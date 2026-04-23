Der Multi-Milliarden KI-, Kriegs- & Überwachungskonzern Palantir bezahlte 2025 trotz Rekordgewinn keine Bundeseinkommenssteuer; Tesla, Walt Disney und viele andere auch nicht

Die Steuerlast von 0 Dollar fällt an, obwohl das Unternehmen im letzten Jahr 1,6 Milliarden Dollar eingenommen und einen Militärvertrag im Wert von 10 Milliarden Dollar an Land gezogen hat.

Quelle: legitim

Eine neue Analyse zeigt, dass der Tech-Riese Palantir Technologies im vergangenen Jahr 0 Dollar an Bundessteuern gezahlt hat, obwohl das Unternehmen Hunderte Millionen an Steuergeldern eingestrichen hat, um in Zusammenarbeit mit dem Heimatschutzministerium (DHS) ein riesiges Netzwerk zur Überwachung der Amerikaner aufzubauen.

Palantir, das unter der Trump-Regierung mehrere riesige Aufträge an Land gezogen hat, erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Dollar. (Vgl. NY Times)

Das Unternehmen wuchs im letzten Jahr so stark, dass es in die Liste der 20 wertvollsten US-Unternehmen aufstieg, wobei sich der Wert seiner Aktien allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mehr als verdoppelte. (Vgl. CNBC) In einem Bericht an die Aktionäre erklärte das Unternehmen, es habe die Erwartungen in Bezug auf das Wachstum „übertroffen“, wobei der Umsatz Ende 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 93 Prozent gestiegen sei. (Vgl. Palantir)

Trotz dieses Wachstums zahlte das Unternehmen im Jahr 2025 keine Bundessteuern, da die Steuerpolitik es Unternehmen ermöglicht, Steuern effektiv zu umgehen, wie aus einer Analyse hervorgeht, die diese Woche vom Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) veröffentlicht wurde. Diese Praxis gibt es schon seit Jahren, hat sich aber in diesem Jahr aufgrund der Kombination aus den im letzten Jahr im Rahmen des „One Big Beautiful Bill Act“ verabschiedeten Steuererleichterungen der Republikaner und dem „Tax Cuts and Jobs Act“ von 2017 noch verschärft, wie die Organisation feststellte. (Vgl. Truthout)

Aus diesem Grund gehörte Palantir zu mindestens 88 großen, profitablen US-Unternehmen, die 2025 keine Bundessteuer gezahlt haben, wie das ITEP feststellte.

Dazu gehören Unternehmen wie Tesla, das Elon Musk gehört, der die erste Hälfte des Jahres 2025 damit verbrachte, unter dem „Ministerium für Regierungseffizienz“ der Trump-Regierung wichtige US-amerikanische Sozial-, Gesundheits-, humanitäre Hilfs- und Forschungsprogramme zu verwüsten. (vgl. Truthout, Truthout, Truthout, help.senate.gov)

Andere große Unternehmen schuldeten ebenfalls 0 Dollar oder erhielten sogar Geld zurück in Form von Steuerrückerstattungen, darunter das Ticketunternehmen Live Nation Entertainment; Fluggesellschaften wie Southwest und United; andere Rüstungsunternehmen wie Honeywell; Versorgungsunternehmen wie American Electric Power, Dominion Energy und Duke Energy; Unterhaltungsunternehmen wie Walt Disney; und viele mehr.

Zusammen erzielten diese Unternehmen ein Vorsteuerergebnis von über 105 Milliarden Dollar. Würde dies mit dem gesetzlichen Körperschaftsteuersatz von 21 Prozent besteuert, hätten die Unternehmen 22 Milliarden Dollar an Steuern gezahlt, so das ITEP.

„Was wir in diesem letzten Jahr beobachten, ist eine extreme Form der Steuervermeidung durch Unternehmen“, sagte der Mitautor des Berichts, Matt Gardner, Senior Fellow beim ITEP.

Palantir konnte sich der Bundessteuer entziehen, obwohl das Unternehmen massive Bundesmittel erhalten hatte.

„Palantir wurde während der zweiten Amtszeit von Trump erheblich belohnt. Einerseits stiegen die inländischen Einnahmen des Unternehmens im Jahr 2025 sprunghaft an, andererseits zahlte es null Bundessteuer“, sagte Spandan Marasini, Mitautor des Berichts und Datenanalyst beim ITEP, in einer Stellungnahme gegenüber Truthout. „Durch die Unternehmensgeschenke im jüngsten Steuergesetz hat die Regierung deutlich gemacht, dass Profitabilität kein ausreichender Grund mehr ist, einen Beitrag zur Staatskasse zu leisten.“

Von Donald Trumps Amtseinführung bis zum Mai letzten Jahres erhielt das Unternehmen 113 Millionen Dollar an Bundesmitteln, verteilt auf bestehende und neue Verträge, wie aus dem Bericht hervorgeht. Diese Mittel kratzen jedoch nur an der Oberfläche, denn das Pentagon vergab im Mai an Palantir eine Erhöhung der Vertragsobergrenze um 795 Millionen Dollar (vgl. defensescoop.com) – und später im Jahr einen Vertrag im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar, der dem Verteidigungsministerium großen Spielraum beim Kauf von Dienstleistungen des Unternehmens wie dessen KI-Militärsystem Maven einräumt. (Vgl. Washington Post)

Das Unternehmen wurde von der Trump-Regierung beauftragt, ein Netzwerk aufzubauen, um das Wissen der Bundesregierung über die US-Bürger massiv zu erweitern. Dadurch sollte die Regierung Informationen behördenübergreifend bündeln können und Bundesbeamten „unvorstellbare Überwachungsbefugnisse“ einräumen, wie The New York Times im vergangenen Mai berichtete.

Diese Partnerschaft ist nur ein Teil von Palantirs maßgeblicher Rolle in Trumps faschistischen Anti-Einwanderungskampagnen und der Überwachung von Demonstranten in den gesamten USA. (Vgl. aclu.org, Amnesty International)

Quelle: Truthout

(Visited 36 times, 36 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …