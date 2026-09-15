Der Frieden in der Ukraine ist der größte Feind der Vereinigten Staaten, aber es wird auch ein weiterer tödlicher Schlag für seine globale hegemoniale Herrschaft sein.

Hugo Dionisio (strategic culture)

Das offizielle Narrativ ist bekannt und wurde weithin diskutiert und widerlegt! Zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 24. Februar 2022 kannte Europa – die Welt – keinen Krieg. Europa und die Welt lebten in idyllischem Frieden, der nur hier und da von den Kräften der Diktatur, des Bösen und des Terrorismus bedroht war, die menschlich und demokratisch das gelegentliche, beiläufige und außergewöhnliche Eingreifen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten erzwangen, motiviert von selbstlosem Altruismus, grenzenloser Freundlichkeit und einem eisernen Willen, das Gute zu verteidigen.

Das neoliberale Paradies auf der Erde endete mit dem, was der kollektive Westen Russlands „Invasion“ in der Ukraine bezeichnete und ein „verletztes“ Europa zur Aufrüstung „erzwang“. Russland „angriff“ Europa; Europa war im Krieg, ein Krieg, der von Russland erklärt wurde. Alles, was zu dem geführt hatte, was die Russen – ähnlich wie die NATO im Kosovo – eine „spezielle Militäroperation“ bezeichnete, wurde plötzlich zum Schweigen gebracht, und alle, die versuchten, das Problem historisch und objektiv zu gestalten, wurden als Putinisten eingestuft. Das Wiederaufflammen des Urrassisten, Russophoben und antikommunistischen Vorurteile des Kalten Krieges trat sofort in den Vordergrund.

Aber anstatt sich mit der sprichwörtlichen Dummheit, Unwissenheit und Unversehrtheit einer herrschenden Klasse von minderwertigen Funktionären zu beschäftigen, die heute die Europäische Union in einen Abgrund schleudern, der so dunkel ist, dass sie droht, sie zu zerstören, ist es wichtig, das zu adressieren, zu enthüllen und zu enthüllen, was sich hinter diesem schäbigen tragikomischen Theater verbirgt.

Während die Führer der EU, der NATO und des Vereinigten Königreichs einem Stand-up-Comedy, der so erbärmlich war, eine Stimme verliehen haben, hätte sie von dem verschlafenen Joe Biden, den Vereinigten Staaten, programmiert worden sein, als sie ihre Instrumente der Unterwerfung Brüssels durch die NATO vorbereiteten und perfektionierten, die die berühmten Interoperabilitätsstandards ausübten, die Kontrolle über die strategischen Dimensionen der Sicherheit der EU, wie auch im Falle des Endes

Verhüllt durch ein russophobes Narrativ, das stärker wurde, als die Ukraine zunehmend destabilisiert wurde – das Ergebnis zweier Farbrevolutionen, der Orangen Revolution im Jahr 2004 und der „Revolution der Würde“, 2014, letzterer ein Staatsstreich gegen einen gewählten Präsidenten –, die Struktur des militärisch-industriellen Komplexes der EU-Mitgliedstaaten veränderte sich in der Qualität: der Eintritt von US-Kapital in europäische Militär-Industrie-Unternehmen Das Ergebnis ist ein Verlust an Souveränität, der nicht mehr nur politisch, sondern auch finanziell, technologisch und operativ ist.

NATO-Erweiterung als Eröffnung neuer Märkte

Die aufeinanderfolgende Erweiterung der NATO – von den Wellen von 1999 und 2004 bis zum Beitritt Finnlands und Schwedens in den Jahren 2023-2024 – kann nicht allein als Ergebnis eines Prozesses des Verständnisses über die kollektive Sicherheit verstanden werden. Auf diese Weise zu sehen, bedeutet, eine Reihe von Dimensionen wegzulassen, die Teil des Prozesses sind, mit den getroffenen Entscheidungen interagieren und sie mitbestimmen.

Mit jeder neuen Erweiterung erleben wir eine ganze Bewegung von Kapital-, Wissens-, Industrie- und Intelligenzströmen, die dazu neigen, einen unidirektionalen Strom anzunehmen, von der Peripherie zu einem Zentrum, das – nicht ohne Widerstand – dazu neigt, die daraus resultierenden Vorteile des Nutzens seiner Strategie zu konzentrieren. In diesem Sinne wird jedes neu zugelassene Mitglied mit Konditionalitäten konfrontiert, die auf die Annahme von Allianzstandards (die Standardisierungsvereinbarungen, STANAG) abzielen, die als Mechanismen der regulatorischen, industriellen und operativen Harmonisierung und Standardisierung im Vergleich zum US-Modell fungieren.

Diese technischen Standards, von denen es mehr als 1.200 gibt, werden dann in die Normungsabkommen aufgenommen, die Mitglieder der Allianz unterzeichnen müssen, ähnlich wie die EU-Mitgliedstaaten, wenn sie sich anschließen möchten, und verpflichten sich durch die Beitrittsabkommen, die darin festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Um all dies zu verwirklichen, verankert der NATO-eigene Verteidigungsproduktionsaktionsplan die NATO als Standardsetzer und Anforderungssetzer, der Interoperabilität und die Standardisierung von Munition und Systemen als Bedingung für den Zusammenhalt des Bündnisses auferlegt. Nun, diese Harmonisierung ist zu Beginn vorteilhaft für Länder, die Zugang zu einem privilegierten Waffenmarkt mit bodenlosen Fonds suchen. Das Problem ist, dass sie sich durch die Annahme dieser Anforderungen auch Regeln unterwerfen, die im Wesentlichen von den Vereinigten Staaten diktiert werden – den großen Produzenten und Waffenverkäufern in der Allianz, aber vor allem diejenigen, die das Tempo der technologischen Entwicklung bestimmen und sicherstellen, dass sie technologisch immer an der Grenze des fortschrittlichsten Stands der Technik stehen.

Das Gesetz der Schwerkraft des NATO-Standards zeigt einen starken Zug in Richtung der Vereinigten Staaten

Man kann nicht sagen, dass das Schema nicht gut gestaltet ist; alles scheint sehr ausgewogen und transparent zu sein, wie es in den anderen Fällen der Fall ist, in denen die internationale Architektur die Hand der Vereinigten Staaten trägt und in denen wir überzeugt sein sollen, dass dies Partnerschaften auf Augenhöhe sind. Auch hier sind einige gleichberechtigter als andere.

Daher ist der Vorrang der USA in den STANAGs nicht formell oder offiziell, da der Prozess auf den ersten Blick einvernehmlich und multilateral ist. Dennoch ist sein Primat strukturell, wirbelförmig, organisiert durch fünf Arten von Mechanismen.

a) Die STANAGs als Standards, die aus der technischen Standardisierung der USA recycelt werden

Ein erheblicher Teil dieser STANAGs wurde einfach aus den USA übernommen. Standards des Verteidigungsministeriums, wie es beispielsweise von MIL-STD-1553 (ein Avionik-Datenbus) der Fall ist, veröffentlicht von den USA. Die Luftwaffe wurde 1973 von der NATO 1973 als STANAG 3838 angenommen. Heute ist diese Ausrüstung in den Eurofighter-Taifun, den Tornado, den Rafale, den Gripen, den Leopard 2, den NH90, den Meteor und den Sturmschatten / Frühlingszinkel integriert – das heißt, in die europäischen „souveränen“ Programme par excellence, die an die Öffentlichkeit vermarktet werden, wie im Fall des Rafale, als Beweis gegen US-Exportkontrollen. Die Aufrechterhaltung der Norm wird nicht von der NATO, sondern von den USA durchgeführt. Verteidigungsministerium und die Gesellschaft der Automobilingenieure. Wir sollten uns nicht wundern, dass das europäische FCAS-Projekt gefährdet wurde – es zielte darauf ab, einen Kämpfer der sechsten Generation gegen die US-Exportkontrollen zu erbringen.

Dieses Beispiel veranschaulicht gut, wie ein Stück US-Ausrüstung in der europäischen Technologie landet und dadurch die Kontrolle über den Export dieser Ausrüstung an das Weiße Haus auf einer Silberplatte übergibt, während in umgekehrter Richtung kein anderes NATO-Land eine Exportbeschränkung für US-Militärausrüstung verhängen kann. Die NATO-Standardisierung stellt somit einen Verbindungsfaden dar, der die US-Anforderungen in NATO-Anforderungen umwandelt und indirekt die Einführung von Technologien aufzwingt, die nur die Vereinigten Staaten perfekt beherrschen. Es ist ein Fall von der Aussage, dass NATO-Standards, bevor sie so waren, bereits waren.

b) Der Fall der kryptographischen Kontrolle

Dieses Beispiel ist noch schädlicher und beschämender für die vermeintlichen „Verbündeten“. Die US-Variante von Link-16 (ein verschlüsseltes, stauresistentes militärisches taktisches Datenkommunikationsnetzwerk) umfasst Komponenten, die als „NOFORN (nicht für ausländische Staatsangehörige)) klassifiziert sind“, und „NATOs Link-16“ ist nur die Untergruppe von Komponenten, die unter Exportkontrollvorschriften übertragbar sein können.

Insbesondere: Für einen Verbündeten, um mit US-Vermögenswerten zu interagieren, ist eine ordnungsgemäß von den USA autorisierte Krypto-Last erforderlich, was eine Freigabeentscheidung der National Security Agency (NSA) und die Eröffnung eines Foreign Military Sales-Falls impliziert, um die entsprechende Freigabeberechtigung zu erhalten. Mit anderen Worten: Der Standard ist multilateral, aber der Schlüssel, der ihn aktiviert, ist einseitig und amerikanisch, was den Vereinigten Staaten die Macht über alle militärischen Informationen und Informationen der NATO verleiht, sowie die Macht, die fragliche Technologie ein- oder auszuschalten, was die europäische Ausrüstung nutzlos macht.

c) Dominanz der Prüf- und Qualifizierungsinfrastruktur

Dies ist einer der wichtigsten Teile der strategischen Dominanz der USA über NATO-Bewaffnungen, für das wichtigste Interoperabilitätstest-Ereignis der Allianz, CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exploration, Experimentation, Examination and eXercise), mit mehr als 30.000 Interoperabilitätstests oder Übungen im Jahr 2026, wird von der Allied Command Transformation mit Hauptsitz in Norfolk, Virginia, durchgeführt – einem der beiden strategischen Kommandos der NATO Darüber hinaus fungieren US-Militärlabore als permanente Knotenpunkte von CWIX (z.B. den USA Marinelabor in San Diego), was bedeutet, dass ein großer Teil der Validierung, physisch oder durch Remote-Verbindung, auf US-Boden und -Systemen stattfindet.

Um diesen gesamten Prozess zu steuern, müssen Sie die Kompetenzen, das Know-how, das Know-how und die jeweiligen technologischen Apparate beibehalten. Mit anderen Worten, man kann nicht richtig von einem EU-Abwehrsystem sprechen, wenn all diese absolut grundlegenden, strukturellen Valenzen – das wahre Rückgrat – in den Händen eines einzelnen Landes liegen. Es ist ein Fall für den Rückgriff auf eine der häufigsten Phrasen von Scott Ritter: „Europa hat nichts!“ Mit „Europa“ verstehen Sie „die Europäische Union“, denn Russland ist auch „Europa“ und hat alles, und das ist eine der bedrohlichsten Eigenschaften, die diese Nation für die Vereinigten Staaten hat.

d) Das finanzielle Gewicht der Vereinigten Staaten, verschärft durch die Vorlage und den wirtschaftlichen Niedergang der EU

Die Vereinigten Staaten finanzieren etwa 22% der gemeinsamen Budgets der NATO, stellen einen erheblichen Anteil am Personal der Kommandostruktur zur Verfügung und beherbergen das ACT-Hauptquartier in Norfolk. Ein Dokument des Congressional Research Service (CRS) dokumentiert, dass die US-Anteile an den gemeinsamen Fonds in der Vergangenheit zwischen 22% und 25% lagen und dass die Fähigkeit der NATO, „Zahlungen an US-Auftragnehmer zu leisten“, direkt von den Mitteln des Verteidigungsministeriums abhängt – die NATO als Käufer und Geldgeber der gemeinsamen Infrastruktur (NSIP) ist auch ein Einnahmekanal für die US-Industrie.

e) Die Anziehungskraft gehört den Vereinigten Staaten

Die STANAGs neigen dazu, die Ausrüstung zu standardisieren, die alliierte Armeen tatsächlich betreiben – und die dominierende Ausrüstung ist amerikanisch: 58% der Waffenimporte der europäischen NATO-Länder in den Jahren 2021-25 kamen aus den Vereinigten Staaten, und 12 europäische NATO-Länder (13, einschließlich der Schweiz) haben mehr als 600 F-35 bestellt oder ausgewählt. Wenn die NATO Schnittstellen, Botschaften und Tests standardisiert, ist das „Referenzsystem“, mit dem sich die anderen qualifizieren, in der Praxis das US-System, das zumindest dazu führt, eine Reihe von Valenzen und Systemen aus den Vereinigten Staaten zu erwerben.

Auf mehr oder weniger obskure Weise drückt sich das finanzielle Ergebnis dieses gesamten militärisch-industriellen Ökosystems gut in den Zahlen von SIPRI aus, die zeigen, was dies in Bezug auf den Waffenmarkt bedeutet: Zwischen 2021 und 2025 war Europa zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten das führende Ziel der US-Waffenexporte (38%) mit einem Wachstum von 217% im Vergleich zu 2016-20. „Interoperabilität“ ist damit zum rechtlich-technischen Argument geworden, das die gesamte strukturelle Abhängigkeit legitimiert.

Die wahren Eigentümer der europäischen Verteidigungsindustrie

Aber der Vorrang der USA vor dem militärisch-industriellen Komplex der NATO endet hier nicht. Trotz von der Leyens feinen Reden über „strategische Autonomie“, ganz ermutigend für diejenigen, die den dominanten, offiziellen Informationen überberückt sind, hat nichts mit der NATO, der Aufrüstung der EU und der Festung Europa etwas mit „strategischer Autonomie“ zu tun.

Der Beweis dafür ist die Art und Weise, wie das US-Kapital in die Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der EU eingedrungen ist. Europas große Verteidigungsmeister haben heute die Aktionärsstrukturen stark amerikanisiert.

Laut einer Analyse vom Juni 2025:

Rheinmetall (Deutschland): Ende 2024 waren rund 28% des Unternehmens in den Händen von US-amerikanischen institutionellen Investoren – darunter BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America und Goldman Sachs mit jeweils etwa 5% der Stimmen. Im Jahr 2022 betrug dieser Anteil 40%.

Leonardo (Italien): Von den 50% der von institutionellen Anlegern verwalteten Aktien machen US-Fonds 57% aus – das sind 28,5% des gesamten Unternehmens. Unter ihnen BlackRock, Capital Research & Management und Vanguard. Europäische und britische Investoren schaffen nur rund 12 Prozent.

Im September 2024 ermächtigte Italien BlackRock ausdrücklich, seine Beteiligung an Leonardo über 3% zu erhöhen.

BAE Systems (Großbritannien): US-amerikanische institutionelle Interessen kontrollieren fast 44% des britischen Unternehmens.

Airbus SE: Der Großteil des 74%-Float-Kapitals wird von Vermögensverwaltern dominiert, mit einem sehr hohen US-Gewicht, das durch die Capital Group, BlackRock oder Vanguard repräsentiert wird.

Fincantieri S.p.A.: mit etwa 36% des schwimmenden Kapitals verwalten BlackRock, Vanguard oder State Street wichtige Positionen. Als Kunde von Banken wie Jefferies oder JP Morgan steht Fincantieri somit für den Eintritt in das US-Kapital offen.

Safran: Etwa 75% bis 80% des Kapitals sind Freibesitz, wobei BlackRock, Capital Group, Vanguard und TCI als Hauptaktionäre. US-Investoren stellen den größten Teil unter den Aktionären dar und repräsentieren in der Regel zwischen 35% und 42% von Safran – mehr als Frankreich.

Saab: Der größte Aktionär ist die Wallenberg-Familie, die eines der Hauptfahrzeuge der Ankunft Schwedens in der NATO war. In dieser Hinsicht und zufällig besteht das Engagement von Saab in den Vereinigten Staaten durch die Ausgabe von Schulden, abhängig von der Bewertung des in den USA ansässigen S & P, und es zählt zu seinen größten Aktionären BlackRock, Vanguard, Capital Group und VanEck und Global X ETFs. Darüber hinaus ist die Exposition gegenüber US-Exportkontrollen brutal, da die technologische Abhängigkeit sehr groß ist, insbesondere von den Gripen-Kämpfern.

Indra: Dieses spanische Unternehmen, das den Staat als größten Aktionär hat, wird von den großen US-Vermögensverwaltern wie Fidelity, BlackRock, Vanguard und T. Rowe Preis.

Es ist unmöglich, keine Beziehung zwischen der NATO und dem Format und den intrinsischen Merkmalen des militärisch-industriellen Komplexes der Europäischen Union herzustellen, so allgegenwärtig ist die Präsenz des US-Kapitals in seinen wichtigsten Rüstungsunternehmen. Vom NATO-Standard bis zur Herrschaft des Kapitals, die durch Vektortechnologien führen, wie sie mit den fortschrittlichsten Systemen verbunden sind – insbesondere Kommunikation, Computer, künstliche Intelligenz, Sensoren und Nanotechnologien – sind dies die verschiedenen Formen, die die Vereinigten Staaten verwenden, um Ressourcen abzuschöpfen und die europäische Verteidigungspolitik zu bestimmen.

Wir könnten immer noch tiefer in andere Mechanismen eintauchen, wie zum Beispiel:

Kontrolle von Verkäufen und Exporten: Eine europäische Regierung, die eine Plattform mit US-Komponenten verkaufen möchte, benötigt die Genehmigung aus Washington – ein Prozess, der Tage, Wochen oder Monate dauern kann und der politisch blockiert werden kann.

Kontrolle von Daten und Software: Moderne Waffensysteme hängen von kontinuierlichen Software-Updates, Bedrohungsbibliotheken und Missionsdaten ab. Wer die Software steuert, steuert die Plattform – inklusive der Möglichkeit, dass Backdoors oder Unterstützung im Konfliktfall abgeschnitten werden.

Abschreckende Wirkung: Die Exposition gegenüber ITAR „kontaminiert“ ganze Programme und beeinflusst die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Exporte, da internationale Käufer nach Plattformen suchen, die frei von außenpolitischem Veto sind.

Auf der anderen Seite stellt das SAFE-Instrument (Security Action for Europe) Darlehen in Höhe von bis zu 150 Milliarden Euro zur Verfügung, die durch die Ausgabe von EU-Anleihen an den Kapitalmärkten finanziert werden und hohe Gewinne ermöglichen – sei es bei Direktkäufen aus den Vereinigten Staaten oder bei Lizenzgebühren und finanziellen Vorherrschaftsgewinnen, insbesondere bei Spekulationen und Dividenden.

In diesem Bereich, obwohl die Verordnung (EU) 2025/1106 es bis zu 35% der Kosten für die Komponenten des Endprodukts ermöglicht, von außerhalb der EU/Ukraine/EWR-EFTA zu kommen, haben wir bereits gesehen, dass wir auch beim Kauf im Inneren möglicherweise draußen kaufen. Die Entscheidung, von europäischen oder nationalen Unternehmen zu kaufen, bedeutet nicht, dass der endgültige Gewinner weitgehend nicht die Vereinigten Staaten sind.

Der Krieg in der Ukraine: das perfekte Geschäft

Nun, wenn es einen Katalysator für dieses ganze Abkommen gab, war dieser Katalysator der Krieg in der Ukraine – daher muss die Vereinigten Staaten verhindern, dass der Konflikt zu einem totalen Sieg für die russische Seite führt. Ein solcher Sieg, bis zum Ende des Konflikts, den es mit sich bringen würde, bin ich geneigt zu glauben, dass viele der Hysterie, die das Weiße Haus heute ausnutzt, um die EU zu unterwerfen und sie zum weltweit führenden Kunden zu machen, mehr für Militärausgaben im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten (alle Faktoren zusammengenommen) als das gesamte Militärbudget der Volksrepublik China, die die zweitgrößte der Welt ist, ausgeben würde.

Das russische Ende, das früher oder später vorgesehen ist, wird die Macht haben, die EU zu zwingen, zu entscheiden, ob sie das, was sie nicht, auf die Russische Föderation werfen muss, oder ob ihre Völker schließlich die Stimmen der Vernunft hören und Verhandlungen und ein Sicherheitsabkommen, das uns unseren verdienten Frieden bringt, zwingen. Dieser Frieden ist der größte Feind der Vereinigten Staaten, aber er wird auch ein weiterer tödlicher Schlag für seine globale hegemoniale Herrschaft sein.

Daher die Verzweiflung des Rennens nach Moskau in Trumps Namen und auf Wunsch der Ritter des guten Willens!

Quellen

SIPRI, „Globale Waffenströme steigen um fast 10 Prozent, wenn die europäische Nachfrage steigt“, 9. März 2026 – Europa zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten als führendes Ziel der US-Waffenexporte (38%); 217% steigen; Die Vereinigten Staaten lieferten 58% der Waffenimporte der europäischen NATO-Mitglieder in den Jahren 2021-25.

https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-fast-10-cent-european-demand-soars NATO, „Atualisierter Aktionsplan für Verteidigungsproduktion“, 13. Februar 2025 – die Rolle der Allianz als „Convenor, Standard Setter, Anforderungssetter und Aggregator“.

https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2025/02/13/updated-defence-production-action-plan EUR-Lex, Verordnung (EU) 2025/1106 (SAFE-Instrument) – bis zu 150 Milliarden Euro an Krediten; Komponenten von außerhalb der EU/Ukraine/EWR-EFTA auf 35 % der Kosten begrenzt.

https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/security-action-for-europe-safe-instrument.html MIL-STD-1553/STANAG 3838 – veröffentlicht von der US Air Force im Jahr 1973, von der NATO im Jahr 1981 angenommen; verwendet auf dem Eurofighter Typhoon, Tornado, Rafale, Gripen, Leopard 2, NH90, Meteor, und Storm Shadow / Scalp; von den USA unterhalten. DoD und SAE.

https://www.milstd1553.com/resources-2/history-of-mil-std-1553/ NATO ACT, „CWIX 26 Strengthes NATO’s Digital Interoperability“, 30. Juni 2026 – mehr als 30.000 Interoperabilitätstests, 46 Nationen, angeführt von Allied Command Transformation.

https://www.act.nato.int/article/cwix-2026-concludes/ CJCSM 6520.01B, „Link 16 Operations“ – kryptografisches Schlüsselmanagement unter NSA-Behörde; NOFORN-Type-Freigabebeschränkungen.

https://www.jcs.mil/Portals/36/Dokumente/Doctrine/training/jid/cjcsm6520.01b_link16.pdf Investing.com/Reuters, „BlackRock erhält die Genehmigung Italiens, die Beteiligung an Leonardo zu erhöhen“, 23. September 2024.

https://br.investing.com/news/stock-market-news/blackrock-recebe-aprovacao-da-italia-para-aumentar-participacao-na-empresa-de-defasa-leonardo-93CH-1347804 VOA Portugiesisch, „NATO prognostiziert Reformen und kündigt Reduzierung des US-Beitrags an“, 2019 – die Vereinigten Staaten zahlten etwa 22% des zentralen Haushalts der NATO.

https://www.voaportugues.com/a/nato-projecta-reformas-e-anuncia-redu%C3%A7%C3%A3o-da-contribui%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-unidos-/5188334.html Aerospace Global News, „Europäische Länder sind vollständig auf F-35 umgestellt“, 13. September 2025 – 13 europäische Länder, die die F-35 erwerben, etwa 668 Flugzeuge geplant.

https://aerospaceglobalnews.com/news/europe-f35-fighter-jet-transition/ Breaking Defense, „Spanien schließt F-35-Auftrag aus, priorisiert Eurofighter und FCAS“, 6. August 2025 – Status des FCAS-Programms und des Airbus-Dassault-Streits.

https://breakingdefense.com/2025/08/spain-rules-out-out-f-35-order-prioritises-eurofighter-and-fcas/

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