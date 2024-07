Der moderne Krieg, Teil II – Der Krieg gegen Sie

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Im Jahre 1895 kam das Buch „Psychologie der Massen“ des Franzosen Gustave Le Bon heraus. Zum ersten Mal wurde wissenschaftlich untersucht, wie Massen von Menschen psychologisch funktionieren und wie sie manipuliert werden können. Das Buch ist bis zum heutigen Tag ein Bestseller. Die Politiker und die Medien stürzten sich auf diese Weisheiten des Monsieur Le Bon und setzten sie in Wirklichkeit um. Zwei Weltkriege später nahm sich eine neue Generation von Wissenschaftlern des Problems der Massenpsychologie an.

1951 kam das Buch „The True Believer“ des Amerikaners Eric Hoffer heraus. Etwa zur gleichen Zeit führte Solomon Asch seine bahnbrechenden Experimente aus, die indirekt die Deutschen von der Anklage freisprachen, dass sie ein einzigartig gehorsames Volk auf Erden seien, und dass nur in Deutschland passieren konnte, was in Deutschland passierte. Hier das berühmteste seiner Experimente:

In einem Quadrat an der Wand ist eine vertikale Linie aufgezeichnet. In einem anderen Quadrat rechts daneben sind drei nebeneinander stehende vertikale Linien aufgezeichnet (A, B,C). Die Linie „C“ ist gleich groß wie die Linie in dem anderen Quadrat. 8 Testpersonen werden in den Raum geführt. Sieben davon sind Mitarbeiter des Institutes von Solomon Asch. Das Testsubjekt weiß das natürlich nicht. Die Frage lautet: „Welche Linie im rechten Quadrat ist gleich groß wie die Linie im linken Quadrat?“ Erst werden die sieben „Kollaborateure“ befragt. Sie alle antworten „B“. Dann antwortet das Testsubjekt.

Obwohl die richtige Antwort „C“ so überwältigend eindeutig ist, haben sich in immer und immer wiederholten ähnlichen Experimenten nur zwischen 25 % und 30 % der Testpersonen für die richtige Antwort entschieden. Die überwiegende Mehrheit schloss sich der falschen Antwort der Mehrheit an. Obwohl viele der Testpersonen im Nachhinein zugaben, dass sie die richtige Antwort wussten, aber sich nicht getrauten, gegen die Mehrheit zu entscheiden. Daher:

Spätestens seit den 1950er Jahren wissen wir: Demokratie wie wir sie praktizieren, kann nicht funktionieren und funktioniert auch nicht. Aber über das Thema wurde ein Tabu verhängt. Bis vor kurzem, als Anfang der 20er Jahre unseres Jahrhunderts das größte psychologische Projekt in der Geschichte der Menschheit stattfand. Wir können nur dem Herrn danken, dass wir in Deutschland keine wirkliche Demokratie hatten. Hätte es eine Volksbefragung gegeben, die Minderheit von 25 % bis 30 % wäre von der „verblödeten“ Mehrheit vernichtet worden.

Der Covid Wahnsinn

Wahre Wissenschaft ist gekennzeichnet durch eine Aufgeschlossenheit, die Alternativen zulässt, sie geradezu einlädt und die im offenen Dialog dann zu der bestmöglichen Entscheidung gelangt. Man muss es so sagen: Anfang der 20er Jahre wurden einige der führenden Wissenschaftler der Welt „kaltgestellt“, weil sie sich der politisch vorgegebenen, politisch erwünschten Antwort verweigerten. Das Praktizieren des gesunden Menschenverstandes wurde per Dekret von angeblichen Experten verboten, Menschenrechte wurden außer Kraft gesetzt, die Menschlichkeit an sich blieb auf der Strecke, gnadenlos. Menschen starben in Einsamkeit, da niemand bei ihnen sein durfte, die medizinische Versorgung wurde vielen verweigert, Ärzten wurde die Genehmigung zur Ausübung ihres Berufes entzogen, manche landeten im Gefängnis, Kinder drehten durch, Selbstmorde in aller Landen, und die Wirtschaften brachen zusammen.

Ein schwacher Trost: Nur dank des Protestes der verfemten Minderheit konnte der Wahnsinn letzten Endes gestoppt werden. Dieser Minderheit müsste ein Denkmal in Berlin gesetzt werden. Es gibt inzwischen sogar Regierungen auf der Welt, wie in Dänemark, wie in Japan, die sich bei der Bevölkerung für ihr Verhalten entschuldigt haben. In Deutschland erschienen in Tageszeitungen winzig kleine Artikel im Innenteil, die kleinlaut das Offensichtliche auszusprechen versuchten: Wir erlebten den totalen Zusammenbruch von angeblicher Demokratie. Zwei Jahre lang herrschten Diktatoren in den westlichen Gesellschaften. Nun, wir alle lernten zumindest aus den Erfahrungen jener Zeit. Oder etwa nicht?

Der Ukraine Konflikt

Ich muss Ihnen jetzt eines offenbaren. Der Coronawahnsinn kam nicht einfach über uns. Die Reaktion auf das Virus war eine Waffe, die bereits lange Zeit vor Ausbruch ausgedacht ward und nur auf den rechten Zeitpunkt wartete, um endlich in der Praxis ausprobiert werden zu können. So geschah es. Und es hat doch hervorragend funktioniert. Oder etwa nicht? Wenn nur diese renitente Minderheit nicht gewesen wäre. Da muss sich die Regierung noch was einfallen lassen.

Dann brach der Ukraine Konflikt aus. Glücklicherweise hatten die deutschen Bürgerinnen und Bürger aus der Coronazeit gelernt, stellten umgehend ihr Hirn auf „Alarm“ ein, befragten den gesunden Menschenverstand, recherchierten die Vorgeschichte des Konfliktes und verweigerten die von der Regierung eingeforderten Reaktionen, den Gehorsam. Was sagen Sie? So war es nicht? Nein, die Claqueure waren sofort wieder brav zur Stelle, rannten mit der Fahne der Ukraine durch die Gegend und machten jeden nieder, der sich als „Putinversteher“ auszugeben wagte. Jemanden zu verstehen war plötzlich nicht mehr in Ordnung.

Frage: Werden wir jemals in deutschen Landen diese so heiß begehrte Demokratie haben? Sieht nicht gut aus, oder? Und jetzt werden die total hirngewaschenen Massen auf die „AfD“ gehetzt. Denn richtige Alternativen sind nun mal in einer Demokratie nicht vorgesehen.

Was Ihnen bisher noch nicht aufgegangen sein mag: Ihre Regierung führt Krieg gegen Sie. Nicht nur in dieser Bundesrepublik, sondern in allen westlichen Ländern wird Krieg gegen die Bürger geführt. Die Frage ist nur noch: Bis zu welcher absurdesten Absurdität kann die Regierung, mit Unterstützung der Medien, der Wissenschaft und Heerscharen von Denkfabriken, das so weitertreiben? Na? Geschlechtervielfalt und neue Auswüchse von Rassenwahn haben wir bereits. Und das unendlich kooperative Bildungsniveau bewegt sich wacker brav nach unten, immer weiter nach unten, damit wir endlich von diesen Widerständlern befreit werden. Das Volk muss, das liegt in der unabdingbaren Logik dieser Kriegsführung, das Volk muss unbedingt verblödet werden. Der Blödheitsgrad der Bevölkerung muss zumindest dem Blödheitsgrad der Regierung angepasst werden. Sonst kann doch das ganze System einfach unmöglich funktionieren.

Die Waffen des Staaten gegen Sie

Im Jahre 2003 brachte der Amerikaner Noam Chomsky sein Buch „Media Control. Wie Medien uns manipulieren“ heraus. Er nennt in dem Buch fünf Tricks, die von den Medien und von Politikern angewandt werden, um Sie um den Finger zu wickeln oder um Ihnen das rechte Verhalten einzuprügeln:

* Wiederholung der Doktrin. Immer und immer und immer wieder.

* Nicht berichten von Tatsachen, die einfach ausgelassen werden.

* „Framing“, indem man den Gegenstand der Untersuchung in den gewünschten Zusammenhang, Rahmen stellt. Also z.B.: „Russland hat den Krieg begonnen.“

* Übersteigerung bis hin zur Absurdität. „Putin ist der neue Hitler.“

* Alternativlosigkeit. Sie erinnern sich an Frau Merkel: „Es gibt keine Alternative“. Keine Alternative, die geistige Bankrotterklärung einer überforderten Frau, die aus der Kälte kam.

Da es sich hier um Waffen des Staates gegen seine Bürger handelt, werden Sie verstehen, dass diese Waffen natürlich nicht auf den Schulen gelehrt werden. Denn es geht ja gerade um die Verblödung des Volkes. Bildung als Waffe.

Wir sprachen am Anfang über ein Virus, das als Waffe gegen Sie eingesetzt wurde und zwar nicht im medizinischen Sinne. Denn das Virus gibt es. Aber die Reaktion darauf wurde instrumentalisiert, um sich das Volk zu unterwerfen.

Viele Bürgerinnen und Bürger mussten inzwischen feststellen, dass auch das Rechtswesen als Waffe des Staates gegen Sie eingesetzt wird. Wenn es um ein „sensibles“ Thema geht, dann wird es immer schwerer in allen westlichen Ländern, Recht zu bekommen. Denn es kann nicht sein was nicht sein darf.

Die Wirtschaft, vielmehr die Vernichtung der Wirtschaft, wird als Waffe gegen Sie eingesetzt. Die Arbeitslosigkeit wird also steigen. Das ist so gewünscht. Alles wird noch teurer werden. Das ist so gewünscht. Ein Land wird vernichtet. Absichtlich. Das ist so gewünscht. Das ist die Logik dieser Ideologie des Totalitarismus, dieser absoluten Form der Kontrolle über Sie durch Staat und Experten.

Hypnose beim Psychiater und Hypnose im Totalitarismus

Gustave Le Bon sprach von einer Art Hypnose, die über die Massen ausgeübt wird, um sie in die gewünschte Richtung zu lenken. Der belgische Psychologe Mattias Desmet spricht von „Mass Formation“, einer Massenpsychose. Der Unterschied zur Hypnose von Einzelwesen liegt darin, dass bei einer Hypnose der Hypnotiseur wach ist, nur der Klient ist hypnotisiert. Bei einer „Massenformation“ sind beide hypnotisiert. Daher ist es so gut wie unmöglich, zum Beispiel unsere wunderbare Außenministerin jemals zur Vernunft zu bringen. Was die da sagt, das glaubt die tatsächlich, davon ist die Frau total überzeugt. Sie steht unter Hypnose. Ebenso wie ihre Gläubigen, die sich um sie gescharrt haben. Hypnotisiert von ihrer Ideologie. Ich frage Sie: Wenn die Elite der Macht unter Hypnose steht, was wollen Sie denn da machen? Da ist Hopfen und Malz verloren.

Lassen Sie uns jetzt die alle Welt erregende Frage angehen: Warum gibt es diese 20 % bis 30 % von Menschen, die sich einfach nicht hypnotisieren lassen, die klar erkennen, dass das mit dem Virus und dem Verhalten darauf nicht mit guten Dingen zuging, und dass da zu Russland doch noch einige Fragen erst einmal beantwortet werden müssen? Was sind das für Menschen?

In ihrem vor kurzem herausgekommenen Buch „Psychologie du Totalitarisme“ versucht die französische Psychologin Ariane Bilheran darauf Antworten zu geben. Sie fand in ihren Untersuchungen in Frankreich heraus, dass es drei Gruppen von Menschen in der Bevölkerung gab, die sich den Manipulationen der Regierung gegenüber, während der Covid Zeit, als resistent erwiesen:

Menschen, die bereits ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben durchliefen. Was erklärt, warum im Osten Deutschlands der Widerstand stärker war und ist.

Gläubige Menschen, die sich Gott anvertrauen und sich von niemandem und nichts von ihrem Weg abbringen lassen. Das müssen nicht unbedingt Christen sein. Und das hat mit Kirche nichts zu tun, denn die Kirche unterwarf sich.

Menschen, die ein Handwerk ausüben, Landwirte, Gärtner. Menschen, die sich im wahren Leben bewegen und nicht in Büros vegetieren. Wir sprechen doch von unserem „Bauchgefühl“, was allerdings entwickelt werden muss. Wenn Sie den Kontakt zum wahren Leben verlieren, dann verlieren Sie auch das Bauchgefühl.

