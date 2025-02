Der Plan zur Zerstörung der USA ist in Gang

Die Verschwörung

Jeder weiß, dass die Welt von einer tief verwurzelten Verschwörung bedroht wird, die von der globalistischen Finanzelite betrieben wird. Dies wurde durch die anhaltenden Enthüllungen über die Milliarden von Dollar, die die USAID im letzten halben Jahrhundert ausgegeben hat, um Regierungen durch „Farbrevolutionen“ zu stürzen und Medien wie Politico und Reuters zu unterstützen , die sich der Verschwörungserzählung vom „Ende der Geschichte“ verschrieben haben, ins Rampenlicht gerückt.

Doch diejenigen, die versucht haben, die Weltverschwörung ans Licht zu bringen, hatten große Mühe, die tatsächlichen Schuldigen zu identifizieren, da diese versuchen, sich im Hintergrund zu halten, sich gut zu tarnen und aus dem Hintergrund die Fäden in der Hand zu halten.

Es handelt sich eindeutig um eine Verschwörung, die ihre Klauen in die meisten Länder, Bevölkerungen und Ressourcen der Erde geschlagen hat. Sie verfügt über einen riesigen Geheimdienst- und Strafverfolgungsapparat, den wir hier in den USA heute den „Deep State“ nennen.

Dieser Apparat hat Jahrzehnte damit verbracht, das US-Establishment über das zu befehligen, was wir als den Komplex aus Militär, Geheimdienst, Industrie, Finanzen, Wissenschaft und Medien bezeichnen. Nun hat die Trump-Regierung begonnen, einige seiner sichtbarsten Erscheinungsformen zu unterminieren, nicht nur USAID, sondern auch das FBI, das Justizministerium, das FBI und die CIA.

Die Verschwörung begann die USA zu übernehmen, als Präsident Harry Truman gleich nach dem Zweiten Weltkrieg den Nationalen Sicherheitsstaat schuf – einschließlich der Gründung der CIA und der NSA. Als Franklin Delano Roosevelt am 12. April 1945 starb, nahm er seinen Traum von Weltfrieden durch ein Kräftegleichgewicht mit, das sich in der Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrats widerspiegelte, der aus den USA, Großbritannien, Frankreich, der Sowjetunion und China bestand. Doch durch Trumans korrupte Handlungen standen sich nun die USA gegen die Sowjets und jeden anderen gegenüber, dem man linke, kommunistische oder sogar progressive Tendenzen vorwerfen konnte. All dies wurde als „Kalter Krieg“ bezeichnet.

Die Gründung des Nationalen Sicherheitsstaates fiel mit Trumans Anerkennung des erklärten Staats Israel während der Machtübernahme und ethnischen Säuberung Palästinas 1947-1948 zusammen. Israel, das größtenteils von den Rothschilds und US-Spendern finanziert und von jüdischen Radikalen aus Osteuropa und der Sowjetunion angeführt wurde, sollte zur Insel der Verschwörung im Nahen Osten werden.[i]

Die Verschwörung weitete ihre Kontrolle über die USA bis zur Wahl von John F. Kennedy zum Präsidenten im Jahr 1960 aus, und nachdem sie ihn ermordet und das Land in den Vietnamkrieg gestürzt hatte, blieb sie seither auf dem Vormarsch. Die sichtbarsten Agenten der Verschwörung waren Persönlichkeiten wie Henry Kissinger und David Rockefeller. Beide wussten, was sie taten. Kompromittierte Agenten in den gesamten USA und im westlichen Establishment standen Schlange, um den Befehlen der Verschwörung Folge zu leisten. Die als Neocons bekannte Fraktion schloss sich der Reagan-Regierung an und hat sich seitdem nicht mehr von der Stelle bewegt. Ihr eigenes Denkmal war der 11. September.

Die Verschwörung geriet offenbar ins Stocken, als 2016 ein Außenseiter, Donald Trump, durch eine Revolte der von Wahlverliererin Hillary Clinton als „bedauernswert“ bezeichneten Personen zum Präsidenten gewählt wurde. Die Verschwörung konnte den Emporkömmling Trump bis zur manipulierten Wahl von 2020 zufriedenstellend kontrollieren, als Joe Biden als passives Werkzeug ihrer Kriegsmaschinerie ins Amt kam. Wie sie Trump durch die von mir so genannten „Schattenmänner“ angriffen, erfahren Sie in meinem Buch „ Our Country, Then and Now“. Siehe hier.

Doch dann wurde Trump 2024 entgegen aller Erwartungen gegen die glücklose Kamala Harris wiedergewählt . Und das, nachdem Biden geprahlt hatte, die USA hätten den Meilenstein einer mehrheitlich nicht-weißen Bevölkerung erreicht, von dem die Demokraten annahmen, dass er sie für immer an der Macht halten würde.

Doch Trump hatte seine eigene Last zu tragen: Er war aus früheren finanziellen Schwierigkeiten durch elitäre Bankinteressen gerettet worden und hatte sich Israel untergeordnet. Doch nun, da Trump im Amt ist und – anders als in seiner ersten Amtszeit – von einer Phalanx von Leuten umgeben ist, die als Patrioten bezeichnet werden und entschlossen sind, dem Land seine wahre Größe und Mission zurückzugeben, haben die USA eine große Reformkampagne gestartet. Angeführt wird sie von Elon Musk.

Tatsächlich geht es um mehr als Reformen. Wie ich bereits an anderer Stelle sagte, reitet Trump auf einer populistischen Welle, und der zweite amerikanische Bürgerkrieg scheint im Gange zu sein. Siehe hier. Und das, nachdem das anglo-amerikanisch-zionistische Imperium, dessen militärischer Arm die USA über ein Jahrhundert lang war, in der Ukraine und im Gazastreifen Niederlagen erlitten hat, was das wahrscheinliche Ende der globalen Eroberung bedeutet. BRICS+ hat auch „ Njet“ gesagt.

Während Trump Schritte unternommen hat, die zu einem Frieden mit Russland in der Ukraine-Frage führen könnten, bleibt die Situation mit Israel unlösbar. Trumps zionistische Spender und die Israel-Lobby sind weiterhin Trumps Klotz am Bein.

Niemand kann begreifen, was Trump mit seiner Fantasie von einer US-amerikanischen Übernahme des Gazastreifens und der Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung meint. Werden bald amerikanische Bodentruppen gegen die Hamas kämpfen? Und ist es ein Zufall, dass Royal Dutch Shell, dessen größter Anteilseigner angeblich Victor Rothschild ist , 2016 52 Millionen Dollar an British Gas für die Rechte zur Erkundung der Offshore-Gasfelder vor Gaza bezahlt hat? Siehe hier.

Der „Schwarze Adel“

Aber noch einmal: Wer ist die globalisierte Finanzelite wirklich? Und welche Verbindung besteht zwischen ihnen und dem Zionismus? Nachdem ich jahrelang über diese Frage nachgedacht und die Beweise in umfangreichen Forschungsarbeiten untersucht habe , habe ich mich entschlossen, die Bezeichnung der britischen Forscherin Frances Leader zu verwenden und sie den „schwarzen Adel“ zu nennen.

Leader sagt, der Schwarze Adel habe seinen Hauptsitz in Europa und gehe auf das Römische Reich zurück. Einst herrschten sie über das venezianische Reich, dessen Institutionen sich nach Westen ausbreiteten, insbesondere nach Amsterdam und Großbritannien. Heute ist er am deutlichsten sichtbar durch Gruppen wie den Club of Rome, das WEF, Bilderberg und Institutionen wie das Rothschild-Bankenimperium in der Londoner City und die Spitze des globalistischen Bankwesens bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, Schweiz. Der Schwarze Adel scheint die zentrale Bürokratie der Europäischen Union zu kontrollieren, während wichtige Knotenpunkte in der Wall Street und der Federal Reserve Bank of New York sowie in den größten Privatbanken der Welt angesiedelt sind.

Die wichtigsten Vorgehensweisen des Schwarzen Adels sind Bankgeschäfte, Bestechung und Wucher. Eine Haupttaktik besteht darin, Investitionsblasen zu schaffen und sie dann platzen zu lassen, um Vermögenswerte für einen Bruchteil des Dollars aufzukaufen. Der Besitz von Rohstoffen wie Land, Gold und anderen Mineralien und vor allem Öl und Erdgas hat immer Priorität. Kreditnehmer in den Bankrott zu treiben, bereitet besondere Freude. Politiker zu kaufen und zu erpressen ist ein Nebenerwerb, während die Banken im Notfall Rettungspakete von nationalen Regierungen erpressen. Die Manipulation der Öffentlichkeit durch Medien und Werbung ist nur ein Spiel. Kriege bringen immer große Gewinne; so war es auch bei der Covid-Pandemie.

