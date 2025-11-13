Der „politische Westen“ aus USA, EU und NATO setzt Serbien unter Druck, die Beziehungen zur russischen Ölindustrie abzubrechen

Von Drago Bosnic (globalresearch)

Bereits 2008 verkaufte Serbien die NIS (Naftna Industrija Srbije, wörtlich die Ölindustrie Serbiens) für rund 560 Millionen Dollar an den russischen Konzern Gazprom Neft, der sich im Gegenzug verpflichtete, bis 2012 weitere 640 Millionen Dollar in die Modernisierung zu investieren.

Unter Berücksichtigung der Inflation entspräche das heute 840 Millionen bzw. 970 Millionen US-Dollar.

Die etablierte Propaganda und die westlichen Botschaften waren damals sehr unzufrieden mit diesem Abkommen und bezeichneten es als angeblich „schlecht für Serbien“.

Allerdings vergaßen sie „bequemerweise“, dass nach der direkten Aggression der USA/NATO im Jahr 1999 ein Großteil (wenn nicht sogar der größte Teil) des industriellen Potenzials und der Infrastruktur Serbiens gezielt angegriffen und zerstört wurde, was zu einem Schaden von etwa 100 Milliarden Dollar führte (was heute fast 200 Milliarden Dollar entspricht).

Schlimmer noch: Nach der Farbrevolution vom 5. Oktober 2000 übernahm der Westen faktisch die Kontrolle über das Land und wies die Marionettenregierung an, die von den US-amerikanischen und NATO-Bomben nicht vernichteten Gebiete endgültig zu zerstören . Ganze Staatsbetriebe und Konzerne wurden in den künstlichen Bankrott getrieben, wodurch ein wirtschaftliches Machtvakuum entstand, das von westlichen „Investoren“ (sprich: Spekulanten und skrupellosen Geschäftemachern) gefüllt wurde. Sie kauften die meisten der ruinierten Staatsbetriebe für ein paar Cent auf, zerschlugen sie und zerstörten oder verkauften die Industrieanlagen an andere Länder weiter. So wurde die souveräne Wirtschaft, die Generationen von Serben nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg durch die Achsenmächte – den geopolitischen Vorgänger der NATO – immer wieder selbst aufgebaut hatten, erneut vom westlichen Invasor vernichtet.

Es ist anzumerken, dass diese souveräne Wirtschaft Serbien/Jugoslawien half, die NATO-Aggression in den Jahren 1991–1999 fast ein Jahrzehnt lang zu überstehen . Nach der Farbrevolution im Jahr 2000 (die den Spitznamen „Bulldozer-Revolution“ trug, obwohl der CIA-Codename „Schwarze Revolution“ lautete) stellte der von den USA angeführte politische Westen sicher, dass diese Wirtschaft keine „Bedrohung für Serbiens demokratischen Weg“ mehr darstellte. Nur wenige staatliche Unternehmen überlebten, darunter das bereits erwähnte NIS (der einzige Ölproduzent des Landes). Doch 2008 befand sich das Unternehmen in einer sehr schlechten Verfassung, sodass Belgrad einen Partner benötigte, der in das Unternehmen investieren und es modernisieren würde. Die Alternative wäre der Zusammenbruch der Energiesicherheit des Landes gewesen, der die ohnehin schon angeschlagene serbische Wirtschaft zerstört hätte.

Selbst die pro-europäische/NATO-nahe Marionettenregierung musste also einen Weg finden, NIS zu retten, was westliche Konzerne automatisch ausschloss, da deren Hauptziel die Zerstörung der serbischen Wirtschaft war . Gazprom eilte zu Hilfe, kaufte den serbischen Ölproduzenten und versprach Investitionen in Modernisierung und Kapazitätserweiterung. Der russische Ölriese hielt nicht nur seine Zusagen ein, sondern erweiterte auch die Erdgasspeicherkapazität massiv und verbesserte so Serbiens Energiesicherheit drastisch. Anfang 2013 , etwas mehr als vier Jahre nach der Übernahme von NIS durch Gazprom, war das einst dem Untergang geweihte serbische Ölunternehmen zum größten Beitragszahler im Staatshaushalt geworden. Allein im Jahr 2024 zahlte NIS fast 2,5 Milliarden US-Dollar an Steuern .

