Dem Westen geht das Geld aus

Letzte Woche wurde deutlich, dass die Ukraine vom Westen im nächsten Jahr 20 Milliarden weniger bekommen wird, als in diesem Jahr, während sie aber 70 Milliarden mehr braucht. Kiew bekommt ein massives Finanzierungsproblem.

Quelle: anti-spiegel

Der Beitrag des Deutschland-Korrespondenten, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wurde, hat mal wieder einige interessante Erkenntnisse gebracht, die in den Medien weitgehend untergegangen sind. Dazu gehört die Frage, wie der Westen die Ukraine im nächsten Jahr finanzieren will, wenn die Ukraine immer mehr Geld braucht, die Staaten des Westens wegen ihrer eigenen Haushaltsprobleme aber immer weniger Geld zu vergeben haben.

Um zu zeigen, wie in Russland über die politische Woche in Deutschland und Europa berichtet wurde, habe ich den Bericht des russischen Korrespondenten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Von dem Moment, als der finnische Präsident Stubb erstmals direkte Kontakte mit dem russischen Präsidenten für möglich hielt, bis er sich schließlich dazu durchringen konnte, im Kreml anzurufen, sind fünf Monate vergangen. Das Telefonat mit Putin kommentierte er danach so: „Das Gespräch mit Präsident Putin verlief in einer professionellen und direkten Art und Weise. Wir, Norwegen und Finnland, unterstützen die Ukraine natürlich weiterhin und arbeiten darauf hin, einen dauerhaften und gerechten Frieden zu erreichen.“

Stubb war bei diesem Kontakt nicht allein, auch der norwegische Ministerpräsident Støre nahm an dem Gespräch teil. Der Anruf erfolgte aus Helsinki, wo sich zu diesem Zeitpunkt auch ihre Kollegen aus Dänemark und Schweden aufhielten, die zu dem Gespräch jedoch nicht eingeladen wurden. Also waren die sauer.

Der schwedische Ministerpräsident hielt sich noch zurück und äußerte öffentlich seine Skepsis: „Ein Frieden muss zu den Bedingungen der Ukraine erreicht werden, ein Frieden durch Stärke, nicht durch eine Politik der Besänftigung gegenüber Russland. Wenn Verhandlungen zu diesem Ergebnis führen, dann ist das gut. Nach unseren Informationen über die Versuche Deutschlands und Frankreichs, einen Dialog in Gang zu bringen, waren die Ergebnisse jedoch äußerst bescheiden.“

Aber die dänische Regierungschefin Frederiksen wurde regelrecht hysterisch und zeterte in verschiedenen Interviews: „Das Telefonat war mit niemandem abgestimmt“, „Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen“, „Wir müssen die Geschlossenheit Europas bewahren“. Eine dänische Zeitung kommentierte, Putin habe, indem er den Anruf entgegennahm, einen klaren Sieg errungen, denn er habe damit „Zwietracht in der stärksten Gruppe von Unterstützern der Ukraine gesät: den nordischen und baltischen Staaten.“

Finnland reagierte auf die Kritik gelassen. Die finnische Außenministerin Elina Valtonen erklärte: „Wir sprechen schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, in verschiedenen Formaten darüber, ob überhaupt noch Kontakte zu Moskau aufrechterhalten werden sollten.“

In Norwegen fällt die Reaktion schärfer aus, norwegische Zeitungen rieten Frederiksen: „Halt den Mund, Mette!“ Und Premierminister Støre scheint sich daran erinnert zu haben, dass sein Land gar kein Mitglied der EU ist. Wie kann man da von separaten Verhandlungen reden? Er formulierte es so: „Wir haben nicht den Anspruch, für irgendjemanden außer für uns selbst zu sprechen. Erstens ist Norwegen ein Nachbar Russlands. Wir verfügen über ein großes Meeresgebiet. Wir müssen die Fischerei verwalten und gutnachbarschaftliche Beziehungen pflegen, die für uns Sicherheit gewährleisten.“

Von „gutnachbarschaftlichen Beziehungen“ hat man schon lange nichts mehr gehört, erst recht nicht aus Skandinavien. Diese Einsicht ist erzwungen: Von einer strategischen Niederlage Russlands ist nichts zu sehen, also bleibt nur die Diplomatie, was bedeutet, dass man auf seine Wortwahl achten muss. Sie müssen sich einen neuen Tonfall suchen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das Pentagon den europäischen Verbündeten genau diesen Rat gegeben hat, allerdings sind nicht alle bereit, ihn zu befolgen: Der estnische Regierungschef Michal beispielsweise ist dazu nicht bereit. Die Dänin Frederiksen und der deutsche Kanzler Merz sind es derzeit ebenfalls nicht. Die Existenz der „Gruppe der Unnachgiebigen“ macht es höchst zweifelhaft, dass man Europa an den Verhandlungstisch lässt.

Selensky kommentierte das ironisch: „Russland möchte über etwas Neues verhandeln. Es geht um Sicherheit und die Sicherheitsarchitektur in Europa. Aber wie kann man über Sicherheit in Europa verhandeln, ohne Europa selbst einzubeziehen? Mit wem wollen sie das besprechen, etwa mit China? Nun, das ist interessant.“

In Kiew wusste man bereits vorher von dem Telefonat, denn Selensky war letzte Woche in Oslo, wo er sich mit Stubb und Støre darauf geeinigt hat. Danach wurde er über den Inhalt informiert, doch waren Schlussfolgerungen, seinen Fähigkeiten entsprechend, recht simpel. Mit China kann man über alles sprechen, auch über Dinge, die Europa betreffen, das sieht auch Trump so. Aber mit Europa über Europa zu sprechen, das in Sicherheitsfragen keine eigene Handlungsfähigkeit hat und bis heute nicht einmal mit einer Stimme spricht, das ist problematisch.

Das scheint auch Trump so zu sehen, wie die Financial Times schreibt: „Die europäischen Hauptstädte sind zunehmend besorgt, dass sie bei Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine außen vor bleiben könnten, sind sich aber gleichzeitig uneinig darüber, wie sie sich einen Platz am Verhandlungstisch sichern sollen.“

Formal gibt es in Europa für diese Aufgabe das Amt des Hohen Vertreters für äußere Angelegenheiten, aber die Art und Weise, wie die Estin Kallas diese Funktion ausübt, veranlasst die Berliner Zeitung dazu, sie als „den größten Fehler der EU“ zu bezeichnen. Das ist keineswegs nur eine Einzelmeinung, sondern eine Einschätzung, die sogar in Brüssel dominiert.

Die Lähmung der europäischen Diplomatie wäre jedoch nicht so total, hätten Berlin und Paris – von London ganz zu schweigen – ihren eigenen Bemühungen nicht bewusst auf null reduziert, was bei Merz so klingt: „Wir werden unsere Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine nicht abschwächen. Die Frage, ob zusätzliche Luftverteidigungssysteme bereitgestellt werden können, ist ein Thema, das wir derzeit mit vielen Ländern weltweit erörtern. Wir müssen der Ukraine mehr Kapazitäten verschaffen.“

Der deutsche Bundeskanzler reist auf der Suche nach Waffen und finanziellen Mitteln für die Fortsetzung des Krieges mit dem Ziel, Russland zu Verhandlungen zu zwingen, weltweit umher. Stationen seiner Reise waren Singapur, Japan und Südkorea. Über das hinaus, was Kiew bereits für 2027 zugesagt wurde, werden weitere 70 Milliarden Euro benötigt. 45 Milliarden hofft man in Europa zu finden, allerdings sieht es so aus, als würde das auf den Kredit vom vergangenen Jahr angerechnet werden, dessen Auszahlung an die Umsetzung von Anti-Korruptions- und anderen Reformen durch Kiew geknüpft ist. In jedem Fall muss man ein Drittel der Summe woanders suchen, doch auch dort gibt es Probleme mit dem lieben Geld.

Der Ukraine droht eine Finanzierungskrise, berichtet die Financial Times: „Die Verbündeten Kiews, die nicht der EU angehören, haben für das kommende Jahr lediglich 4 Milliarden Euro zugesagt, im Vergleich zu 19 Milliarden Euro im Jahr 2026. Die G7-Mitglieder USA, Großbritannien, Kanada und Japan stellen zusammen nur eine Milliarde Euro bereit.“

Großbritannien, vertreten durch Schatzkanzlerin Rachel Reeves, versprach in dieser Woche, 10 Milliarden Pfund für Kiew bereitzustellen, allerdings verteilt auf drei Jahre. Vor allem aber ist es zu Beginn des Winters kaum absehbar, wie die Lage am Ende der kalten Jahreszeit sein wird – und wer ihn politisch überhaupt überleben wird –, insbesondere angesichts des aktuellen Gaspreises von 1.200 Dollar pro tausend Kubikmeter.

Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie, sagte zur Erdgas-Situation: „Für ein Unternehmen, das sich keinen Brennstoff leisten kann, oder für einen Bürger, der sich keinen Brennstoff oder Heizung leisten kann, ist es egal, ob es kein Problem mit der Versorgungssicherheit gibt, denn wenn sie es sich nicht leisten können, ist es ihnen egal, ob man Gas kaufen kann oder nicht.“

Das ist derselbe Dan Jørgensen, der EU-Energiekommissar, der den EU-Ländern im März dieses Jahres, als der Gaspreis bei 600 Euro pro tausend Kubikmeter lag, davon abriet, Vorräte zu spekulativen Preisen anzulegen. Aber nun ist die Frage, wer schuld ist und was man tun kann. Das gilt für die europäische Energiepolitik, für die europäische Wirtschaft und für die europäische Diplomatie.

Dem amerikanischen Politiker Henry Kissinger, dem ehemaligen US-Außenminister, wird der bekannte Ausspruch „Wen rufe ich an, wenn ich mit Europa sprechen will?“ zugeschrieben. Jahrzehnte sind vergangen, doch diese Frage hat nichts an ihrer Aktualität verloren. Mehr noch: Man könnte den Witz fortsetzen: „Wer aus Europa sollte eigentlich anrufen, wenn Europa mit dem Rest der Welt sprechen möchte?“

Ende der Übersetzung

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