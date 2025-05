Der neue Papst sollte nach Gaza gehen. Jetzt.

Papst Franziskus und Johannes Paul II. bereuten die moralischen Verfehlungen der römisch-katholischen Kirche. Sie sollte nun umgehend das Richtige tun.

Von Sam Husseini (globalresearch)

Kathy Boylan ist Mitglied der Dorothy Day Catholic Worker Community. Ihr Video „ Papst Franziskus, geh um Gottes Willen nach Gaza! “ ging letztes Jahr auf Instagram viral. Papst Franziskus tat dies nicht, schließlich war er praktisch bettlägerig. Der neue Papst, Papst Leo XIV., ist es jedoch nicht.

Er kann wirklich etwas bewirken, indem er Gaza als erstes Reiseziel als Papst wählt.

Natürlich hat Papst Franziskus in zahlreichen Erklärungen den israelischen Angriff auf Gaza verurteilt; einige davon finden Sie weiter unten.

Und Papst Franziskus bat darum, sein Papamobil in eine Gesundheitsklinik für die Kinder von Gaza umzuwandeln . Bevor dies geschieht, können wir vielleicht noch eine andere Bedeutung in der Aktion erkennen: Das Papamobil sollte von seinem Nachfolger in Gaza genutzt werden.

Machen Sie das Wort zu einem echten Wort.

Die Worte von Papst Franziskus zu Gaza sollten zu Taten von Papst Leo XIV. werden.

Der konservative Johannes Paul II. wollte im Jubiläumsjahr 2000 in den Irak und anschließend nach Jerusalem reisen, konnte es aber nicht. Er unternahm eine virtuelle Pilgerreise nach Ur. Anderthalb Jahre bevor die Anschläge vom 11. September als Vorwand für einen Krieg nach dem anderen dienten, sagte er:

„Auch bei uns Juden und Muslime sehen in der Gestalt Abrahams ein Vorbild bedingungsloser Unterwerfung unter den Willen Gottes.“

Victor Gaetan schrieb in Foreign Policy, als Papst Franziskus 2021 endlich den Irak besuchte:

Der Vatikan lehnte die US-Invasion im Irak 2003 ab. Es ist bekannt, dass Papst Johannes Paul II. eine persönliche Delegation entsandte, um US-Präsident George W. Bush zu bitten, den Angriff abzublasen. Vatikanvertreter warnten den Präsidenten, militärische Aktionen würden Extremismus, Instabilität und die Schuldzuweisung christlicher Gemeinden an die Öffentlichkeit auslösen. Die Bush-Regierung ignorierte diesen Rat, obwohl sie sich um religiöse Sanktionierung der Invasion bemühte.

Gaetan berichtete außerdem:

Die Irakreise des Papstes war mehr als nur der Besuch eines katholischen geistlichen Führers in einem überwiegend muslimischen Land: Franziskus‘ Pilgerfahrt war ein symbolischer Akt der Reue für eines der nach wie vor destabilisierendsten und zerstörerischsten militärischen Abenteuer des 21. Jahrhunderts.

In Gesprächen mit Beamten und Diplomaten am ersten Tag seines Besuchs drückte der Papst sein Bedauern über „Tod, Zerstörung und Verderben“ aus, die dem Irak seit fast 20 Jahren zugefügt wurden. Er erklärte, er sei „als Büßer gekommen, der den Himmel und meine Brüder und Schwestern um Vergebung bittet“. Obwohl er andere Länder oder Mächte nicht namentlich beschuldigte, nannte er als Schuldige „jene externen Interessen, die sich nicht für die lokale Bevölkerung interessieren“. In der Enzyklika Fratelli Tutti wird er direkter und hebt hervor, wie geopolitische Supermächte und transnationale Wirtschaftsinteressen dazu dienen, schwächere, ärmere Teile der Welt zu „spalten und zu erobern“, ohne Rücksicht auf lokale Kultur, Glauben oder Werte. Und letztes Jahr beklagte Franziskus im italienischen Bari bei einem Treffen von Bischöfen zum Nahen Osten die Brutalität und die entsetzliche Verschwendung des Krieges. „Krieg, indem er Ressourcen für den Erwerb von Waffen und militärischer Macht bereitstellt, lenkt diese Ressourcen von lebenswichtigen sozialen Bedürfnissen ab, wie der Unterstützung von Familien, Gesundheitsversorgung und Bildung“, sagte er. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, Häuser, Brücken, Fabriken und Krankenhäuser zu zerstören, Menschen zu töten und Ressourcen zu vernichten, anstatt menschliche und wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen. Es ist eine Torheit, mit der wir uns nicht abfinden können: Krieg kann niemals als normal angesehen werden.

In diesem Geist berief Franziskus am 6. März einen interreligiösen Gottesdienst in der Nähe der eindrucksvollen ockerfarbenen Zikkurat von Ur ein. Der Ort – der biblische Geburtsort Abrahams, des Vaters der drei monotheistischen Religionen – symbolisiert eine gemeinsame Kultur, die moderne Gegensätze überwindet, und war ein passender Ort, um für die Einheit der Gläubigen verschiedener Glaubensrichtungen zu plädieren: „Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt entspringen nicht einem religiösen Herzen: Sie sind Verrat an der Religion“, sagte Franziskus.

1985 bat Papst Johannes Paul II. um Vergebung für die koloniale Praxis der Sklaverei in der Neuen Welt und den transatlantischen Sklavenhandel. Heute möchte Papst Franziskus das Sakrament der Versöhnung nicht auf historische Verfehlungen, sondern auf aktuelle Probleme anwenden – von der Zurückweisung von Flüchtlingen in Teilen Europas bis hin zum Erbe der westlichen Interventionen im Nahen Osten. Er reiste in den Irak, nicht nur um die Bevölkerung zu ermutigen, Hass abzulehnen und sich über konfessionelle Grenzen hinweg zu vereinen, sondern auch, um ihr den einfachen, aber kraftvollen Akt der Anerkennung zu ermöglichen und das ihr angetane Unrecht einzugestehen.

Kann die katholische Kirche aufhören, um Vergebung zu bitten, nachdem sie Massenkriminalität zugelassen oder ermöglicht hat – und stattdessen versuchen, das Massaker sofort zu stoppen? Nicht, um sich von der Kreuzigung reinzuwaschen , sondern um sie zu stoppen?

Boylans Worte klingen heute noch stärker:

Der Papst sollte sofort nach Gaza reisen. Ich denke, der Papst hat die Verantwortung, dorthin zu gehen. Der Papst weiß, dass Gott uns geboten hat, nicht zu töten. In Gaza wird Völkermord begangen. Der Papst muss es verurteilen und den Opfern beistehen. Dies ist ein Verstoß gegen alle Gebote Gottes. Papst Pius XII. hätte in eines von Hitlers Konzentrationslagern gehen können – aber er tat es nicht.

Der Papst muss in das Konzentrationslager Gaza. Ich bin sicher, Israel würde es sehr schwerfallen, die Anwesenheit des Heiligen Vaters in Gaza abzulehnen – und er würde vielleicht die Bombardierungen und das Töten einstellen. Und er sollte dort bleiben, nicht nur für eine Weile zu Besuch. Der Papst sollte bleiben – wir bitten den Papst darum.

Und ich habe eine Botschaft an alle anderen: Wenn Sie nicht der Papst sind, bitte ich alle Steuerzahler, sich zu weigern, auch nur einen Teil ihrer Bundessteuern zu zahlen, und ihre Mitschuld zu beenden.

Boylan wurde zusammen mit zwölf anderen Aktivisten verhaftet, als sie in der Rotunde des Russell Senate Office Building für den Frieden beteten. Lesen Sie den Beitrag von Art Laffin, einer der Aktivisten . Sie ist ebenfalls langjährige Steuerverweigerin und arbeitete mit dem National War Tax Resistance Coordinating Committee zusammen .

Papst Franziskus sagte in seiner letzten Weihnachtsbotschaft im vergangenen Dezember:

„Gestern wurden Kinder bombardiert. Kinder.“ Er sagte: „Das ist Grausamkeit, das ist KEIN Krieg.“

Er sprach über israelische Luftangriffe.

Papst Franziskus äußerte sich mehrfach zum israelischen Angriff auf Gaza und nannte ihn

„Sehr ernst und beschämend … Wir können die Bombardierung von Zivilisten in keiner Weise akzeptieren. Wir können nicht akzeptieren, dass Kinder erfrieren, weil Krankenhäuser zerstört oder das Energienetz eines Landes getroffen wurde.“

In seinem 2024 erschienenen Buch „Hope Never Disappoints“ zitierte er Experten mit den Worten:

Was in Gaza geschieht, weist die Merkmale eines Völkermords auf. Es muss untersucht werden, ob es der von Juristen und internationalen Gremien formulierten Definition entspricht.

Als israelische Scharfschützen in Gaza zwei christliche Frauen erschossen, sagte der Papst:

„Es ist Terrorismus.“

Kathy Kelly von World Beyond War berichtet : An Tagen, an denen Papst Franziskus von besonders schweren Bombenangriffen erfuhr, rief er bis zu fünfmal täglich die Kirche der Heiligen Familie in Gaza an, um sich nach dem Zustand der Kirche zu erkundigen. (Ein besonderer Dank geht auch an Kathy Kelly für den Hinweis auf den oben zitierten Artikel von Gaetan.)

*

