Der Sprung der US-Regierung in Richtung universeller genetischer Überwachung

Unter dem Deckmantel der Einwanderungskontrolle

Das US-Heimatschutzministerium hat ein umfangreiches DNA-Überwachungssystem aufgebaut und in vier Jahren über 1,5 Millionen genetische Profile gesammelt.

von Rhoda Wilson (dirtyworld1)

Das Programm zur DNA-Entnahme, das Daten von US-Bürgern, Minderjährigen und älteren Menschen umfasst, wirft Fragen hinsichtlich des Schutzes genetischer Daten, eines ordnungsgemäßen Verfahrens und der Grenzen der Exekutivgewalt auf.

Das System, das die Überwachungstechnologie von Palantir nutzt, mangelt es an Transparenz, Kontrolle und Rechenschaftspflicht.

Die US-Regierung missbraucht ihre Einwanderungsbefugnisse, um DNA für künftige Polizeiarbeiten zu sammeln, heißt es in einem Bericht der Georgetown Law.

Das Folgende ist eine Zusammenfassung eines Artikels, der von Biometric Update veröffentlicht wurde. Den vollständigen Artikel können Sie HIER lesen.

Beim Lesen dieses Artikels sollten wir uns daran erinnern, dass der britische National Health Service („NHS“) plant, die DNA aller in England geborenen Babys zu sequenzieren und zu speichern.

Im Juni berichtete The Telegraph, dass im Rahmen eines „10-Jahres-Gesundheitsplans für England“ „die DNA jedes Babys im Rahmen einer NHS-Revolution kartiert wird“ und „der NHS bereits Pläne zur Untersuchung von 100.000 Neugeborenen auf genetische Erkrankungen auf den Weg gebracht hat“.

Im Jahr 2023 warnte Leo Hohman, dass die US-Regierung dasselbe tut, nämlich die DNA von Babys sammelt und speichert, allerdings heimlich.

Die genetische Privatsphäre schwindet, da Millionen von DNA-Profilen in die US-Datenbank eingegeben werden: Dies stellt einen Sprung in Richtung einer universellen genetischen Überwachung unter dem Deckmantel der Einwanderungskontrolle dar.

Das Ministerium für Innere Sicherheit (Department of Homeland Security, DHS) hat in den Vereinigten Staaten ein umfangreiches DNA-Überwachungssystem aufgebaut, in das innerhalb von nur vier Jahren über 1,5 Millionen genetische Profile in das Combined DNA Index System (CODIS) des Federal Bureau of Investigation (FBI) eingegeben wurden, wie aus einem Bericht des Centre on Privacy & Technology der Georgetown Law aus dem Jahr 2024 hervorgeht.

Der Bericht warnte davor, dass Einwanderungsbefugnisse als Instrument zur genetischen Überwachung der Bevölkerung eingesetzt werden, wobei Menschen mit anderer Hautfarbe unverhältnismäßig stark betroffen sind, und dass das System nicht nur auf Nicht-US-Bürger, sondern auch auf US-Bürger, einschließlich Kinder, ausgeweitet wurde.

Die Entnahme von DNA-Proben von Nicht-US-Bürgern wurde durch den parteiübergreifenden DNA Fingerprint Act von 2005 genehmigt, aber die Biden-Regierung lehnte es ab, das Gesetz vollständig umzusetzen, während die Trump-Regierung dessen Umsetzung durch eine Durchführungsverordnung vorschrieb.

Unter der Trump-Regierung haben das DHS und die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) die DNA-Erfassung beschleunigt, eine von Palantir bereitgestellte Dateninfrastruktur integriert und die genetische Überwachung weiter ins Landesinnere vorangetrieben, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, des Rechtsstaatsprinzips und der Exekutivgewalt aufkommen ließ.

Zwischen 2020 und 2024 nahm die CBP DNA-Proben von etwa 2.000 US-Bürgern, darunter mindestens 95 Minderjährige.

Diese Proben wurden zur Aufnahme in CODIS geschickt, oft ohne Begründung oder Anklage, was einen Verstoß gegen die eigene Richtlinie der CBP darstellt.

Im Juli veröffentlichte das Centre on Privacy & Technology einen Bericht, der ein beunruhigendes Bild eines staatlichen Programms zur Erfassung genetischer Daten zeichnet, das umfangreich, rechtlich zweifelhaft und schwer zu kontrollieren ist und dessen Software-Infrastruktur von Palantir im Rahmen lukrativer Verträge bereitgestellt wird, die von der Trump-Regierung vergeben wurden.

Der Einsatz der Überwachungstechnologie von Palantir hat es der Bundesregierung ermöglicht, genetische Profile mit anderen biometrischen und personenbezogenen Daten zu verknüpfen, was gravierende verfassungsrechtliche Fragen hinsichtlich der Grenzen der Exekutivgewalt und des Schutzes der Privatsphäre und der Rechte der Bürger auf ein ordnungsgemäßes Verfahren aufwirft.

Die Ausweitung der DNA-Sammlung durch das DHS hat bei Bürgerrechtlern Besorgnis ausgelöst, die davor warnen, dass dies zu einer universellen Datenbank führen könnte, in der DNA mit den Bewegungen, der Kommunikation und den familiären Bindungen von Menschen verknüpft wird.

Laut Forschern der Georgetown University ist das DHS-Programm ein bedeutender Schritt in Richtung einer universellen genetischen Überwachung, die als Einwanderungskontrolle getarnt ist, und dessen Auswirkungen auf Bürger und Nichtbürger nicht voneinander getrennt werden können.

Das FBI und andere US-Strafverfolgungs- und Geheimdienste nutzen „bioforensische“ DNA-Daten, um zu testen, ob genetisches Material analysiert werden kann, um unbekannte Personen von Interesse zu identifizieren oder einzugrenzen, indem unbekannte DNA-Sequenzen mit bekannten Sequenzen verglichen werden.

Das Centre on Privacy & Technology wies darauf hin, dass DNA-Proben intime persönliche Details wie das biologische Geschlecht, die Abstammung, den Gesundheitszustand und die Veranlagung für Krankheiten sowie biologische Beziehungen über Generationen hinweg offenlegen können, wodurch Nichtstaatsbürger aufgrund der Aktivitäten des DHS einem größeren Risiko ausgesetzt sind.

Die CBP hat ihre biometrischen Überwachungsmöglichkeiten durch die Ausweitung der DNA-Entnahme an der Grenze erweitert, einschließlich der Entnahme von DNA von Kindern im Alter von nur vier Jahren, obwohl ursprünglich versichert worden war, dass nur DNA von Personen im Alter von 14 bis 79 Jahren entnommen würde.

Die Aufhebung der regulatorischen Ausnahmeregelung durch das Justizministerium, die das DHS von der vollständigen DNA-Erfassung befreite, hat zu einem erheblichen Anstieg der DNA-Profile geführt, die zu CODIS hinzugefügt wurden.

In nur vier Jahren wurden vom DHS über 1,5 Millionen Profile hinzugefügt, und bis zum Frühjahr 2025 werden es insgesamt über 2,6 Millionen Profile sein.

Die US-Regierung hat DNA-Profile von Millionen von Menschen gesammelt, vor allem aus vier Ländern: Mexiko, Venezuela, Kuba und Haiti, die über 70 Prozent des Datensatzes ausmachen.

Die Mehrheit der Betroffenen sind Minderjährige, gegen die keine strafrechtlichen Vorwürfe erhoben wurden.

Das DNA-Erfassungsprogramm, das Teil des DNA-Fingerabdruckgesetzes ist, wurde wegen mangelnder Transparenz, Kontrolle und Rechenschaftspflicht kritisiert, da die Regierung keine Informationen darüber bereitstellt, was mit Personen geschieht, die sich weigern, eine DNA-Probe abzugeben, was ein Bundesvergehen ist, das mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.

Forscher des Centre on Privacy & Technology haben herausgefunden, dass das Programm die DNA-Datenbank in eine umfassendere Überwachungsinfrastruktur eingebettet hat, wodurch eine Grundlage für eine universelle Überwachung geschaffen wurde.

Sie haben gefordert, das Programm zu stoppen, die gesammelten Profile zu löschen und die Nutzung von Einwanderungsbefugnissen zum Sammeln von DNA zu verbieten.

Die Trump-Regierung hat jedoch die Integration der DNA-Überwachung in staatliche Systeme durch eine im März erlassene Durchführungsverordnung vertieft, die den behördenübergreifenden Informationsaustausch vorschreibt.

Angesichts der landesweit steigenden Zahl von Festnahmen von Einwanderern laufen Bürger und Langzeitaufenthalter Gefahr, in das genetische Netz der Regierung geraten zu sein.

Der Kongress hat die Befugnis, die Bestimmung zur DNA-Entnahme aus dem DNA Fingerprint Act aufzuheben oder dem DHS und dem FBI strenge Beschränkungen aufzuerlegen, aber der politische Wille dazu bleibt ungewiss, und Forscher fordern eine umfassende Regulierung der Erhebung, Erstellung, Speicherung und Weitergabe genetischer Daten durch öffentliche und private Akteure.

Die Erfassung von DNA-Profilen ist ein permanenter und unbefristeter Prozess, da die DNA den biologischen Bauplan und die familiären Bindungen einer Person enthält, die auf noch unvorstellbare Weise ausgewertet werden können.

Die Gefahr liegt nicht nur darin, wie die Regierung diese Daten heute nutzt, sondern auch darin, was zukünftige Regierungen damit tun könnten.

Quelle: https://expose-news.com/2025/09/26/universal-genetic-surveillance-guised-as-immigration/

(Visited 39 times, 39 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …