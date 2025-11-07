Der Vampirstaat: Er nährt sich von unserer Angst, unserer Freiheit und unseren Finanzen

„Aber es handelte sich nicht um Monster mit Tentakeln und verfaulter Haut, wie sie sich ein Siebenjähriger vorstellen könnte – es waren Monster mit menschlichen Gesichtern, in makellosen Uniformen, die im Gleichschritt marschierten und so banal waren, dass man sie erst erkannte, wer sie wirklich sind, als es schon zu spät war.“

– Ransom Riggs, Die Insel der besonderen Kinder

von John & Nisha Whitehead (dirtyworld1)

Monster kommen nicht immer in der Gestalt von Horror oder Mythos daher.

Meistens sehen Monster in der realen Welt wie ganz normale Menschen aus. Sie bewegen sich unter uns. Sie lächeln für die Kameras. Sie versprechen Schutz und Wohlstand, während sie sich in Wirklichkeit von Angst und Gehorsam nähren. Nicht alles ist so, wie es scheint.

Wir leben in zwei Welten. Da ist die Welt, die uns gezeigt wird – die strahlende, von Propaganda geprägte Illusion, die von der Regierung und ihren Unternehmenssponsoren geschaffen wird – und die Welt, in der wir tatsächlich leben, in der die wirtschaftliche Ungleichheit zunimmt, echte Absichten unter Schichten von Orwellscher Doppelzüngigkeit begraben werden und „Freiheit“ von militarisierten Polizisten und Bundesagenten in kontrollierten, legalistischen Dosen rationiert wird.

Uns wird eine Reihe sorgfältig konstruierter Fiktionen vorgesetzt, die nichts mit der Realität zu tun haben. Wenn man die Ablenkungen und Zerstreuungen ausblendet, stößt man auf eine unverkennbare, unangenehme Wahrheit: Monster mit menschlichen Gesichtern wandeln unter uns.Viele von ihnen arbeiten für die US-Regierung.

Durch Machtmissbrauch, Brutalität, Gier, Korruption und Tyrannei ist die Regierung fast nicht mehr von dem Bösen zu unterscheiden, das sie zu bekämpfen vorgibt – Terrorismus, Folter, Krankheiten, Drogenhandel, Menschenhandel, Gewalt, Diebstahl und sogar wissenschaftliche Experimente, bei denen Menschen als Versuchsobjekte behandelt werden.

Mit jedem Tag wird schmerzlich deutlicher, dass der amerikanische Polizeistaat sein eigenes monströses Alter Ego entwickelt hat: Den Vampirstaat.

Wie sein legendärer Namensvetter überlebt er, indem er das Lebenselixier der Nation aussaugt – den Schweiß, das Geld, die Arbeit, die Privatsphäre und die Freiheiten von „Wir, das Volk“. Eine Steuer, ein Gesetz, ein Krieg, ein Überwachungsprogramm nach dem anderen – er nimmt sich, was er braucht, und saugt uns aus.

Wie in jeder großen Horrorgeschichte sind die furchterregendsten Monster diejenigen, die uns vertraut erscheinen. Von allen gotischen Figuren kommt Bram „Stokers Vampir“ – ein kalter, berechnender Raubtier, das auf Eroberung aus ist – dem Albtraum, der sich vor unseren Augen abspielt, vielleicht am nächsten.

Wie sein mythisches Gegenstück verführt der Vampirstaat seine Opfer mit Versprechungen von Sicherheit, Komfort und nationaler Größe. Sobald das Vertrauen gesichert und der Zugang gewährt ist, ernährt er sich langsam und methodisch – gerade genug, um die Bevölkerung gefügig zu halten, aber nie genug, um sie aus ihrer Trance zu wecken.

Eingelullt von Propaganda und parteipolitischer Loyalität werden die Menschen zu dem, was Rod Serling, der Schöpfer von „The Twilight Zone“ (Die Dämmerungszone), am meisten fürchtete: Eine zombiehafte Meute, die gegenüber dem Monster, das sich von ihr ernährt, völlig geistesabwesend ist. Sobald er sich festgesetzt hat, wächst der tyrannische Hunger des Vampirstaates nur noch weiter.

Der Vampirstaat ernährt sich von Angst

Angst ist der Sauerstoff der Tyrannei. Jede Krise – ob real oder künstlich – befeuert das Streben nach mehr Macht. Serling zeigte in „The Monsters Are Due on Maple Street“ (Die Monster kommen in die Maple Street), wie schnell Panik eine Gemeinschaft zerfrisst, wenn Nachbarn, überzeugt davon, dass nebenan Gefahr lauert, sich in einen gewalttätigen Mob verwandeln und sich gegeneinander wenden.

Unsere Schlagzeilen ändern sich – Drogenkriege und ICE-Razzien, „inländische Extremisten“ und Pandemien, ausländische Todeslisten und notwendige Militärschläge. Aber das Drehbuch bleibt dasselbe: Politiker spielen den Retter, und eine eingeschüchterte Bevölkerung gibt ihre Rechte für die Illusion von Sicherheit auf. Angst ist jedoch nur der Anfang.

Sobald sich die Angst festgesetzt hat, besteht der nächste Schritt darin, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Demagogen wissen genau, wie man das macht.

Der Vampirstaat lebt von Spaltung

In „He’s Alive“ lernt Serlings junger Fanatiker den ältesten Trick der Welt:

Die Menschen werden dir folgen, wenn du ihnen etwas gibst, das sie hassen können.

Der amerikanische Polizeistaat hat diese Kunst perfektioniert – indem er Bürger gegen Einwanderer, Linke gegen Rechte, Demonstranten gegen Polizei, Reiche gegen Arme ausspielt – denn eine gespaltene Nation ist viel leichter zu kontrollieren. Spaltung wiederum führt zu Unterwerfung. Sobald eine Gesellschaft mit sich selbst im Krieg steht, wird Gehorsam zum einzigen Zufluchtsort.

Der Vampirstaat ernährt sich von Gehorsam

In Serlings „The Obsolete Man“ (Der überflüssige Mensch) wird ein religiöser Bibliothekar in einer atheistischen Gesellschaft, in der Bücher vernichtet werden, wegen Obsoleszenz zum Tode verurteilt. Das eigentliche Verbrechen war Individualität.

Heute verlangen Bürokratien dieselbe Unterwerfung – Lehrer werden wegen abweichender Meinungen diszipliniert, Journalisten wegen Infragestellung der herrschenden Ordnung entlassen, Bürger aufgrund von Durchführungsverordnungen wegen „gefährlicher“ Äußerungen inhaftiert.

Der Widerstand wird ausgelaugt, bis nur noch Gehorsam übrig bleibt. Gehorsam reicht jedoch nie aus. Tyrannei erfordert endlose Versorgung – materiell, finanziell und menschlich.

Der Vampirstaat ernährt sich von Reichtum

Kein Raubtier überlebt ohne eine stetige Nahrungsquelle, und die bevorzugte Mahlzeit des Staates sind die Steuerzahler. Endlose Kriege, aufgeblähte Haushalte, Notstandsbefugnisse und Konzessionen an Unternehmen halten die Maschine am Laufen. Wie in „Judgment Night und The Purple Testament“ (Die Nacht des Gerichts und Das Purpurrote Testament) verschlingt die Kriegsmaschine Menschenleben und Einkommen, während sie die Kosten als „Patriotismus“ sanktioniert.

Billionen fließen an Rüstungsunternehmen und Gefängnisprofiteure, während der Öffentlichkeit erzählt wird, es gebe „kein Geld” für Justiz, Infrastruktur, Sozialleistungen oder die grundlegende Aufrechterhaltung einer freien Gesellschaft. Doch selbst das kann ein Regime, das totale Kontrolle will, nicht zufriedenstellen. Um vollständige Kontrolle auszuüben, muss es alles über diejenigen wissen, die seiner Macht unterstehen.

