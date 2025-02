Der US-Dollar als Waffe

Von Michael Hudson (free21)

Trump hat eine Reihe von Plänen zur Stärkung Amerikas auf den Weg gebracht – auf Kosten anderer Länder. Angesichts seines Mottos „Wir gewinnen, ihr verliert“ würden einige seiner Pläne das Gegenteil seiner eigentlichen Vorstellungen bewirken.

Das wäre in der US-Politik nichts Neues. Ich vermute allerdings, dass das Hudsonsche Gesetz unter Trump seinen Höhepunkt erreicht: Jede Aktion der USA, die andere Länder angreift, neigt dazu, nach hinten loszugehen und am Ende mindestens doppelt so hohe Kosten für die amerikanische Politik zu verursachen.

Wir haben erlebt, dass es für andere Länder zur Normalität geworden ist, Nutznießer der aggressiven US-Politik zu sein. Dies wird ganz besonders bei den Handelssanktionen der USA gegen Russland offensichtlich. Wenn die Vereinigten Staaten nicht selbst die Verlierer sind (wie es der Fall war bei der Ausschaltung der Nord-Stream-Pipeline, die zu einem Anstieg der LNG-Exporte führte), dann müssen ihre Verbündeten die Kosten tragen. In einigen Jahren könnten die Vereinigten Staaten Europa und die NATO verloren haben – als Resultat des Drucks auf europäische Länder, ihre Unabhängigkeit von der US-Politik zu erklären.

Um den Abschied Europas zu beschleunigen, fordern die NATO-Führer Sanktionen gegen Russland und China und sagen, dass „Importe gleichbedeutend mit Abhängigkeit sind“. Was darauf folgen wird, sind russische und chinesische Gegensanktionen, um den Verkauf anderer Rohstoffe an die EU zu blockieren.

In der Vergangenheit haben wir über Trumps Plan gesprochen, die US-Zölle zu erhöhen und sie ähnlich wie Sanktionen gegen Länder einzusetzen, die nicht in Übereinstimmung mit der US-Außenpolitik handeln. Es gibt viel Gegenwind vonseiten etablierter republikanischer Interessen gegen diesen Vorschlag. Letztlich ist es der Kongress, der seine Vorschläge genehmigen muss. Trump bedroht also wahrscheinlich zu viele dieser etablierten Interessen, um gleich zu Beginn seiner Amtszeit diesen großen Kampf auszutragen. Er wird damit beschäftigt sein, das FBI, die CIA und das Militär aufzuräumen, die sich ihm seit 2016 widersetzen.

Wird Trumps Versuch, den Dollar zur Waffe zu machen, erfolgreicher sein als die US-Handelssanktionen?

Trumps Drohung, den Dollar als Waffe einzusetzen, könnte sich als echter Joker erweisen. Zumindest ist dieser Bereich der Außenpolitik eher unter Kontrolle seiner Exekutive. Neben seinem Bestreben, den weltweiten Ölhandel und die wichtigsten Medienplattformen zu kontrollieren, möchte Trump auch in der Lage sein, anderen Ländern zu schaden. Das ist seine Vorstellung einer Verhandlung und Transaktion.

In der Wochenendausgabe der „Financial Times“ zitiert Gillian Tetts in seinem Artikel über Trumps vorgeschlagene „Maganomics“ den Stanford-Professor Matteo Maggiori, der darauf hinweist, dass nationale Macht „nicht nur Güter, sondern auch Geld betrifft. Wir schätzen, dass die geoökonomische Macht der USA auf Finanzdienstleistungen beruht, während sich die chinesische Macht auf die Produktion stützt.“

Trump strebt nicht nur die Kontrolle über die weltweite Öl- und Flüssiggasversorgung an, sondern will auch die Macht der USA auf das Finanzsystem stützen. Er hat erst kürzlich BRICS-Ländern damit gedroht, sie zu bestrafen, wenn sie sich um eine Alternative zum Dollar bemühen.

