Der Weg der Deutschen in die Zukunft, Teil III

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Sie mögen nicht wissen, dass es zwei Arten von Freiheit gibt: Die negative Freiheit und die positive Freiheit. Negative Freiheit bedeutet die Abwesenheit von äußeren Zwängen („Freiheit von“), während positive Freiheit die wahrhaftige Fähigkeit beinhaltet, das eigene Leben selbst zu gestalten („Freiheit zu“).

Sie mögen nicht wissen, dass unsere Art von Demokratie, diese Demokratie durch Wahlen, immer in die Oligarchie führt. Die Oligarchie ist die Herrschaft der Wenigen. Die Herrschaft einer Elite. Nein, Sie können sich nicht durch Wahlen von dieser Herrschaft befreien. Das ist der große Trick unserer Demokratie.

Sie mögen nicht wissen, dass wahre Demokratie nicht in einer Masse von 83 Millionen Menschen möglich ist. In der amerikanischen Verfassung steht daher in „Article 1, Section 2“, dass ein Abgeordneter im Parlament nicht mehr als 30.000 Bürgerinnen und Bürger vertreten darf. In der Realität heute vertritt im Durchschnitt jeder Abgeordnete etwa 760.000 Bürger. Ein Bruch der Verfassung!

All das wussten die Griechen (und Völker in Mesopotamien viele hundert Jahre vorher) bereits vor etwa 2.500 Jahren. Aristoteles fasste die Erkenntnis in einem berühmten Prinzip zusammen: Du bist nur frei wenn Du sowohl Herrscher als auch Untertan bist. Herrschen nicht durch Wahlen, sondern direkt als Herrscher.

Die simple Logik dahinter ist, dass ein Bürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Er muss der Gemeinschaft dienen. Und damit das gerecht zugeht und damit die Versklavung der Gemeinschaft verhindert wird, führten die Griechen das Los ein. Die politischen Aufgaben in der Gemeinschaft wurden per Los für eine begrenzte Zeit zugeteilt. Für alle! Der Beruf Politiker wurde verboten.

Denn der schlimmstmögliche Zustand in einer Gemeinschaft ist die Existenz einer politischen Kaste, einer Tyrannei durch Berufspolitiker, die letztendlich der Elite dienen. Die uns zu Wahlidioten machen. Das ist unsere Situation heute.

Eine Umfrage in Frankreich im Jahre 2025 ergab, dass 74 % der Franzosen ihre Regierung für korrupt halten. In den U.S.A. und in Großbritannien machten über zwei Drittel der Bürger ähnliche Aussagen. 56 % der Franzosen wollen ein anderes politisches System.

Politikwissenschaftler in einer Reihe von demokratischen Ländern haben festgestellt, dass die reichsten 10 % der Bevölkerung bestimmen, welche Politik beschlossen und durchgeführt wird. Die Mehrheit hat wenig oder nichts zu sagen.

Der Journalist William F. Buckley Jr. sagte bereits im Jahre 1961 in einem Interview mit der Zeitschrift „Esquire“: „Ich wollte eher von den ersten zweitausend Personen im Telefonbuch regiert werden als von den Professoren der Harvard Universität.“ Man kann hinzufügen: Oder von Politikern.

Unsere Demokratie ist ein gigantischer Betrug

Nichts ist eindrucksvoller als Beleg dieser Behauptung als der momentan von den Politikern organisierte Bevölkerungsaustausch. Natürlich ohne die Zustimmung der Menschen, „die schon länger im Lande leben.“

In den U.S.A. platzte letzte Woche eine Bombe: Greg Bovino, der U.S. Grenzschutzkommandant und Kommandant der U.S. Border Patrol, kündigte nach 30 Jahren seinen Dienst, gab dem Journalisten Tucker Carlson ein Interview und packte aus. Er legte die wahren Zahlen auf den Tisch.

Seine Aussage: Nach Ablauf der Biden Ära waren nicht die bisher erwähnten 50 Millionen illegalen Migranten im Lande, sondern 107 Millionen. 107 Millionen!