Der Vampirstaat ernährt sich von Privatsphäre

Ein wahrer Raubtier muss seine Beute kennen. Der räuberische Staat trinkt nun tief aus dem digitalen Lebensblut der Nation – jeder Anruf wird protokolliert, jede Bewegung verfolgt, jeder Kauf aufgezeichnet. Palantir-gestützte Überwachung, biometrische Kontrollpunkte, Gesichtserkennungsdatenbanken: Das ist Serlings warnendes Universum, aktualisiert für das Zeitalter der Algorithmen.

Und wenn Angst, Spaltung, Gehorsam, Reichtum und Privatsphäre bis zur Erschöpfung ausgebeutet worden sind, wendet sich der Vampirstaat seiner wertvollsten Beute zu – dem menschlichen Geist.

Der Vampirstaat ernährt sich von Hoffnung

Der letzte Hunger ist spiritueller Natur. Er entzieht seinen Opfern die Hoffnung, bis nur noch Verzweiflung übrig bleibt. Eine hoffnungslose Bevölkerung ist eine kontrollierte Bevölkerung. Serling warnte wiederholt davor, dass Menschen, wenn sie ihre moralische Orientierung verlieren, Gefahr laufen, zu genau den Monstern zu werden, die sie fürchten.

Jede Horrorgeschichte erreicht einen Moment, in dem die Opfer erkennen, womit sie es zu tun haben. Unser Moment ist gekommen. Die Frage ist, wie wir den Bann brechen können.

Während Rod Serling davor warnte, was passieren würde, wenn Angst und Konformität zu unserem nationalen Credo würden, zeigte der Filmemacher John Carpenter, wie es aussieht, wenn diese Warnung ignoriert wird. Carpenter, der vor allem für Halloween bekannt ist, hat in seinem Gesamtwerk eine starke antiautoritäre und systemkritische Haltung zum Ausdruck gebracht.

Immer wieder porträtiert er Regierungen, die sich im Krieg mit ihren eigenen Bürgern befinden, Technologie, die sich gegen die Öffentlichkeit wendet, und eine Bevölkerung, die zu betäubt ist, um sich gegen Tyrannei zu wehren. In „Escape from New York“ (Flucht aus New York) ist Faschismus die Zukunft Amerikas. In „The Thing“ (Die Situation) versinkt die Menschheit in Paranoia.

In „Christine“ wird Technologie mörderisch. In „In the Mouth of Madness“ (Im Rachen des Wahnsinns) triumphiert das Böse, wenn Menschen „die Fähigkeit verlieren, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden“. Und in „They Live“ (Sie leben) reißt Carpenter die Maske endgültig herunter.

Zwei Wanderarbeiter entdecken, dass die Gesellschaft von parasitären Außerirdischen kontrolliert wird, die mit einer oligarchischen Elite zusammenarbeiten. Die Menschen – eingelullt von Komfort, dressiert durch Propaganda, hypnotisiert durch Bildschirme – dienen als Wirte für ihre Unterdrücker.

Erst als der obdachlose Landstreicher John Nada eine manipulierte Sonnenbrille – eine Hoffman-Brille – entdeckt, sieht Nada, was sich hinter der von der Elite geschaffenen Realität verbirgt: Kontrolle und Knechtschaft. Durch die Linse der Wahrheit betrachtet, entpuppen sich die Eliten, die bis zum Abstreifen ihrer Verkleidung menschlich erscheinen, als Monster, die die Bürger versklavt haben, um sie auszubeuten. Es war Fiktion – aber nur knapp.

Die Monster, die Carpenter sich vorstellte, waren symbolisch – unsere tragen Anzüge und schwenken Fahnen. Die Amerikaner brauchen keine speziellen Hoffman-Linsen mehr, um zu sehen, wer uns ausbeutet. Es sind keine Außerirdischen, die sich hinter menschlichen Masken verstecken.