Diese drei Gruppen von Menschen also. Allerdings kann auch Ariane Bilheran letztendlich nicht erklären, was bei diesen Menschen anders ist. Denn natürlich sind auch viele Gläubige, Handwerker und Menschen mit viel Lebenserfahrung eingeknickt.

Es ist aber doch erstaunlich, dass dieses Phänomen der Manipulation von Menschen nichts mit Intelligenz zu tun hat. Die Professoren und Doktoren und andere geistige Höhenflieger sind massenweise wie Trottel hinter Merkel hergetrottet und haben den ganzen Corona Schwachsinn geschluckt. Also was war es?

Die Sensibilität des Menschen

Der Belgier Mattias Desmet versucht in seinem Buch „The Psychologie of Totalitarianism“ über das Phänomen der „Sensibilität“, der Antenne des Menschen, einer Erklärung näher zu kommen. Lassen Sie es mich ein wenig banalisieren: Sie verlieben sich nicht in alle möglichen Menschen auf Erden, sondern nur in ganz wenige oder vielleicht sogar nur in einen einzigen. Warum ist das so?

Sie begegnen Menschen, die sie mögen und anderen, die sie nicht mögen und spüren das sehr schnell. Ohne sie wirklich zu kennen. Warum ist das so?

Vor vielen Jahren arbeitete ich bei der Telefonseelsorge. Wie die meisten dort in der Freizeit. Vor unserem Einsatz wurden wir natürlich gründlich ausgebildet und verbrachten Wochenenden in Seminaren, bis wir endlich ans Telefon durften. In diesen Seminaren führten wir „Test Telefonate“ untereinander durch. Was ich damals bemerkte und was sich dann auch über die Jahre bei der Telefonseelsorge als erstaunlich herausstellte war, dass es Menschen gibt, die sich in einen anderen Menschen so hineinversetzen können, dass es zu einer wunderbaren Verbindung dieser Menschen kommt. Nicht viele sind dazu in der Lage.

Wenn wir hier vom Krieg der Politiker gegen Sie sprechen, dann sollten Sie lernen, zu erspüren, ob diese Politiker gute oder schlechte Menschen sind. Die Worte dieser Politiker sind dabei nur ein Teil. Lassen Sie einfach diese Menschen auf sich wirken. Stellen Sie den Ton ab. Wie erfahren Sie Merkel, Biden, Sunak, Macron, Scholz, Baerbock, Weidel und all die anderen?

Erspüren. Sie müssen davon ausgehen, dass diese Männer und Frauen in ihre Positionen gelenkt und geleitet wurden, um über Sie zu herrschen. Dabei sollte es natürlich genau umgekehrt sein. Diese Männer und Frauen sollten Vertreter des Volkes sein, mit dem Auftrag versehen, genau das zu tun, was vom Volke gewünscht wird. Das ist alles. Niemand ist an den Visionen von Merkel und Co. interessiert. Politiker sind nichts weiter als Angestellte des Volkes. Mehr nicht.

Da der aktuelle Jahrgang nicht in der Lage ist oder nicht willig ist, den Willen des Volkes zu erfüllen, müssen die alle verschwinden. Was will das Volk? Nicht viel. Frieden und Wohlstand und im eigenen Land in Freiheit leben. Das reicht denen völlig. Ist das schwierig zu erreichen? Natürlich nicht. Das ist Kinderkram. Aber die da oben die wollen einfach nicht. Die gehorchen einem anderen Herrn.

Die Verfassung wurde geschaffen, um das Volk vor den Politikern zu schützen. Aber auch die Verfassung wird jetzt als Waffe gegen das Volk eingesetzt. Sie hat daher jetzt die perverse Aufgabe, die Regierung gegen das Volk zu schützen.

Flucht in die Wirklichkeit

Die Realität ist die Realität. Aus dieser Realität herauszukommen, sich gegen die Regierung zu wehren, ist sehr schwierig. Denn die Mehrheit steht unter dem Einfluss der Regierung und der Medien. Etwa 70 % der Bevölkerung in der Bundesrepublik steht unter Hypnose. Daran ist momentan nichts zu ändern.