Das Ziel des schwarzen Adels könnte nun die Zerstörung der USA sein

Der Schwarze Adel ist inzwischen vielleicht der Ansicht, dass die USA ihre Nützlichkeit überlebt haben. Er brauchte die USA, um seine Kampagnen zur Vernichtung Deutschlands zu führen, die mit dem Ersten Weltkrieg begannen, sich im Zweiten Weltkrieg fortsetzten und in unserer Zeit mit dem Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland in der Ukraine ihren Höhepunkt erreichten. Das bedeutendste Ereignis in diesem Stellvertreterkrieg, abgesehen vom Maidan-Putsch bei der US-amerikanischen Übernahme der Ukraine im Jahr 2014, war Präsident Joe Bidens Sabotage der Nord-Stream-Pipelines, die Deutschland mit dem billigen russischen Gas verbanden, das es für seinen wirtschaftlichen Fortbestand benötigt.

Diese Kriege wurden größtenteils im Verborgenen von Großbritannien, dem Gründer der NATO, geführt. Der Zweck der NATO, so erklärten die Briten, bestehe darin, „Amerika drinnen, Deutschland unten und Russland draußen zu halten“. Dieser Zweck hat sich in drei Vierteljahrhunderten nicht geändert.

Die globalistischen Medien spielen eine besondere Rolle, da sie sich darüber beschweren, dass „Imperialisten“ wie Trump, Putin und Xi die Welt in „Einflusssphären“ aufteilen wollen ( Bloomberg, 30.01.25), während politische Marionetten wie Biden, Trudeau, Starmer, Von der Leyen, Selenskyj, Macron usw. Sanktionen verhängen, Terroristen unterstützen, nationale Grenzen niederreißen, mit Drogen handeln, Biowaffen einsetzen, den MILITÄRISCHEN INTEGRITÄTSMARKT mit Steuergeldern füttern, mit Pandemien Völkermord begehen usw.[ii] Siehe auch dies.

Jetzt, da die NATO auseinanderbricht und die ukrainischen Stellvertreter den Krieg gegen Russland verloren haben, könnte die nächste Aufgabe, die Amerika zu bewältigen hat, ein Angriff auf den Iran sein oder zumindest ein erzwungenes Abkommen, das den Iran davon abhalten würde, Israel jemals mit Atomwaffen zu bedrohen. Auch wegen der jüngsten Machtübernahme in Syrien durch von der Türkei unterstützte Dschihadisten droht ein Konflikt zwischen den USA/Israel und der Türkei.

Offenlegung: Der Aufstand hat begonnen

Doch während all dies geschieht, scheint der Schwarze Adel, mit der Demokratischen Partei als seinem bevorzugten Instrument, einen Widerstand gegen Trump zu aktivieren, um einen Aufstand zu schüren, dessen Ziel die Zerstörung der USA ist.

Auf der Grundlage authentischer Insiderinformationen kann ich bestätigen, dass die Zerstörung der USA durch einen organisierten Angriff und eine Machtübernahme von Seiten Lateinamerikas aus erfolgen soll, wobei die Millionen illegaler Einwanderer, die von der Kabale Biden/Harris/Majorkas einreisen durften, als erste Stoßtruppen eingesetzt werden sollen.

Gleichzeitig mit dieser Enthüllung ruft der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, die Gegner der Trump-Regierung auf, „auf die Straße zu gehen“, wie die New York Times in ihrer heutigen Schlagzeile verkündet: „Tausende protestieren in den gesamten USA gegen Trumps Politik.“ Beginnen die „Farbrevolutionen“ des Tiefen Staates nicht immer mit „Protesten an der Basis“, wie auch die BLM-Unruhen im Jahr 2020, die die Präsidentschaftschancen der Demokraten in diesem Wahljahr verbessern sollten? Auch dies war ein geplanter Aufstand, der uns vier Jahre nationaler Erniedrigung und Demütigung bescherte.

Die Trump-Administration hat begonnen, die Einwandererhorde zu schwächen, aber der „Widerstand“ gräbt sich weiter ein, angeführt von Tausenden von Kirchengruppen und „NGOs“, die von Hass auf die USA durchdrungen sind. Ein Untergrundnetzwerk wird von Agenten innerhalb der USA als logistische Unterstützung finanziert. Siehe hier. [iii]

Machen wir uns nichts vor: Die USA und andere Kolonialmächte haben sich durch ihre Völkermordkriege, die sie im 20. und 21. Jahrhundert gegen große Teile der Weltbevölkerung geführt haben, zu einem leichten Ziel gemacht . Sie haben einen weltweiten Tsunami des Hasses und der Abscheu hervorgerufen, der entweder Erfüllung oder Lösung finden muss. Teil ihres Völkermords waren die massiven Drogenoperationen der CIA und anderer Geheimdienste im Umfang von 500 Milliarden Dollar pro Jahr, die Millionen von Leben zerstört haben. Aber jetzt wittert die Kabale ihre große Chance, die zutiefst kompromittierte, aber immer noch souveräne US-Nation ein für alle Mal auszulöschen.

Können die USA der Zerstörung entgehen?

Die Antwort könnte „Ja“ sein, aber nur durch eine immense Anstrengung, vergleichbar mit denen, die nötig waren, um die beiden vorherigen Angriffe der globalen Finanzelite zur Unterwerfung der Nation zu überwinden – der erste durch den Angriff der britischen Krone und des britischen Parlaments auf Amerika, der zur amerikanischen Revolution führte – und der zweite durch den Versuch, das Land durch die Anstiftung zum ersten amerikanischen Bürgerkrieg zu spalten. Dennoch erlangte die Verschwörung durch den „Aufstand von 1913“ die Kontrolle über die USA, als der Federal Reserve Act von den Rothschilds geschrieben und von einem erpressten Präsidenten Woodrow Wilson unterzeichnet wurde. Diese Ereignisse werden auch in Our Country, Then and Now behandelt.

All das steht jetzt auf dem Spiel, und natürlich steht noch viel mehr bevor. Zu den größten Schlachten, die sich abzeichnen, gehört der Kampf um die finanzielle Souveränität der USA, die durch die globale Verschwörung in Höhe einer Staatsverschuldung von über 36 Billionen Dollar ruiniert wurde. Die Schulden entstehen, weil die Finanzelite der Welt im Laufe der Jahrhunderte ein System der öffentlichen Finanzen aufgezwungen hat, bei dem enorme Staatsschulden erforderlich sind, um die im Umlauf befindliche Währung eines Landes zu finanzieren. Die Trump-Regierung hat mit der Ankündigung begonnen, die Finanzkrise anzugehen, indem sie Pläne zur Kürzung des Bundeshaushalts um 2 Billionen Dollar und zur Einrichtung eines Staatsfonds ankündigte. Aber das ist nicht genug, solange die grundlegenden Mängel des Systems nicht behoben werden.

Es wäre einfacher und effektiver, ein Programm zur direkten Finanzierung einzuführen, wie die Civil War Greenbacks oder die Silberzertifikate, die Präsident John F. Kennedy einführen wollte. Ein solches Programm ist bereits durch den NEED Act, den der Kongressabgeordnete Dennis Kucinich 2011 eingebracht hat, im Kongress vorgesehen. Direkte Finanzierung könnte auch zur Ausgabe von Bürgerstipendien verwendet werden, wie es während der Covid-Pandemie getan wurde. Diese Stipendien wurden fälschlicherweise für die Inflation der jüngsten Vergangenheit verantwortlich gemacht, die in Wirklichkeit auf Preistreiberei der Unternehmen und Vermögensspekulationen zur Überführung der Börse zurückzuführen war. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie hier. Und hier.

Eine neue „Nordamerikanische Union“ souveräner Staaten

Ich möchte nur hinzufügen, dass Kanada dasselbe Schicksal der Vernichtung erwartet, wenn dieses Land nicht ebenfalls Maßnahmen ergreift. Wir haben bereits gesehen, welchen Schaden Kanada durch seine eigene „woke“ Machtübernahme zugefügt wurde. Natürlich sollten die USA nicht versuchen, Kanada anzugreifen, aber es scheint wahrscheinlich, dass ein freiwilliger Zusammenschluss der USA, Kanadas und Grönlands bessere Erfolgschancen hat, als wenn jeder für sich allein handelt.

Natürlich ist der Schwarze Adel über die britische Krone und Dänemarks veralteten Kolonialismus tief in Kanada und Grönland verwurzelt. Ihre Bewohner sind alle Untertanen von König Karl III. oder der dänischen Königin Margrethe II. Frankreich und Deutschland missachten die Monroe-Doktrin der USA und haben sogar davon gesprochen, Truppen nach Grönland zu schicken, um Dänemarks kolonialistische Vorrechte durchzusetzen.

Beachten Sie auch, dass ein freiwilliger Zusammenschluss der USA, Kanadas, Grönlands und möglicherweise Mexikos als südlicher Puffer auch den Aufbau von Transportverbindungen mit Russland über die Beringstraße und die arktischen Seewege ermöglichen würde. Eine solche Nordamerikanische Union, die sich stark von der in den 1990er Jahren erdachten Version unterscheidet und mit einem Russland verbunden ist, das gute Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland unterhält, könnte die Grundlage für den Aufbau des Weltfriedens für die kommenden Jahrhunderte sein. Insbesondere, da alle an einem solchen Bündnis beteiligten Nationen starke christliche Wurzeln haben. Diese Kombination könnte Frieden mit China schließen, eine authentische Europäische Föderation fördern, die Russland einschließt, das Weltwährungssystem reformieren und den Schwarzen Adel endgültig besiegen.

Offensichtlich müssen die USA die NATO verlassen, die noch immer ein britisches Erfindervorhaben ist, um die Macht der globalen Verschwörung aufrechtzuerhalten.

Eine „Republik der Tugend“

Eine solche neue Nordamerikanische Union könnte endlich dazu beitragen, die Vision zu verwirklichen, die einst mit der großen puritanischen Migration[iv] nach Amerika kam – die einer „Republik der Tugend“. Um es mit heutigen Begriffen auszudrücken, würde dies Folgendes beinhalten: a) ein enormes Engagement für moralische Erneuerung auf allen Ebenen des privaten und öffentlichen Lebens; b) die Abkehr von jeglicher Biokriegsführung, Klimakriegsführung, Cyberkriegsführung, wirtschaftlichem Neokolonialismus, Angriffskriegen und anderen militaristischen Schimären; c) das Engagement für eine Wirtschaft, die auf verantwortungsvollem Kapitaleinsatz in Verbindung mit ehrlicher Arbeit basiert; und d) echte Religions-, Rede- und Pressefreiheit. Nur ein solches Erlösungsprogramm kann garantieren, dass die USA eine Zukunft haben.

Hinweise

[i] Ich sage dies mit der Entschuldigung an diejenigen meiner jüdischen Freunde, deren Idealismus trotz der jüngsten Ereignisse möglicherweise Israel treu geblieben ist.

[ii] „Covid war kein öffentliches Gesundheitsereignis, auch wenn es der Weltbevölkerung als solches präsentiert wurde. Es war eine globale Operation, die durch öffentlich-private Geheimdienste und Militärallianzen koordiniert wurde und sich auf Gesetze berief, die für Angriffe mit CBRN-Waffen (chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen) konzipiert sind.“ (Sasha Latypova von Due Diligence and Art sashalatypova+pandemic-preparedness-racket-and@substack.com , „Das Covid-Dossier: Ein Bericht über die militärische und nachrichtendienstliche Koordination des globalen Covid-Ereignisses“, 4. Februar 2025.)

[iii] Sogar der Großraum Washington-Baltimore, die Hauptstadt des Landes, ist von Banden verseucht, die in Drogenhandel, Menschenhandel, Autodiebstahl, Geldwäsche und Glücksspiel verwickelt sind, und das alles mit der Toleranz der Politiker der Demokratischen Partei. Die Summen, um die es geht, sind immens. Diese tragische Situation ist ein klares Beispiel dafür, was die globale Verschwörung den USA angetan hat.

[iv] Ich erwähne die Große Puritanische Migration, weil meine eigenen amerikanischen/europäischen Vorfahren Teil davon waren und sich in den 1630er Jahren in Braintree, MA, niederließen. Ich habe auch indianische Vorfahren aus Kanada. Andere Amerikaner haben ihr eigenes unbezahlbares Erbe, das zu allem beigetragen hat, was unser Land so gut macht. Dieses Erbe ist nun das Ziel der Globalisten, vernichtet zu werden.

