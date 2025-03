Der WAHNSINN hat Methode – Die wahren Gründe

Es ist genau das, was Europa braucht? Hmmm, was könnte Dr. Berninger meinen? Was könnte für Europa gut sein, wenn Deutschland 1.000 Milliarden Euro zusätzliche Schulden für unsinnige Ausgaben aufnimmt?

Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Kehrtwende für ein gebeuteltes Europa (dank an die EU) stattfinden wird. Die EU und der Euro als alternativlose Gemeinschaftswährung waren Fehlkonstruktionen, die die EU-Mitgliedsländer geschadet haben. Die EU ist nichts anderes als ein Geldgrab, eine absichtliche Verschwendung von Steuergelder.



Ein genialer Trick wäre m.E. den Linken wegen ihrer Erpressungsmethoden eins auszuwischen und um mit einer satten Mehrheit regieren zu können, die Aufhebung der Brandmauer fordert. Ein Schelm, wer böses dabei denkt? Bonuspunkte seitens der Wähler wären ihm garantiert.

*******

Die meisten Kommentatoren schiessen sich gerade auf die negativen und volllkommen wahnwitzigen Vorstellungen der CDU unter Friedrich Merz ein. Aber vielleicht sind diese Vorstellungen bei Lichte betrachtet gar nicht so schlecht, wie manche glauben?

