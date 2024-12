Im Rahmen des A-WEF-Kongresses in Prag sprach Helmut Reinhardt mit Markus Krall über die Wichtigkeit dieses Treffens, die Zukunft der freien Medien und natürlich auch über aktuelle politische Themen. U.a. über die Annulierung der Wahl in Rumänien, die vielleicht eine Blaupause für zukünftge Aktionen gegen die Demokratie auch in Deutschland sein könnte.



