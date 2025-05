Der Wahnsinn geht weiter – FDA-Ausschuss gibt grünes Licht für die Zulassung von neuen COVID-19-Boostern

Ein wichtiger beratender Ausschuss der FDA (VRBPAC) stimmte einstimmig dafür, aktualisierte COVID-19-Booster, die auf den Omicron JN.1-Stamm abzielen, für die Saison 2025-2026 zu genehmigen – trotz Bedenken hinsichtlich der Transparenz und fehlender Sicherheitsdaten. Kritiker, darunter Epidemiologen und Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, wiesen auf das Fehlen von Sicherheitsdaten in den Präsentationen von Pfizer, Moderna, Novavax und der CDC hin. Einige forderten die Rücknahme der mRNA-Impfstoffe unter Berufung auf VAERS-Berichte über 19.400 Todesfälle nach der Impfung.

Quelle: legitim

Der Ausschuss entschied sich für JN.1 aufgrund seiner Dominanz, einschließlich der Untervarianten KP.2 und LP8.1 (inzwischen 70% der Fälle in den USA). Es wurde nicht darüber abgestimmt, ob man sich speziell auf LP.8.1 beschränken sollte. WHO- und FDA-Vertreter räumten ein, dass JN.1-Auffrischungsimpfungen nur einen relativen Schutz (3-4 Monate) für Personen mit vorheriger Immunität bieten. Die FDA plant außerdem, künftige Zulassungen auf Hochrisikogruppen zu beschränken, was Bedenken hinsichtlich der Versicherungsdeckung weckt.

Wissenschaftler und Befürworter forderten stärkere Sicherheitsprüfungen, eine stärkere Einbeziehung der Öffentlichkeit und eine stärkere Aufsicht und stellten in Frage, dass die FDA auf jährliche Auffrischungsimpfungen drängt, obwohl die Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und der Risiken noch nicht ausgeräumt sind.

Das Impfstoff-Biowaffen-Entvölkerungsprogramm und die Freakshow gehen weiter. Richtig, Leute, fünf tödliche Klümpchenimpfungen sind nicht genug. Denn es gibt immer noch neue Stämme der Fauci-Grippe, die in mikroskopisch kleinen Spuckepartikeln von Fauci in der Atmosphäre herumschwirren, als er ohne Maske bei Baseballspielen sprach. Hüten Sie sich. Die Food and Drug Adulteration Agency (Agentur für Lebensmittel- und Medikamentenverfälschung) arbeitet hart daran, mit verbundenen Augen zu entscheiden, welcher Covid-Stamm so tödlich ist, dass Kinder, Babys und schwangere Frauen sofort geimpft werden müssen, um zu überleben.

Welcher Stamm wird es sein? Der Biden-Delta-2025? Der JN.1? Die Bill-Gates-KP.2 und LP8.1 Untervarianten? Die Fauci-Omega-Bird-Cat-Human GOF-Variante? Wird Trump die Warp-Speed-Kommunisten im Wuhan-Labor oder einige abtrünnige Biotech-Agenten an der Universität von North Carolina beschäftigen? Wer wird den nächsten tödlichen Impfstoff für den tödlichsten Covid-Stamm herstellen, den die Welt je gesehen hat? Fake News, seid bereit!

FDA-Berater empfehlen einstimmig COVID-19-Auffrischungsimpfungen gegen den JN.1-Stamm, obwohl Sicherheitsbedenken bestehen

Ein wichtiges Beratungsgremium der FDA stimmte am Donnerstag einstimmig dafür, für die Saison 2025-2026 aktualisierte COVID-19-Auffrischungsimpfungen zu empfehlen, die auf den Omicron JN.1-Stamm abzielen. Und das trotz Bedenken hinsichtlich der Transparenz und fehlender Sicherheitsdaten. Der Beratende Ausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) kam zu dem Schluss, dass die auf JN.1 basierende Formel – die bereits bei den letztjährigen Impfungen verwendet wurde – einen drei- bis viermonatigen verstärkten Schutz für Personen mit vorheriger Immunität bieten würde. Die Entscheidung steht im Einklang mit den jüngsten Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), folgt jedoch auf die zunehmende Kritik am Zulassungsverfahren der FDA und auf Forderungen, bestehende mRNA-Impfstoffe vom Markt zu nehmen. (Vgl. childrenshealthdefense.org)

Im Mittelpunkt der VRBPAC-Sitzung, der ersten unter der derzeitigen Regierung, stand die Auswahl des wirksamsten Virusstamms für die Auffrischungsimpfungen des nächsten Jahres. Dr. Vinay Prasad, der neue Direktor des FDA-Zentrums für die Bewertung und Erforschung von Biologika, betonte die Notwendigkeit einer „offenen und transparenten Diskussion“. Er räumte jedoch ein, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend einbezogen wurde. Der Ausschuss entschied sich für den Impfstoff JN.1 und verwies auf dessen Dominanz im vergangenen Jahr, einschließlich seiner Untervarianten KP.2 und LP8.1. Es wurde jedoch nicht darüber abgestimmt, ob der Schwerpunkt auf LP8.1 gelegt werden soll, auf den inzwischen 70% der Fälle in den USA entfallen.

Kritiker, darunter die Epidemiologin Dr. Meryl Nass, bemängelten das Fehlen von Sicherheitsdaten in den Präsentationen von Pfizer, Moderna, Novavax und der CDC. Nass schrieb während des Treffens:

In keiner einzigen Präsentation wurden tatsächlich Sicherheitsdaten erwähnt. Das ist völlig inakzeptabel.

Gleichzeitig forderten öffentliche Kommentatoren, wie Dr. Brian Hooker von Children’s Health Defense, die FDA auf, die mRNA-Impfstoffe ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Sie beriefen sich dabei auf VAERS-Berichte über 19.400 Todesfälle nach der COVID-Impfung – weit mehr als die Todesfälle durch Grippeimpfstoffe in der Vergangenheit. Hooker fragte:

Der Schweinegrippe-Impfstoff wurde wegen nur 50 Todesfällen zurückgezogen – worauf warten Sie jetzt noch?

Die Sitzung fand wenige Tage nach der Ankündigung der FDA statt, künftige COVID-Impfstoffzulassungen auf Hochrisikogruppen zu beschränken – ein Schritt, von dem einige befürchten, dass er den Versicherungsschutz einschränkt. Der Ausschussvorsitzende Dr. Arnold Monto drängte auf einen Beitrag des VRBPAC zu den neuen Rahmenbedingungen, doch die FDA-Beamten verschoben weitere Diskussionen. Dr. Kanta Subbarao von der WHO bekräftigte, dass die JN.1-Auffrischungsimpfungen nur einen relativen, aber keinen absoluten Schutz bieten, der nur wenige Monate anhält.

Der Vorstoß der FDA für jährliche COVID-Auffrischungsimpfungen wird zunehmend kritisch geprüft, da Wissenschaftler und Befürworter strengere Sicherheitsüberprüfungen und Rechenschaftspflicht fordern. Während die JN.1-Empfehlung das Ziel der Behörde, die Impfungen zu rationalisieren, vorantreibt, warten die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor auf klare Antworten auf ungelöste Fragen zu Wirksamkeit, Gerechtigkeit und Risiko, und auf eine strengere Überwachung.

Vergessen Sie nicht, dass Fauci und Biden 5 Covid-Impfungen plus Auffrischungsimpfungen erhielten und trotzdem mehrfach mit Covid infiziert wurden. Kein Wunder, dass Biden Prostatakrebs hat – die Spike-Proteine müssen dorthin gewandert sein. Was für eine Schande.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Vaccines.news: Experimentelle Gentherapie-BOOSTER-Injektionen führen zu Turbokrebs und dem Long-Vax-Syndrom.

Quelle: Natural News

(Visited 39 times, 39 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …