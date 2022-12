Der Ukraine-Krieg läutet die Totenglocke für die NATO

Melkulangara Bhadrakumar (antikrieg)

Der entscheidende Moment in der Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus am vergangenen Mittwoch während des Besuchs von Präsident Zelensky war sein faktisches Eingeständnis, dass er im Stellvertreterkrieg in der Ukraine unter Zugzwang steht, da die europäischen Verbündeten keinen Krieg mit Russland wollen.

Biden: „Sie sagen: ‚Warum geben wir der Ukraine nicht einfach alles, was es zu geben gibt?‘ Nun, aus zwei Gründen. Erstens gibt es ein ganzes Bündnis, das unbedingt bei der Ukraine bleiben will. Und der Gedanke, dass wir der Ukraine Material geben, das sich grundlegend von dem unterscheidet, was dort bereits vorhanden ist, würde die NATO, die Europäische Union und den Rest der Welt auseinanderbrechen lassen … Ich habe mehrere hundert Stunden damit verbracht, unseren europäischen Verbündeten und den Staatsoberhäuptern dieser Länder von Angesicht zu Angesicht darzulegen, warum es in ihrem überwältigenden Interesse liegt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen … Sie verstehen das vollkommen, aber sie wollen keinen Krieg mit Russland. Sie sind nicht auf einen dritten Weltkrieg aus.“

Biden merkte an diesem Punkt, dass „ich wahrscheinlich schon zu viel gesagt habe“ und beendete die Pressekonferenz abrupt. Wahrscheinlich hat er vergessen, dass er sich mit der Fragilität der westlichen Einheit beschäftigt hat.

Der springende Punkt ist, dass die westlichen Kommentatoren weitgehend vergessen, dass es Russland im Kern nicht um die Eroberung von Territorien geht – so wichtig die Ukraine für russische Interessen auch ist -, sondern um die Erweiterung der NATO. Und das hat sich nicht geändert.

Von Zeit zu Zeit greift Präsident Putin das grundlegende Thema auf, dass die USA stets darauf abzielten, Russland zu schwächen und zu zerstückeln. Erst letzten Mittwoch berief sich Putin auf den Tschetschenien-Krieg in den 1990er Jahren – „den Einsatz internationaler Terroristen im Kaukasus, um Russland fertig zu machen und die Russische Föderation zu spalten … Sie [die USA] behaupteten, Al-Qaida und andere Kriminelle zu verurteilen, hielten es aber für akzeptabel, sie auf dem Territorium Russlands einzusetzen, und leisteten ihnen jede Art von Unterstützung, einschließlich Material, Informationen, politischer und sonstiger Unterstützung, insbesondere militärischer Art, um sie zu ermutigen, weiter gegen Russland zu kämpfen.“

Putin hat ein phänomenales Gedächtnis und spielte damit wohl auf Bidens sorgfältige Auswahl von William Burns als CIA-Chef an. Burns war in den 1990er Jahren die Kontaktperson der Moskauer Botschaft für Tschetschenien! Putin hat nun eine landesweite Kampagne angeordnet, um die riesigen Tentakel auszurotten, die der US-Geheimdienst auf russischem Boden zur internen Subversion angelegt hat. Carnegie, einst von Burns geleitet, hat inzwischen sein Moskauer Büro geschlossen, und die russischen Mitarbeiter sind in den Westen geflohen!

Das Leitmotiv der erweiterten Sitzung des Vorstands des Verteidigungsministeriums in Moskau am Mittwoch, zu der Putin sprach, war die tiefe Erkenntnis, dass die Konfrontation Russlands mit den USA nicht mit einem Krieg in der Ukraine enden wird. Putin forderte die russische Führungsspitze auf, die Lehren aus den Konflikten in der Ukraine und in Syrien „sorgfältig zu analysieren“.

Wichtig ist, dass Putin sagte: „Wir werden die Kampfbereitschaft der nuklearen Triade weiterhin aufrechterhalten und verbessern. Sie ist die wichtigste Garantie dafür, dass unsere Souveränität und territoriale Integrität, die strategische Parität und das allgemeine Gleichgewicht der Kräfte in der Welt gewahrt bleiben. In diesem Jahr hat das Niveau der modernen Bewaffnung der strategischen Nuklearstreitkräfte bereits 91 Prozent überschritten. Wir setzen die Aufrüstung der Regimenter unserer strategischen Raketentruppen mit modernen Raketensystemen mit Avangard-Hypersonicsprengköpfen fort.“

Ebenso schlug Verteidigungsminister Sergej Schoigu auf dem Treffen am Mittwoch eine Aufstockung der Streitkräfte vor, „um die Sicherheit Russlands zu stärken“, einschließlich:

– Schaffung einer entsprechenden Gruppe von Streitkräften im Nordwesten Russlands, um der Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO zu begegnen;

– Schaffung von zwei neuen motorisierten Infanteriedivisionen in den Regionen Cherson und Saporoschja sowie eines Armeekorps in Karelien an der finnischen Grenze;

– Aufwertung von 7 motorisierten Infanteriebrigaden zu motorisierten Infanteriedivisionen in den westlichen, zentralen und östlichen Militärbezirken sowie in der Nordflotte;

