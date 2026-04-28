von Andrew Korybko

Russland ist nicht in Gefahr, ein chinesischer Vasall zu werden, noch ist Indien in Gefahr, ein amerikanischer zu werden.

Das russische Rechtsinformationsportal hat kürzlich die Details des letztjährigen Militärlogistikpakts „Reciprocal Exchange of Logistics Support“ (RELOS) mit Indien veröffentlicht. RTs Air Marshal Anil Chopra (Retired) schrieb hier eine detaillierte Analyse darüber und machte darauf aufmerksam, wie es „den gleichzeitigen Einsatz von bis zu 3.000 Soldaten, fünf Kriegsschiffen und zehn Flugzeugen ermöglicht, die auf dem Boden des anderen stationiert werden können“. Es steckt jedoch mehr dahinter, wie diese Analyse erklären wird. Hier sind die fünf Nachrichten, die RELOS an die Welt sendet:

1. Russland & Indien Bleiben Der Besondere Und Privilegierte Strategische Partner Des Anderen

Pepe Escobar behauptete Mitte März fälschlicherweise, dass Indien Russland „verraten“ habe, aber das könnte nach RELOS, das Russlands permanente militärische Präsenz aus der Zeit des Kalten Krieges in der Region des Indischen Ozeans wiederherstellt, nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ebenso wird Indien nun eine beispiellose permanente militärische Präsenz im russischen Fernen Osten und in der Arktis erlangen, wenn es dies wünscht, und damit die Stärke ihrer besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft symbolisieren. Spekulationen über eine Kluft zwischen ihnen sind daher gutgläubige Fake News.

2. Russland Wendet Präventiv Unverhältnismäßige Abhängigkeit Von China Ab

Aufbauend darauf ist Indiens militärische Präsenz im Fernen Osten Russlands eine Prestigefrage für Delhi gegenüber Peking, obwohl es keine Chance gibt, dass Moskau Offensivoperationen von seinem Territorium aus genehmigen würde. Dennoch ist die Botschaft an China und den Rest der Welt klar, und es ist so, dass Russland die unverhältnismäßige Abhängigkeit von China präventiv abwendet. Wenn es bereits sein Vasalle oder auf dem Weg dorthin wäre, wie einige behaupten, dann würde Russland Indien niemals erlauben, seine Streitkräfte in der Nähe der chinesischen Grenze zu stationieren.

3. Massive japanische, südkoreanische und taiwanesische Investitionen könnten folgen

Die russisch-amerikanische New Détente„Neudürkeit“, die verhandelt wird, könnte nach dem Ende der Feindseligkeiten mit der Ukraine, die zu massiven japanischen, südkoreanischen und taiwanesischen Investitionen in den rohstoffreichen russischen Fernen Osten führen könnten, die Moskau gerade signalisierte, dass es sich nicht um ein chinesisches Lehen handelt, wie einige behaupteten. Wenn sie jetzt sicher sind, dass Russland kein chinesischer Vasalle oder auf dem Weg dorthin ist, wie erklärt, könnten sie sich dann wohler fühlen, dort in großem Maßstab zu investieren und damit Russlands „Pivot to Asia“ zu beschleunigen.

4. Russland Lässt China Die Arktis Nicht Dominieren, Wie Einige Behaupteten

CNN und andere haben lange Angst davor, dass Russland China die Arktis dominieren lassen würde, wenn es zu seinem Vasallen wird, daher die dringende Notwendigkeit für die NATO, die Region zu militarisieren. Das war jedoch nie ein glaubwürdiges Szenario, aber es ist jetzt entlarvt, weil RELOS dem westlichen, freundlichen Indien erlaubt, dort eine militärische Präsenz aufzubauen, wenn es eine will. Indien könnte dies auch sehr gut tun, nicht nur aus Ansehensgründen (einschließlich gegenüber China), sondern auch, um sich als verantwortungsbewusster Stakeholder an der Nordseeroute zu präsentieren.

5. Indien Ist Nun Zu Russlands Privilegiertem Energiepartner In Der Arktis Geworden

Ein wichtiges chinesisches Unternehmen zog sich im Sommer 2024 unter dem Druck der westlichen Sanktionen aus dem russischen Megaprojekt Arctic LNG 2 zurück, was einige in Russland zutiefst enttäuschte, die erwarteten, dass die Volksrepublik angesichts dieser Bedrohungen mehr von einer Wirbelsäule zeigen würde. Da Indien nun bereit ist, eine militärische Präsenz in der Arktis aufzubauen und damit ihre besondere und privilegierte Partnerschaft auf diese Region auszuweiten, wird erwartet, dass es die erste Wahl über alle anderen für Investitionen dort erhält, sobald die Sanktionen aufgehoben sind.

Diese fünf Botschaften zeigen gemeinsam, dass Russland nicht Gefahr läuft, ein chinesischer Vasall zu werden, noch ist Indien in Gefahr, ein amerikanischer zu werden. Im Gegenteil, sie verlassen sich wieder aufeinander, um die vorgenannten Szenarien durch die Stärkung ihrer komplementären Balanceakte, die in diesem Beispiel in Form von RELOS antritt, präventiv abzuwenden. Dieser militärische Logistikpakt beschleunigt somit multipolare Prozesse und verringert damit die Chancen auf eine zukünftige bi-multipolare Weltordnung zwischen China und den USA.

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