 zu künftigen Mitgliedern des Militärblocks erklärt, obwohl die NATO-Mitgliedschaft für Russland eine rote Linie darstellt.

Glücklicherweise waren sich die georgischen Wähler der geopolitischen Herausforderungen bewusst und sprachen sich dafür aus, friedlichen regionalen Beziehungen Vorrang zu geben und die fiktiven Sicherheitsprivilegien der NATO abzulehnen.

Die Schuldzuweisungen des Westens waren nach dem Ergebnis schnell und heftig. Westliche Medien berichteten, dass westliche „Meinungsforscher“ behaupteten, es habe Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegeben. Was hatten westliche Meinungsforscher überhaupt in Georgien zu suchen? Solche Einrichtungen klingen eher nach einem Komplott, um nach den Wahlen Unruhe zu stiften.

Wie sich herausstellte, gab es in den Wahllokalen tatsächlich Vorfälle von Stimmenkauf, Wahlmanipulation und Einschüchterung. Videos zeigten jedoch, dass es sich dabei um von den vom Westen unterstützten Oppositionsparteien organisierte Agitationsmaßnahmen handelte.

Glücklicherweise handelte es sich jedoch nur um relativ geringfügige Vorfälle, die das Endergebnis nicht ungültig machten. Der Zentrale Wahlausschuss Georgiens erklärte, dass der Prozess frei und fair war. Das zugelassene Wahlprüfungsgremium hat sein Urteil abgegeben, und damit sollte es sich erledigt haben.

Die unterlegenen Oppositionsparteien, die sich eher wie eine fünfte Kolonne denn wie patriotische Vertreter verhalten, weigern sich jedoch, das Ergebnis als rechtmäßig anzuerkennen. Die georgische Präsidentin Salome Surabitschwili erniedrigte ihr in der Verfassung verankertes Amt der politischen Neutralität, indem sie Georgian Dream beschuldigte, „die Wahl zu stehlen“. Sie erhielt ein prominentes Interview auf CNN, um ihre verräterische Behauptung zu verbreiten, Russland habe sich in die Wahl eingemischt, um die Opposition zu behindern.

Moskau wies die Vorwürfe der Einmischung vehement zurück. Es verwies stattdessen auf die zahlreichen Beweise dafür, dass westliche Staaten energisch versucht hatten, die Stimmen für Oppositionsparteien, die eine gemeinsame Agenda vertraten, zu erhöhen.

Zu diesem frühen Zeitpunkt nach den Wahlen ist nicht klar, ob die Oppositionsparteien an ihren Drohungen festhalten werden, Straßenproteste gegen die neue Legislative zu veranstalten. Sicherlich kann man sich vorstellen, dass westliche Mächte und Organisationen solche Unruhen nur zu gerne unterstützen und verstärken werden – wenn sie sie nicht schon selbst anstiften.

Irakli Kobakhidze, der Führer des Georgischen Traums, lobte die Bürger dafür, dass sie für eine friedliche Zukunft gestimmt haben. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Proteste der Opposition in der Bedeutungslosigkeit versinken werden, da sie, wie er sagte, die Unterstützung der Bürger haben.

Die Geschichte zeigt allerdings, dass diese Zuversicht unangebracht sein könnte, oder zumindest nicht selbstgefällig sein sollte.

Es gibt ein unheilvolles Echo der US-geführten Putsche in Georgien während der Rosenrevolution 2003 und der Maidan-Revolution in der Ukraine im Jahr 2014.

Georgien war eine der ersten in einer Reihe sogenannter Farbrevolutionen, die in den postsowjetischen Regionen stattfanden. Die Fingerabdrücke der CIA, USAID, der Soros-Stiftung und anderer westlicher imperialistischer Agenturen sind überall auf diesen Bewegungen zu sehen. Es besteht kein Zweifel, dass sie mit Hilfe westlicher Medien inszeniert wurden, um russlandfeindliche Regime zu schüren, mit dem letztendlichen Ziel, Russland selbst zu destabilisieren.

Die Farbrevolutionen waren für die betroffenen Länder eine Katastrophe. Die georgische Rosenrevolution führte zu dem despotischen, korrupten Regime von Michail Saakaschwili, der derzeit wegen Machtmissbrauchs im Gefängnis sitzt.

In der Ukraine führte die Orangene Revolution von 2004-2005 zur Maidan-Bewegung von 2014, die in einem Neonazi-Regime gipfelte, das das Land in einem Stellvertreterkrieg mit Russland auf Geheiß seiner NATO-Herren zerstörte. Schätzungen zufolge wurden in den fast drei Jahren des Konflikts 600 000 bis 700 000 ukrainische Soldaten getötet. Millionen von ukrainischen Bürgern wurden vertrieben oder sind aus ihrem Land geflohen. Das Land ist beim westlichen Kapital hoch verschuldet, und seine Bodenschätze sind im Besitz der Wall Street.

Georgien ist vom gleichen Schicksal verschont geblieben – bis jetzt. Die Wahrheit ist, dass Georgien im Vorfeld dieser letzten Wahl einer zweiten Farbrevolution ausgesetzt war. Um es klar zu sagen: eine zweite Farbrevolution ist in Georgien nicht in Vorbereitung, sie ist bereits im Gange. Die Frage ist: kann das georgische Volk mit seinen vier Millionen Einwohnern sie endgültig besiegen?

Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union machen sich über die jüngsten georgischen Wahlen lustig und deuten an, dass sie die neue Regierung nicht anerkennen werden und dass es „Konsequenzen“ geben wird. Tatsache ist, dass die westlichen despotischen Mächte bereits in den Wochen vor der Wahl am 26. Oktober mit Konsequenzen gedroht haben. Die Georgier haben Mut bewiesen und sich nicht von westlichen Drohungen oder Bestechungsgeldern einschüchtern lassen. Dieser Mut ist ein gutes Omen für die künftige Unabhängigkeit und Entwicklung des Landes. Aber Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde.

erschienen am 1. November 2024 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