Es kam noch schlimmer: Was hat Trump seitdem getan? Nun, er drohte den Migranten. Daraufhin verließen etwa 1,5 Millionen freiwillig das Land. Deportiert wurden bisher unter Trump lediglich etwa 600.000. Derzeit befinden sich in den U.S.A. also noch immer etwa 105 Millionen Migranten. Illegal.

Markwayne Mullin ist der von Trump eingesetzte Minister für Innere Sicherheit. In den letzten 12 Monaten hat Mullin etwa 900.000 Migranten naturalisiert, hat sie also zu U.S. Bürgern gemacht.

Vor kurzem sprach Mullin bei einer Konferenz aller 50 Gouverneure der U.S. Staaten und sagte, Zitat: „Lasst uns die schlimmsten (der Migranten) loswerden und dann werde ich euch in Ruhe lassen. Ihr werdet uns (die Sicherheitskräfte) nicht mehr sehen.“

Dabei gibt es in den U.S.A. Gesetze, die die Immigration regeln. Dieser Mann, von Trump eingesetzt, ignoriert und bricht die Gesetze der U.S.A. Trump hat nicht die Absicht, wie versprochen, die 105 Millionen illegalen Migranten loszuwerden.

Greg Bovino: „Die U.S.A. sind ein ganz anderes Land geworden. Wir führen keinen wirklichen Krieg gegen den Iran. Der Krieg findet hier auf amerikanischem Boden statt.“ Trump hat die Amerikaner verraten.

Frage: Was meinen Sie, was derzeit in der Bundesrepublik abläuft? Alles andere ist lediglich Ablenkung. Und die notwendigen Ablenkungen müssen massiv sein.

Der Irankrieg und der Krieg in der Ukraine

Ich habe es in meiner Zeit bei der Bundeswehr nur zum Leutnant gebracht, aber eines weiß ich ganz genau: Bevor ein Krieg beginnt werden Planspiele durchgeführt. Vor allem heutzutage.

Daher wurden natürlich auch vor dem Beginn des Irankrieges Planspiele durchgeführt. Was war deren Ausgang? Nun, nicht in einem einzigen Fall konnten die U.S.A. gegen den Iran gewinnen. Alle führenden Militärs wussten und wissen das.

Warum haben die Generäle sich dann trotzdem auf diesen Krieg eingelassen, den ein Mann befahl, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und der zudem über kein Gewissen verfügt? Der U.S. Präsident ist ein Verbrecher.

Ebenso können Sie zu dem Ukraine Krieg Fragen stellen. Welcher General in der Bundeswehr kann mit der Behauptung aufwarten, dass die Ukraine gegen Russland gewinnen kann? Das ist doch total absurd. Aber die machen da trotzdem weiter, verpulvern hunderte von Milliarden Euro, opfern Millionen von Menschen und erzählen der Bevölkerung in der Tagesschau, dass der Sieg nahe sei.

Wie konnte das nur geschehen?

Waren Politiker schon immer lediglich Lügner? Nein, Willy Brandt war ein ehrlicher Politiker, ein Mann mit einer Vision für Deutschland und Europa, die den Frieden gebracht hätte. Daher musste er schnell aus dem Amt entfernt werden.

Anmerkung der Red.: Lesen Sie dazu das Werk von Reinhard Leube:

https://anderweltverlag.com/p/der-komet-verblasst (Warum musste Brandt aus dem Amt entfernt werden?)

Helmut Schmidt war zwar ein verbiesterter Atlantiker und daher voreingenommen, aber ehrlich, und man muss ihm wohl den Patriotismus zugestehen.

Gleiches gilt für Helmut Kohl. Der Mann verfügte über ein beschränktes geistiges Rüstzeug und ließ sich in der Begeisterung des Augenblicks während der sogenannten Wiedervereinigung manipulieren. Aber er wusste es halt nicht besser.

Lassen wir Schröder beiseite. Und kommen wir zu Angela Merkel, mit der die systematische Vernichtung Deutschlands begann. Das Muttchen, das aus der Kälte kam. Eine eiskalte Frau. Wer hatte die nur in diese Position geschleust?

Wir im Westen müssen wohl im Nachhinein erkennen, dass es uns vor der Wiedervereinigung viel besser ging als danach. Nicht nur wirtschaftlich.

Solange es für die Bürger eine Alternative gab, die Alternative zwischen Kapitalismus auf der einen Seite und Sozialismus/Kommunismus auf der anderen Seite, solange musste der Kapitalismus Zugeständnisse machen, um die Bürger bei Laune zu halten. Nach der Wiedervereinigung warf dann der Kapitalismus alle Masken ab, wobei sich die Situation dadurch verschärfte, dass die Bundesrepublik eine Kolonie der Amerikaner ist. Schauen Sie sich an, wem viele dieser großen Firmen gehören. Dazu kommt natürlich die militärische Besatzung.

Bei nüchterner Betrachtung der Situation in der Bundesrepublik kann man meiner Ansicht nach nur zu einer Schlussfolgerung gelangen: Diese Bundesrepublik ist erledigt. Das war schon immer in der DNA der Bundesrepublik angelegt. Das war sozusagen ihre Aufgabe. Von wegen blühende Landschaften.

Wer regiert jetzt?

Wir könnten uns hier in Spekulationen auslassen. Allein, die Beantwortung dieser Frage ist nicht entscheidend. Fest steht, dass die Deutschen, so sie denn wollen, dass die Deutschen sich aus dem aktuellen Schlamassel selbst befreien müssen. Die Frage nach dem Willen ist ausschlaggebend. Man kann eben nicht davon ausgehen, dass die Deutschen im Jahre 2026 sich wirklich nach Freiheit sehnen und bereit sind, dafür einen Preis zu zahlen. Einen hohen Preis.

Ich habe oben die Vereinigten Staaten von Amerika erwähnt, neben Frankreich und Großbritannien. Die Menschen in jenen Ländern stehen vor ähnlichen Problemen wie die Deutschen. In Amerika könnte es zum Bürgerkrieg kommen, denn die Amerikaner sind gut bewaffnet, und es gibt theoretisch eine Option, die auch schon im letzten Bürgerkrieg existierte: Einige der Einzelstaaten könnten ihre Unabhängigkeit erklären.

In Amerika, in Frankreich, in Großbritannien fragen sich die Menschen natürlich, wer denn jetzt die Kontrolle über ihre Regierungen hat, wenn sie selbst sie nicht besitzen? Wie gesagt, ich denke, das bringt nichts, uns darauf einzulassen.

Wie können die Deutschen ihre Freiheit wiedererlangen?

Massenimmigration ist eine Waffe. Die Bundesrepublik hat sich ergeben und damit ihre Existenz eingebüßt. Es mag noch nicht ganz so offensichtlich sein. Nicht mehr lange. Übrigens: Wie viele illegale Migranten leben in der BRD?

Wie konnte das nur geschehen? Diese Massenimmigration erfolgte doch nicht aus heiterem Himmel über Nacht. Sie wurde im Detail langfristig geplant und durchgeführt. In unserer Zeit geschieht in der Politik nichts mehr zufällig.

Wir lernen: Die Gegenseite, unser Gegner, ist hochgradig organisiert und mit allen notwendigen finanziellen und technischen Mitteln ausgestattet, um Deutschland total zu vernichten. Wir, auf der anderen Seite, sind nicht organisiert. Die zwei Organisationen, die einst auf unserer Seite standen, die Gewerkschaften und die Kirchen, sind zur anderen Seite übergelaufen.

Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Da wir auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unmöglich gewinnen können, müssen wir unser Einflussgebiet verkleinern. Wie klein? So klein wie Sie wollen.

Die offensichtliche Einheit ist ein Bundesland. Eines der 16 Bundesländer muss aus der Bundesrepublik austreten und eine Alternative entwickeln. Es muss wieder diese Alternative oder gar Alternativen geben. Eine bessere Alternative als die aktuelle Bundesrepublik. Die Deutschen müssen eine Wahl haben.

Theoretisch könnte das durch die AfD geschehen. Ich bezweifele aber, dass die AfD dazu in der Lage ist. Die AfD ist Teil des Systems. Es geht aber um ein anderes System, ein System, das in Freiheit wieder zu Deutschland werden kann.

Demokratie mit dem Volk als Herrscher

Wahre Demokratie ist nur ohne Parteien, ohne Berufspolitiker möglich. Parteien spalten die Bevölkerung. Das ist ihr schlimmster Nachteil. Ein Volk muss aber zusammenstehen, auch wenn man bei manchen Themen unterschiedlicher Meinung ist. Wie kann es sein, dass die AfD verteufelt wird? Alternativen sind doch erwünscht. Immer. An dem Parteienkonzept erkennen Sie das ganze Ausmaß der Manipulationen der Bevölkerung. Spalten, spalten, spalten!

Nein, es geht nicht um Ideologien, es geht nicht um links und rechts und es geht nicht um Parteien und Pöstchen. Es geht um Menschen, um Menschen und deren Probleme. Und deren Lösung. Alles andere ist überflüssig. Also die Alternative:

Frage: Wie viele Freunde und Bekannte haben Sie? Warum treffen Sie sich nicht mit 9 Freunden und Bekannten und wählen einen unter den zehn als den Vertreter, den Sprecher dieser Gruppe?

Dann fordern Sie andere auf, gleiches zu tun. Wenn eine Anzahl von 100 oder tausend Bürgern erreicht ist organisieren Sie ein Treffen der Sprecher aus den Gruppen der 10. Und dann wieder zehn Sprecher auf der zweiten Ebene. Die dann ebenfalls einen Sprecher wählen, der sie auf der nächsten Ebene vertritt. Und so weiter, bis eine repräsentative Anzahl der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde eingebunden ist. Damit haben sie ein alternatives System geschaffen.

Die Bürger im neuen System brauchen jetzt nichts weiter tun als sich so zu verhalten als stellten sie das einzige System in der Gemeinde, im Lande dar. Ohne Einbindung einer einzigen Partei. Es geht nicht anders: Die Bürger müssen politisch aktiv werden. Sonst haben die Deutschen keine Chance. Sie müssen sich ihr Land zurückholen, indem sie einfach machen was gemacht werden muss. Diese Bewegung wird zu einem Selbstläufer werden.

Der Bürger als absoluter Souverän

Letztes Jahr wurde ich hier in Neuseeland als Geschworener per Los auserwählt und musste für zwei Wochen meinen Pflichten im Gericht nachkommen.

Über 100 Bürger waren für die verschiedenen Gerichtsverfahren versammelt. Eine Auslosung wies sie bestimmten Gerichtsverfahren zu. In dem Gerichtssaal selbst wurden dann von einer größeren Anzahl 12 Geschworene ausgelost. Sowohl Verteidigung als auch Anklage im Gerichtssaal hatten die Möglichkeit, einen Geschworenen abzulehnen, was auch ein paar Mal geschah.

Die 12 Geschworenen wurden dann in einen Raum geführt, wo sie zuerst einen Sprecher wählten, der den Kontakt zum Richter führte.

Das Urteil der Geschworenen galt und gilt. Schuldig oder unschuldig? Es ist sogar möglich, den Angeklagten schuldig zu sprechen, aber dennoch frei zu sprechen, sollten die Geschworenen zu der Ansicht gelangen, dass das angewandte Recht Unrecht ist oder für diesen bestimmten Fall nicht gelten sollte.

Das war für mich eine eindrucksvolle Erfahrung: Da sitzen zwölf Menschen in einem Raum, die aus allen möglichen Berufen kommen, arm und reich, und die raufen sich zusammen und arbeiten gemeinsam an der Lösung eines Problems.

Die offensichtliche Frage ist doch wohl: Wenn das im Rechtswesen möglich ist, warum ist das denn nicht auch im Alltag möglich?

Bei den Griechen war das möglich. Und sogar im Mittelalter noch wurde zum Beispiel in einigen italienischen Städten das Losprinzip erfolgreich praktiziert. Bis Größenwahnsinnige das abschafften.

Nicht alle Bundesländer werden überleben

Aber zurück zum Problem der Migranten: Die Migranten werden die Bundesrepublik nicht verlassen. Die Politiker werden die nicht abschieben. Es wird aber früher oder später Bundesländer geben, die diese Politik der Bundesregierung nicht mehr mittragen und nur noch wenige Migranten in ihrem Bundesland erlauben. Denn sonst wird die deutsche Kultur unmöglich überleben können.

