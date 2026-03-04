Der Westen im Krieg und die Gründe für seine unvermeidliche Niederlage: ein Interview mit Emmanuel Todd

„Was auch immer im Iran passiert, die Niederlage des Westens und seiner Zivilisation ist unvermeidlich. Trump kann seine Implosion nicht stoppen, er beschleunigt sie.“ Das amerikanische Imperium bricht zusammen wie die Sowjetunion, sagt Emmanuel Todd. 1976 sagte der Demograf den Fall der kommunistischen Supermacht auf der Grundlage von Säuglingssterblichkeitsdaten voraus. Heute sieht er die demografische Statistik als Zeichen für den Niedergang der Vereinigten Staaten. Und er warnt vor einem wiederbewaffneten Deutschland.

Quelle: strategic culture

Interview mit EMMANUEL TODD, Die Weltwoche, 27. Februar 2026

Der Krieg in der Ukraine betrifft Deutschland, sagte der französische Demograf, Historiker und Bestsellerautor der Weltwoche im Frühjahr 2023. Kurz darauf widmete Emmanuel Todd diesem Land ein Buch, in dem der Nihilismus der westlichen Zivilisation einen wichtigen Ort einnimmt: „Die Niederlage des Westens“, veröffentlicht 2024. Im Frühjahr 2025 erschien ein weiteres Interview in der Weltwoche. Todd erklärte dann: „Russland hat den Krieg gewonnen“. Diese Meinung wird nun von weltbekannten Experten wie dem amerikanischen Oberst Douglas Macgregor geteilt.

Als junger Forscher machte sich Todd 1976 einen Namen, indem er den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhersagte. Er begründete diese Vorhersage mit der hohen Säuglingssterblichkeitsrate im kommunistischen Reich. Später, als er die Einführung des Euro kritisierte, die Frankreich im Austausch für die deutsche Wiedervereinigung forderte, war er sehr gefragt nach Interviews in Deutschland. Todd schrieb der Elite seines Landes eine „deutsche Neurose“ zu. Er sagte voraus, dass die einheitliche Währung Deutschland helfen würde, seine politische Vorherrschaft in Europa zu behaupten.

Sein 2002 erschienenes Buch Après l’Empire wurde zum internationalen Bestseller. Er gab uns sein drittes Interview seit Beginn des Krieges in der Ukraine, in dem er eine Parallele zwischen dem Niedergang Amerikas und dem Zusammenbruch der Sowjetunion zieht. Und er stellt folgende Frage: Was wird Deutschland tun, wenn der Krieg vorbei ist?

Weltwoche: Herr Todd, der Krieg in der Ukraine geht ins fünfte Jahr. Gibt es im Nachhinein irgendwelche Aspekte, die Sie falsch eingeschätzt haben?

Emmanuel Todd: Ich habe immer Skrupel und Zweifel. Die Vorhersage war richtig: Der Westen hat diesen Krieg vor langer Zeit verloren. Hätten die Amerikaner es gewonnen, wäre Joe Biden wiedergewählt worden. Donald Trump ist der Präsident der Niederlage. Heute müssen wir hinzufügen, dass die Folge der Niederlage der Niedergang des Westens ist. Dieser Zusammenbruch einer Zivilisation – der westlichen Zivilisation – kann mit dem Ende des Kommunismus und der Sowjetunion verglichen werden. Es ist immer noch schwierig, ein klares Bild davon zu bekommen, wie es sich entwickeln wird. Sein spektakulärstes Symptom ist der Verlust der Realität.

Weltwoche: Wann haben Sie das Ausmaß des Krieges in der Ukraine erkannt?

Todd: Als ich es schaffte, die Anzahl der Ingenieure in den Vereinigten Staaten und Russland zu bestimmen. Die amerikanische Bevölkerung ist zweieinhalb Mal größer als die russische Bevölkerung, aber die Vereinigten Staaten trainieren weniger Ingenieure. John Mearsheimer, den ich bewundere, glaubt, dass die Ukraine für Russland von existenzieller Bedeutung ist. Das ist zweifellos wahr. Aber im Gegensatz zu Mearsheimer bin ich davon überzeugt, dass die Ukraine für die Vereinigten Staaten noch wichtiger ist: Die Niederlage in der Ukraine offenbart die Schwäche des amerikanischen Systems. Sie hat eine völlig andere Bedeutung als die Niederlagen in Vietnam, Irak und Afghanistan. Die USA verlieren, hinterlassen Chaos und ziehen sich zurück. In der Ukraine führen sie seit 1945 einen Krieg gegen ihren historischen Feind. Es zu verlieren ist unvorstellbar.

Weltwoche: Donald Trump wollte es in 24 Stunden beenden.

Todd: Das war seine aufrichtige Absicht. Trumps Vulgarität und Amoral sind für einen europäischen Bürger wie mich unerträglich. Aber er verteidigt auch völlig vernünftige Gründe. Das MAGA-Projekt „Make America Great Again“ handelt von der Vertretung der Interessen der Nation. Nach einem Jahr musste Trump zugeben, dass trotz Protektionismus und hohen Zöllen die Reindustrialisierung nicht funktionierte. Es gibt einen Mangel an Ingenieuren, Technikern und Fachkräften. Die Analphabetenquote bei Jugendlichen im Alter von 16 bis 24 Jahren ist in den letzten zehn Jahren von 17 % auf 25 % gestiegen. Amerika ist auf Importe angewiesen, ohne sie nicht. Als weltweit führende Macht war die Verlagerung der Industrie nach China reiner Wahnsinn. Selbst im Agrarsektor ist die Handelsbilanz im Defizit. Zölle sind zu einer Bedrohung für den Dollar geworden. Es ist die Waffe eines Imperiums, das von der Arbeit anderer Länder auf Kredit lebt. Der katastrophale Zustand der amerikanischen Gesellschaft macht es unmöglich, MAGA umzusetzen. Es fehlt die notwendige wirtschaftliche und intellektuelle Dynamik.

Weltwoche: Und deshalb muss Trump Kriege gegen seinen Willen führen?

Todd: Das ist sein Dilemma. Er wurde in den letzten Jahrzehnten in den Wirbel der amerikanischen Außenpolitik gesaugt. Die Vereinigten Staaten versuchten, ihr Imperium zu erweitern und zu stärken. Trump hat diese Entwicklung nicht verlangsamt, er hat sie beschleunigt. Joe Biden hat den Niedergang des Imperiums mit dem Krieg in der Ukraine kompensiert. Trump vermehrt die Operationssäle. Er hat versucht, seine Stärke an der Chinas zu messen, die ihn mit seinem Embargo auf seltenen Erden in die Knie gezwungen hat. Er bedroht Kanada und Kuba. Er will Grönland und demütigt die Europäer. In Venezuela hat sich der Imperialismus eines sterbenden Imperiums in Form von Entführung und Plünderung manifestiert. Seine Zollpolitik ist eine Form der Erpressung. In fast allen Bereichen hat sie das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollte.

Weltwoche: Und das alles, weil die Vereinigten Staaten den Krieg in der Ukraine nicht mehr gewinnen können?

Todd: Das sind Ablenkungstaktiken. Das Ergebnis ist, dass seine Feinde Bündnisse bilden: Iran, Russland, China. Trump hat das militärische Engagement der Vereinigten Staaten nicht reduziert, sondern es spektakulär vervielfacht. Mit ihren Kriegsschreien und der Feindseligkeit gegenüber Russland sind die Europäer mitverantwortlich für diese Entwicklung.

Weltwoche: Nach den Verhandlungen in Alaska, in denen europäische Staatschefs von Trump wie Schulkinder behandelt wurden, nannte Emmanuel Macron Putin in einem erschreckenden Interview einen „Oger“ und ein „Biest, das gefüttert werden sollte“.

Todd: Trump nutzt das aus. Amerika – die Biden-Regierung – ist für den Krieg in der Ukraine verantwortlich, aber Trump hat es geschafft, sich als gemäßigter und friedlicher Unterhändler darzustellen. Er wird von den Medien als allmächtiger Herrscher der Welt präsentiert, der sie nach seinem Willen und seinen Fantasien neu organisiert. Und das in einer Zeit, in der Amerika sein erstes strategisches Versagen angesichts Russlands erleidet. Venezuela, Kuba, Grönland – das sind nur Ablenkungstaktiken. Es geht darum, die Aufmerksamkeit von der Ukraine auf andere Operationssäle abzulenken. Das ist auch die Absicht hinter den Verhandlungen. Sie dienen nur dazu, Zeit für alle Beteiligten zu gewinnen. Die Entscheidung wird auf dem Schlachtfeld getroffen, und Trump hat erkannt, dass er Putins Sieg nicht verhindern kann. Die Ukraine steht am Rande eines totalen Zusammenbruchs ihres Systems, so tragisch und traurig das auch für die Ukrainer sein mag.

