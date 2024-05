Der Pandemievertrag der WHO ist tot – vorerst

Von Peter König (globalresearch)

Gestern Abend (24. Mai 2024) beschlossen das WHO-Management und wichtige Delegierte der Mitgliedsländer bei einem hochrangigen Vortreffen der Weltgesundheitsversammlung (WHA) (17. Mai bis 1. Juni 2024) in Genf, den Pandemievertrag vorerst aufzugeben . Es hätte keine Chance, in der kommenden Woche eine WHA-Abstimmung zu bestehen. Stattdessen beschlossen sie, bei der WHA zu besprechen, was als nächstes zu tun sei.

Siehe dies von Le Monde und AFP.

Beachten Sie jedoch, dass Ihnen dieser Pressebericht nicht die wahren Gründe für das Ende der Gespräche zum Pandemie-Vertrag bzw. den überarbeiteten IHR-Vereinbarungen nennt.

Ziel ist es, das große Problem einer potenziellen Gesundheitstyrannei, die diese Abkommen für die Welt bedeuten könnten, sanft zu reden oder gar nicht zu erwähnen. Stattdessen sagen sie, dass die Gespräche weitergehen müssen, denn die Welt brauche ein „Sicherheitsnetz“ für künftige Pandemien.

Rechts. Als ob die Welt bis heute nicht in der Lage wäre, Krankheiten und andere Katastrophen unabhängig durch souveräne Nationen zu bewältigen. Und indem sie solche Katastrophen autonom und souverän bewältigen und so ihre Volkswirtschaften vor dem Zusammenbruch bewahren.

Es ist klar, dass sich in den letzten Monaten viele Regierungen auf der ganzen Welt, insbesondere im globalen Süden, aber nicht ausschließlich, mehr als unwohl fühlten, das zu akzeptieren, was viele eine WHO-Gesundheitsdiktatur nannten – in Form einer „One World Health“ (OWH). wie in „Eines passt für alle“, ähnlich der Eine-Welt-Regierung oder der Einen Weltordnung (OWG/OWO), die die Globalisten den 8,1 Milliarden Menschen auf der Erde aufzwingen wollen.

Und vergessen Sie übrigens nie, dass die oberste Priorität der Globalisten weiterhin eine massive, aber massive Reduzierung der derzeit 8,1 Milliarden Weltbevölkerung sein wird. Dies war einer der Hauptgründe für die betrügerische Vax-Agenda – und würde im Rahmen des neuen Pandemievertrags und der überarbeiteten IGV noch weiter vorangetrieben werden.

Diejenigen, die in der Vergangenheit und mit zunehmender Intensität seit Beginn der UN-Agenda 2030 und dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF) auf eine OWG/OWO drängen und drängen, wollen auch eine Eine Weltgesundheit.

Dies bedeutet, dass der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Befugnis hätte, über Pandemie- und präventive oder heilende Maßnahmen zu entscheiden, die über die Souveränität einzelner Länder hinausgehen.

Immer mehr Nationen erkennen, was das für ihr Gesundheitssystem und nicht zuletzt für ihre Wirtschaft bedeutet, insbesondere im Rückblick auf die unnötigen Covid-Lockdowns und andere verordnete Maßnahmen, die die Wirtschaft und die Gesellschaft zerstören – die überall zu Insolvenzen geführt haben, aber keinerlei Auswirkungen hatten zur Reduzierung von Covid – ob es jemals eine Covid-„Pandemie“ – oder besser gesagt „Plandemie“ – gab – eine höchst umstrittene Frage.

Was Covid und seine tyrannischen „Maßnahmen“ bewirkt haben, ist die Verlagerung des Kapitals von unten und der Mitte – kleine und mittlere Unternehmen – nach oben, zu den Multimilliardären, primären Finanzinstituten (Blackrock/Vanguard, Wall Street et al .) und Tech-Unternehmen, bis hin zu den sogenannten Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla).

Dieser Trend setzt sich fort, insbesondere weil die Reichen und Mächtigen Zugang zu künstlicher Intelligenz (KI) haben, um die Kapitalverlagerung zu beschleunigen. Aber auch Geschäftsleute und Politiker haben die mutwillige Zerstörung ihrer Volkswirtschaften bemerkt und sind besorgt darüber geworden, was sie gegenüber allem, was von der WHO und dem WEF kommt, wachsamer gemacht hat.

Der Auslöser für das große Erwachen könnte gewesen sein, dass genau die WHO, deren Pandemievertrag und die streng überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) ihre eigenen Verfassungsregeln nicht eingehalten haben, nämlich den endgültigen Entwurf dieser entscheidenden Papiere vier Monate lang zu verschicken vor der WHA an die 194 Mitgliedsländer, und zwar spätestens bis zum 27. Januar 2024.

Dies ist nicht geschehen und ist bis heute nicht geschehen.

Mittlerweile haben 49 republikanische US-Senatoren an Präsident Biden geschrieben und ihn gebeten, den Vertrag/IHR nicht zu unterzeichnen; und 22 Generalstaatsanwälte ihrer jeweiligen US-Bundesstaaten haben entschieden erklärt, dass ihre Staaten sich an keine der in diesen Verträgen auferlegten Regeln halten würden.

Das allein ist eine starke Botschaft aus den USA und könnte andere Länder, die zwischen Ja und Nein schwanken, dazu veranlasst haben, den WHO-Vorschlag abzulehnen.

Sehen Sie sich dies und das an .

*

Was als nächstes passieren wird, ist größtenteils Spekulation. Wie bereits erwähnt, wird die WHA wahrscheinlich einen Großteil der nächsten Woche der Debatte darüber widmen, „ was als nächstes kommt “, um nicht den Schwung zu verlieren. Es ist klar, sie werden nicht loslassen. Es ist im Charakter des Dunklen Kults verankert, der vorgibt, über die Welt zu herrschen.

Der nächste Schritt könnte sein, dass sie die Verträge/Abkommen im September in New York zur UN-Generalversammlung bringen, um eine breitere Diskussion anzustoßen.

Was kommen wird, bleibt abzuwarten.

Was jedoch wichtig ist – lehnen Sie sich nicht zurück und denken Sie, dass alles vorbei ist. Es ist nicht vorbei.

Diese Leute werden nicht aufhören. Wir, das Volk, MÜSSEN aus diesen Organisationen aussteigen und neu anfangen, egal in welcher Form das auch sein mag. Aber wir vertrauen unseren Regierungen und ihren glänzenden Institutionen nicht mehr – WEF, WHO, UN, Finanzen, Pharma und insbesondere den „Magnificent Seven“. Halten Sie sich gänzlich von Letzterem fern – wir brauchen niemals eine vollständig digitalisierte, die Menschheit versklavende Welt.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autorin von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ ( Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang-Instituts der Renmin-Universität in Peking.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research Copyright © Peter Koenig , Global Research, 2024

