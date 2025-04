von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Die New York Times bestätigt: Praktisch jeder Aspekt des Ukraine-Krieges wird durch das US-Militär, die Central Intelligence Agency (CIA) und Waffenlieferungen aus den USA und von ihren europäischen Stellvertretern ermöglicht.

Die New York Times hat gerade ein brisantes Exposé veröffentlicht, das detaillierter als je zuvor über die geheime Militär- und Geheimdienstoperation der USA berichtet, bei der die Ukraine als Stellvertreter eingesetzt wurde. An dieser Operation waren die Central Intelligence Agency, die National Security Agency, die Defense Intelligence Agency und die National Geospatial-Intelligence Agency beteiligt, die mit Militärbeamten zusammenarbeiteten, um alles von der Zielerfassung und der Kontrolle der Tötungskette bis hin zur direkten Beratung bei taktischen Manövern an vorderster Front bereitzustellen – und vieles mehr.#

Hier der Titel (Artikel in archive)

Der Artikel war angeblich das Ergebnis von mehr als einem Jahr Recherche, die über 300 Interviews „mit aktuellen und ehemaligen politischen Entscheidungsträgern, Pentagon-Beamten, Geheimdienstmitarbeitern und Militärs in der Ukraine, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und einer Reihe anderer europäischer Länder“ umfasste.

Während einige sich bereit erklärten, offiziell zu sprechen, baten die meisten darum, ihre Namen nicht zu nennen, um sensible militärische und nachrichtendienstliche Operationen zu besprechen.

Es beginnt mit der Beschreibung, wie zwei ukrainische Generäle in den ersten Kriegsmonaten eine der „geheimsten“ Missionen des Krieges antraten, nach Clay Kaserne – dem Hauptquartier der US Army Europe – in Wiesbaden, Deutschland.

Gleich zu Beginn machen sie eines der kritischsten Eingeständnisse des Konflikts:

Eine Untersuchung der New York Times zeigt jedoch, dass Amerika viel enger und umfassender in den Krieg verstrickt war, als bisher angenommen.

Insbesondere diese beiden Sätze sind interessat:

Seite an Seite planten amerikanische und ukrainische Offiziere in Wiesbadens Einsatzführungszentrale die Gegenoffensiven Kiews. Eine umfangreiche amerikanische Geheimdienstsammlung lenkte sowohl die Gesamtstrategie der Schlacht als auch die Weitergabe präziser Zielinformationen an ukrainische Soldaten vor Ort.

Es wird gezigt, wie die USA riesige Mengen an verwertbaren Zieldaten sammelten und an die Ukraine weitergaben. Später erfuhren wir durch das von Google gegründete Projekt Maven, dass KI eingesetzt wurde, um diese endlosen Satelliten-/SAR-Datenströme weiter zu durchsuchen und „Punkte von Interesse“ zu identifizieren.

Die USA wählen praktisch jedes strategische Ziel für die Ukraine aus, weil die Ukraine nicartikel in ht über die ISR-Fähigkeiten verfügt, um dies selbst zu tun, einschließlich Zielen innerhalb Russlands.

Dies setzt sich auch jetzt noch fort, währeend die USA vorgeben, den Frieden mit Russland anzustreben, um ihren gescheiterten Stellvertreterkrieg zu retten.

Russland ist sich all dessen sicherlich bewusst, weshalb es an den leeren Gesten der Trump-Regierung desinteressiert zu sein scheint, während es ansonsten „Bidens“ Krieg fortsetzt.

Russland hat offenbar keine andere Wahl als diesen Konflikt auf dem Schlachtfeld zu beenden oder zu riskieren, dass er eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt zu Gunsten Washingtons fortgesetzt oder beendet wird, wie es in Syrien der Fall war.

