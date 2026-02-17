Der Narr im Weißen Haus

Paul Craig Roberts (antikrieg)

So wie uns die Propagandamedien drei Jahre lang weismachen wollten, die Ukraine würde gewinnen und Russlands Niederlage stünde unmittelbar bevor, hören wir jetzt, Irans Niederlage sei unmittelbar bevorstehend. Wenn dem so ist, warum spricht Trump dann plötzlich von einem Einsatz amerikanischer Truppen? Warum bietet die CIA kurdischen Führern hohe Bestechungsgelder an, damit diese kurdische Männer für Israel in den Iran schicken? Warum werden Führungskräfte amerikanischer Rüstungskonzerne plötzlich ins Pentagon einbestellt, um zu sehen, wie schnell Washingtons schwindende Raketenreserven aufgefüllt werden können? Warum wurden Japan und Südkorea angewiesen, die ihnen gelieferten Raketen an die Vereinigten Staaten zurückzugeben? Wer verliert hier wirklich?

Um diese Frage zu beantworten, muss man die Kriegspropaganda hinter sich lassen. Es scheint, als hätte Trump nicht nur Netanjahu – und nicht dem US-Kongress, wie es die US-Verfassung vorschreibt – erlaubt, die Vereinigten Staaten von Amerika für Israel in den Krieg zu führen, sondern er hat auch zugelassen, dass Amerika ohne angemessene Vorbereitung und ohne Notfallplan in den Krieg gezogen wird.

Offenbar war Trump überzeugt, die iranische Regierung sei so schwach, dass ein paar Bomben- und Raketenangriffe sie zum Zusammenbruch bringen und ihm und Netanjahu die Einsetzung einer Marionettenregierung ermöglichen würden. Trotz Warnungen des US-Militärs kam Trump nie in den Sinn, welche Lage ihn erwarten würde, wenn der Iran länger durchhielte als die begrenzten US-amerikanischen und israelischen Raketen. Dass er diese Frage außer Acht ließ, diskreditiert Präsident Trump zutiefst.

Hinzu kommen folgende Faktoren: Die USA haben sich als unfähig erwiesen, die kleinen arabischen Stadtstaaten zu schützen, die Standorte amerikanischer Luft- und Marinestützpunkte sind. Trump steht vor Zwischenwahlen und einer Bevölkerung, deren Mehrheit seinen Krieg gegen Israel ablehnt. Offenbar hat der Iran seine Hyperschallraketen noch nicht eingesetzt und plant offenbar, diese gegen die USA, Israel und die arabischen Ölstaaten einzusetzen, sobald Washington und Israel keine Raketen mehr zur Luftverteidigung haben. Die Straße von Hormus ist faktisch blockiert. In den USA sind die Preise für Premium-Benzin bereits um 0,70 Dollar pro Gallone gestiegen. Trump kündigt an, die US-Marine werde Öltanker im Persischen Golf eskortieren, doch dies würde die US-Marine einem leichten Angriff Irans aussetzen. Möglicherweise verzichtet Iran aus Angst vor einem nuklearen Gegenschlag auf die Demütigung, einen US-Flugzeugträger zu versenken. Sollten die Iraner jedoch begreifen, dass es um ihr Überleben geht, könnte es der Führung gleichgültig sein, ob der Iran wie Gaza oder durch Atomwaffen untergeht. Versiegen die Öllieferungen und die Öleinnahmen, werden die Petrodollars aus der Region nicht mehr die AI-Rechenzentren in den USA finanzieren, was möglicherweise einen massiven Börseneinbruch auslösen könnte. Die Amerikaner, gefangen zwischen sinkendem Wohlstand und steigender Inflation, werden sich wahrscheinlich gegen Trump und die Zwischenwahlen wenden, wodurch Trump einem Amtsenthebungsverfahren schutzlos ausgeliefert wäre. Es ist wirklich rücksichtslos, so viele Risiken gleichzeitig und alles für Israel einzugehen. Amerika profitiert in keiner Weise von Trumps Krieg im Namen von Israels Vision eines Großisraels.

Trump muss sein Gesicht wahren. Was bleibt ihm anderes übrig? Truppen in ein so großes Land wie den Iran mit seinem unbekannten und schwierigen Terrain entsenden? Sollten die Truppen entsandt werden und Verluste erleiden, welche Option bleibt Trump dann noch? Den Iran mit Atomwaffen angreifen, oder wird Israel dies tun?

Es ist durchaus möglich, dass Trumps unüberlegter Angriff auf den Iran die Tür zu einem Atomkrieg geöffnet hat.

Russland und China haben bereits an Glaubwürdigkeit verloren, weil sie ihren Verbündeten – zuerst Syrien, dann Venezuela und nun dem Iran – nicht beigestanden haben. Dies wird Trumps Überzeugung bestärken, dass beide Länder Papiertiger sind. Eine Niederlage des Irans bedeutet das Ende der BRICS-Staaten und Chinas Neuer Seidenstraße. Sollte Trump Erfolg haben, mit Venezuela, dem Iran und – nebenbei – Kuba, Grönland und anderen Ländern, wird ihn dies ermutigen, die amerikanische Hegemonie über Russland und China wiederherzustellen. An diesem Punkt können Russland und China ihre sinnlose Politik, die Realität zu ignorieren, nicht länger fortsetzen. Vielleicht lesen die Führungsspitzen beider Länder endlich die Wolfowitz-Doktrin.

Soweit ich das beurteilen kann, ist sich kaum jemand der Katastrophe bewusst, die entstehen kann, wenn sich der amerikanische Präsident von Netanjahu in einen Krieg führen lässt, und die wenigen, die es wissen, gelten als unpatriotisch.

Trumps Ego wird es ihm niemals erlauben, zuzugeben, dass er eine möglicherweise katastrophale Entscheidung für die gesamte Menschheit getroffen hat, und ihn dazu veranlassen, die Souveränität und Unabhängigkeit der amerikanischen Außenpolitik von Israels Einfluss wiederherzustellen. Trump ist schlichtweg zu sehr von den Zionisten abhängig.

Vielleicht wachen Putin und Xi auf, aber es gibt keine Anzeichen dafür. Beide scheinen mehr an Handelsabkommen als am nationalen Überleben interessiert zu sein.

Es ist möglich, dass die Ereignisse nun außer Kontrolle geraten sind und ihren eigenen Weg gehen. Die dummen und törichten Führer der Menschheit haben die Menschheit verraten.

Gilbert Doctorow fragt sich, ob Netanjahu nicht nur Trump, sondern auch Putin destabilisiert hat.

erschienen am 4. März 2026 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