Sobald eine attraktive Alternative zu dem aktuellen System besteht, werden weitere Bundesländer diese Alternative einführen. Was dann tun mit all den Migranten? Im Extremfall wird am Schluss ein Bundesland übrig bleiben, in dem der Grossteil der Migranten leben wird. Dieses Bundesland wird mit der deutschen Kultur nicht mehr verbunden sein. Das wird wie Ausland sein.

Meiner Ansicht nach wird dieses Konzept der Isolierung der Ausländer in bestimmten Gebieten der einzige Weg sein, in Frieden das Problem zu lösen.

Das gilt auch für die übrigen Länder in Europa.

Die neue Demokratie

Keine Parteien. Keine Berufspolitiker. Die gewählten oder ausgelosten Personen sind an ihr Mandat gebunden, ansonsten müssen sie zurücktreten.

Volksabstimmungen sind die Regel bei wichtigen Themen.

Rechte und Pflichten bedingen einander. Für junge Menschen wird ein soziales Jahr eingeführt, in dem sie der Gemeinschaft dienen.

Genossenschaften werden gefördert.

Die Autarkie wird wohl nicht möglich sein, wird aber auf den wichtigsten Gebieten angestrebt.

Die Viertagewoche gilt. Der Freitag ist der Tag für die Gemeinschaft.

Die Grundversorgung muss für jeden Bürger sichergestellt sein. Die Infrastruktur der Wirtschaft ist staatlich, einschließlich der Banken. Ansonsten gilt die freie Marktwirtschaft. Ähnlich wie in China.

Bildung, Bildung über alles.

Die Gemeinschaft steht über dem Einzelnen. So wie es einst unter den Germanen üblich war. Deutschland ist keine Kopie von etwas. Deutschland ist Deutschland.

Das neue alte Deutschland

Deutschland war einst ein Kulturraum, keine politische Einheit. Es gab hunderte von Einzelstaaten. In diesem Kulturraum blühte die deutsche Kultur. Und wurde zur führenden Kultur in Europa.

Ähnlich war es einst in der Blütezeit Griechenlands vor etwa 2.500 Jahren. Griechenland bestand aus über eintausend unabhängigen Stadtstaaten. Die konkurrierten gegeneinander und schufen eine nie dagewesene Kultur.

Wichtig ist, dass nur in der Aufteilung der deutschen Lande in kleinere Einheiten eine Neugeburt möglich ist. Diese Aufteilung ist aber nichts weiter als eine Verteidigungsmaßnahme.

Noch einmal: Es geht vor allem um die Rettung der deutschen Kultur. Und damit verbunden unserer Bildung. Was heute in den Schulen und an den Universitäten angerichtet wird hat doch mit Bildung nur noch wenig zu tun. Die Bildung war aber einst das wichtigste Gut der Deutschen und die Basis der Erfolge in der Wirtschaft. Deutschland muss wieder zu einer Kulturnation werden. Unbedingt.

Eines Tages können natürlich alle diese unabhängigen Gebiete beschließen, wieder zu einem Deutschland zu werden. Aber in freier Selbstbestimmung.

Es ist wichtig, dass die Bayern Bayern bleiben, dass die Schwaben Schwaben bleiben und die Thüringer Thüringer, und so weiter. Und ihre Traditionen sollen fortleben, und ihre jeweiligen Dialekte. Ein Jeder soll sein der er wirklich ist.

So wie ich als Sachse das Erbe meiner Väter weitertrage. Und in Treue bis in den Tod bin der ich bin. „Heil, Herzog Widukinds Stamm“.

p.s.: Sollten alle Gebiete in der Bundesrepublik in dem alten System weitermachen und sollte somit der Untergang unaufhaltsam sein, dann bleibt noch die Alternative Russland, so wie sie einst unter Katharina der Grossen durchgeführt wurde. Die Deutschen müssten die Russen um Erlaubnis bitten, auf ihrem Gebiet eine deutsche Volksgemeinschaft leben zu lassen. Unter dem Schutz der Russen. Mit der Verpflichtung, zum Wohle Russlands beizutragen.

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