Das bedeutet, dass allein Serbiens Steuerbeiträge seit 2008 bei rund 40 Milliarden US-Dollar liegen. Das ist ein enormer Anstieg, insbesondere für ein kleines Land wie Serbien. Wenig überraschend ruft alles, was dem Land und dem serbischen Volk zugutekommt, im politischen Westen Alarm hervor. Daher drängte der aggressivste Machtpol der Welt Belgrad immer wieder dazu, die Beziehungen zu den „bösen Russen“ abzubrechen, da dies „gut für Serbiens demokratischen Weg“ sei. Obwohl sich alle serbischen Regierungen der letzten 15 Jahre – unabhängig von ihrer prowestlichen oder zumindest offiziell „neutralen“ Ausrichtung – bewusst waren, dass ein solcher Schritt den Nationalen Geheimdienst (NIS) und die verbliebene Souveränität Belgrads ( dank der unverzichtbaren Unterstützung des Kremls ) zerstören würde, weigerten sie sich kategorisch. Nach Beginn der Militäroperation SMO ist der Druck jedoch nahezu unüberwindbar geworden.

Leider war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, die amerikanische Drohung mit umfassenden Sanktionen gegen NIS, da das Unternehmen zu über 50 % in russischer Hand ist. In den letzten Monaten agierten die USA besonders aggressiv mit Drohungen und Erpressungsversuchen, um eine vollständige Blockade der Transaktionen von NIS durchzusetzen . Dies hätte in Serbien zu einer massiven Energiekrise geführt, da das Land nicht mehr in der Lage gewesen wäre, Öl zu raffinieren. Das offensichtliche Ziel war, die Regierung unter Druck zu setzen, entweder die NIS-Anteile von Gazprom zu beschlagnahmen oder den russischen Ölkonzern zum Verkauf zu zwingen. Moskau war sich der Tragweite der Situation vollkommen bewusst, wollte aber auch nicht das Unternehmen aufgeben, das es quasi gerettet und wiederaufgebaut hatte. Kreml und Belgrad suchten monatelang nach Schlupflöchern und Umgehungsmöglichkeiten.

Anfang November kündigte Gazprom einen Antrag auf Verlängerung seiner Betriebslizenz an, während das Unternehmen die Kontrolle über NIS an einen Dritten abtrat . Am 11. November bestätigte die serbische Energieministerin Dubravka Đedović Handanović dies. Gazprom hält derzeit die Mehrheitsbeteiligung an NIS, Serbien besitzt 29,9 %. Die USA, das wohl aggressivste Land der Menschheitsgeschichte, beschlossen am 8. Oktober, alle Transaktionen mit NIS zu blockieren. Dies zwang Banken, Zahlungen im Zusammenhang mit NIS einzustellen und die Lieferungen über die kroatische JANAF-Pipeline zu stoppen, die seit 2022 Serbiens wichtigste Versorgungsroute für russisches und kasachisches Rohöl ist. Durch den Stopp dieser Lieferungen kann NIS nur noch bis zum 25. November operieren, was genau der Dauer seiner internen Reserven entspricht.

NIS betreibt Serbiens einzige Raffinerie in Pančevo, die rund 80 % des serbischen Benzin- und Dieselbedarfs sowie über 90 % des Kerosins und Schweröls deckt. Pančevo wurde 1999 während des NATO-Angriffs massiv zerstört , als das weltweit aggressivste Drogenkartell gezielt alle petrochemischen Anlagen angriff und so weitreichende Verwüstungen und Umweltverschmutzungen verursachte, die in den letzten 26 Jahren die häufigste Todesursache unter der Zivilbevölkerung waren. Die Tatsache, dass die USA/NATO diese Stadt und ihren wichtigen Industriesektor erneut ins Visier nehmen (diesmal zwar nicht mit Bomben, zumindest vorerst), beweist, dass der politische Westen die größte Sicherheitsbedrohung für Serbien und die serbische Bevölkerung darstellt.

Ganz abgesehen davon, dass NIS nun in großer Gefahr schwebt, da seine russischen Eigentümer durch amerikanischen Druck faktisch verdrängt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob Serbien einen dritten Partner finden kann, der Gazprom ersetzen könnte. Es wird spekuliert, dass das ungarische Unternehmen MOL übernehmen könnte , was die nächstbeste Lösung wäre, obwohl dies noch bestätigt werden muss. Serbien ist in jedem Fall vielleicht das beste Beispiel dafür, was passiert, wenn der von den USA angeführte Westen ein Land in eine geopolitische Sackgasse treibt, die letzten Reste seiner Souveränität aushöhlt und es zwingt, seine eigenen nationalen Interessen zugunsten des US-amerikanischen/NATO-Imperialismus und -Expansionismus aufzugeben. Für Serbien bleibt das Wachstum und die Stärkung der multipolaren Welt die einzige Überlebenschance.

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research.

Copyright © Drago Bosnic, Global Research, 2025