Eine Veränderung ist daher nur dort möglich, wo die Minderheit von etwa 30 % vielleicht doch eine Chance hat, zur Mehrheit zu werden. Das ist derzeit nur im Osten Deutschlands möglich. Im Osten! Das ist nun mal so. Das ist ein Fakt.

Ich bin kein Fan von Alice Weidel, ich bin kein Anhänger der AfD, aber die Realität ist, das jetzt, heute, nur die AfD in der Lage ist, die Situation in dieser Bundesrepublik zu ändern. Das ist nun mal so. Das ist ein Fakt. Wenn die AfD am 1. September entweder in Sachsen oder Thüringen die Mehrheit gewinnt, dann gibt es zumindest die Chance, dass sich überhaupt etwas zum Besseren entwickeln kann in Deutschland. Sollte das nicht passieren, dann gute Nacht.

Die alte Regel gilt seit Anbeginn der Menschheit: Das Grosse ist einfacher zu kontrollieren als das Kleine. Denn im Kleinen ist Widerstand einfacher zu organisieren als im Grossen. Die Bundesrepublik hat fertig. Die BRD ist bereits Geschichte.

In einer Diskussion im amerikanischen Fernsehen wurde vor kurzem die These vorgebracht, dass Amerika heute unmöglich eine Demokratie oder eine Republik sein kann. Warum? Es ist einfach zu groß. Als die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden war es die Absicht von Anfang an, dass die Macht in den Einzelstaaten liegen musste (ohne Parteien!). Washington war nur für Verteidigung und Zölle zuständig. Sonst nichts. Bei 350 Millionen eine Republik oder gar eine Demokratie einzuführen ist unmöglich. Unmöglich! Verstehen Sie das?

Und genauso ist es in dieser Bundesrepublik. Was brauchen die Menschen in Sachsen all diese Figuren in Berlin, die ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben? Die können in Berlin ihren roten Teppich behalten und ein oder zwei Hansel, die da ab und an mal drauf herummarschieren. Aber sonst niemanden.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Herrschaftsinstrument. Die Politiker, die da in Berlin herumspringen, sind Teil der Herrschaft über Sie. Sie haben die nicht gewählt. Niemand, der noch seine gesunden Geisteskräfte beieinander hat, würde solche Figuren in irgendeine Machtposition hieven. Zudem sind sie allesamt völlig überflüssig. Die Propaganda braucht es, um Ihnen diese Figuren als Superstars zu verkaufen, die es zumeist nie im Leben zu irgendetwas gebracht haben und daher auf die Idee verfielen, sich mal als Politiker zu versuchen. Und in der Politik gilt heute: Je dümmer desto besser. Und selbst zu denken ist untersagt.

Aller Augen werden sich am 1. September gen Osten wenden. Entsprechend der obigen Ausführungen wird die AfD etwa 30 % der Stimmen erhalten. Aber wir brauchen ein Wunderjahr wie 2016, als, entgegen aller Vorhersagen, Donald Trump in Amerika Präsident wurde und die Engländer sich für BREXIT entschieden.

Spätestens dann, wenn eine angebliche Demokratie ein „Demokratiefördergesetz“ braucht wird offensichtlich, dass es mit Demokratie in dem Land nicht weit her ist. Diese angebliche Demokratie wurde und wird natürlich auch als Waffe gegen Sie eingesetzt. Die werden sogar Ihre eigenen Kinder als Waffe gegen Sie einsetzen. Die werden alles tun, um Deutschland zu vernichten. Wachen Sie auf!

Eine gesunde Gesellschaft basiert auf einer gesunden Familie. Eine gesunde Gesellschaft basiert auf dem Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Eine gesunde Gesellschaft basiert auf einer gemeinsamen Geschichte und Sprache und den Überlieferungen der Ansprüche von Ehre und Ethik der Vorfahren. Das in deutschen Landen jemals wieder zu erreichen wird nicht in dieser Bundesrepublik möglich sein, sondern nur im kleineren Rahmen, nur in den Bundesländern.

Zu diesem Thema möchte ich auf das Milgram-Experiment hinweisen. Zur Plandemie vor wenigen Jahren lassen sich ähnliche Schnittmengen finden.

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ (Gustave Le Bon)