Weltwoche: Ist der Iran auch eine Ablenkungstaktik?

Todd: Ja. Für mich ist Israel kein autonomes Land, das die Vereinigten Staaten dazu drängt, im Nahen Osten zu intervenieren. Israel ist ein Satellit der USA. Genau wie die Ukraine. Israel tut, was Trump zulässt. Als er einen Waffenstillstand in Gaza wollte, bekam er ihn sofort. Es war Israel, das ihn um die Erlaubnis bat, den Zwölf-Tage-Krieg zu beenden. Netanjahu musste erkennen, dass der Feind in der Lage war, viel mehr Raketen zu produzieren als erwartet.

Weltwoche: Sie haben den Krieg in der Ukraine als Beginn eines Dritten Weltkriegs beschrieben.

Todd: Der Krieg in der Ukraine ist der Beginn eines Weltkriegs. Einer der Gründe für den Sieg der Russen ist die Unterstützung, die sie von China und Indien erhalten. Die BRICS-Staaten stehen auf der Seite der Russen gegen den Westen.

Weltwoche: Und jetzt werden wir einen Weltkrieg zwischen den Amerikanern und Russland und ihren Verbündeten Iran, China und Indien sehen?

Todd: Russland, China und der Iran nehmen eine defensive Haltung ein. Vorerst handelt es sich um einen amerikanischen Angriff auf Teheran. Niemand weiß, was es auslösen wird. Wie werden das Regime, China und Russland reagieren?

Weltwoche: Aber werden sie Verbündete gegen die Vereinigten Staaten im Dritten Weltkrieg sein?

Todd: Während des Zweiten Weltkriegs hatten wir das Dritte Reich, das alle angriff. Heute kommen die Anschläge aus den USA. Alle Verbündeten sind autoritäre Regime, die vom abnehmenden amerikanischen Imperium bedroht sind.

Weltwoche: Welche Rolle spielen die Europäer? In einem unserer früheren Gespräche haben Sie gesagt, dass die Amerikaner tatsächlich Krieg gegen Deutschland führen.

Todd: Was wir derzeit erleben, geschieht normalerweise nur in Science-Fiction-Romanen. Das westliche Mediensystem ist zu einem Reich der Lügen geworden, das nicht in der Lage ist, die Realität zu beschreiben. Sein Axiom ist wie folgt: Russland bedroht Europa. Ich finde das absurd. Ich denke, Putin wird einen Teil der Ukraine an Russland annektieren. Dann werden die Russen den Krieg beenden. Die Eroberung Europas ist einfach unmöglich, und Putin ist nicht daran interessiert. In meinem Buch bespreche ich den amerikanischen Nihilismus, den Niedergang der Kirchen und die moralischen Werte im Detail. Heute ist mir klar, dass ich den europäischen Nihilismus unterschätzt habe. Europa ist keine Union der gleichberechtigten Staaten mehr. Es wird von Deutschland dominiert. Ich fand Olaf Schulz’ vorsichtige Politik vernünftig. Die Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler hat alles verändert. Er drängte die USA, den Krieg gegen Russland wieder zu beleben. Die CDU ist die Partei der Amerikaner, und Merz hat die Russophobie der Deutschen befeuert. Die Kanzlerin schafft eine perverse Synthese zwischen Russophobie und der durch den Krieg verursachten Wirtschaftskrise. Er will die Krise durch die Militarisierung der Industrie überwinden. Das ist die neue deutsche Doktrin für Europa. Und die Geheimdienste geben Warnungen vor einem Putin-Angriff auf Deutschland heraus.

Weltwoche: Merz will die mächtigste Armee Europas. Das bringt schlechte Erinnerungen zurück, und das nicht nur in Frankreich.

Todd: Zu glauben, dass diese Aufrüstung ausschließlich auf Russland ausgerichtet ist, ist eigentlich ein naiver Fehler. Für Russland ist es eine ernsthafte Bedrohung; für die Amerikaner ist es ein Segen. Ich kann diesen Wahnsinn nur durch die Krise erklären, die die EU durchmacht. Es befindet sich in einer Sackgasse und hat seine ursprünglichen Ideale durch das feindliche Bild Putins ersetzt. Der Westen ist keineswegs auf dem Weg, seine verlorene Einheit wiederzuerlangen. Die Rückkehr zum Nationalismus ist in den Vereinigten Staaten und Europa vorherrschend. In Deutschland ist das Wiederaufleben des nationalen Bewusstseins weniger ausgeprägt als in anderen EU-Mitgliedsstaaten: Es hat die Kontrolle über Europa übernommen. Ich muss noch einmal auf Science-Fiction zurückgreifen: Der Krieg in der Ukraine ist vorbei, Russland hat sein Ziel erreicht. In dieser Welt ohne russische Bedrohungen kehren die Nationen zurück und Deutschland wird wieder zu einer dominanten und selbstbewussten Macht mit der stärksten Armee des Kontinents. Wer wird dann bedroht?

Weltwoche: Wie während des Zweiten Weltkriegs: ganz Europa, einschließlich Russland, und insbesondere Frankreich, der erbliche Feind?

Todd: Für Kanada sind es nicht die Russen, die eine Bedrohung darstellen, sondern die Vereinigten Staaten. Ja, und für Frankreich ist es Deutschland. Französischen Politikern fehlt es an historischem Bewusstsein. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland haben sich verbessert, weil wir Franzosen von Deutschland nichts mehr zu befürchten haben.

Weltwoche: Das war bei der Wiedervereinigung wieder deutlich, was Frankreich verhindern wollte.

Todd: Es gibt Grund zur Sorge. Der Zusammenbruch des Westens geht einher mit einer Rückkehr zu Brutalität und Hierarchisierung: Man unterwirft sich dem Stärksten und greift die Schwächsten an. Das tun die Amerikaner den Europäern, und die Deutschen haben dies durch die Wahl von Friedrich Merz akzeptiert. Sie brauchen einen Sündenbock. Vorerst ist es immer noch Putin. Aber die deutsch-französischen Beziehungen verschlechtern sich.

Weltwoche: Bezeugt Macrons Bereitschaft, die Kernfeuerkraft mit Deutschland zu teilen, von dem Wunsch nach Unterwerfung?

Todd: Merz macht sehr unangenehme Aussagen über Frankreich. Der Krieg in der Ukraine verwandelt sich in einen Weltkonflikt zwischen den ehemaligen Kolonien und dem Westen, der sie ausgebeutet hat. Und innerhalb eines verfallenden Westens tauchen die Konflikte der Vergangenheit wieder auf. Was auch immer im Iran passiert, die Niederlage des Westens und seiner Zivilisation ist unvermeidlich. Trump kann seine Implosion nicht stoppen, er beschleunigt sie. Die Chinesen und die Russen bewaffnen die Mullahs, und die Amerikaner mussten erkennen, dass ein Flugzeugträger nicht ausreichte. Nicht einmal zwei. Das Teheraner Regime kann nicht nachgeben, und Trump kann einen Angriff nicht aufgeben, weil er wirklich sein Gesicht verlieren würde, nachdem er den Aufständischen seine Hilfe versprochen hatte.

Weltwoche: Er ist auf Grönland zurückgetreten.

Todd: Es war nur Theater; er wird keinen Krieg gegen Dänemark beginnen. Von Dänemark aus überwacht die NSA ganz Europa. Grönland ist ein sekundäres Theater des Endes der Welt.

Weltwoche: Sie haben es mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verglichen.

Todd: Zu dieser Zeit wurde kein Schuss abgegeben; die Russen akzeptierten das Ende ihres Reiches mit großer Würde.

Weltwoche: Ukraine erlangte Unabhängigkeit.

Todd: Die Russen kehrten dem Kommunismus mit großer Eleganz den Rücken. Ihr Reich beruhte nicht auf der Ausbeutung ihrer Satelliten; sie hatten sich mit dem Stalinismus gefoltert. Die Zeit nach dem Zusammenbruch war äußerst schwierig, zumal die Russen Jahrhunderte totalitärer Herrschaft hinter sich hatten. Im Vergleich zu Russland sind die USA und Europa schlechte Verlierer. Dies gilt insbesondere für die Amerikaner, deren Geschichte bis dahin von Erfolg gekrönt war.

Weltwoche: Sehen Sie im Dritten Weltkrieg die Amerikaner in der Rolle des Dritten Reiches?

Todd: Ich hüte mich vor Vergleichen mit den 1930er Jahren. Die Situation ist anders. Aber natürlich gibt es Ähnlichkeiten. Für Trump besteht die Diplomatie darin, Lügen zu verbreiten. Wenn er über Verhandlungen spricht, können Sie sicher sein, dass es Krieg geben wird. Ähnlich war es bei Hitler.

Weltwoche: Trump hat noch keinen Krieg begonnen.

Todd: Er hat keine Bodentruppen geschickt, weil er nicht die Macht dazu hat: Die Gesellschaft akzeptiert keine Todesfälle, und dies ist im Westen im Allgemeinen der Fall. Niemand führt gerne Krieg, nicht einmal Russland. Selbst Putin verwaltet seine personellen Ressourcen mit Vorsicht; er hat seine Bevölkerung nicht in den totalen Krieg gezogen. Trump wird auch keine Bodentruppen in den Iran schicken. Wir befinden uns noch in der Phase der Rhetorik und Luftangriffe. Das Mullah-Regime wurde durch den Aufstand geschwächt. Intensive Bombenanschläge könnten einen Bürgerkrieg auslösen. Es könnte Chaos verursachen und innere Kämpfe auslösen. Der Krieg in der Ukraine scheint mir jetzt ein Bürgerkrieg zu sein, der von den Amerikanern ausgelöst wurde. Ein Regimewechsel im Iran ist überhaupt nicht in ihrem Interesse. Die Mullahs sind ein schreckliches Regime, aber die Moscheen sind leer. Eine von der Bevölkerung unterstützte nationalistische Regierung wäre den Vereinigten Staaten nicht viel weniger feindlich gegenüberstehen. Wie in den 1930er Jahren fehlt uns heute die Fantasie. Die Shoah war möglich, weil sich niemand Auschwitz vorstellen konnte. Die Realität übertrifft unsere Vorstellungskraft.

Weltwoche: Du hast wahrscheinlich recht, und wir sollten mehr Science-Fiction-Romane lesen, um die Gegenwart zu verstehen. Politik ist zufrieden, aus der Vergangenheit zu lernen.

Todd: Anstatt der Vergangenheit sollten wir daran interessiert sein, was passieren könnte und was wir uns unmöglich vorstellen können. Die zentrale Frage, die mich verfolgt, ist: Was geschieht mit den Deutschen? Amerikaner wollen Amerikaner sein und Russen wollen Russen bleiben. Die AfD ist nicht vergleichbar mit dem Rassemblement National. Es ist eine Partei, deren Aggressivität erschreckend ist. Gleichzeitig gewöhnt sich die deutsche Elite an die Idee des Krieges. Was passiert, wenn die AfD und die CDU eine Allianz bilden? Wird der deutsche Nationalismus dann auf deutschen Militarismus treffen? Kehrt Deutschland wieder zu einer autoritären Gesellschaft zurück, weil das seinem Temperament entspricht? Das ist eine Frage, über die wir heute nachdenken müssen.

Weltwoche: Haben Sie eine vorläufige Antwort?

Todd: Alle meine falschen Vorhersagen waren über Deutschland: Weil ich fälschlicherweise dachte, dass Deutsche wie die Franzosen sein könnten. Als Schröder und Chirac mit Putin gegen den Krieg im Irak protestierten, sah ich es als ermutigende Annäherung und dachte, dass Paris seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat mit Berlin teilen sollte. Ich sah Deutschland als Führer eines souveränen Europas. Meine Hoffnungen wurden zerschlagen. Deutschland begann sofort, seine einseitigen Entscheidungen zu verhängen, ohne seine Partner zu konsultieren: vom Atomausstieg bis zur Aufnahme von Flüchtlingen. Deutschland ist mitverantwortlich für den Maidan, es präsentierte der Ukraine die Wahl: Russland oder Europa. Selbst in meinem Buch über die Ukraine, in dem ich Großbritannien scharf kritisiere, verschone ich Deutschland: Weil ich weitgehend mit Olaf Scholz einverstanden bin.