– Hinzufügung von zwei weiteren Luftangriffsdivisionen bei den Luftlandetruppen;

– Aufstellung einer gemischten Fliegerdivision und einer Heeresfliegerbrigade mit 80-100 Kampfhubschraubern in jeder Panzerarmee;

– Schaffung von 3 zusätzlichen Luftdivisionskommandos, acht Bomberfliegerregimentern, einem Jagdfliegerregiment und sechs Heeresfliegerbrigaden;

– Schaffung von 5 Bezirksartilleriedivisionen sowie von überschweren Artilleriebrigaden zur Bildung von Artilleriereserven entlang der so genannten strategischen Achse;

– Aufstellung von 5 Marine-Infanteriebrigaden für die Küstentruppen der Marine auf der Grundlage der bestehenden Marine-Infanteriebrigaden;

– Aufstockung der Streitkräfte auf 1,5 Millionen Mann, wobei 695.000 Personen unter Vertrag stehen.

Putin fasste zusammen: „Wir werden die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen … Wir werden unser Land nicht militarisieren oder die Wirtschaft militarisieren … und wir werden keine Dinge tun, die wir nicht wirklich brauchen, zum Nachteil unseres Volkes und der Wirtschaft, des sozialen Bereichs. Wir werden die russischen Streitkräfte und die gesamte militärische Komponente verbessern. Wir werden das ruhig, routinemäßig und konsequent tun, ohne Eile.“

Wenn die Neocons auf dem Fahrersitz im Beltway (Regierungsbezirk in Washington) ein Wettrüsten wollten, dann haben sie es jetzt. Das Paradoxe daran ist jedoch, dass es sich von dem bipolaren Wettrüsten der Ära des Kalten Krieges unterscheiden wird.

Wenn es die Absicht der USA war, Russland zu schwächen, bevor sie sich mit China auseinandersetzen, dann funktioniert das so nicht. Stattdessen werden die USA in eine Konfrontation mit Russland hineingezogen, und die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten stehen auf der Kippe. Russland erwartet von den USA, dass sie die NATO-Erweiterung zurückdrehen, wie es der sowjetischen Führung 1989 versprochen wurde.

Die Neokonservativen hatten mit einer „Win-Win-Situation“ in der Ukraine gerechnet: eine russische Niederlage und ein schmachvolles Ende der Präsidentschaft Putins; ein geschwächtes Russland, das wie in den 1990er Jahren nach einem Neuanfang tastet; eine Konsolidierung der westlichen Einheit unter einem triumphierenden Amerika; einen massiven Auftrieb im bevorstehenden Kampf mit China um die Vorherrschaft in der Weltordnung; und ein neues amerikanisches Jahrhundert unter der „regelbasierten Weltordnung“.

Doch stattdessen entpuppt sich dies als klassischer Zugzwang im Endspiel – um eine Anleihe aus der deutschen Schachliteratur zu nehmen -, bei dem die USA verpflichtet sind, einen Zug in Bezug auf die Ukraine zu machen, doch welcher Zug auch immer gemacht wird, wird er ihre geopolitische Position nur verschlechtern.

Biden hat verstanden, dass Russland in der Ukraine nicht besiegt werden kann und dass die russische Bevölkerung nicht in der Stimmung für einen Aufstand ist. Putins Popularität steigt, da die russischen Ziele in der Ukraine immer mehr verwirklicht werden. So bekommt Biden vielleicht ein vages Gefühl dafür, dass Russland die Dinge in der Ukraine nicht unbedingt als eine binäre Entscheidung zwischen Sieg und Niederlage ansieht, sondern sich auf einen langen Weg vorbereitet, um die NATO ein für alle Mal zu erledigen.

Die Umwandlung Weißrusslands in einen „nuklearfähigen“ Staat ist eine wichtige Botschaft aus Moskau an Brüssel und Washington. Biden kann sie nicht übersehen. (Siehe meinen Blog NATO nuclear compass rendered unavailing, Indian Punchline, Dez. 21, 2022 > LINK auf englischsprachige Website)

Logischerweise wäre die Option, die den USA zu diesem Zeitpunkt offensteht, ein Rückzug aus dem Konflikt. Aber das wäre das Eingeständnis einer Niederlage und würde das Ende der NATO bedeuten, und die transatlantische Führungsrolle Washingtons wäre hinfällig. Schlimmer noch, die großen westeuropäischen Mächte – Deutschland, Frankreich und Italien – könnten sich nach einem Modus Vivendi mit Russland umsehen. Und vor allem: wie kann die NATO ohne einen „Feind“ überhaupt überleben?

Es ist klar, dass weder die USA noch ihre Verbündeten in der Lage sind, einen kontinentalen Krieg zu führen. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, wie sieht es mit dem sich abzeichnenden Szenario im asiatisch-pazifischen Raum aus, wo die „grenzenlose“ Partnerschaft zwischen China und Russland die Geopolitik um eine interessante Ebene erweitert hat?

Die Neocons im Beltway haben mehr abgebissen, als sie kauen konnten. Ihre letzte Karte wird sein, unter dem Banner einer „Koalition der Willigen“ auf ein direktes militärisches Eingreifen der USA in den Ukraine-Krieg zu drängen.

