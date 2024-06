Der unsichtbare Krieg gegen unsere Umwelt und Gesundheit

Bilder, die allenfalls die Ausnahme sein sollten, häufen sich in den letzten Jahren in einem erschreckenden Ausmaß: Flutkatastrophen, Tornados, Hitzewellen, Trockenheit und Erdbeben. Stecken hinter dem „menschengemachten“ Klimawandel Geoengineering-Maßnahmen und lassen sich diese auch mit Fakten belegen? Wie wirken sie sich auf unsere Gesundheit und Umwelt aus? Diese Sendung geht all den Fragen nach und berichtet über die Existenz der Dokumente, Programme und Wetterkontroll-Operationen, die weit zurückreichen und eine deutliche Sprache sprechen [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 1 times, 1 visits today)