Weltwoche: Warum können Deutsche nicht französisch werden?

Todd: Als Demografin interessierte ich mich für die Familienstrukturen der Bauerngesellschaft. Sie beeinflussen weiterhin die politische Kultur. In Ländern, in denen Brüder die gleichen Rechte hatten, konnte das Konzept der Gleichheit unter den Menschen greifen. Das war die Voraussetzung für universalistische Revolutionen, wie die in Frankreich und Russland. Russland gründete den Kommunismus, der für alle galt. In Deutschland hatte die Revolution keine Chance, weil Brüder nicht die gleichen Rechte hatten. Dies erklärt seine Neigung zum Autoritarismus. In Deutschland herrscht die Idee der Ungleichheit zwischen Menschen und Völkern und im Gegensatz zu Russland und China ist eine multipolare Weltordnung unvorstellbar. Dies wirft sofort die Frage auf, warum Frankreich mit seiner Tradition der Gleichheit nicht auf der Seite der Russen steht: weil es sich der deutschen Hegemonie unterwirft. Macrons Bereitschaft, die Atombombe zu teilen, schwächt die nationale Souveränität. Für Deutschland sind nur hierarchische Beziehungen möglich. Die Deutschen wollen Europa dominieren, weil das ihrem Temperament entspricht. Schließlich sind sie wieder die stärkste Macht.

Weltwoche: Einmal Nazi, immer ein Nazi? Ihnen wird systematische Feindseligkeit gegenüber Deutschland vorgeworfen.

Todd: Es ist nicht das erste Mal. Meine Einschätzung ist kein Vorwurf, sondern eine Beobachtung. Ich bewundere und erkenne die Überlegenheit der Deutschen in vielen Kulturbereichen.

Weltwoche: Sie argumentieren als Anthropologe. Gibt es ein nostalgisches Verlangen im deutschen Unbewussten nach dem Sieg über Russland, nach Rache für den Zweiten Weltkrieg?

Todd: Ich würde nicht über Rache reden. Nach dem Krieg und nach der Wiedervereinigung hätte sich niemand vorstellen können, wie schnell sich Deutschland den Herausforderungen stellen würde, mit denen es konfrontiert war. Das ist ein Kompliment. Dieses Land ist anders, es hat ein enormes Potenzial. Aber natürlich wissen die Deutschen, wer die Wehrmacht besiegt hat. Die aggressive Rhetorik der Russen erweckt den Eindruck, dass ihnen ihr Sieg vorenthalten wurde. Die Weigerung, den russischen Sieg anzuerkennen, ist gleichbedeutend mit der Ablehnung der deutschen Niederlage.

Weltwoche: Nach der Wiedervereinigung wurde auch der Fall der Sowjetunion als Sieg für den Westen dargestellt, und den Russen wurde die Anerkennung verweigert, weil sie sich vom Kommunismus befreit hatten, was die Deutschen mit Hitler nicht geschafft hatten.

Todd: Die Niederlage von 1945 wird als eine Sache der Vergangenheit angesehen, als ob sie nie existierte, genau wie der Nationalsozialismus.

Weltwoche: Gleichzeitig ist die Nazi-Vergangenheit als deutsche Obsession allgegenwärtig, und die AfD wird so bekämpft, als ob es darum ginge, sich den Nazis zu widersetzen. Zu Hause gegen Hitler, in Europa gegen Putin.

Todd: Sind die Deutschen wirklich so besessen von Hitler? Wenn ja, dann gibt es etwas in ihrem Unterbewusstsein, das ich vermisst habe. Und das würde bedeuten, dass die Risiken noch größer sind, als ich es mir je vorgestellt habe. Wir sind wirklich in einem Science-Fiction-Roman. Die Eliten haben keine Erklärungen oder Pläne mehr. Sie stützen sich auf die EU, die jede Entscheidung unmöglich macht und eine verzerrte Wahrnehmung der Realität hat. Deutschland dominiert Europa, aber das darf man nicht sagen. Wir haben eine völlig verzerrte Sicht auf die Vergangenheit, die unsere Gegenwart leitet, und wir können uns die Zukunft nicht vorstellen. Und wenn du nicht weißt, wohin du gehst, kannst du dich zumindest an Russophobie klammern.

Weltwoche: Russophobie, die aus dem Antifaschismus stammt, mit Putin in der Rolle von Hitler. Es gibt Versuche, die AfD zu verbieten.

Todd: Ich kenne Deutschland nicht gut genug, um das zu kommentieren. Manchmal erzähle ich einen Witz, aber es ist nicht lustig. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher… Ja, vielleicht ist es das: Deutschland gibt seinem autoritären Temperament freien Lauf. Die AfD wird mit dem Rassemblement National, Marine Le Pen mit Meloni und Putin und Meloni mit Trump verglichen. Diese Vergleiche sind sinnlos. Was alle Länder gemeinsam haben, ist eine Rückkehr in die Nation. Selbst die Deutschen wollen wieder Deutscher werden. Diese Dynamik hat alle Parteien infiziert, SPD, CDU, AfD. Die Unterschiede zwischen den postnationalen Ideologien verschwimmen. In den Vereinigten Staaten sehen wir eine Annäherung zwischen den Neokonservativen, die den Krieg als Mittel zur Auferlegung der Demokratie unterstützten, und der Maga-Bewegung, die sie beenden wollte. In Deutschland ist ein Zusammenschluss zwischen CDU und AfD denkbar. Und es ist denkbar, dass sich die Rückkehr zur autoritären Nation diesmal als Kampf für Freiheit und Demokratie darstellen wird.

Weltwoche: Wie bewerten Sie die Entwicklungen in Frankreich, wo die Politik seit langem durch den Kampf gegen Populisten und Neofaschisten gekennzeichnet ist und wo die Radikalisierung der Linken Ängste vor einem Bürgerkrieg zwischen „Antifaschisten“ und „Faschisten“ aufkommen lässt? Jean-Luc Mélenchon von der Insoumise-Partei La France hat die Wahl im nächsten Jahr zur Wahl von Macrons Nachfolger als „letzte Schlacht“ bezeichnet.

Todd: Diese Opposition lähmt Frankreich. Keine Partei will den Euro abschaffen oder die EU verlassen. Nur ein radikaler Aufstand kann die politische Ohnmacht beenden. Wir brauchen eine Bewegung, die unsere kollektiven Interessen anerkennt und postnationale Ideologien hinterlässt. Es gibt keine Anzeichen dafür am Horizont.

Weltwoche: Wer wird der nächste Präsident?

Todd: Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet. Auch wenn ich diesen Ruf habe.

Weltwoche: Es war Osama bin Laden, der Drahtzieher hinter den Angriffen auf die Zwillingstürme, der sie auf der ganzen Welt verbreitete. Als er zu Beginn des Jahrtausends vor den Amerikanern floh, nannte er Sie als Propheten: Nach dem Ende der Sowjetunion wäre das amerikanische Imperium an der Reihe zu fallen. Für wen wirst du stimmen?

Todd: Ich habe keine Ahnung.

Weltwoche: Dominique de Villepin, che, im quilità di ministro degli Affari esteri di Jacques Chirac, hat condotto la campagna contro l’attacco americano im Irak?

Todd: È l’unico politico che può contare sulla mia simpatia, almeno.

Weltwoche: Voleva raccontare una barzelletta.

Todd: È la storia di un campo di concentramento per ebrei, che vengono imprigionati e sterminati perché antisemiti.

Weltwoche: Questa idea non mi sembra affatto irrealistica, vista la confusione mentale e la retorica dominante che lei descrive. Ma restiamo nel campo della fantascienza: non sarà la Russia ad essere attaccata dall’«esercito più potente d’Europa», ma la Francia?

Todd: Nein, non credo, almeno nel medio termine. La Germania non ne è capace, noi abbiamo la bomba atomara. I giornalisti e i politici hanno dimenticato che De Gaulle l’ha costruita per proteggerci dai tedschi. Se continuano ad accanirsi contro la Russia, potrebbero costringere Putin a usare armi nuclear tattiche. Posso solo sperare che i missili russi non mirino alla Dassault, ma alle fabbriche della Rheinmetall.

Originalartikel: lafionda.org

(Visited 22 times, 9 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …