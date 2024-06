Der psychologische Kampf um die Wahrheit – und die Macht des Bauernaufstands. Die „Katastrophenagenda“ des WEF

Von Julian Rose (globalresearch)

Der „tiefe Staat“ hat keine Macht über Sie. Keiner. Es kann nur versuchen, Sie glauben zu machen, dass es so ist.

Und darin ist es sehr clever, ausgefeilte psychologische Techniken zu verwenden, die den Eindruck erwecken, die dominante Position innezuhaben und die dominante Macht auszuüben.

Aber das ist eine Chimäre; und sobald man es als solches sieht, manifestiert man die maßgebliche Position und der tiefe Staat ist unter Kontrolle; es kann nur defensiv agieren.

Dies geschieht durch die Errichtung immer größerer Hindernisse für die Meinungs-, Bewegungs- und Wahlfreiheit.

Es weiß, dass es auf der Verliererseite ist, und muss daher alle Tricks des Handels anwenden, um den Eindruck zu erwecken, dass es die Kontrolle hat. Es ist ein psychologisches Schlachtfeld.

Edward Bernays, der Begründer der modernen Werbung, hat viel damit zu tun, die Macht der Wahrnehmung und Täuschung zu einer Waffe zu machen. Er fand heraus, dass man Menschen dazu bringen kann, fast alles zu glauben und zu tun, wenn man lernt, ihre Psyche mit sorgfältig ausgewählten Bildern und Worten auszunutzen.

Sobald Sie die weitverbreitete unbewusste Anziehungskraft der Menschen auf verführerische Konsumgüter nutzen.

Die von Konzernen und Banken geführte „scheinbare“ globale Dominanz des tiefen Staates beruht auf Bernays‘ Gerissenheit und nutzt fortgeschrittene Erkenntnisse darüber, wie die Funktionen verschiedener Bereiche des menschlichen Gehirns beeinflusst werden können.

Das Ziel besteht darin, ein flächendeckendes Netz virtueller Wegweiser zu schaffen, das die Richtung anzeigt, in die das Leben gehen muss, um eine gezielt herbeigeführte Krise zu überwinden. Eine behauptete Krise würde andernfalls Menschen und den Planeten kochen, verhungern oder zerstören.

Menschen in einem Zustand der Verzweiflung halten das alles natürlich für real und mühen sich mit ihrem Tunnelblick ab, um die pathologischen Diktate des Status quo zu akzeptieren.

Die Deep-State-Kabale hat einen mentalen Einfluss auf ihre Wahrnehmung dessen, was wahr ist und was nicht, und setzt Moderatoren, Faktenprüfer und „plötzliche Schalldämpfer“ ein, um allem entgegenzuwirken, was sich als Botschafter der Wahrheit herausstellt. Viele von uns haben diese Henkerformel aus erster Hand erlebt.

Dennoch setzen sich „wir, die zielstrebigen Menschen“ durch. Es ist einfach zu viel Informationsmaterial im Umlauf, als dass die Gedanken-/Überwachungspolizei trotz ihrer algorithmischen Interventionen sie abdecken könnte.

Ihre Taktik besteht daher darin, zu versuchen, die Oberhand zu gewinnen, indem sie die „Katastrophenagenda“ stärker vorantreiben.

Ein Beispiel dafür ist die weltweite Verbreitung der dystopischen Agenda, die in Klaus Schwabs Vierter Industrieller Revolution dargelegt ist.

Die am weitesten verbreitete, erfundene Katastrophe ist natürlich die „vom Menschen verursachte globale Erwärmung“ – mit der erklärten Lösung, sie sei der Transhumanismus. Alle dazwischen liegenden Schritte werden als entscheidend für die Beschleunigung und Effizienz des Transformationsprozesses „Mensch zu Unmenschlich“ angesehen.

Die Digitalisierung des Lebens ist von zentraler Bedeutung für das Argument der Architekten der Kontrolle, dass die Menschheit nicht in der Lage sei, sich selbst zu verwalten, und dass ohne ihr Eingreifen der völlige Zusammenbruch des Lebens auf dem Planeten die Folge sein werde.

Nur eine Rasse seelenloser, computergestützter „Superwesen“ kann den Tag retten, sagen Leute wie Yuval Noah Harari, Elon Musk und Klaus Schwab.

Bedenken Sie, wie sich diese Agenda auf die Psychologie derer auswirkt, die in sich noch nicht die Selbstsicherheit gefunden haben, das zu verwerfen, was keinen praktischen Sinn hat und keine Grundlage im gesunden Menschenverstand hat.

Die Architekten der Kontrolle rechnen damit, dass die Mehrheit der Umsetzung ihres hegemonialen High-Tech-Masterplans keinen Widerstand entgegensetzt. So sehr, dass sie dies frei verkünden können, indem sie ihm folgen

„Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.“

Im psychologischen Kampf um die Wahrheit haben die Lügentäter Zugriff auf einen riesigen Vorrat an umwerfenden Überzeugungstechniken, um ihre Absichten als die einzige Wahl erscheinen zu lassen.

Sie sind sich bewusst, dass, wenn ein hoher Prozentsatz der Menschen glaubt, sie könnten ohne Mobiltelefon nicht arbeiten, sie so unkonzentriert und abgelenkt sind, dass sie nicht in der Lage sind, gegen die schicksalhafte Akzeptanz der Sklaverei durch den großen Bruder der Bequemlichkeit zu rebellieren.

Leicht manipulierbare Opfer digitaler Massenhypnose.

Hier liegt der Haken: Wenn der aufstrebende städtische „gebildete“ Teil der Gesellschaft kein Problem darin sieht, sein Leben in einer Kreditkartenblase aus Convenience-Shopping in Hypermärkten, digitalen EMF-Kommunikationssystemen, computergestützten Unterhaltungspaketen und einem gut bezahlten Job in einem globalen oder globalen Umfeld zu führen Transnationaler Konzern – woher soll der Widerstand kommen?

Wenn diese Art von Menschen bereits zu weit fortgeschritten ist, um einen inneren Kick zu verspüren, wenn sie mit einem hochrangigen Plan konfrontiert werden, der ihnen „glücklich“ alle materiellen Vermögenswerte weggenommen werden soll – wer oder was wird dann Alarm schlagen?

Für mich sieht es so aus, als ob nur ein kleiner Prozentsatz der Menschheit das Drehbuch für ihre Zukunft hinter Gittern lesen kann. Nur wenige können die Psychologie des gefühllosen Psychopathen und seinen seelenlosen Drang nach Besitz und Kontrolle um jeden Preis begreifen.

Aber sobald man sich außerhalb der Welt der gottlosen Großstadteinkäufe, der besessenen Nine-to-Fivers und der „gut ausgebildeten“ universitär ausgebildeten Arbeitssuchenden bewegt, beginnt sich das Potenzial für einen echten Job zu entwickeln.

Unter den arbeitenden Menschen, die sich regelmäßig die Hände schmutzig machen, die die Felder bestellen; Schutzhütten bauen; Autos reparieren; Rohre reparieren; Elektrik reparieren und Abflüsse graben, die kybernetische Virtual-Reality-Zukunft der Vierten Industriellen Revolution – und des Green New Deal – wirkt wie pure Fantasie. Die Schwärmereien der Unbeholfenen.

Sie müssen sich nicht mental abmühen, um die verdrehte Logik zu begreifen, die von der globalen Medienmafia verbreitet wird.

Sie wissen einfach in ihrem Bauch, dass es so ein Bullshit ist.

Es sind diejenigen, die das Fundament der Pyramide bilden und die die Gesellschaft zusammenhalten. Die die grundlegende Infrastruktur zusammenhalten, die unser tägliches Leben unterstützt. Und von hier aus lehnt ein zunehmender Prozentsatz die Psychologie der mentalen Indoktrination und die Förderung einer digitalisierten virtuellen Zukunft ab.

Die bemerkenswerten, vereinten Bauernaufstände im Rahmen des „Throw out Green Deal“, die in allen Teilen Europas und darüber hinaus stattfinden, sind ein Beweis dafür. Sie erheben sich gegen die Einführung gefälschter „Netto-Null-Emissionen bis 2045“, die ein Ende der Landbewirtschaftung durch Landwirte und ein Ende der Viehhaltung, die das Land fruchtbar hält, fordern.

Diese Bauern sind zu Zehntausenden unterwegs. In Polen führen sie monatelange Traktorblockaden in Städten, Supermärkten und Grenzübergängen durch. Kohlebergleute schließen sich dem Aufstand an, da sie durch Massenentlassungen im Rahmen der Initiative „Stoppt die globale Erwärmung“ ausgeschlossen werden müssen.

Die Landwirte sagen, dass sie mit ihren Störungen nicht aufhören werden, bis ihre Forderungen von der Regierung und der EU erfüllt werden.

Das ist die erfrischend unverfälschte Sprache echten Trotzes.

Es hat die Behörden verunsichert. Der Green Deal ist schließlich das Rückgrat der Agenda, uns alle in eine schöne neue Welt aus synthetischem Material zu versklaven – von der Nahrung über die Natur bis hin zu den Menschen.

Die breite Öffentlichkeit hat Verständnis für das Vorgehen der Landwirte. Meinungsumfragen zufolge sind etwa 80 % der europäischen Bürger auf ihrer Seite.

Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, wird es von entscheidender Bedeutung sein, einen festen Kern von Verbrauchern dazu zu bringen, sich zu erheben und sich an dieser Bottom-up-Bewegung für das Überleben echter Lebensmittel und echter Landwirtschaft zu beteiligen.

Von einem unwahrscheinlichen Ort aus nimmt ein solider, geerdeter Aufstand Fahrt auf. Die Forderungen der Landwirte beziehen sich im Wesentlichen auf wirtschaftliche Gerechtigkeit, Respekt und Anerkennung der entscheidenden Rolle, die sie für die Ernährungssicherheit des Landes spielen.

Im „Green Deal“ wird keine dieser Forderungen ernst genommen. Die Lösung des WEF besteht nicht darin, die Agrargemeinschaft zu unterstützen, sondern sie zu zerstören!

Im Kampf um die Wahrheit im Jahr 2024 sollten sich alle so entschlossen verhalten wie die Bauern. Im Umgang mit politischen Lügnern und Heuchlern muss man kompromisslos sein.

Wir sind die Treuhänder des Planeten Erde. Um sein Gleichgewicht und Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, bleibt uns nichts anderes übrig, als in einen paktlosen Kampf gegen alle gegnerischen Kräfte einzutreten.

Wer Land hat, Nahrung anbauen und Wasser aus der Quelle schöpfen kann, ist der letzte unabhängige Mensch auf dem Planeten. Sie sind nicht bereit, vor einem Haufen Psychos in Brüssel, London, Warschau, Washington oder Paris zu kapitulieren – und wir auch nicht.

Das Leben eines jeden Menschen hängt vom Zugang zu nahrhafter Nahrung ab. Daher hängt das Leben eines jeden vom Überleben und zukünftigen Wohlstand des Landwirts ab.

Unterstützen Sie sie jetzt in ihrer Stunde der Not. Ihr Bedürfnis ist auch Ihr Bedürfnis.

Sie haben keine Zukunft – und wir auch nicht – ohne eine lebensrettende Revolution, die die Prioritäten für das, was wirklich wichtig im Leben ist, neu festlegt. Denken Sie gründlich darüber nach und handeln Sie dann unverzüglich danach.

Und wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie die Landwirte, wer tatsächlich die Nahrungskette kontrolliert. Wer hat wirklich das Sagen, wenn es um die Welternährung geht?

Steht auf, alle guten Leute. Nehmen Sie Ihr Schicksal in beide Hände. Schließen Sie sich energisch zusammen, um einen großen Sieg der Menschheit über die Unmenschlichkeit zu erringen.

Zuzulassen, dass man in einen Zustand erbärmlicher Sklaverei abrutscht, ist eine Doktrin des Friedhofs.

Alle, die lebensspendende rote Blutkörperchen besitzen, wissen, dass der Weg zur Wahrheit keine Kompromisse akzeptiert und niemals durch das inszenierte Opium der Massenindoktrination untergraben werden kann.

Julian Rose ist Biobauer, Autor, Rundfunksprecher und internationaler Aktivist. Er ist Autor von vier Büchern, von denen das neueste „Overcoming the Robotic Mind“ ein klarer Aufruf zum Widerstand gegen die despotische Übernahme unseres Lebens durch die Neue Weltordnung ist. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website www.julianrose.info

Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Julian Rose , Global Research, 2024

