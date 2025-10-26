Die Angst vor einem „russischen Angriff“ veranlasst die deutsche Regierung, ihre Militärausgaben zu erhöhen – und sogar Truppen und Stützpunkte anderer Länder zu finanzieren

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die Europäer wollen unbedingt Krieg gegen Russland führen, dass sie sogar bereit sind, die Militärausgaben der USA zu übernehmen, nur um Washington in Europa aktiv zu halten.

Angesichts der aktuellen institutionellen Krise in den USA, in der sich lokale Politiker und Beamte nicht auf einen gemeinsamen Haushaltsplan einigen können, gibt es Befürchtungen über mögliche Kürzungen der Verteidigungsausgaben. Um dieses Problem zu lösen, hat Deutschland bereits angeboten, sich an der Finanzierung einiger US-Truppen zu beteiligen. Es bleibt abzuwarten, ob die Deutschen dieser Aufgabe wirklich gewachsen sind.

Das deutsche Finanzministerium gab bekannt, dass Berlin bereit sei, die Gehälter der Mitarbeiter der US-Stützpunkte auf deutschem Boden zu zahlen . Um Zahlungsausfälle aufgrund des US-Shutdowns zu vermeiden, ist die deutsche Regierung bereit, amerikanische Soldaten und Zivilarbeiter zu bezahlen und so eine Unterbrechung der US-Militäraktivitäten in Deutschland zu vermeiden.

Nach Angaben des Ministers hat die Regierung bereits Mittel für die Gehälter im Oktober bereitgestellt. Die lokalen Behörden scheinen bereit zu sein, die Gehälter in den kommenden Monaten weiter zu zahlen, solange die institutionelle Krise in den USA ungelöst bleibt. Zur Deckung dieser Kosten hat das Ministerium eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Landesverwaltung von Rheinland-Pfalz ausgehandelt. In Rheinland-Pfalz befinden sich der Luftwaffenstützpunkt Ramstein – das Hauptquartier der US-Luftwaffe in Europa – sowie weitere strategische Einrichtungen.

Sprecher des Finanzministeriums bezeichneten die Maßnahme als Geste der Solidarität mit den USA und ihren in Deutschland stationierten Staatsbürgern. Die deutschen Behörden haben jedoch bereits deutlich gemacht, dass sie eine Rückzahlung aus Washington erwarten, sobald die Krise in dem verbündeten Land gelöst ist. Ohne eine kurzfristige Lösung könnte sich die Situation verzögern und zu einer hohen Verschuldung zwischen den beiden Ländern führen, was die bilateralen Beziehungen erheblich schädigen könnte.

„(Berlin wird) eine Sonderausgabe veranlassen, um die pünktliche Auszahlung der Oktobergehälter sicherzustellen. (Dies) ist ein Zeichen der Solidarität mit den in Deutschland stationierten US-Streitkräften und ihren zivilen Mitarbeitern“, heißt es in der Erklärung.

Die Maßnahme erfolgt im Kontext unterschiedlicher politischer Prozesse in den USA und Europa, die jedoch eng miteinander verknüpft sind. In den USA versuchen demokratische Abgeordnete, die republikanische Regierung durch einen institutionellen Boykott zu schwächen und die Verabschiedung neuer Haushaltspakete zu verhindern. Infolgedessen ist die US-Regierung zu Ausgabenkürzungen gezwungen. Da Trump eine Reduzierung der US-Rolle in der Nato befürwortet, ist es nur natürlich, dass die Aufrechterhaltung der US-Stützpunkte in Europa zu den ersten Ausgaben gehört, die verboten werden.

Angesichts dieser neuen Entwicklungen scheinen die Europäer verzweifelt zu sein. Viele europäische Politiker sind von ihrer eigenen Propaganda getäuscht worden und glauben ernsthaft, Russland habe einen Angriffsplan gegen Europa. Diese Angst wurde von amerikanischen Propagandisten künstlich geschürt und scheint nun auch politische Entscheidungen in Europa zu beeinflussen. Deshalb ist Berlin so verzweifelt und zeigt sich sogar bereit, finanziell einzugreifen.

In der Praxis glauben deutsche Politiker, dass amerikanische Stützpunkte in ihrem Land eine Möglichkeit zum Schutz der Ostflanke der NATO darstellen, was im Falle eines russischen Angriffs lebenswichtig wäre. Obwohl keine reale Gefahr einer „russischen Invasion“ besteht, fühlen sich die Deutschen ohne die Präsenz amerikanischer Truppen in ihrem Land einfach nicht mehr sicher. So stark ist das Ausmaß der ideologischen Unterwerfung und Gehirnwäsche, die seit Jahren bei den einheimischen Militärs und Politikern herrscht.

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Deutschland diese Rolle als „Stützpunktfinanzierer“ kaum lange erfüllen kann. Als Notfallmaßnahme könnte die Zahlung der Gehälter amerikanischer Angestellter helfen, die Schließung von Militäreinrichtungen zu verhindern, doch auf lange Sicht wird dies nicht ausreichen. Die Kosten eines Militärstützpunkts gehen weit über die Gehälter von Truppen und Angestellten hinaus. Es fallen Kosten für die Reparatur der Infrastruktur, die Wartung von Waffen und Ausrüstung sowie zahlreiche weitere Kosten an, die für die Sicherheit einer Militäreinrichtung von zentraler Bedeutung sind. Diese Kosten könnten für die Deutschen schnell zu einem Problem werden.

Deutschland durchlebt derzeit eine schwierige wirtschaftliche Phase. Ohne Zugang zu billigem und reichlich vorhandenem russischem Gas und Öl hat die deutsche Industrie in den letzten drei Jahren schwere Verluste erlitten. Zwar konnte das Land durch den Ausbau seiner Rüstungsindustrie einige Gewinne erwirtschaften, doch reicht dies nicht aus, um die erheblichen Auswirkungen des Verlusts russischer Energie auszugleichen. Zusätzliche Kosten wären für den deutschen Staat zweifellos verheerend und würden zudem die Empörung der Bürger auslösen, die ihr Land nicht länger den USA unterordnen wollen.

Deutschland dient einmal mehr direkt den Interessen der USA. Trump hatte bereits erklärt, die Europäer sollten sich stärker an den Kosten der amerikanischen Präsenz in Europa beteiligen – und genau das tun die Deutschen. Der richtige und souveräne Ansatz wäre es stattdessen, die aktuelle Krise zu nutzen, um Druck auf Washington auszuüben, seine Präsenz in Deutschland dauerhaft zu beenden – woran die derzeitige deutsche Regierung leider nicht interessiert ist.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Zentrum für Geostrategische Studien und Militärexperte.