Unsere Herrscher sitzen in hohen Ämtern, erlassen Verordnungen und versprechen, uns zu „retten“, während sie sich von unseren Ängsten, unserer Arbeit und unseren Freiheiten nähren. Wenn wir nicht bald aufwachen, wird der Vampirstaat vollenden, wovor sowohl Serling als auch Carpenter uns zu warnen versuchten.

Die Zeit der Allegorien ist vorbei. Die Warnung ist zur Realität geworden, in der wir leben. Die Macht des Vampirstaates beruht auf Dunkelheit – auf Geheimhaltung, Schweigen und der willentlichen Ignoranz derer, die er ausbeutet.

Die Lösung ist nicht ein weiterer politischer Retter oder eine bürokratische Maßnahme. Sie beginnt dort, wo Serlings und Carpenters Parabeln immer begannen – mit dem Erwachen des individuellen Gewissens und dem Mut, die wahren Monster in unserer Mitte beim Namen zu nennen.

So wie Sonnenlicht einen Vampir vernichtet, ist eine Bevölkerung, die denkt, hinterfragt und unrechtmäßige Befehle verweigert, die sicherste Verteidigung gegen Tyrannei.

Wir können Monster nicht bekämpfen, indem wir selbst zu Monstern werden. Wir können das Böse nicht besiegen, indem wir seine Methoden imitieren. Wenn der Vampirstaat von Angst lebt, sich von Hass nährt, durch Gewalt gestärkt wird und Gehorsam verlangt, dann muss unsere Waffe Mut sein, unser Gegenmittel Liebe, unsere Verteidigung Gewaltlosigkeit und unsere Antwort disziplinierter, kreativer ziviler Ungehorsam. Jede Generation muss diese Wahrheiten neu lernen.

Fast 250 Jahre nachdem die Gründerväter Amerikas ihr Leben, ihr Vermögen und ihre heilige Ehre dafür eingesetzt haben, einen Tyrannen zu stürzen, befinden wir uns erneut unter der Knute eines Tyrannen, belastet mit einer Regierung, die sich die Ängste der Bevölkerung zunutze macht, um ihre Macht auszuweiten.

Einer Bürokratie, die sich an der Arbeit der Regierten bereichert. Einem Überwachungsapparat, der sich an Daten, Privatsphäre und abweichenden Meinungen labt. Und einer Kriegsmaschine, die sich aus endlosen Konflikten nährt. Dies sind die Symptome einer Nation, die ihr eigenes Heilmittel vergessen hat.

Die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung und die „Bill of Rights“ sollten als Pfähle durch das Herz der autoritären Macht dienen, aber sie sind keine Zaubersprüche. Mit jedem Akt blinden Gehorsams, jeder aufgegebenen Freiheit, jedem Gesetz, das die Regierung über die Bürger stellt, schwindet unser Schutz.

Wenn das geschieht, schließt sich der Kreis: Fiktion wird zur Prophezeiung. In Serlings Universum gab es immer einen Erzähler, der uns warnte. In Carpenters Universum mussten sich die Helden selbst aus der Falle der Monster befreien. Unsere Aufgabe ist beides: Die Wahrheit zu erkennen und danach zu handeln.

Wie wir in „Battlefield America: The War on the American People“ (Schlachtfeld Amerika: Der Krieg gegen das amerikanische Volk) und seinem fiktionalen Pendant „The Erik Blair Diaries“ (Die Tagebücher von Erik Blair) deutlich machen, wandeln Monster unter uns – weil wir versäumt haben, sie als das zu erkennen, was sie wirklich sind.

Der Vampirstaat ist real. Aber ebenso real ist die Kraft des menschlichen Geistes, ihm zu widerstehen.

Quelle: https://www.rutherford.org/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …