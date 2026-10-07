Der Pulverdampf versperrt den Blick

von Egon W. Kreutzer

Die einzige Gewissheit, die unwiderlegbar im Raum steht, ist die Tatsache, dass die Spritpreise an den Tankstellen in Deutschland ungeachtet des so genannten „Tankrabatts“ praktisch unverändert hoch sind und zu einem festen Bestandteil der inflationsfördernden Gemengelage aus wirtschaftsfeindlicher Bundespolitik, Schuldenexplosion und äußeren Einflüssen geworden sind.

Nun orientieren sich die Spritpreise an den Tankstellen an den Notierungen an den physischen Spotmärkten. Gerade wenn die Versorgungslage problematisch ist, weil z.B. die OPEC eine Kürzung der Fördermengen beschlossen hat oder der Iran die Straßen vom Hormus schließt, werden die Angebote am Spotmarkt knapp. Wer sich nicht langfristig eingedeckt hat, muss am Spotmarkt zukaufen, was dann ziemlich teuer werden kann. Es tauchen zwei Fragen auf: Erstens, wie hoch ist der Anteil des Handels am Spotmarkt, gemessen am Gesamtverbrauch, und, zweitens, wie sehen die Spotmarktpreise im Vergleich mit den langfristigen Kontrakten aus?

Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Am Spotmarkt laufen 20 bis 30 Prozent des Volumens. Für die übrigen 20 bis 80 Prozent gelten die in den langfristigen Verträgen vereinbarten (deutlich niedrigeren) Preise und spezielle Anpassungsklauseln, mit denen Preisanhebungen, aber nicht Preisangleichungen, in Abhängigkeit von den Notierungen am Spotmarkt erfolgen. Diese Verträge sind jedoch nicht öffentlich einsehbar.

Der Rückschluss daraus ist einfach. Wenn Tankstellenpreise mit Verweis auf gestiegene Notierungen vom Spotmarkt in Rotterdam verändert werden, dann wird der jeweilige Höchstpreis einer Teilmenge von 20 bis 30 Prozent auf das Gesamtvolumen angewendet, obwohl 70 bis 80 Prozent zu niedrigeren Einstandspreisen erworben werden.

Allerdings sind auch die Chartergebühren für die Öltanker um rund das 10 bis 20-fache in die Höhe geschossen, die eben auch bei den langfristigen Verträgen anfallen. Die Arbeitstiere unter den Tankschiffen, die VLCC (Very Large Crude Carrier), mit 1,5 bis 2 Millionen Barrel Fassungsvermögen, kosten in normalen Zeiten zwischen 30.000 und 80.000 $ pro Tag. Derzeit liegen sie bei 1,1 bis 1,3 Millionen $. Für einen Umlauf, voll nach Europa, leer zurück an den Golf, mit einer Gesamtfahrzeit von etwa 10 Wochen, kommen da derzeit 70 bis 80 Millionen Dollar zusammen, was 35 bis 40 Dollar pro Barrel entspricht. In gleicher Weise haben sich die Versicherungsprämien verändert. In Friedenszeiten berechneten die Versicherungen pro Durchfahrt durch die Straße von Hormus für einen VLCC 100.000 bis 300.000 $, derzeit werden dafür 9 bis 14 Millionen Dollar fällig. Das sind, bei 2 Millionen Barrel an Bord noch einmal 5 bis 7 Dollar pro Fass.

Nun lese ich gerade in den letzten Tagen wieder, die Straße von Hormus sei praktisch frei, das Transportvolumen durch dieses Nadelöhr habe fast wieder Vorkriegswerte erreicht, weil die USA die Route an der Küste von Oman mit ihren Kriegsschiffen freihalten. Da sollte es doch eigentlich egal sein, dass die Houthis den Zugang zum Roten Meer blockieren, wo die Saudis sonst auf den Hafen von Yanbu ausweichen könnten. Es sollte auch egal sein, dass die Ost-West-Pipeline, die über eine Länge von 1.200 km die Verbindung zwischen Yanbu im Westen und den Ölfeldern im Osten herstellt, ebenfalls von den Houthis schwer beschädigt wurde. Die Saudis haben ihren Vertragspartnern in Europa sogar mitgeteilt, dass es wegen der Probleme im ganzen Oktober keine Lieferungen geben wird. Zwischenzeitlich soll ein eingeschränkter Betrieb wieder möglich gewesen sein, was aktuell aber bereits durch neuerliche Angriffe wieder vorbei sein soll.

In den gleichen letzten Tagen lese ich aber auch von Seiten Irans, man habe die US-Kriegsschiffe aus der Region vertrieben. Sie seien auf mehr als 1.000 km Abstand zum Iran geflüchtet. Die Straße von Hormus sei für alle Schiffe gesperrt, die keine Genehmigung einholen und die Transitgebühren entrichten, wobei hier lediglich Beträge von rund einer Million Dollar gefordert werden. Überdies lese ich in den gleichen letzten Tagen ebenfalls von in Brand geschossenen Öltankern in der angeblich frei zu passierenden Engstelle.

