Nazi-Sprech in staatlichen Medien

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Es ist der totale Krieg gegen die Zuschauer der öffentlich-rechtlichen

Medien, zumindest einiger, die nicht auf Kurs der Regierung sind. Die

werden auf Kosten ihrer Gebühren gnadenlos beschimpft.



Ungeimpfte als Blinddarm



Es begann im Oktober, als ZDF-Videokolumnistin Sarah Bosetti ungeimpften

Menschen nicht nur die Schuld an der vierten Corona-Welle gab, sondern

sie als «Blinddarm»bezeichnete. Der ist laut Bosetti «nicht im strengeren Sinne

essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes». Also weg mit dem

unwerten Leben!



Verschwörerische Ratten



Dann zog die Tagesschau nach und bezeichnete Menschen, die ihre

Meinungsfreiheit nutzen, als „rassistische oder verschwörerische

Ratten“. Zwar entschuldigte sich die Redaktion für die Wortwahl, aber

niemand aus der Redaktion wurde entlassen. Der Nazi-Sprech entspricht

wohl auch der Haltung der Chefredaktion. Man führt einen

ideologischen Krieg gegen jene Zuschauer, die nicht die Meinung der

Regierung teilen.



Keine Argumente



Weil der Krieg ein theoretisches Fundament braucht, macht die ARD Reklame

für eine Studie der grünen Böll-Stiftung, die von den „Facetten der

Verschwörungsmentalität in Deutschland“ handelt. Die Botschaft ist

klar: Andersdenkende sind „Verschwörungsgläubige“. Statt

argumentativer Auseinandersetzung diffamiert man lieber.



Führungsanspruch der USA



Auf dem Weg zum heißem Krieg stellt die ARD den „Führungsanspruch“

der USA nicht infrage. Ohne daran zu erinnern, wohin dieser Anspruch

geführt hat: Zu den imperialen US-Kriegen, von Vietnam über Irak bis

nach Libyen.



Der kalte Krieg der Tagesschau gegen die Zuschauer ist die politische

Begleitmusik zum heißen Krieg. So geht Propaganda.



