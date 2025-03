Der letzte Showdown der Ukraine: Das Endspiel beginnt!

Scott Ritter im Gespräch mit Nima R. Alkhorshid (seniora)

Übersetztes Transkript des Gesprächs vom 25.02.2025

(Red.) Die Analyse von Scott Ritter scheint im Hinblick auf die angestrebte weltweite, wirtschaftliche Kooperation einigermassen utopisch – aber abwegig ist sie keineswegs. Eine ganze Reihe von kürzlichen Ereignissen (die Website „Stimme aus Russland“ spricht von einem regelrechten Staccato) deutet an, dass die Reise in diese Richtung geht. Aber wir erinnern uns: die „Reaktion“ gibt immer nur den Boden „freiwillig“ preis, den sie ohnehin schon verloren hat. Menschliche Motive oder ethische Erwägungen darf man darin nicht suchen.

Es ist wohl nicht zuviel gesagt, dass das „System Rockefeller“* (der Deep State – jedenfalls ein Teil davon – hat schliesslich Name und Adresse) scheitert. Das System ist finanziell und technologisch am Ende. Wir werden also abwarten müssen, welches MAGA System an seine Stelle tritt.

Glücklicherweise gibt es aber inzwischen in BRICS einen Aufpasser, der dafür sorgen wird, dass die Leitplanken nicht verlassen werden. (am)

Transkript und Übersetzung: Andreas Mylaeus (Hervorhebungen und Anmerkungen AM)

Nima R. Alkhorshid:

Hallo zusammen. Heute ist Dienstag, der 25. Februar 2025, und unser Freund Scott ist wieder bei uns. Willkommen zurück, Scott.

Scott Ritter:

Danke für die Einladung.

Nima R. Alkhorshid:

Fangen wir an, Scott, mit der Art und Weise, wie Donald Trump versucht, mit Europa umzugehen. Was sind die größten Schwierigkeiten, die größten Herausforderungen, mit denen er im Umgang mit den europäischen Staats- und Regierungschefs konfrontiert ist?

Scott Ritter:

Er hat keine Schwierigkeiten und keine Herausforderungen. Europa stellt für die Vereinigten Staaten in keiner Hinsicht eine Herausforderung dar. So einfach ist das. Europa kann nichts tun, um Donald Trump davon abzuhalten, seine Ziele zu erreichen. Wenn Europa sich weiterhin widersetzt, wird Europa einen sehr hohen Preis zahlen. Europa ist nicht in der Lage, auf eigenen Beinen zu stehen, und wenn es versucht, sich zu vereinen, um sich gegen die Vereinigten Staaten zu behaupten, werden die Vereinigten Staaten einfach die Taktik der Spaltung, Eroberung und Isolierung der einzelnen Nationen anwenden, die die meisten Probleme verursachen und so viel Schmerz verursachen, dass ihr politisches System zusammenbricht.

So einfach ist das. Also, nein, es gibt buchstäblich kein Problem, mit dem Donald Trump gegenüber Europa konfrontiert wäre.

Nima R. Alkhorshid:

Sehen Sie irgendwelche Unterschiede zwischen beispielsweise dem Präsidenten Polens und Emmanuel Macron aus Frankreich? Gibt es irgendwelche Unterschiede in der Art und Weise, wie sie den Konflikt in der Ukraine sehen, oder sind sie sich alle völlig einig in Bezug auf eine Strategie, eine Politik, wie auch immer wir es nennen wollen?

Scott Ritter:

Nun, wir wissen, dass sie nicht einig sind, weil Polen von französischen Vorschlägen abgerückt ist. Polen hat sich innerhalb der NATO positioniert, indem es die Voraussetzungen für die Stationierung amerikanischer Streitkräfte auf polnischem Boden geschaffen hat. Das Hauptquartier des V Corps (Forward) der US-Armee befindet sich im Camp Kościuszko in Posen, Polen, zusammen mit einer Brigade amerikanischer Panzer und anderen vorpositionierten Beständen, die es den Vereinigten Staaten theoretisch ermöglichen, ihre Truppenstruktur in Polen bis zur Divisionsgröße zu verstärken. Frankreich hat das nicht. Wir sprechen also von Anfang an über zwei völlig unterschiedliche Problemstellungen.

Polen möchte die Voraussetzungen für eine dauerhafte amerikanische Militärpräsenz auf polnischem Boden schaffen. Frankreich strebt nach militärischer Relevanz, die es derzeit nicht hat. Wir sehen ein Bestreben Frankreichs nach einer Art strategischer Relevanz in Europa, indem es droht, anbietet – ich weiß nicht, wie man es nennen soll – atomwaffenfähige Flugzeuge auf deutschem Boden zu stationieren. Das wäre der Tod der NATO. Die Vereinigten Staaten haben ein jahrzehntelanges Verfahren, bei dem US-Atomwaffen der NATO als Teil eines NATO-Schildes zur Verfügung gestellt werden. Sollte Frankreich versuchen, diese Gleichung einseitig zu ändern, indem es seine eigenen, angeblich souveränen Atomstreitkräfte, die von der NATO-Struktur unabhängig sind, jetzt auf einem NATO-Mitglied stationiert, würde dies den Vereinigten Staaten nur den Abzug ihrer gesamten Atomwaffen aus Europa erleichtern, was die amerikanischen Atomverhandlungen vereinfachen würde.

Dann würde Frankreich jetzt zum Garanten der europäischen Sicherheit in Bezug auf einen nuklearen Schutzschild werden.

Russland würde dann einfach seine nuklearen Mittelstreckenwaffen nehmen und sie fast ausschließlich auf Frankreich richten, und Frankreich müsste um Frieden bitten. Jetzt ist Frankreich in der Situation, dass es ein Atomwaffenabkommen mit Russland aushandeln muss, ohne jeglichen Einfluss gegenüber Russland.

Ich sitze also wieder hier und sehe zu, wie Europa Selbstmord begeht, weil es nicht versteht, dass es hier nicht das Sagen hat. Die Vereinigten Staaten haben das Sagen. Wir allein haben das Sagen und wir haben bestimmt, dass es in der Ukraine Frieden geben wird und sich die Beziehungen zu Russland verbessern werden. Das ist das einzig Vernünftige. Den Weg der Konfrontation mit Russland einzuschlagen, führt nur zu einem Ergebnis, nämlich einem Atomkrieg, der alle vernichtet.

Die Vereinigten Staaten unter der Führung von Präsident Trump haben entschieden, dass dies nicht der Weg ist, den wir einschlagen wollen. Daher gilt: Jeder, der sich der amerikanischen Politik widersetzt … Dies ist keine einfache politische Meinungsverschiedenheit. Es geht um eine Frage des existenziellen Überlebens für die Vereinigten Staaten und die Welt.

Ich sage das noch einmal, damit es sich einprägt: Wenn Sie sich dem Friedensplan Amerikas in der Ukraine, den Bemühungen Amerikas um eine Aussöhnung mit Russland und der Normalisierung der Beziehungen zu Russland widersetzen, dann werden Sie zu einer existenziellen Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten und werden auch als solche behandelt. Sie werden vernichtet – nicht physisch, wir wollen Ihnen keinen Krieg erklären. Nennen Sie mir eine europäische Nation, und ich sage Ihnen, wie wir in sechs Monaten ihre Wirtschaft zum Einsturz bringen und ihre Regierungen zum Scheitern bringen können. Es gibt keine einzige Regierung in Europa, die der Macht der Vereinigten Staaten – der wirtschaftlichen und politischen Macht – standhalten kann. Wir können jeden sofort isolieren. Wollen wir das tun? Nein. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wie Europa versucht, das amerikanische Volk einem existenziellen Risiko auszusetzen, indem es einen Krieg fortsetzt, der niemals hätte geführt werden dürfen. Jetzt, da wir die Möglichkeit haben, ihn zu beenden, sollten die Menschen niemals versuchen, sich diesem von Amerika vermittelten Frieden zu widersetzen.

Nima R. Alkhorshid:

Was halten Sie von dem Treffen zwischen Donald Trump und Emanuel Macron, bei dem Emanuel Macron davon sprach, den Westen, die Vereinigten Staaten zusammen mit den Europäern, zu entschädigen, aber die Priorität, die erste Priorität, ist, dass die Ukraine für diesen Krieg entschädigt wird. Aber wer wird das entschädigen? Seiner Meinung nach sollte Russland für all das aufkommen … Wie sehen Sie die Lösung des Ukraine-Konflikts, wie er sie sieht?

Scott Ritter:

Ich halte nichts davon … Das war ein Treffen zum Wegwerfen. Es hat keinerlei Bedeutung. Aus diesem Treffen ist nichts geworden. Ich meine, Macron durfte Donald Trump am Knie betatschen. Ich hoffe, er hat diesen Moment genossen. Aber abgesehen davon hat dieses Treffen nichts gebracht. Die ernsthaften Gespräche werden in den kommenden Tagen zwischen Sergei Lawrow und Marco Rubio stattfinden, gefolgt von den Treffen zwischen den beiden einzigen Staats- und Regierungschefs, die in dieser Angelegenheit eine Rolle spielen, nämlich Donald Trump und Wladimir Putin.

Emanuel Macron kam ins Weiße Haus … Wir wissen, dass dies kein gutes Ereignis für ihn werden würde, weil Donald Trump ihn nicht an der Eingangstür empfangen hat. Er ließ Macron den Walk of Shame gehen. Das ist der Gang der Bedeutungslosigkeit. Ja, er durfte sich mit Trump zusammensetzen und ein kleines Gespräch führen. Dann hielten sie eine kleine gemeinsame Pressekonferenz ab. Es wurden keine Vereinbarungen getroffen, es wurden keine Verpflichtungen eingegangen. Trump sah ihn irgendwie an, als würde er sagen: „Was auch immer … Sag, was du sagen willst, und geh“, was er auch tat. Er flog ein, wurde gedemütigt, weil er nicht an der Tür begrüßt wurde, sagte, was er sagen wollte, und flog dann nach Hause. Kein Staatsbankett, nichts. Es war ein Akt der Bedeutungslosigkeit und Keir Starmer wird es in den kommenden Tagen genauso gehen. Keiner von ihnen ist uns wichtig. Wir brauchen sie nicht. Wir wollen sie nicht – vor allem nicht, wenn sie sich querstellen.

Wenn Frankreich glaubt, dass es 300 Milliarden Dollar russisches Staatsvermögen nehmen und irgendwie für die Ukraine verwenden kann, dann rauchen sie Gras. Das wird einfach nicht passieren. Donald Trump wird das niemals zulassen.

Und schließlich, wenn Frankreich der Familie der Nationen beitreten will – und beachten Sie, was ich hier sage: Sehen Sie, das Drehbuch wurde umgedreht! Früher hieß es: Wenn Russland der Familie der Nationen beitreten will … Aber wenn Sie sich ansehen, was kürzlich bei den Vereinten Nationen passiert ist, werden Sie sehen, dass – meine Güte – die Vereinigten Staaten mit Russland, China, Weißrussland und Nordkorea abgestimmt haben und Frankreich und das Vereinigte Königreich dagegen waren. Stellen wir diese beiden relevanten Kräfte einfach auf eine Waage und schauen, welche die größere ist. Frankreich und England stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Deutschland steht auf der falschen Seite der Geschichte. Sie sind irrelevant. Sie spielen keine Rolle. Sie sind uns egal, und der Beweis dafür ist, dass wir ein Abkommen mit Russland schließen werden, bei dem sie überhaupt kein Mitspracherecht haben.

Nima R. Alkhorshid:

Wenn man sieht, wie diese europäischen Staats- und Regierungschefs einzeln kommen, anstatt eine Art Treffen zwischen allen europäischen Staats- und Regierungschefs zusammen mit den Vereinigten Staaten zu veranstalten, was wollen sie dann Donald Trump sagen? Wie würden sie sich positionieren, wie wäre ihr politischer Standpunkt gegenüber der Ukraine angesichts ihrer Position in Europa, ihrer Art von Strategie? Die Situation wird für die Europäer immer schlimmer. Können sie nichts Substanzielles, Wichtigeres vorbringen, das für Donald Trump und seine Regierung attraktiv wäre?

Scott Ritter:

Im Moment spielt jede europäische Nation ihr eigenes nationales Ego aus. Frankreich legt den Schwerpunkt auf die lange Beziehung, die bis zu Lafayette** zurückreicht, und auf die Unterstützung, die Frankreich in der Revolution geleistet hat, und ja, das wissen wir zu schätzen. Jeder, der sich mit amerikanischer Geschichte beschäftigt hat, weiß, wie wichtig die Rolle Frankreichs in der amerikanischen Revolution war. Wir haben uns 1917 dafür erkenntlich gezeigt. „Lafayette, wir sind hier“, sagte General Jack Pershing***, als wir über eine Million Amerikaner über das Meer brachten, um Frankreich vor Deutschland zu retten, und wir haben Frankreich gerettet. Wir haben die westliche Welt vor Deutschland gerettet und wir haben es in den 1940er Jahren erneut getan, indem wir Frankreich und Europa vor Deutschland gerettet haben. Die Vorstellung, dass Frankreich uns etwas vorzuwerfen hätte, ist also lächerlich. Wir haben Frankreich im letzten Jahrhundert zweimal gerettet und werden es wieder tun, indem wir einen dritten Weltkrieg mit Russland vermeiden.

Aber Macron glaubt, dass er sich einschalten kann… Er hatte in der ersten Amtszeit von Trump bereits Treffen mit Donald Trump, bei denen Trump nach Frankreich reiste und sie sich bekanntlich gut verstanden. Es war eine Art Männerfreundschaft und er hofft, darauf aufbauen zu können. Aber Donald Trump spielt dieses Spiel nicht mehr mit.

