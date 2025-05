Der unbezwingbare Jemen

Von Pepe Escobar (free21)

Ansarallah wird nicht nachgeben und das Imperium im Roten Meer herausfordern, schreibt Pepe Escobar.

Sanaa, Jemen – Kein Wunder, dass das Römische Reich es „Arabia Felix“ nannte.

Es ist 15 Uhr am Freitag, dem 28. März, dem Al-Quds-Tag im Ramadan, nur zwei Tage vor Eid al-Fikr, auf dem Al-Sabeen-Platz im Stadtteil Haddah in Sanaa. Die Menschenmenge von über einer Million Jemeniten erstreckt sich bis zum Horizont, sanft umgeben von kahlen Hügeln in der Ferne und eingerahmt von der großen Al-Saleh-Moschee im Vordergrund.

Der ausländische Pilger steigt auf eine kleine Bühne und nach all seinen Pilgerreisen durch die Welt und die Länder des Islam weiß er, dass er in einer flüchtigen Minute der Menge – und dieser Nation – im Wesentlichen dafür danken muss, dass sie so edel, so aufrecht, so furchtlos und Träger von so viel moralischer Klarheit und Zielstrebigkeit sind. Sie sollten wissen, dass die gesamte globale Mehrheit dies instinktiv versteht – und ihnen zur Seite steht.

Hier geht es nicht so sehr um die Unterstützung Palästinas, die sie seit 17 Monaten ununterbrochen auf demselben riesigen Platz zur Schau stellen – wie in allen globalen sozialen Medien zu sehen ist –, sondern vor allem um die innere Stärke von Arabia Felix. Befreit Palästina reimt sich mit Freiheit für den Jemen und hallt ewiglich wider. Sie können nicht nur für einen Tag Helden sein – wie Bowie, das westliche Chamäleon, es verewigte: Sie sind Helden für die Nachwelt.

Eine Woche im tiefsten Jemen lässt sich nicht in Worte fassen. Ich hatte das Privileg, Teil einer kleinen Gruppe zu sein – von Ost nach West – die tatsächlich die Blockade des Jemen durchbrochen hat, wie unsere liebenswürdigen Gastgeber uns immer wieder in Erinnerung riefen. Wir waren in erster Linie Gäste einer breit angelegten Konferenz über Palästina mit dem treffenden Titel „Du bist nicht allein“.

Was uns sofort wie ein Blitz trifft, ist die grenzenlose jemenitische Großzügigkeit und ihr natürlich aristokratisch-vornehmes Auftreten. Sie sind der Inbegriff von Nobel, nicht nur in modischer, sondern auch in spiritueller Hinsicht. Fast jeden Abend in der letzten Woche habe ich versucht, diese Magie in mehreren Podcasts zu vermitteln, wie z.B. in diesem: [1].

So sehr ich mich auch über die Gespräche mit hochrangigen Akademikern, Diplomaten und Spitzenmitgliedern des Hohen Politischen Rates gefreut habe, so sehr hat mir im Jemen der berühmte – Xi Jinping-artige – „Austausch von Mensch zu Mensch“ gefallen, insbesondere nachts in den faszinierenden Souks von Saada im Nordwesten und in der Altstadt von Sanaa.

Dies ist die wahre Seele Arabiens, dessen Geheimnisse die Luft wie der Weihrauch parfümieren, den ein weiß gekleideter Purifikator in der Al-Kabir-Moschee in der Altstadt verströmt, während blinde Männer am Eingang kauern, Qat kauen und in Meditation versunken sind. Diese Magie ist es, die Allah selbst in mehreren Versen und Kapiteln seines Heiligen Buches beschreibt – eine Großzügigkeit, die nur den Jemeniten zuteil wird.

Kampf gegen eine „Koalition“ williger Vasallen

Inmitten einer Fülle von Besprechungen und Tassen mit dem besten Kaffee der Welt, einem Konvoi von Geländewagen, der die raue Landschaft von Sanaa nach Saada durchquert, ununterbrochenen Solidaritätsbekundungen mit Palästina und Fällen von feigen CENTCOM-Bombenangriffen – auf mehrere zivile Wohngebäude und ein im Bau befindliches Krebskrankenhaus in Saada – wird schnell klar, dass der Jemen gegen das von Trump 2.0 geführte CENTCOM (Central Command, Zentralkommando der Vereinigten Staaten, Anm. d. Red.) kämpft, ein weiteres tödliches Kapitel in einem zehnjährigen Krieg, der am 26. März 2015 begann.

Dies war der erste Krieg in der Geschichte, wie er in dem meisterhaften Werk „Undeterred: Yemen In The Face of Decisive Storm“ von Prof. Dr. Abdulaziz Saleh bin Habtoor beschrieben wird, den ich in Sanaa kennenlernen durfte. In diesem Krieg standen „alle reichen arabischen Länder“ (mit Ausnahme von Oman) „unter dem Schutzmantel des mächtigsten imperialistischen Landes in einer unheiligen Koalition gegen das ärmste Land der arabischen Halbinsel“.

Eine „Koalition“ ihres Zeichens von willigen Vasallen unter der Führung Saudi-Arabiens und eine Zeit lang auch der Vereinigten Arabischen Emirate, mit den USA unter der Obama-Biden-Bande, die „aus dem Hintergrund führt“ und zusammen mit den Briten die Waffen liefert. Sie hat nicht nur wahllos den Jemen bombardiert, sondern auch eine verheerende Luft-, Land- und Seeblockade verhängt, die die Einfuhr von Medikamenten, Treibstoff und Lebensmitteln verhinderte und mindestens 2,4 Millionen Vertriebene und eine Cholera-Epidemie verursachte.

Es ist wohl kaum ein Zufall, dass die neureichen, protzigen, bling-bling-wahhabitischen Saudis den Jemen mit aller Macht hassen. Der Krieg gegen den Jemen, der praktisch seit Jahrzehnten andauert, ist, wie Prof. bin Habtoor in unserem Treffen feststellte, die bevorzugte Waffe eines Familienschwindels, der vom britischen Empire in den 1920er Jahren eingefädelt wurde, um den Reichtum Arabiens zu plündern.

Offensichtlich erinnert sich niemand im kollektiven – nun zersplitterten – Westen daran, dass der Jemen später zum Kriegsschauplatz von „Kronprinz“ MbS (Mohammed bin Salman, Anm. d. Red.) wurde. Die Existenz seines Regimes – heute ein Liebling von Trump 2.0 – wurde von Anfang an auf den Sieg in diesem Krieg ausgerichtet, bis MbS erkennen musste, dass er ihn nie gewinnen konnte: Allein im Jahre 2017 kostete ihn der Krieg mehr als 300 Milliarden Dollar. Er musste einen Waffenstillstand akzeptieren.

Kein „Sieg“: nicht gegen diese unbesiegbaren Helden.

Der an Gedächtnisstörungen leidende, zersplitterte kollektive Westen hat auch keine Erinnerung daran, dass Britannia Rules the Waves gezwungen war, seine imaginäre globale Dominatrix-Rolle an die Amerikaner abzugeben, nachdem es in den 1960er Jahren den äußerst heftigen Widerstand im Südjemen – wo auch sonst – nicht brechen konnte.

Das ebnete den Weg für eine Demenz unter der Führung von Saudi-Arabien – auch wenn das Muster dasselbe blieb:

Die Jemeniten werden den sagenhaften Naturreichtum ihres Heimatlandes einfach nicht aufgeben, um den chronischen Liquiditätsbedarf des Imperiums des Chaos, der Lügen und der Plünderung zu subventionieren, für neue Geldmanipulationen und vor allem für die Rohstoffe, die unter dem reichen Boden des Jemen liegen.

Und das bringt uns zu den aktuellen, unerbittlichen CENTCOM-Bombardierungen ziviler (meine Hervorhebung) Gebäude und Infrastruktur von Sanaa bis Saada und dem Hafen von Hodeidah, den wir nicht besuchen konnten, weil er praktisch täglich bombardiert wird. So sehr wir unseren jemenitischen Gesprächspartnern auch darlegten, wie besorgt wir darüber sind, dass das Imperium seine Wut entfesselt, antworteten sie ausnahmslos mit einem Lächeln: Wir werden gewinnen. Das könnte von Yahya Saree stammen, dem Militärsprecher der jemenitischen Streitkräfte, der uns trotz aller Sicherheitsrisiken in unserem Hotel besuchte, oder von einem umwerfend coolen Kamelreiter im Souk in Saada.

Zusätzliches Unheil für den Jemen kommt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem privilegierten Business Partner von Trump 2.0 im Persischen Golf, die die Vorherrschaft über die Ölvorkommen des Jemen und Zugang zu einem Großteil der strategisch höchst bedeutungsvollen Südküste des Jemen haben und stark in die Kolonisierung der Insel Sokotra investieren. Und dann gibt es noch die „inoffiziellen“ Stellvertreter der Saudis und Emiratis, die zeitweise aktiv sind: Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) und ISIS/Daesh – die Waffen der Wahl für ausgewählte Fraktionen des Imperiums des Chaos, der Lügen und der Plünderung.

Unterdessen wird Ansarallah nicht nachgeben und das Imperium im Roten Meer herausfordern: „Wenn amerikanische Soldaten im Roten Meer getötet werden, was werden sie dann ihren Familien und Freunden sagen? Werden sie behaupten, dass sie für die Befreiung ihres Landes getötet wurden, oder werden sie sagen, dass sie getötet wurden, um die zionistischen Terroristen zu schützen?“

Unbezwingbar.

Dieser Text wurde zuerst am 01.04.2025 auf www.strategic-culture.su unter der URL <https://strategic-culture.su/news/2025/04/01/unconquerable-yemen/> veröffentlicht. Lizenz: Pepe Escobar, Strategic Culture, CC BY-NC-ND 4.0

der aus Brasilien stammt, ist als Korrespondent für die Asia Times mit Sitz in Hong Kong/Thailand sowie als Analyst für The Real News aus Toronto/Washington tätig. Seit Mitte der 80iger Jahre lebte und arbeitete er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles sowie Singapur/Bankok. Seit dem 11.9.2001 hat er sich umfassend mit den Regionen Pakistan, Afghanistan, Zentralasien, China, Iran, Iak und dem weiteren mittleren Osten beschäftigt.