In dieser Strategie geht es um Länder, die den Zugang zum US-Dollar und zu den Finanzmärkten benötigen, ebenso wie sie Öl und Informationstechnologie unter kommerzieller Kontrolle der USA benötigen. Die USA haben versucht, Russland und andere Länder vom SWIFT-Bank-Clearing-System auszuschließen, aber wie bei Sanktionen üblich, haben Russland und China ihr eigenes Ersatzsystem geschaffen, sodass dieser Plan nicht aufging.

Die Vereinigten Staaten haben die Bank of England dazu gebracht, die Goldreserven Venezuelas zu beschlagnahmen und sie der rechten Opposition anzubieten. Das hat funktioniert. Und die EU und die Vereinigten Staaten haben gemeinsam Russlands ausländische Dollarbestände in Höhe von 300 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Auch das hat funktioniert, und die EU hat die Zinsen (etwa 50 Milliarden Dollar, die sich über die Jahre angesammelt haben) gerade an die Ukraine weitergegeben, um im Kampf gegen Russland zu helfen.

Allerdings beschlagnahmten die Vereinigten Staaten vorher alle Währungsreserven der Ukraine – zur sicheren Aufbewahrung –, angeblich, um ihr bei der Rückzahlung der angehäuften Schulden zu helfen. Ich glaube nicht, dass dieses Geld für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Es zeigt uns lediglich das Verhaltensmuster der USA: die Aneignung von Vermögenswerten. Das US-Militär bemächtigte sich der libyschen Goldreserven, als Gaddafi versuchte, eine auf Gold basierende afrikanische Alternative zum Dollar zu schaffen, die von den Zentralbanken gehalten werden kann. Und die USA bemächtigten sich beim Abzug auch der syrischen Goldreserven und behielten nur die Ölexporte als Trophäe ihrer Eroberung. Das Gleiche taten sie mit den Goldreserven beim Abzug aus Afghanistan. Offensichtlich gehen die Vereinigten Staaten davon aus, dass Gold im weltweiten Währungssystem wieder eine wichtige Rolle spielen wird. (Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bezeichneten US-Beamte die Rückgabe von Geldern, die sie aus den iranischen Reserven beschlagnahmt hatten, als Geschenk. Und die Rückgabe wurde vom Kongress scharf kritisiert.)

Die große Frage ist, wie diese aggressive Finanzpolitik der USA langfristig funktionieren kann. Wird sie andere Länder vergraulen? Wird sie sich als ebenso selbstzerstörerisch erweisen wie andere internationale US-Spielchen?

Kommen wir zum Welt-Währungssystem und wie es sich als Reaktion auf den Versuch der USA, die finanzielle Kontrolle zu erlangen, wahrscheinlich entwickeln wird.

Für mich scheint es unmöglich, dass ein solcher Versuch erfolgreich sein könnte. Wie kann Amerika oder irgendeine andere Nation glauben, ihre internationale Macht allein auf ihre Finanzen stützen zu können? Alle Länder können Finanzen und Geld schöpfen. Aber nicht alle Länder können sich industrialisieren – oder im Falle der Vereinigten Staaten und Deutschlands sich reindustrialisieren.

Die Vereinigten Staaten haben sich deindustrialisiert, und ihre neoliberale Privatisierungspolitik hat die Wirtschaft mit einem enormen Aufwand an Schuldendienst, Krankenversicherungs- und Immobilienkosten belastet. Der Anteil des FIRE-Sektor (Finanzen, Versicherungen [Insurance] und Immobilien [Real Estate]) am gemeldeten BIP ist gestiegen, aber das Einkommen steht in keiner Weise für ein „Produkt“. Es handelt sich um eine Transferzahlung von der Produktions- und Konsumwirtschaft an den privaten Rentier-Sektor. Dadurch ist das US-amerikanische BIP viel „leerer“ als das Chinas und seiner sozialisierten Marktwirtschaft. Wenn die Kosten für Kredite und Mieten steigen, steigt auch das BIP.

Geld wird heute am Computer erzeugt. Jede starke und unabhängige Nation oder regionale Gruppierung kann ihr eigenes Geld kreieren. Sie müssen ihr Geld nicht mehr auf Schulden, Silber- und Goldbarren stützen.

Ich denke also, dass Trump in einer vergangenen Welt lebt – insbesondere angesichts der rechtsgerichteten republikanischen „Hard Money“-Anhänger, die sich nach dem alten Goldstandard sehnen und darauf bestehen, dass die Geldschöpfung durch die Regierung von Natur aus inflationär sein muss (als ob Bankkredite dies nicht ohnehin wären). Ich schätze, genau das macht ihn zu einem Genie: Er ist in der Lage, zwei gegensätzliche Ansichten gleichzeitig zu vertreten, von denen jede ihre eigene Logik hat, die seiner anderen Ansicht widerspricht.

Die Vereinigten Staaten waren in der vergangenen Welt als Gold der wichtigste Vermögenswert der Zentralbanken war sehr stark. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es dem US-Finanzministerium – bis 1950, als der Koreakrieg ausbrach – 80 % des Währungsgoldes der Zentralbanken auf der Welt zu monopolisieren. Andere Länder benötigten nach dem Zweiten Weltkrieg Dollar, um US-Exporte zu kaufen und auf dem Dollar basierende Schulden zu begleichen. Um an diese Dollar zu kommen, verkauften sie ihr Gold.

Aber bis 1971 wurde diese Kontrolle durch die US-Militärausgaben im Ausland zunichtegemacht. Die Statistiken, die ich 1967 für Arthur Andersen zusammengestellt habe, zeigten, dass das gesamte US-Zahlungsbilanzdefizit – das Defizit, das die US-Goldreserven verzehrte – auf die US-Militärausgaben im Ausland zurückzuführen war (Arthur Andersen LLP war eine der Big-Five Prüfungsgesellschaften. Sie boten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung. Anm. d. Red.). So bestanden die Währungsreserven der Zentralbanken hauptsächlich aus US-Staatsanleihen, für die sie ihren Dollarüberschuss ausgaben. Das war die Veränderung, die ich 1972 in meinem Buch „Superimperialismus“ beschrieb. Doch die Versuche der USA, die Finanzwelt als Waffe einzusetzen, haben dazu geführt, dass Länder nicht nur versuchen zu vermeiden, mehr Dollar zu halten, sondern auch vermeiden, ihr Gold in den USA oder Großbritannien zu lagern. Selbst Deutschland bat die in New York ansässige Federal Reserve Bank um die Rückgabe der Goldreserven. Dort lagert seit den 1930er Jahren ein Großteil der Goldbestände europäischer Zentralbanken. Mit dem sich abzeichnenden Zweiten Weltkrieg strömte eine Menge Fluchtkapital in die USA.

Wie die Landeswährung beruht auch internationales Geld auf Schulden, es sei denn, es handelt sich um einen reinen Vermögenswert wie Gold. Die USA waren in der Lage, Gold durch US-Staats- und Privatschulden zu ersetzen, vor allem weil sie eine Plattform für internationale Zahlungen boten. Damit schien es für internationale Reserven „so gut wie Gold“ zu sein.

Es sieht nicht so aus, als ob dies ein dauerhafter Zustand für internationale Angelegenheiten wäre. Geld kann jeder schöpfen. Aber wie erreicht man, dass es akzeptiert wird? Das ist das Problem, mit dem die Vereinigten Staaten heute konfrontiert sind. Wie lange können die Vereinigten Staaten – während ihre Schulden wachsen – dafür sorgen, dass der Dollar von anderen Volkswirtschaften akzeptiert wird, wenn es für andere Länder keinen inhärenten Nutzen hat, ihn für Zahlungen im eigenen Außenhandel, bei Krediten und Investitionen zu verwenden?

Geld ist Staatsverschuldung. Ob es in Papierform oder elektronisch ausgegeben wird, es bewahrt seinen Wert letztlich dadurch, dass es als Zahlungsmittel für Steuern akzeptiert wird. Aber Trump und die Republikaner wollen die Steuern senken. Wenn es nicht nötig ist, Dollar zu verdienen, um Steuern zu zahlen, warum sollte man sie dann behalten?

Das Auslandsschulden-Chaos

Ein Grund für die Unterstützung des Dollars ist die Notwendigkeit für den Globalen Süden und andere Schuldnerländer, an Dollar zu kommen, um ihre angehäuften Auslandsschulden zu begleichen. Aber wie lange kann das gut gehen? Hier liegt das Problem: Wenn sie ihre Auslandsschulden durch die Umsetzung der destruktiven Politik des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und anderer Institutionen des Washingtoner Konsens begleichen, haben sie kein Geld mehr, um in ihr eigenes Wirtschaftswachstum zu investieren. Wessen Interessen werden sie in den Vordergrund stellen: die der Inhaber US-amerikanischer Anleihen und Banken oder die ihrer eigenen Wirtschaft?

Anders ausgedrückt: Wie lange werden die Schuldnerländer noch in einem System bleiben, das ihnen Wachstumshilfe versprochen hat, während es sie nur noch weiter verschuldete und sie dazu zwang, ihre Schürfrechte, Infrastruktur und öffentliche Unternehmen zu verkaufen, um das Geld für die Tilgung dieser Schulden aufzubringen, nur damit sie ihre Wechselkurse aufrechterhalten können? Das System ist gegen sie gerichtet.

Dieses Problem wird heute durch den steigenden Wechselkurs des Dollars gegenüber vielen anderen Währungen noch verschärft. Trumps Ideen, wie dieses Problem anzugehen ist, sind sehr konfus. Einerseits wünschte er sich einen niedrigeren Wechselkurs für den Dollar. Er glaubt, dass eine wettbewerbsorientierte Abwertung (des Dollars, Anm. d. Red.) die US-Exporte irgendwie wettbewerbsfähiger machen könnte. Aber die US-Wirtschaft ist unter dem Neoliberalismus bereits zu deindustrialisiert, um ihre industrielle Macht in absehbarer Zukunft wieder aufzubauen. Daher ist es nicht praktikabel, den Dollar zu schwächen, um die US-Exporte anzukurbeln.

Trump sprach auch davon, die Zinssätze zu senken, um einen Boom an den Aktien- und Anleihemärkten zu fördern. In vielen Ländern – wie z. B. Kanada – führt eine Senkung der Zinssätze zu einem Kapitalabfluss ins Ausland, wo höhere Zinssätze gezahlt werden. Aber die US-Wirtschaft ist anders. Die Senkung der Zinssätze durch die quantitative Lockerung (QE) hat tatsächlich ausländisches Kapital angezogen und damit den Wechselkurs des Dollars erhöht (QE – Senkung der langfristigen Zinsen durch Kauf von Aktien und Staatsanleihen von Geschäftsbanken. Dies soll die Geldbasis erhöhen und die Zinsen senken. Anm. d. Red.). Die Senkung der US-Zinssätze nach Paul Volckers Zinshöchststand von 20 % im Jahr 1980 führte zur größten Rallye der Geschichte am Anleihenmarkt, begleitet von einem boomenden Aktienmarkt, der internationale Investoren anzog.

Zunächst einmal hat die Erwartung an Trumps Politik den Kurs in die Höhe getrieben. Allein seit letztem Oktober hat der Wechselkurs des kanadischen Dollars so stark an Wert verloren, dass man für einen US-Dollar 1,44 kanadische Dollar statt 1,34 kanadische Dollar erhält. Der Preis eines Euro gegenüber dem US-Dollar ist von 1,12 $ auf 1,03 $ gefallen. Und die Währungen der Länder des globalen Südens stehen als Folge des Versuchs, ihre US-Dollar-Anleihen und andere in Dollar anfallenden Kredite zu bedienen, unter starkem Druck.

Es sieht also so aus, als ob wir dieses Jahr mit einem starken Dollar leben müssen, ob wir wollen oder nicht. Und Trump hat deutlich gemacht, dass er das „exorbitante Privileg“ des Dollars, Geld einfach drucken zu können, beibehalten will. Andere Länder müssen dann zusehen, wie sie ihre Währungen vor einer Aufwertung bewahren, die ihre Exporte beeinträchtigen würde, indem sie ihre Dollar-Zuflüsse wiederverwenden, um weiterhin US-Staatsanleihen zu kaufen. Aber diese Schuldverschreibungen wachsen immer weiter, während das Haushaltsdefizit explodiert.

Ein damit zusammenhängendes Problem ist, wie lange die Kurse der Aktien und Anleihen durch einfache Kreditvergabe der Federal Reserve noch in die Höhe getrieben werden können, wenn man die zunehmenden Zahlungsrückstände und -ausfälle bedenkt. Die größte Bedrohung geht von Gewerbeimmobilien aus, deren planmäßige Hypothekenzahlungen die aktuellen Mieteinnahmen übersteigen, da ältere Gebäude mit steigenden Leerstandsquoten konfrontiert sind. Nehmen wir die Gewerbeimmobilien: 40 % Belegungsrate in alten Gebäuden. Und sie können nicht für Wohnzwecke gentrifiziert werden, weil sie keine offenen Fenster für frische Luft oder eine gute Aussicht haben – oder die Unterstützung der Nachbarschaft. Wie Londons Finanzdistrikt sitzt die Wall Street und andere Finanzzentren in den USA in Hochhäusern aus Glas, die weder Annehmlichkeiten, eine Aussicht noch gemischt-genutzte Stadtviertel oder frische Luft durch geöffnete Fenster bieten.

Im Verbrauchersektor geraten Autokredite, Kreditkartenschulden und Studienkredite immer mehr in Verzug.

Irgendetwas muss passieren. Und das wird nicht nur die US-Finanzmärkte betreffen, sondern auch die Zahlungsbilanz, da ausländisches Kapital aus den Vereinigten Staaten in sichere Häfen flieht. Das wäre das erste Mal seit mehr als einem Jahrhundert, dass diese Flucht in sichere Häfen aus den und nicht in die Vereinigten Staaten erfolgt.

Die US-Wirtschaft wurde umgestaltet, um die Finanzgewinne zu steigern, auch wenn dies mit einer Deindustrialisierung durch Auslagerung der Arbeitskräfte einherging. Was also als industrielle Entwicklung der USA galt, wurde durch eine finanzgestützte Deindustrialisierung ersetzt.

Das Bestreben der BRICS, sich gemeinsam gegen die US-Hegemonie zu verteidigen, bedeutet in der Tat eine grundlegende Kluft in der Frage, wie Volkswirtschaften wünschenswerter Weise organisiert werden sollten. Sie lehnen den Finanzkapitalismus als räuberisch ab. Vor allem in der Form, wie Trump versucht, das Ganze voranzutreiben, indem er Sanktionen gegen Länder verhängt, die sich vom Dollar abwenden.

Dieser Text wurde zuerst am 12.11.2025 auf www.michael-hudson.com unter der URL <https://michael-hudson.com/2025/01/weaponizing-the-us-dollar/> veröffentlicht. Lizenz: Michael Hudson, CC BY-NC-ND 4.0

ist Präsident des Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), Finanzanalyst an der Wall Street und angesehener Forschungsprofessor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri, Kansas City. Er ist der Autor von Super-Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (Editions 1968, 2003, 2021), ‚and forgive them their debts‘ (2018), J is for Junk Economics (2017), Killing the Host (2015), The Bubble and Beyond (2012), Trade, Development and Foreign Debt (1992 & 2009) und von The Myth of Aid (1971), neben vielen anderen.

(Visited 1 times, 1 visits today)