Dass sich die Flugzeugträgerkampfgruppen der USA weit in den Indischen Ozean zurückgezogen hatten, war ja vor einiger Zeit schon einmal Gegenstand der Meldungen. Dies, wie angenommen werden muss, nicht ohne Grund. Wie die Straße vom US-Militär freigeräumt werden konnte, mit einer hunderte Kilometer entfernten Flotte, erschließt sich nicht ganz. Tatsache ist, dass Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse direkt in der Meerenge operieren. Ausgestatten mit Aegis-Abwehrsystemen gegen Raketen wirken sie gegen anfliegende Raketen und Drohnen. Außerdem sind sie mit Waffen zur Bekämpfung von Seezielen (Schnellboote und Drohnenboote) im Nahbereich ausgestattet. Die von diesen Schiffen geschützte Route führt fast ausschließlich durch Hoheitsgewässer des Oman, weshalb ein iranischer Angriff auf Schiffe in diesem Bereich zumindest zu diplomatischen Verwicklungen führen würde. Dennoch greift der Iran täglich an, wohl wissend, dass die meisten Angriffe abgewehrt werden, aber in der Absicht, die teuren Munitionsvorräte der US-Schiffe mit billigen Drohnen schnell schwinden zu lassen. Wie das ausgehen wird, bleibt offen. Es ist jedoch Anlass genug, sowohl Chartergebühren als auch Versicherungsprämien hoch zu halten, und das wiederum ist für die Weltwirtschaft kaum weniger schädlich, als die angegriffenen Tanker tatsächlich zu versenken.

Ich lese auch immer wieder von der Blockade der iranischen Häfen durch die USA. Nun, es handelt sich nicht um eine Blockade der Häfen, sondern um die Kontrolle des gesamten Schiffsverkehrs im weiten Umfeld des Golfs, wo – unterstützt durch Satellitenaufklärung – eine Reihe von US Kriegsschiffen patroullieren und alle Schiffe die auf die Einfahrt zum Golf zusteuern aufbringen, kontrollieren und ggfs. manövrierunfähig machen oder gleich versenken. Dies funktioniert. Derzeit befindet sich kein Barrel iranisches Öl auf den Meeren. Allerdings kommen auch keine Schiffsladungen mit Importgütern in die iranischen Häfen hinein, was sich sowohl auf die Versorgung der Bevölkerung als auch auf die Waffenproduktion auswirken kann.

Die fehlenden Öl-Einnahmen spielen dabei m.E. keine Rolle. Einnahmen aus dem Ölexport haben eine ähnliche Qualität wie Geld aus der Druckerpresse, können also auch durch solches ersetzt werden. Schwieriger ist es, mit einer im Binnenmarkt massiv inflationierenden Währung Importe zu bezahlen. Doch es hat die USA in den 1940er Jahren nichts davon abgehalten, den Sowjets mit Krediten und Waffenlieferungen die Kriegsführung gegen Deutschland zu finanzieren, wie auch Deutschland nichts davon abhält, die Kriegsführung der Ukraine gegen Russland zu finanzieren. Warum also sollten Russland und China Skrupel haben, dem Iran mit Krediten aus der Klemme zu helfen?

Es haben ja auch die Europäer keinen nennenswerten Widerstand gezeigt, als Donald Trump sie genötigt hat, zur Preispflege ihre strategischen Reseren freizugeben. Ob dies die gewünschte Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. Es sollte aber nicht mehr allzulange dauern, denn das Ereignis, auf das alle gebannt, wie das Kaninchen auf die Schlange starren, ist auf den 3. November terminiert. Mit den Zwischenwahlen wird sich entscheiden, ob der Präsident weitermachen kann, wie bisher, oder ob er mit wirksamen Beschränkungen seiner Möglichkeiten rechnen muss.

Angekündigt hat er, den Iran nach dem 3. November vernichtend schlagen zu wollen, sollte vorher nicht sein Deal akzeptiert werden. An das MoU, mit dem die letzte ganz heiße Phase des Krieges beendet wurde, kann und will er sich nicht mehr erinnern. In der Vorbereitung auf diesen vernichtenden Schlag hat er inzwischen eine dritte Trägerkampfgruppen ins Aufmarschgebiet befohlen.

Nicht dazu passen will die Tatsache, dass die für den Iran Krieg auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford stationierten zwölf B1-Langstreckenbomber Anfang Oktober auf ihre Stützpunkte in den USA zurückbeordert wurden. Angeblich wegen jener sechs Männer, die von den britischen Behörden wegen des Verdachts, einen Terroranschlag auf den Luftwaffenstützpunkt verüben zu wollen, festgenommen worden waren – die aber inzwischen alle wieder auf freiem Fuß sind.

Schwache Begründung! Da war ja die Spielzeugdrohne von Leipzig noch glaubhafter, was sich daran ermessen lässt, dass alle unsere Experten und die gesamte Regierung immer noch beteuern, fest daran zu glauben.

Ich vermute, dass die Flieger zurückgerufen wurden, um ihnen schnell noch eine Nachbesserung zu verpassen, die militärische Vorteile verschafft, und dass sie bald wieder in Fairford auftauchen werden.

So weit ich glaube, den Pulverdampt durchdringen zu können, wage ich die Prognose: Benzin, Diesel und Heizöl werden hierzulande bis zum 4. November, von kleinen Schwankungen abgesehen, nicht billiger. Auch in den USA dürfte der Dieselpreis unverändert hoch bleiben.

Danach kommt es, sollte Trump aus den Midterms ungeschoren hervorgehen, entweder noch einmal zu einem steilen Anstieg, oder, falls die Demokraten in beiden Häusern gewinnen, zu einer Stabilisierung auf hohem Niveau und einer ganz langsamen Erholung, die sich, wenn kein neues Problem dazwischen kommt, mindestens bis in den Sommer 2027 hinziehen dürfte.

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