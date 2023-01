Der totale Krieg gegen ein ganzes Volk

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Fast 60 Jahre lang hatten wir auf diesen Tag gewartet. Doch dann, als wir endlich die Wahrheit hörten, überfiel uns nicht mehr als eine schale Genugtuung, dass endlich in aller Öffentlichkeit gesagt wurde, was wir doch schon immer gewusst hatten.

Am 16. Dezember letzten Jahres enthüllte der bei weitem populärste U.S. Kommentator Tucker Carlson in seiner bei weitem populärsten U.S. Talkshow „Tucker Carlson Tonight“, dass eine Quelle innerhalb der CIA, mit Zugang zu allen Dokumenten, die folgende Frage beantwortet hatte: „War die CIA in dem Mord an dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy involviert?“

Zitat: „Die Antwort ist JA… Die U.S.A. sind ein völlig anderes Land, als wir uns das immer gedacht haben. Alles ist vorgetäuscht, gefälscht.“

Und dann? Was geschah am nächsten Tag? Wie viele Medien griffen diese Aussage auf? Was sagte die CIA? Was sagte die Regierung? Nun, nichts geschah. Schweigen herrschte im Land. Nach all den Jahren, das, das soll es gewesen sein? Einfach stillschweigend, ohne zu widersprechen, zuzugeben, dass man an dem Mord beteiligt war oder ihn sogar initiierte…, ohne Konsequenzen…, und dann geht man zur Tagesordnung über? Denn wen interessiert schon der Mord an einem Präsidenten? Zudem: Was kann da Gutes bei herauskommen, wenn man dem Volk erklärt, dass der eigene Geheimdienst die schlimmste Verbrecherorganisation auf Erden ist? Die Jungs sind doch die Verteidiger unserer Freiheit! Glauben Sie ernsthaft, Sie könnten den Amerikanern den Glauben an ihr eigenes Land als der Quelle aller Segnungen auf Erden austreiben? Trotz der Beweise? Kommen Sie, hören Sie bloß auf, von Beweisen zu sprechen. Denn Beweise für die Wahrheit hat es schon immer zuhauf gegeben. Auch ohne Handy damals.

Die Behauptung wird nämlich des öfteren aufgestellt, dass der arrangierte Mord an Kennedy, in der Art, wie er geschah, heute nicht mehr möglich wäre. Heute wären so viele Handies zugegen, dass das Filmmaterial der Anwesenden außer Zweifel beweisen würde, wie der Mord wirklich ablief.

Dass ich nicht lache. Ich behaupte, dass es völlig egal ist, was an Bildmaterial vom Geschehen zur Verfügung steht. So oder so, die Manipulanten der Ereignisse würden eine Geschichte erfinden, die zwar den Bildern widersprechen mag, aber die in die Köpfe der Menschen hineingetrommelt wird, so lange, bis die Mehrheit überzeugt ist, dass ein Mann Kennedy erschoss, der nicht einmal im Augenblick der Tat da oben an dem Fenster, an dem angeblichen Tatort, war. Nicht mal das. Aber wen interessiert das schon? Sie können heute den Leuten das absurdeste Zeugs als Wahrheit präsentieren. Die fressen alles.

77 Wahrheiten für meine amerikanischen Freunde

Sie erinnern sich an die Ereignisse um den 11. September 2001 in New York. Vor sage und schreibe etwa 21 Jahren. Über 100 Feuerwehrleute, die am Ort der Tat waren, sagten aus, dass sie Sprengungen gehört hatten. In den Staubproben vom Tatort fand man Spuren von Sprengstoffen. Gebäude 7 krachte im freien Fall in 2,3 Sekunden zusammen. Kein Wunder daher, dass tausende von betroffenen Amerikanern versuchten, bei den Gerichten eine Mordanklage in Verbindung mit einem Bombenattentat einzureichen. Mit allen Beweisen. So wie es der Rechtsstaat vorsieht. Jedoch, bis heute hat kein Gericht diese Anklage akzeptiert. Mick Harrison, der Direktor des Komitees der Anwälte, sagte vor kurzem, dass es nur noch die Hoffnung gibt, dass der Supreme Court, das höchste Gericht in den U.S.A., die Klage annimmt. Nach über 21 Jahren!!! Wie bei dem Mord an Kennedy scheinen gewisse mächtige Leute nicht die Wahrheit wissen zu wollen oder sie wollen verhindern, dass die ihnen bekannte Wahrheit an die Öffentlichkeit gerät. Und, große Frage, könnte es sein, dass da noch weitere, andere Ereignisse im Dunkeln liegen? Darüber könnte man doch ein Buch schreiben, was meinen Sie?

Ich bin ein Vertreter der Philosophie, dass man stets versuchen soll, die Dinge knallhart auf den Knackpunkt zu bringen. Bei allem Wohlwollen, es ist doch erstaunlich, dass über die letzten 120 Jahre die größten Schweinereien, die größten Konspirationen, dass die immer, immer mit den U.S.A. zu tun hatten und dass die allesamt niemals aufflogen. Wenn wir es nur dahin brächten, zumindest eine dieser Schweinereien auffliegen zu lassen. Nur eine, dann…

Aber die fliegen deshalb nicht auf, weil, losgelöst von der Realität, Ihnen manipulierte Realität ins Hirn gepflanzt wurde. Total losgelöst von dem wirklichen Geschehen. Die beweisen Ihnen heute mühelos, dass schwarz weiß ist.

Letztes Jahr schrieb ich ein Buch mit dem Titel „77 Wahrheiten für meine amerikanischen Freunde“ und bot es amerikanischen Verlegern an. Nach anfänglichem Interesse von einigen dieser Verleger lehnten am Ende alle ab, dieses Manuskript zu veröffentlichen. Ich schrieb, dass die amerikanischen Geschichtslügen eine Dominokette bilden. Der größte und wichtigste Dominostein sei der Zweite Weltkrieg. Wenn auch nur eine dieser Geschichtslügen auffliegen würde, dann, dann würde die Kette der Dominosteine und damit das ganze Lügengebäude der Vereinigten Staaten von Amerika zusammenbrechen. Vor allem das ungeheure Zentrum aller Lügen würde die Amerikaner aufwühlen: Der Zweite Weltkrieg.

Das darf natürlich nicht geschehen. Und daher ist es den Amerikanern zwar sogar erlaubt, über den Kennedy Mord zu schwadronieren, oder über 9/11 oder über Pearl Harbour. Aber Kein Amerikaner würde es auch nur wagen, die Mär um den Zweiten Weltkrieg auffliegen zu lassen. Wenn die auffliegen würde, bräche der ganze Laden U.S.A. zusammen. Das darf nie geschehen. Niemals!

Deshalb mag Tucker Carlson wohl kleine, aufgeregte Details oder Teasers der Öffentlichkeit zeigen, damit der Eindruck erweckt wird, es gibt noch Hoffnung auf Wahrheit, aber die komplette Wahrheit einer Tat wird nie präsentiert.

Wie die Ukraine den Krieg gewann

Die brutale Wahrheit der ungehemmten Fortsetzung der Schweinereien wurde uns kurz vor Weihnachten vorgeführt. Da sprach der ukrainische Präsident Zelensky im amerikanischen Kongress. Stehende Ovationen. Nur drei der Abgeordneten weigerten sich, aufzustehen und mitzumachen bei dem Theater. Weitere 45 Milliarden Dollar für die Ukraine. Damit die Ukraine siegen kann. Eine totale Absurdität, aber (fast) alle Abgeordneten machten mit. Sie mussten. Es ist völlig egal, welcher Partei die angehören. Wenn es um Krieg geht und um Geld fürs Militär, dann sind die alle auf dergleichen Linie. Dabei hatten die Amerikaner Wochen vorher gewählt und hofften, dass die Mehrheit der Republikaner im Kongress jetzt eine Wende herbeizwingen würde. Und da führten diese Typen ihnen vor, was sie von den Wählern halten: Eine Demonstration der totalen Einheitspartei. Die totale Verarschung vor den Augen der Welt. Demokratie in all ihrer Hässlichkeit, Heuchelei und Korruption. Wer Augen hatte zu sehen, der musste es doch einfach sehen. Wie konnte er nicht erkennen, was da ablief?

Und dann sagte der Ehrengast im Parlament doch tatsächlich folgendes : „Wir haben bereits den Propagandakrieg gewonnen.“ Sehen Sie, der Mann wusste und weiß, worum es geht. Wer kümmert sich schon um Realität? Die meisten Amerikaner verachten die Russen und lieben die Ukrainer. Auf Kosten von hunderttausenden von Menschenleben. Auf Kosten von Millionen von Flüchtlingen. War und ist es das wert? Diese Frage wurde von Amerikanern viele Male in ihrer Geschichte beantwortet. Menschenleben zählen nicht. Geld zählt. Macht zählt.

Commander-in-Chief

In keinem Land auf Erden wird der Präsident als Oberbefehlshaber der Armee („Commander in Chief“) propagiert, was in den U.S.A. völlig normal ist. Und wenn Sie als Amerikaner einem Soldaten begegnen, dann sagen Sie „thank you for your service“ (Danke für Ihren Dienst), obwohl die Amerikaner wann das letzte mal von irgendeinem Land bedroht wurden? 1812, als die Amerikaner selbst (!) England den Krieg erklärten, das aber von Napoleon so beschäftigt wurde, dass die Engländer sich nicht wirklich auf die Amerikaner einlassen konnten. Trotzdem gelang es den Engländern 1814, Washington zu erobern und das Weiße Haus niederzubrennen. Heiligabend 1814 schloss man Frieden. Und das war es auch schon. Über 200 Jahre ist niemand auf die Idee gekommen, die Amerikaner anzugreifen. Warum auch? Trotzdem braucht Amerika eine geradezu gigantische Armee. Der Etat kommt inzwischen nahe an eine Billion Dollar heran. Was man damit an Gutem bewirken könnte. Mit einer Billion Dollar (1.000 Milliarden) pro Jahr könnte man mit Leichtigkeit alle Probleme lösen, die Amerika drangsalieren.

Aber die Menschen wollen es einfach nicht sehen. Warum? Weil sie sich zum einen eingestehen müssten, dass sie Unrecht hatten, dass man sie betrogen hatte, und zum anderen müssten sie sich ändern. Und zwar radikal. Wer ist dazu schon in der Lage? Wie Sie demnächst selbst erleben werden, wenn all ihre wunderbaren Vorsätze für 2023 vom Silvestertag sich mal wieder in Luft aufgelöst haben werden. Anais Nin sagte: „Wir sehen die Welt als eine Reflexion unserer Persönlichkeit. Nicht als Realität.“ Nietzsche sprach von all diesen möglichen Perspektiven. Kurzum: Ein Weltbild zu ändern ist für Menschen eine gigantische Herausforderung. Als Deutscher kann ich Ihnen das bei einem einzigen Thema ohne viele Worte klarmachen. Wobei ich allerdings sehr vorsichtig vorgehen muss.

Asien und die Chinesen, Russland und die Juden

Die amerikanische Professorin Amy Chua von der berühmten Yale Universität, sowohl Amerikanerin als auch bekennende Chinesin, darf Dinge sehen und sagen, die uns Deutschen versagt sind. Als ich ihren Bestseller „World on Fire“ las, merkte ich bei manchen Kapiteln, wie sich in mir alles sträubte, zu erkennen, was meiner Gehirnwäsche deutscher Geschichtsschreibung widersprach.

Da schrieb die Frau Professorin sachlich und nüchtern, dass im Zuge der radikalen Umwälzungen in Russland nach 1990, 7 Oligarchen das Land wirtschaftlich beherrschten. Davon waren 6 Juden. Als sie ihren jüdischen Ehemann fragte, woran das liege, fragte der nur verwundert: Warum nur 6? Wer war der siebte?

Vor hundert Jahren war Russland das Land mit den meisten Juden auf Erden (5 Millionen bei einer jüdischen Weltbevölkerung von etwa 10 Millionen). Heute leben noch etwa 170.000 Juden in Russland. Frage: Wo kamen die 5 Millionen dereinst her? Kamen die aus Israel, aus dem mittleren Osten? Wirklich? Und dann: Wo sind die alle geblieben? Und dann natürlich die Frage: Wie können 6 Juden ein Land von 143 Millionen Russen wirtschaftlich beherrschen?

Professor Chuas Buch trägt den Untertitel: „Wie der Export der freien Marktdemokratie ethnischen Hass und globale Instabilität erzeugt.“ Der Mechanismus ist einfach: Wenn eine Gruppe von Menschen Zugang zu unbegrenztem Kapital hat und die andere Gruppe (die 99,9999%) hat das nicht, dann kann die erste Gruppe alles kaufen, was es billig zu kaufen gibt, vor allem im Augenblick einer Krise, einer Revolution oder eines Umsturzes. Man muss nur so eine Krise herbeizaubern. So wie damals in Russland. Einige Juden hatten Geld und kauften den Laden auf. Woher die das Geld hatten? Ich weiß es nicht. Fragen: Hat das irgend etwas mit Fairness oder gar mit Gerechtigkeit zu tun? Meinen Sie, die Russen fanden und finden das ganz toll? Putin zumindest fand das nicht toll.

Übrigens haben es die Chinesen ähnlich gemacht: Fahren Sie mal nach Indonesien, in die Philippinen, nach Malaysia, Thailand oder Vietnam oder… Überall herrschen Chinesen über die Wirtschaft. Diese Aussagen haben nichts mit Rassismus zu tun. Das sind Fakten. Sonst würde Professor Chua sich nicht an dieses Thema heranwagen. Als ich in Asien arbeitete, egal in welchem Land, waren meine Geschäftspartner meistens Chinesen.

Wohin Du auch gehst, die deutsche Geschichte ist immer dabei

Während meiner Zeit in den U.S.A. lud mich eine jüdische Familie in St. Louis ein. Ich wurde damals zum ersten Mal mit einer neuen Welt konfrontiert, mit der ich noch nie etwas zu tun gehabt hatte und mit der ich eigentlich auch nichts zu tun haben wollte. In dieser jüdischen Familie hörte ich, dass es Juden und Juden gibt. Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn ich heute nach Deutschland komme, dann treffe ich Deutsche, die Deutsche sind und dann treffe ich Deutsche, die zwar einen deutschen Pass haben, die aber keine richtigen Deutschen sind. So wie ich hier in Neuseeland kein Neuseeländer bin. Das zu behaupten wäre absurd.

Ich will es dabei belassen. Recherchieren Sie selbst. Geschichte ist ein Puzzle. Wenn Sie nicht aufgeben, werden Sie eines Tages das Puzzle lösen. An einem gewissen Tage stellt sich jedoch vielleicht heraus, dass das demnächst vollendete Puzzle nicht so aussehen wird, wie Sie ursprünglich dachten. Bei einem der Teile kommen Ihnen Zweifel. Ich will Ihnen verraten, wann bei mir Zweifel an der deutschen Geschichtsschreibung auftauchten: Ich hatte immer den Verdacht, dass in irgendeiner Weise Hollywood von Bedeutung sei. Und da lass ich in einem Buch über Hollywood, dass Anfang 1945 die amerikanische Regierung Teams der besten Regisseure und Kameraleute zusammenstellte, die die Aufgabe hatten, sofort nach der Kapitulation Deutschlands an bestimmte, bereits ausersehene Orte zu reisen und dort zu filmen. Mehr brauche ich nicht zu sagen.

Wenn Sie Ende der 70er Jahre in den U.S.A. lebten, stießen sie zwangsläufig auf Amerikaner, die im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft hatten. Was mich erstaunte war, dass bei den Piloten mir immer wieder versichert wurde: „Ich war nicht an Dresden beteiligt.“ Die amerikanischen Piloten wussten ganz genau, was sie da angerichtet hatten. Was mir auch auffiel, waren die Aussagen vieler amerikanischer Soldaten: „Wir wussten ja nicht viel über Deutschland. Und wir begannen erst, die Deutschen zu hassen, als diese Bilder auftauchten.“ Man muss es so sagen: Die Amerikaner instrumentalisierten den Holocaust. Um das tun zu können, mussten sie von dem Holocaust gewusst haben. Und man müsste jetzt noch die Frage beantworten, die sich auch bei Kennedy und 9/11 stellt. Diese Frage ist jedoch nie gestellt worden. Aber sie muss gestellt werden.

Der amerikanische Oberst und Historiker Douglas Macgregor sagte während eines Interviews kürzlich: Auf der Konferenz von Teheran vom 28. November bis 1. Dezember 1943 wies Stalin den amerikanischen Präsidenten Roosevelt darauf hin, dass die Forderung der bedingungslosen Kapitulation an die Deutschen den Krieg nur unnötig in die Länge ziehen und Millionen von Menschenleben kosten werde. Roosevelt, so Oberst Macgregor, habe nur in der für ihn typischen Pose zur Seite geschaut und die Worte ignoriert.

Nein, es ging im Zweiten Weltkrieg nicht um den Sieg über eine deutsche Armee, es ging auch nicht um die Vernichtung von Nazideutschland. Es ging um die totale Vernichtung Deutschlands. Der Geschichte, der Kultur, der Fundamente der Gesellschaft, des Deutschtums. Für alle Zeiten. Und es musste ein so grauenhaftes Ereignis instrumentalisiert werden, um selbst Verbrechen wie Dresden, Hamburg, Darmstadt und viele andere Völkermorde an Deutschen zu rechtfertigen (etwa 2 Millionen Deutsche kamen auf der Flucht ums Leben). Auf Kosten der Juden. Wie macht man das? Teile und herrsche. Divide et impera.

Es ist alles Fiktion

Der Whistleblower, der mit Tucker Carlson sprach, sagte es sei alles Fiktion. Ja, es ist alles Fiktion. Was Sie sehen ist nicht die ganze Realität. Diese Illusionen, die Ihnen die Medien jeden Tag eintrommeln, diese Illusionen müssen daher letztendlich zu einem Dogma werden, zu einer Wahrheit, die nicht angezweifelt werden darf. Das Dogma verwandelt sich in Religion. Ketzer, Häretiker, werden kriminalisiert, gehören auf den Scheiterhaufen. Sie werden gnadenlos verfolgt.

Die angeblichen Geschehnisse um den 6. Januar 2001 in Washington sind der letzte Beweis für das absurde Theater, das momentan abläuft. Es gibt eindeutiges Filmmaterial, das beweist, dass Leute vom FBI am Ort waren und die Trumpanhänger ermutigten, ins Capitol zu gehen. Sogar einige der Namen der FBI Leute sind bekannt. Aber dieses Filmmaterial wurde nicht bei den Untersuchungen zugelassen. Nicht nur das. Etwa eintausend Trumpanhänger warf man ins Gefängnis. Ohne Anklage. Obwohl sie keine Straftat begangen hatten. Keiner hatte eine Waffe. Das einzige Todesopfer war eine Frau, von hinten erschossen von der Polizei, eine Frau, die für Trump demonstrierte. Der Gipfel der Absurdität.

Das angebliche Gerichtsverfahren, durchgeführt von Politikern (!), liess nur einseitiges Beweismaterial zu, niemand vertrat die Interessen der Angeklagten. Im englischen nennt man das einen Kangaroo Court. Grosses Theater. Aufgeführt zur besten Sendezeit der TV Gesellschaften. Die offensichtliche Frage: So doof sind die Amis? Ja, so doof sind die Amis. Aber leider nicht nur die.

Twitter ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der gigantischen Manipulation

Die Frage nun ist, wie arg können es die Manipulatoren noch treiben? Sie arbeiten gerade an der letzten Phase ihres Projekts der totalen Kontrolle der Bevölkerung. Ich kann mir vorstellen, dass sie „angenehm“ überrascht waren, als sie erkannten, dass das blöde Volk tatsächlich so leicht durch den Coronabetrug abzulenken und zu kontrollieren war. Die meisten Menschen haben das Theater bis heute nicht durchschaut. Die paar armseligen Argumente zur Rechtfertigung der Sklavenhaltung wurden als überzeugend akzeptiert und nachgeplappert. Selbst Professoren kapitulierten vor ihren eingeimpften Ängsten. Die Demokratie kapitulierte komplett. Das Grundgesetz erwies sich als Makulatur. Das Rechtswesen entschied sich für die Durchsetzung von Unrecht. Die Medien liessen sich kaufen. Und so kam es, wie es kommen musste.

Frage: Wie oft haben die Politiker Sie und uns alle über die letzten Jahre belogen und betrogen? Wenn Sie es wirklich wissen wollen: Die Regierungen arbeiten nicht für die Bürgerinnen und Bürger. Sie arbeiten eng mit den Großkonzernen zusammen, zu deren Nutzen. Man nennt solch ein System Faschismus.

Was allein die paar Kleinigkeiten offenbarten, die Elon Musk aus der Twitter-Welt vorführte, müsste ausreichen, um allen die Augen zu öffnen. Sie können davon ausgehen (das ist die Logik im System), dass es bei Facebook und Google ähnlich zugeht wie bei Twitter. Udo Ulfkotte, ein wahrlich großer Journalist, der mit dem Tode für seinen Mut zahlen musste, Udo Ulfkotte, der 2017 starb, hat uns doch schon 2014 mit seinem Buch „Gekaufte Journalisten“ in diese Welt der totalen Korruption und totalen Kontrolle eingeführt.

Jetzt geht es in der Ukraine in die vorletzte Runde. Putin hat endlich eingesehen, dass mit Reden nichts mehr zu bewirken ist. Der Krieg wird mal wieder bis an sein Ende gehen müssen, bevor die Menschen einsehen, wie sie belogen und betrogen wurden. Die größte Gefahr liegt darin, dass Psychopathen gewöhnt sind, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Geld spielt keine Rolle. Sie sind bereit, jeden Preis zu zahlen. Vor allem in der Währung „Menschenleben“. Was wird geschehen, wenn diese Verbrecher erkennen, dass sie verloren haben? Denn sie können doch nicht verlieren. Sie haben noch nie verloren. Sie werden niemals anerkennen, dass sie verloren haben. Das ist eine Voraussetzung für ihren Erfolg über die Jahrhunderte (oder zumindest über die letzten 120 Jahre).

Wenn doch nur Deutschland aussteigen würde aus diesem Wahnsinn. Wenn wenigstens Deutschland… Und wenn wenigstens ein einziges Verbrechen der Amerikaner ans Tageslicht käme, das die Deutschen aufdecken könnten.

Mal ehrlich: Wie war das denn wirklich mit Nord Stream 2? So blöd kann man doch nicht sein, wenigstens in diesem so offensichtlichen Fall nicht die Wahrheit zu erkennen. Oder? Da haben die Amerikaner Elend über Deutschland gebracht. Haben die Deutschen keinen Hauch von Stolz oder zumindest Selbstachtung? Irgendwo in Deutschland müssen doch noch ein paar Deutsche überlebt haben.

Leben und leben lassen

Kurz vor Weihnachten traf ich einen Neuseeländer und seine Frau, die Deutschland besucht hatten und voller Begeisterung von ihren Erfahrungen berichteten. Ich fragte natürlich, wo sie waren. Es stellte sich heraus, sie waren vor allem im Osten Deutschlands. Und sie erzählten mir, was viele vor ihnen herausgefunden hatten: Die im Osten sind anders als die Deutschen im Westen. Und sie wollten von mir wissen, warum das so ist.

Nun, ich selbst und meine Frau haben vor Jahren die gleiche Erfahrung gemacht. Ich erklärte diesen Neuseeländern, dass nach dem Kriege die Deutschen im Westen von den Amerikanern in die amerikanische ungehemmte Konsumwelt eingeführt wurden. Im Osten gab es nicht diese nachhaltige Gehirnwäsche des Materialismus, der die Westdeutschen erlagen und die sich in der Anhimmlung alles Amerikanischen ergoss, so weit, dass sie selbst ihr Deutschsein aufgaben, wohingegen die Deutschen im Osten von der russischen Kultur beeinflusst wurden, die mangels materieller Masse sich vor allem im Menschsein austobte. Das ist zumindest meine These. Du kannst die Menschen in Leipzig oder Magdeburg ansprechen und die reden mit dir, frank und frei. So zumindest unsere Erfahrung.

Ich traf letzte Woche eine Frau in der Bibliothek, die mir von der Bibliothekarin vorgestellt wurde: „Hans, die ist auch aus Deutschland.“ Vor zwei Wochen kam sie hier mit ihrer Familie an. Aus Berlin. Ich sagte, die wichtigste Regel in Neuseeland ist ganz einfach: „Leben und leben lassen“. Wenn wir das in der Welt durchsetzen könnten, dann wären wir schon mal ein ganzes Stück weiter.