Donald Trump war höflich, aber die Vorstellung, dass Frankreich eine besondere Beziehung zu den Vereinigten Staaten hat, die Druck auf Donald Trump ausüben könnte, um das strategische Abkommen, das er mit Russland abzuschließen beabsichtigt, zu ändern oder gar aufzugeben, ist absurd.

Schauen wir uns zum Beispiel Folgendes an – und darauf müssen sich alle konzentrieren, wenn sie sich das ansehen – sehen Sie, Macron und Starmer und alle anderen kommen herein und sie gehen mit den Vereinigten Staaten so um, als ob Sicherheit jetzt in militaristischen Begriffen definiert würde, so wie es in der Vergangenheit war: Wie viel Prozent des BIP Sie in Ihre Verteidigung stecken können, welche Rolle Sie in der NATO spielen usw. Trump spielt dieses Spiel nicht mit. Trump spielt dieses Spiel nicht mit. Trump hat sich James Carvilles**** Maxime von 1992 zu eigen gemacht, den kleinen Aufkleber an der Tür für Bill Clinton in ihrem Kriegsraum, als Bill Clinton für das Präsidentenamt kandidierte: „It’s the economy, stupid!“ (Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf!), und das ist eine Tatsache. Es geht um die Wirtschaft.

Und Trump hat entschieden, dass dieses militaristische Gehabe der Vereinigten Staaten der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten wirtschaftlich schadet.

Ich weiß nicht, wie umfangreich unsere Handelsbeziehungen mit Frankreich oder Europa sind. Ich weiß aber, dass sie nicht 7 Billionen Dollar wert sind. Das ist der Wert der Mineralvorkommen, die Wladimir Putin neulich für eine gemeinsame Ausbeutung durch die Vereinigten Staaten und Russland auf den Tisch gelegt hat – zusätzlich zu den 350 bis 500 Milliarden Dollar russischen Staatsvermögens. Das öffnet die Tür für andere. Die Vorkommen im Kongo im Wert von mehreren Billionen Dollar stehen nun für die Vereinigten Staaten und vielleicht auch für Russland zur Verfügung, wenn es sich als guter Partner für die Entwicklung in Afrika erweist, um Sicherheit zu schaffen.

Sie sehen, was hier passiert: Es ist ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Sicherheitsgarantien von der Welt gesehen werden. Es geht nicht mehr um amerikanische Divisionen vor Ort oder um irgendjemandes Divisionen vor Ort. Es geht um wirtschaftliche Beziehungen, und Frankreich versteht das nicht. Sehen Sie, Frankreich schlägt keine wirtschaftliche Neuausrichtung vor.

Europa begeht weiterhin Selbstmord. Deutschland hat im vergangenen Jahr 21 Milliarden Dollar für den Kauf von Flüssigerdgas aus den Vereinigten Staaten ausgegeben. Wir liefern übrigens 80 % des Flüssigerdgases für Deutschland, und trotzdem haben sie sich hingesetzt und 18 Milliarden Dollar für die Ukraine ausgegeben. Denken Sie nur an die wirtschaftlichen Folgen, wie dumm das ist. Jetzt begeht es Selbstmord. Ganz Europa begeht Selbstmord. Es gibt keine einzige europäische Nation, deren wirtschaftliche Bilanz nach diesem Krieg Sinn ergibt. Sie zerstören sich wirtschaftlich selbst und wieder einmal: Trump spielt da nicht mit.

Wen wollen sie beeindrucken? Europa wird Russland niemals die Stirn bieten können. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass, wenn Frankreich atomwaffenfähige Flugzeuge nach Deutschland verlegt, dies die jahrzehntelange, von den USA unterstützte nukleare Abschreckungsgleichung der NATO zunichte macht und Trump sich sofort davon verabschieden wird. Sofort! Und dann bleibt Frankreich mit einer Last zurück, die es sich nicht leisten kann. Es wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, zusammen mit dem Rest Europas.

Europa hat das einfach nicht zu Ende gedacht. Ich habe immer gesagt, dass die NATO buchstäblich eine Erweiterung der nationalen Sicherheitspolitik der USA war und ist. Das ist alles. Die NATO ist nicht in der Lage, eine unabhängige Politik zu formulieren und umzusetzen. Sie ist eine Erweiterung Amerikas. Das Gleiche gilt für die EU. Ihre Wirtschaft wird von einem Diktat der G7 angetrieben, das von der G20 beeinflusst wird, die alle von den Vereinigten Staaten dominiert werden. Wir können also sagen, dass die Vereinigten Staaten Frankenstein sind und dass die NATO und die EU Frankensteins Monster sind. Nun, die Vereinigten Staaten, Frankenstein, war der Schattenstaat. Etwas, das diese nicht gewählte Bürokratie von einer Regierung zur nächsten weiterführte. Er ist tot. Er existiert nicht mehr. Er wurde von Donald Trump zerstört.

Wladimir Putin warnte einst davor, dass amerikanische Präsidenten im Wahlkampf Versprechungen machen, nur um dann ins Oval Office zu kommen und Männer in schwarzen Anzügen auftauchen zu lassen, die ihnen die Realität vorlesen und dass diese Versprechen nicht eingehalten werden können. Diese Männer in schwarzen Anzügen gibt es nicht mehr. Sie wurden gefeuert. Sie werden verhaftet werden. Es gibt sie einfach nicht mehr. Frankenstein ist also tot. Dr. Frankenstein ist am Ende. Was wir haben, sind Frankensteins Monster, die ohne Dr. Frankenstein nicht überleben können. Aber sie sind noch am Leben, stolpern durch Europa und tun so, als wären sie von Bedeutung. Das sind sie nicht. Sie sind nur Monster und werden zur Strecke gebracht werden. Das ist die Realität.

Nima R. Alkhorshid:

Glauben Sie, dass Donald Trump in seiner Gesamtsicht – Sie sprechen über die Ziele und Absichten von Donald Trump – über die Wirtschaft der Vereinigten Staaten hinausgeht, was die militärische Sicherheit gegenüber Russland und China betrifft, oder geht es nur um die Wirtschaft?

Scott Ritter:

Ich denke, Donald Trump hat eine Entscheidung getroffen, und er hat dies erneut gesagt – wir kehren zu seiner Kampagne zurück –, wo er sagte, dass die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten die Vereinigten Staaten selbst sind. Und er hat dies in Form dieser regelbasierten internationalen Ordnung weiter ausgeführt, die Amerika der Welt auferlegt, und zwar auf eine Weise, mit der die Welt nicht einverstanden ist und die sie nicht mehr wünscht. Wenn wir weiterhin darauf bestehen, wie es die Biden-Regierung getan hat, die regelbasierte internationale Ordnung mit Nachdruck umzusetzen, dann wird sich die Welt gegen uns wenden. Trump ändert also die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten mit dem Rest der Welt interagieren: Wir können nicht unseren Willen aufzwingen.

Lassen Sie uns jetzt einen kurzen Exkurs zu dem machen, worüber Trump gesprochen hat: BRICS und Dedollarisierung, denn viele Leute reden darüber und liegen zu 100 % falsch: Die Vorstellung, dass Donald Trump aufgetaucht ist und den BRICS-Staaten eine Dedollarisierung vorgehalten und ihnen mit 100- oder 150-prozentigen Zöllen gedroht hat und dass die BRICS-Staaten vor Angst vor dem Zorn Donald Trumps wie ein Kartenhaus zusammenbrechen würden. Das ist eine Geschichte, die da erzählt wird. Trump unterstützt diese Geschichte. Sie ist so absurd wie der Tag lang ist.

Die BRICS-Staaten wollten nie den Dollar abschaffen. Wladimir Putin, der den BRICS-Gipfel im vergangenen Oktober leitete, sagte sogar, als er die 100 – wie auch immer diese Banknote genannt wurde – das fiktive Geld der BRICS-Staaten, vorstellte: „Die BRICS-Staaten verlassen den Dollar nicht. Der Dollar hat die BRICS-Staaten verlassen.“ Das Problem sind nicht die BRICS-Staaten. China will den Dollar nicht abschaffen. Indien will das ganz sicher nicht. Brasilien hat erklärt, dass die Dedollarisierung nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird, nicht einmal auf der Tagesordnung des von Brasilien geleiteten BRICS-Gipfels in diesem Jahr. Warum? Weil eine Dedollarisierung keinen Sinn ergibt.

Ich meine, man muss es tun, wenn einem der Dollar verweigert wird. Aber wirtschaftlich gesehen ist es ineffizient. Es ist teuer. Es ergibt keinen Sinn. Niemand will eine Dedollarisierung. Was sie jedoch wollen, ist, dass der Dollar ihnen ohne Konsequenzen zur Verfügung steht. Trump hat also Folgendes gesagt: „Wenn Sie den Dollar abschaffen, werde ich Sie sanktionieren.“ Okay. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber jetzt sagen Sie mir: Wenn Donald Trump ein gemeinsames Schürfunternehmen im Wert von mehreren Billionen Dollar eingeht und die russische Wirtschaft für amerikanische Investitionen öffnet, wird er das dann ohne den Dollar oder mit dem Dollar tun? Und wir wissen, wie die Antwort lautet: Mit dem Dollar.

Der Dollar wird nun also für Russland verfügbar gemacht. Wir sehen bereits, dass Visa und Mastercard darüber sprechen, nach Russland zu gehen. Viel Glück! Russland hat das Mir-Zahlungssystem aufgebaut und ich weiß nicht, ob sie das einfach an ausländische Banken abgeben werden. Aber die Bequemlichkeit des Dollars wird nun für Russland verfügbar gemacht und das, was die Vereinigten Staaten durch sekundäre Sanktionen von Nationen, die mit Russland zusammenarbeiteten, mit zusätzlichen Mitteln taten, verschwindet, wenn Russland Zugang zum Dollar hat. Es besteht keine Notwendigkeit, nach Alternativen zum Dollar zu suchen. Russland und Indien werden also jetzt in Dollar interagieren, Russland und China: in Dollar. Der Dollar wird wieder zur dominierenden Währung werden, und das Ausmaß und der Umfang des potenziellen wirtschaftlichen Engagements zwischen Russland und den Vereinigten Staaten ist so groß, dass man das nicht entwirren kann. Dies wird strategischer Natur sein.

Kanada ist im Moment einfach … Sie haben Selbstmord begangen, weil sie natürlich dachten, sie wären schlau, wenn sie sich gegen Trump stellen und über die Einführung von Zöllen auf Aluminium sprechen: „Ah, jetzt haben wir die Amerikaner! Das Aluminium!“ Und Putin sagte: „Ja, wir geben euch so viel Aluminium, wie ihr braucht, keine Sorge.“ Das ist das Ende Kanadas. Das ist also eine schöne neue Welt.

Und wenn wir über China sprechen – merken Sie sich meine Worte – wird Trump nicht versuchen, China zu konfrontieren. Trump wird nach ähnlichen Möglichkeiten für eine groß angelegte, massive wirtschaftliche Integration zwischen China und den Vereinigten Staaten suchen, damit beide Nationen gedeihen und keine Nation in der Lage ist, die andere zu bedrohen. Dies wird nicht durch den Versuch geschehen, ein Druckmittel zwischen Russland und China zu schaffen, sondern indem Russland, China und Indien als geopolitische wirtschaftliche Singularität behandelt werden, in die sich Amerika einklinkt. Die BRICS-Staaten sind nicht mehr der Feind. Die BRICS-Staaten werden von den Vereinigten Staaten zu ihrem eigenen Vorteil genutzt. Es ist eine Art billiger Weg, um in den globalen Süden zu gelangen, eine Abkürzung. Ich glaube, dass Donald Trump in diese Richtung geht, und es ist eine Richtung, die neu definiert, wie Amerika mit der Welt interagiert.

Es geht nicht darum, dass die Welt nach Regeln leben muss, die von den Vereinigten Staaten auferlegt werden, sondern darum, dass die Vereinigten Staaten zusammen mit den großen Akteuren der Welt ein neues Regelwerk schaffen, das besagt, dass wir nun die wirtschaftliche Zusammenarbeit als unsere primäre Methode des Zusammenlebens anstreben – eine deutliche Abkehr von militärischen Feindseligkeiten oder wirtschaftlichem Wettbewerb. Sie sehen, man konkurriert nicht mit Menschen, mit denen man gemeinsam einen Mineralienreichtum in Billionenhöhe entwickelt. Man kooperiert mit ihnen.

Ich denke, das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Wie ich bereits sagte: Wir befinden uns mitten in einer Revolution und jeder Aspekt der Vereinigten Staaten durchläuft heute einen revolutionären Wandel – sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch.

Nima R. Alkhorshid:

Da Sie erwähnt haben, dass die Europäer nicht in der Lage sind, Donald Trump entgegenzutreten – wie sieht es mit diesem Establishment in den Vereinigten Staaten aus? Ich spreche von Demokraten und Republikanern, und wir haben sogar Republikaner, die gegen Donald Trump reden, die so reden, als ob sie nicht damit einverstanden wären, worüber Donald Trump spricht. Wie wird dieses Establishment Ihrer Meinung nach mit Donald Trump und der Art und Weise umgehen, wie Trump die Probleme, die politischen Probleme angeht? Ich spreche von der Außenpolitik der Vereinigten Staaten, nicht von der Innenpolitik.

Scott Ritter:

Es gibt keine ernstzunehmende Opposition zu Donald Trump. So einfach ist das. Die Demokraten sind am Ende. Sie sind als politische Partei ruiniert. Sie stehen für nichts. Sie sind unfähig, Widerstand zu leisten, und wir müssen aufhören, die Republikanische Partei als Regierungspartei zu betrachten. MAGA ist heute die Regierungsmacht in Amerika: Make America Great Again. Wenn man sich als Republikaner bezeichnet und sich nicht mit MAGA identifiziert, dann ist man im Grunde die alte Republikanische Partei, die Donald Trump 2016 zerschlagen hat, als er in einer Vorwahl gegen 17 der standhaftesten Mitglieder der Republikanischen Partei antrat und sie alle besiegte, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Es gibt keine Opposition, keine nennenswerte Opposition gegen Donald Trump. Er blufft nicht mehr. Ich denke, wir werden im März herausfinden, ob das wirklich so ist, wenn die Leute versuchen, die Regierung lahmzulegen. Donald Trump wird die Regierung lahmlegen und dann wird er die Leute vernichten, die die Regierung lahmgelegt haben, sie politisch ausschalten, den nationalen Notstand ausrufen und per Notstandsdekret regieren. Sehen Sie, er spielt keine Spielchen mehr. Er kennt die Schwäche des Systems und wird mit voller Wucht zuschlagen und jeden vernichten, der ihm in die Quere kommt.

Das ist die Revolution, von der ich spreche. Revolutionen werden nicht halbherzig durchgeführt. Es gibt dieses alte Sprichwort: „Wenn du den König schlagen willst, dann töte den König!“ Nun, wenn Sie es mit dem Deep State aufnehmen wollen, dann töten Sie ihn und zwar schnell. Das Wichtigste, was Sie über das, was Trump tut, verstehen müssen, ist, dass er so schnell vorgeht, dass das Establishment nie eine Chance haben wird, sich zu erholen. Ich habe darüber geschrieben. Ich habe mich auf John Boyds UUAD-Schleife berufen*****, um in den Entscheidungszyklus Ihres Feindes einzudringen, und glauben Sie mir: Jeder, der nicht auf der Seite von Donald Trump steht, ist der Feind von Donald Trump, und so funktioniert die UUAD-Schleife: beobachten, orientieren, entscheiden, handeln … Das bedeutet, dass Sie handeln und die anderen reagieren werden, und Sie werden diese Dynamik fortsetzen, bis Sie sie vernichtet haben. Donald Trump wird nicht im Reaktionsmodus sein. Donald Trump ist dazu da, dass alle auf ihn reagieren und er somit die Dynamik kontrollieren kann, um in ihren Entscheidungszyklus einzudringen und sie politisch, wirtschaftlich oder auf andere Weise zu vernichten. Deshalb geht er sehr, sehr schnell vor. Er wird niemandem die Möglichkeit geben zu sagen: „Halt, stopp, wir wollen eine Pause machen!“ Es wird keine Pause geben.

Schauen Sie sich die Gerichte an … Wir begeben uns hier auf gefährliches Terrain, aber Andrew Jackson sagte einmal über den Obersten Gerichtshof, dass jemand gesagt habe, der Oberste Gerichtshof habe gesagt, man könne etwas Bestimmtes nicht tun, und er sagte: „Sagen Sie ihnen, sie sollen es durchsetzen!“ Wenn Sie ein Richter sind und sich gegen Donald Trump stellen, werden Sie angeklagt. Sie werden keine Mittel mehr erhalten. Sie werden vernichtet oder ignoriert werden. Dies ist eine Revolution! Wir befinden uns mitten in einer Revolution, und diese Revolution wird nicht aufhören, bis alles, was Amerika schrecklich gemacht hat, beseitigt ist. Amerika war eine Nation, die aufgrund des Establishments, aufgrund der Krankheit der Korruption, die alles infiltriert hatte, grundlegend krank war. Donald Trump ist hier, um das zu beseitigen.

In seiner letzten Amtszeit sprach er davon, den Sumpf trockenzulegen, aber er hat es nie getan, weil er nichts über Washington wusste. Das gibt er zu. Er sagte: „Ich kam, ich wusste nicht, wie man regiert, und ich musste den Sumpf hereinholen, um mir zu helfen, und der Sumpf ließ mich nichts tun.“ Dieses Mal kam er herein und sagte vom ersten Tag an: „Zum Teufel mit dem Sumpf! Wenn ihr im Sumpf seid, könnt ihr nicht mit mir spielen. Wir werden euch zerstören!“ Und er zerstört alles.

Ist das schön? Nein. Verursacht es Schmerzen und Leid? Absolut. Es ist eine Revolution, und das muss man verstehen. Das muss jeder verstehen. Gott sei Dank holen wir nicht die Guillotinen raus. Wenn Sie Opfer dieser Revolution werden, können Sie nach Hause gehen. Aber Sie können Ihren Regierungsjob nicht behalten, wenn dieser Regierungsjob für Sie nichts weiter als ein Beschäftigungsinstrument war. Die Regierung ist kein Beschäftigungsprogramm. Die Regierung existiert nicht, um sich selbst zu belohnen. Man muss etwas leisten. Man muss Aufgaben haben, die man erfüllt, und wenn nicht, wird man vor die Tür gesetzt. Es ist eine Revolution.

Sehen Sie, das Establishment, dieser tiefe Klumpen, war eine permanente, nicht gewählte Masse an Bürokratie, die absichtlich dazu geschaffen wurde, Veränderungen zu ersticken, um zu verhindern, dass jemand hereinkommt und sagt: „Ich möchte etwas verändern.“ Und dann wurde das erstickt, verzögert, verlangsamt, und schließlich wurde es ignoriert.

Das passiert hier nicht. Donald Trump hat es geschafft und er schreitet mit rasender Geschwindigkeit voran, und wenn Sie das nicht akzeptieren: Tut mir leid! Ich muss über all die Leute lachen, die das gesagt haben, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, als es zum ersten Mal passiert ist. Sie sagten: „Nein, das ist es nicht.“ Ach ja? Und wo stehen wir jetzt? Wir sind einen Monat weiter. Wir sind einen Monat weiter und Donald Trump hat alles, was ihm im Weg stand, mit Füßen getreten, und es wird nur noch schlimmer werden. Also, an alle da draußen, die sagen: „Nun, das ist keine Revolution.“ Ihr seid unwichtig, denn es ist eine Revolution und es ist vorbei für euch, wenn ihr euch ihr widersetzt. So weit sind wir also.

Nima R. Alkhorshid:

Was halten Sie von Deutschland? Die Menschen wollten eine Art politischen Wandel in Deutschland, aber ich würde behaupten, dass jetzt dieselben politischen Ansichten in Deutschland an der Macht sind.

Scott Ritter:

Niemand hat die Kontrolle in Deutschland. Verstehen Sie das: Eine gescheiterte Regierung hat eine andere gescheiterte Regierung abgelöst, und diese kommende Regierung hat keine Chance auf Erfolg. Überhaupt keine. Und wenn sie versucht, einige der politischen Initiativen umzusetzen, von denen sie spricht, wird sie gegen die mächtigste und bedeutendste Nation der Welt antreten, nämlich Amerika, und Deutschland ist keine mächtige und bedeutende Nation. Nur weil sie eine Wahl hatten, heißt das nicht, dass Deutschland plötzlich stark ist. Einer der Gründe, warum sie eine Wahl hatten, ist, dass ihre Wirtschaft versagt. Ihre Wirtschaft versagt immer noch und wird weiterhin versagen.

Einer der Gründe für die Wahl war, dass sie ein Einwanderungsproblem hatten. Sie werden weiterhin ein Einwanderungsproblem haben. Diese Regierung hatte nicht den Mut zu sagen: „Wir werden unsere Wahlversprechen einhalten.“ Sie werden nichts lösen. Sie werden dieselbe Koalition bilden und nur einige Figuren in derselben gescheiterten Koalition neu mischen. Aber das wird sie umbringen: Sie werden sich in der Ukraine-Frage gegen die Vereinigten Staaten stellen, und die Vereinigten Staaten werden sie vernichten.

Diese Regierung wird innerhalb von sechs Monaten zusammenbrechen, wenn sie sich gegen die Vereinigten Staaten stellt. Wir werden ihre Wirtschaft zum Einsturz bringen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Regierung isoliert wird, scheitert und sehr schnell ein Misstrauensvotum erleidet. Wenn sie nicht verstehen, dass die Trump-Administration die Alternative für Deutschland unterstützt, dann verstehen sie gar nichts.

Ich weiß nicht, warum die deutsche Bevölkerung so gehandelt hat, wie sie es getan hat. Vielleicht braucht sie eine kleine Auffrischung, um zu verstehen, wie dumm die frühere Politik war, die ihre gescheiterte Regierung, die das Misstrauensvotum erhalten hat, sie hat abstürzen lassen. Aber diese Regierung wird innerhalb von sechs Monaten ein Misstrauensvotum erhalten. Merken Sie sich meine Worte: Deutschland befindet sich in der gleichen Rotation der Premierminister wie Großbritannien, wo man ein System hat, das sich im totalen freien Fall befindet und keine Regierung es retten kann, und man wird nur einen Ersatz nach dem anderen bekommen, bis die AfD in der Lage ist, genügend Stimmen zu sammeln, um nicht nur eine Wahl zu gewinnen, sondern sie mit einer regierungsfähigen Mehrheit zu gewinnen, und dann werden Sie sehen, wie alles zu einem Ende kommt.

Aber das ist der Weg, auf dem sich Deutschland befindet, und es gibt nichts, was man tun kann, um diesen Weg aufzuhalten. Das ist ein unvermeidlicher Weg Deutschlands. Wir betrachten hier nur eine dieser Fußnoten der Geschichte. Im Moment scheint es eine große Sache zu sein, aber glauben Sie mir, wenn die Geschichte Deutschlands geschrieben wird, wird dies nur eine kleine Fußnote sein, in der es heißt: „Oh, und bei den Wahlen 2025 konnte Merz genug Stimmen für das Amt des Bundeskanzlers sammeln, aber seine Regierung brach innerhalb von sechs Monaten zusammen, und dann ging es weiter, und es gab eine weitere Übergangsregierung, bis Alice an die Macht kam und das Ruder übernahm.“ Das ist die Richtung, in die wir uns bewegen.

Deutschland ist momentan eine irrelevante Nation, weil es keine Fähigkeiten hat. Keine. Wird es die Taurus-Rakete in die Ukraine bringen? Nein! Das wird es nicht! Nein, das wird es nicht!

Nima R. Alkhorshid:

Wenn Sie über das Establishment in den Vereinigten Staaten sprechen und darüber, wie Donald Trump im Umgang damit gerade die Oberhand gewinnt – wie sieht es dann mit der Situation in Europa aus? Haben sie irgendeine Art von Einfluss auf Europa und die Art und Weise, wie Europa handelt? Können sie irgendwie manipulieren, was in Europa vor sich geht? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Establishment in den Vereinigten Staaten und dem, was in Europa vor sich geht?

Scott Ritter:

Europa hat nichts. Ich habe es Ihnen gerade gesagt. Deutschland: 80 % des flüssigen Erdgases kommen aus den Vereinigten Staaten. Okay? Spiel, Satz, Sieg. Wir können die deutsche Wirtschaft jederzeit sofort zum Erliegen bringen und sie haben keine Alternativen. Nehmen wir an, die Dänen und die Norweger wollen beitreten und die Niederländer … Wir werden sekundäre Sanktionen gegen sie verhängen, Baby, und wir werden sie auch zum Erliegen bringen.

Sehen Sie, uns gehört die Welt, die westliche Welt, weil sie uns so lange unterworfen waren, dass sie gar nicht wissen, wie man erwachsen wird. Das sind Menschen, die schon vor langer Zeit hätten flügge werden sollen, sich aber stattdessen dafür entschieden haben, im Keller zu leben, sich von mir füttern und kleiden zu lassen. Ich bezahle für ihr Internet. Ich bezahle für alles und jetzt WAGEN sie aufzustehen und zu sagen: „Wir haben eine Stimme!“ Ihr habt keine Stimme. Ihr seid nichts. Nichts.

Wenn ihr etwas sein wollt, dann müsst ihr tun, was wir euch sagen, damit wir uns zurückziehen können. Wir wollen aus Europa raus. Wir wollen, dass ihr erwachsen werdet. Aber um das zu erreichen, müssen wir auf unsere eigenen Interessen achten, und unsere eigenen Interessen sind normale, friedliche Beziehungen zu Russland, denn Russland ist verdammt viel größer und verdammt viel wichtiger, als Europa es je sein wird.

Wir müssen aufhören, von Europa als einer Einheit zu sprechen. Das ist es nicht. Es gibt nicht so etwas wie Europa oder die Europäische Union. Das ist eine Fassade. Europa ist eine Ansammlung souveräner Nationalstaaten, und Donald Trump wird sie als eine Ansammlung souveräner Nationalstaaten behandeln. Das ist ein weiterer Grund, warum Macron allein gekommen ist und warum Starmer allein kommen wird und warum Trump niemals eine Delegation der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission im Weißen Haus empfangen wird, weil es sie nicht gibt. Sie sind nicht existent. Sie haben keine Macht. Sie haben kein Mitspracherecht. Europa kann den Vereinigten Staaten keine Probleme bereiten, weil es kein einziges europäisches Land gibt, das wir nicht über Nacht buchstäblich zerschlagen könnten.

Nima R. Alkhorshid:

Wer wird langfristig davon profitieren? Wem wird es langfristig in Europa und den USA besser gehen, unter einer Biden-ähnlichen Präsidentschaft oder einer Donald-Trump-ähnlichen Präsidentschaft? Glauben Sie, dass die Art und Weise, wie Donald Trump mit Europa umgeht, Europa vernünftiger machen würde, wenn man bedenkt, was sie gerade tun? Ich weiß nicht, neue Richtlinien für den Umgang mit den Vereinigten Staaten und dem Osten und dem Westen aufstellen?

Scott Ritter:

Joe Biden hätte das regelbasierte Modell der internationalen Ordnung aufrechterhalten, das den dauerhaften Status Europas als unterwürfige Kolonie Amerikas aufrechterhalten hätte. Donald Trump versucht, die Voraussetzungen für einen Rückzug der USA aus Europa zu schaffen, damit Europa auf eigenen Beinen stehen muss. Aber manche sagen: „Nun, das ist es, was Europa gerade versucht zu tun.“ Nein, das ist es nicht. Jeder Vorschlag, den Europa in irgendeiner Angelegenheit vorbringt, ist immer von einer amerikanischen Rückendeckung abhängig. Selbst der mutige Vorschlag der Franzosen und Briten, 30.000 Soldaten in die Ukraine zu entsenden – nicht an die Front, aber ihre Abschreckung – erfordert eine amerikanische Rückendeckung. Das bedeutet, dass ihr nicht unabhängig seid. Das bedeutet, dass ihr zu nichts fähig seid, wenn ihr uns braucht. Ihr seid nichts und im Moment braucht Europa uns, kann nichts ohne uns tun. Europa ist also nichts.

Was ist also das Beste für Europa? Weiter den Weg der Unterwürfigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten zu beschreiten? Das lag daran, dass sie diese Politik des Antagonismus gegenüber Russland vorantrieben, die zu einem Atomkrieg geführt hätte, der ganz Europa zerstört hätte. Machen wir es ganz einfach: Biden hätte Europa zerstört. Ein Vorgehen à la Biden hätte Europa zerstört.

Die Alternative ist Trump, der ein wirklich unabhängiges Europa schaffen will, aber es gibt diese Sache, die man „strenge Liebe“ nennt. Wenn meine Kinder im Keller leben und jetzt 40 Jahre alt sind, ist es vielleicht an der Zeit, dass ich sie aus dem Keller werfe und sie dazu bringe, sich einen Job zu suchen, damit sie lernen, wie es ist, die Rechnungen zu bezahlen. Strenge Liebe. Oh, es ist problematisch für das Kind, wenn es erst einmal den Keller verlassen und sich einen Job suchen muss. Das wollen sie nicht. Sie sträuben sich und schreien und so weiter. Aber irgendwann bekommen sie den Job, sie bekommen einen Gehaltsscheck, sie zahlen ihre Miete, sie sagen: „Moment mal, ich bin unabhängig. Ich bin jetzt meine eigene Person.“ Jetzt leben sie nicht mehr unter meinem größeren wirtschaftlichen, sozialwirtschaftlichen Dach, sie bekommen nicht meine Clubmitgliedschaft und all das. Aber sie können sie selbst sein, und indem sie gute Beziehungen zu Russland aufbauen, können sie sie selbst sein, ohne Angst haben zu müssen, dass die Gang von nebenan hereinkommt und sie verprügelt, weil wir gute Beziehungen zu Russland aufbauen werden. Deshalb wird Europa gute Beziehungen zu Russland haben.

Donald Trump ist das beste Modell für die Zukunft Europas, das man sich vorstellen kann. Das ist die einzige Chance, die Europa je hatte, um relevant zu werden, und noch einmal: Es wird nicht als Singularität relevant sein, sondern so relevant, wie es das alte Europa war, als Deutschland ein Nationalstaat war, mit dem die Menschen diplomatische Beziehungen unterhielten und das eine eigene unabhängige Außenpolitik betrieb. Frankreich tat dies ebenfalls. Italien tat dies ebenfalls. Das ist die Zukunft Europas: Es muss aufgeschlüsselt werden und dieser Unsinn einer europäischen Singularität muss ein Ende haben und stattdessen muss über eine Gruppe souveräner Staaten gesprochen werden.

Nima R. Alkhorshid:

Viele Jahre lang haben die Osteuropäer auf die Westeuropäer geschaut, um von ihnen zu lernen und Dinge zu verstehen. Glauben Sie, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem die Westeuropäer auf die Osteuropäer schauen sollten, um zu erfahren, wie sie über ihre Politik und ihre Außenpolitik entscheiden können und was langfristig für sie von Vorteil wäre? Wie sehen Sie den Unterschied zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil Europas?

Scott Ritter:

Meinen Sie das selbstmörderische Chihuahua-Trio aus den baltischen Staaten?

Nima R. Alkhorshid:

Die baltischen Staaten sind nur kleine Staaten. Ich spreche von den Ländern, die eine Tradition und eine lange Geschichte haben.

Scott Ritter:

Wie Polen? Die haben die Tradition, sich den Arsch aufreißen zu lassen, und sie werden sich wieder den Arsch aufreißen lassen. Ich sage Ihnen, wie die Zukunft Polens aussehen könnte. Sind Sie bereit? Ich stelle Ihnen ein Szenario vor. Nehmen wir an, Deutschland legt sich mit Amerika an und spielt ein grundlegendes Spiel nach dem Motto „Wir werden euch kriegen“. Wenn ich bei der CIA wäre – ich bin es nicht, aber wenn ich es wäre – würde ich zu Donald Trump gehen und sagen: Okay, wir müssen Folgendes tun: Sehen Sie sich die Karte der letzten Wahl an. Sehen Sie dort etwas, ein Muster? Die AfD im Osten, die anderen im Westen. Wir müssen Deutschland in zwei separate Staaten aufteilen. Wir brauchen wieder ein Ostdeutschland und ein Westdeutschland. Wir müssen also einen Wirtschaftskrieg gegen den Westen führen und die wirtschaftliche Integration zwischen Ostdeutschland und Russland fördern.

In Ordnung, jetzt bringen wir die Ukraine ins Spiel: Wir müssen die Westukraine mit ins Spiel bringen. Sehen Sie, wir werden die Polen jetzt auf unsere Seite ziehen, weil wir den Polen die Westukraine anbieten werden, und wenn sie anbeißen und den Köder schlucken, dann werden wir die Rückgabe des von den Polen am Ende des Zweiten Weltkriegs eroberten deutschen Territoriums an Ostdeutschland anbieten, um Ostdeutschland noch stärker zu machen. Wir werden Polen zerschlagen. Wir werden Polen den größten Albtraum bescheren, den es je hatte, nämlich westukrainische Nationalisten, und dann werden wir Polen schwächen, indem wir ihnen ihre deutschen Gebiete wegnehmen und sie an Ostdeutschland zurückgeben, wodurch Ostdeutschland an Bedeutung gewinnt und Westdeutschland geschwächt wird.

Sie sehen, was ich gerade getan habe, und sagen Sie mir nicht, dass es nicht möglich wäre, denn es ist möglich. Über alles, worüber ich gesprochen habe, wird gerade gesprochen. Über jedes Teil wird gesprochen. Es ist ein Potenzial. Alles, was wir brauchen, ist, dass die CIA hineingeht und das tut, was die CIA tut, denn das ist ihr Beruf.

Im Idealfall würde ich das natürlich nicht wollen. Im Idealfall würde ich mir wünschen, dass Deutschland aufwacht und sagt: „Oh, wir wollen Frieden!“ Dann brauchen wir das nicht zu tun und Polen kann intakt bleiben. Aber wenn ihr Amerika verarschen wollt, verarscht ihr den Paten, okay? Wir machen schlimme Sachen. Wir sind keine Engel und wir haben eine CIA, die darin geübt ist, eure erbärmlichen kleinen europäischen Länder auseinanderzunehmen, und wir werden das tun, wenn ihr das wollt. Mein Rat an Deutschland lautet also, hört auf, dumm zu sein. Ihr habt gerade einen Akt nationaler Dummheit begangen, indem ihr diesen Trottel gewählt habt, der hierherkommen und innerhalb von sechs Monaten politischen Selbstmord begehen wird. Aber wenn ihr die Dummheit aufrechterhaltet, müssen wir euch zerstören.

Nima R. Alkhorshid:

Sie sehen also keinen Unterschied zwischen Ungarn und der Slowakei und der Art und Weise, wie Deutschland oder Frankreich darüber sprechen?

Scott Ritter:

Ungarn ist zu klein und vor allem ist Ungarn keine vereinte Nation. Sie haben einen sehr starken Anführer, Viktor Orban, aber wir sehen Hunderttausende von Menschen auf den Straßen. Es ist also eine in dieser Frage grundsätzlich gespaltene Nation. Es geht um die Wirtschaft.

Diejenigen Nationen, die ihre Energieverbindungen mit Russland aufrechterhalten haben, sind Nationen, die die Bedeutung von billiger Energie erkannt haben und daher spiegelt sich dies in ihrer Politik wider. Diejenigen Nationen, die sich von der billigen russischen Energie getrennt haben, sind Nationen, die zu viel politisches Kapital in diese Scheidung investiert haben und nun versuchen, die Scheidung zum Funktionieren zu bringen. Aber es wird nie funktionieren. Wie ich schon sagte: Wenn man Deutschland ist und früher all das billige russische Gas importiert hat und jetzt zu 80 % von teurem amerikanischem Flüssigerdgas abhängig ist, das man sich nicht leisten kann, dann geht es meiner Meinung nach nicht darum, wer in Bezug auf seinen politischen Ansatz klüger ist. Keiner von ihnen ist klug.

Es ist nur so, dass einige in der Lage waren, wirtschaftliche Vorteile zu nutzen, die politische Ergebnisse diktieren, und andere haben sich von diesen Vorteilen getrennt und zahlen nun den Preis dafür. Aber am Ende des Tages wird Europa dorthin gehen, wohin die Wirtschaft sie führt. Es gibt kein Prinzip in Europa. Es gibt kein tiefes Leitprinzip der europäischen Einheit und der europäischen Werte. Was ist ein europäischer Wert? Es gibt keinen europäischen Wert. Es gibt keine europäische Demokratie. Wie kann man sagen, dass es eine Demokratie gibt, wenn Deutsche herumlaufen und Leute verhaften, weil sie etwas im Internet gepostet haben? Ich meine, das ist keine Demokratie, wenn die deutsche Regierung sagt, dass die zweitgrößte politische Partei ausgeschlossen werden soll. Niemand darf mit ihnen Geschäfte machen, wir werden versuchen, sie gerichtlich zu entmündigen. Das ist keine Demokratie. Das ist keine Demokratie. So etwas wie eine europäische Demokratie gibt es nicht. Europa ist ein Kontinent in Unordnung und Chaos und die Lösung für die Unordnung und das Chaos in Europa wird durch die Wirtschaft kommen und von der Energie angetrieben werden und das ist einfach die Realität.

Nima R. Alkhorshid:

Sie denken, es geht nur um Energie, und gibt es in Europa irgendeine Strategie in Bezug auf Energie? Denn es muss doch eine Art Vision, eine Art Strategie gegenüber Russland geben. So wie sie darüber reden, was Donald Trump im Moment über den Konflikt in der Ukraine denkt – sie versuchen, auf diesen gescheiterten Strategien von Joe Biden zu bestehen, und sie wollen Russland noch mehr schaden als bisher. Wollen sie wirklich eine bessere Beziehung zu Russland? Glauben sie wirklich, dass eine bessere Beziehung zu Russland möglich ist, oder erwägen sie, ihre Energieversorgung auf andere Quellen umzustellen? Ich weiß nicht, wer sie damit versorgen könnte.

Scott Ritter:

Ich glaube, die europäischen Staats- und Regierungschefs sind schon so lange Gefangene der politischen Vorrechte der USA, dass sie nicht mehr wissen, was sie denken. Ich meine, es ist für mich unmöglich, mich in die Köpfe der Europäer hineinzuversetzen. Nima, Olaf Scholz, kein dummer Mann, ich meine, ein gebildeter, erfahrener Politiker, warum stand er da wie ein eiskalter Ehemann, der zusieht, wie seine Frau von seinem Nachbarn vergewaltigt wird, als Joe Biden sagte: „Ich werde Nordstream in die Luft jagen!“

Warum hat er das getan? Weil er nicht der Anführer eines souveränen Staates ist. Deutschland ist den Vereinigten Staaten völlig verpflichtet, und er hat dies zugelassen, und dann hat er die weitere Unterbrechung der deutschen Anbindung an die russische Energieversorgung zugelassen, bis zu dem Punkt, an dem die deutsche Wirtschaft jetzt einfach zerstört ist. Die Industrie ist deindustrialisiert. Können wir also wirklich von einer deutschen Führung sprechen und wissen, was die Deutschen denken? Das können wir nicht. Das können wir von keiner der Nationen sagen, weil sie sich alle auf die eine oder andere Weise an das alte Amerika verkauft haben. Diese Staats- und Regierungschefs haben so viel politisches Kapital in die Aufrechterhaltung dieses Systems gesteckt, dass sie von diesem System definiert werden.

Deshalb können sie nicht mit einem System arbeiten, das von dem grundlegend abweicht, das Donald Trump ist. Es ist praktisch das Äquivalent zu einer ertrinkenden Person im Meer. Sie schlagen um sich, um sich zu retten, aber sie werden untergehen. Sie sind erledigt. Niemand wird sie retten. Das alte Modell kann nicht wiederbelebt werden, weil Donald Trump es gerade getötet hat. Er hat es einfach getötet.

Und ich möchte zu den Leuten, die glauben, dass das Establishment zurückkommen kann, folgendes sagen. Leute, wir befinden uns im ersten Monat einer vierjährigen Revolution und schauen Sie sich an, was er im ersten Monat getan hat. Warten Sie, bis wir das Gespräch über die ersten 100 Tage oder die ersten sechs Monate oder das erste Jahr führen, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn wir dann noch reden. Schauen Sie sich die Revolution dann an und stellen Sie fest, dass noch drei Jahre vor uns liegen! Der Schattenstaat wird sich nie davon erholen. Jeder Aspekt des Schattenstaats wird dekonstruiert werden, weil der Schattenstaat auf das Geld angewiesen war, das das Militär, die Industrie, der Kongress, der Komplex und andere Verbindungen, die Pharmaindustrie, was auch immer, wie auch immer man es nennen will, zur Verfügung stellten. Die Art und Weise, wie der Schattenstaat funktionierte, bestand darin, dass er dieses Geld einsog und das Geld zum Blut wurde, das diesen krebsartigen Tumor nährte, der definierte, was Amerika war. Trump ist nicht bereit, diesen Tumor weiter existieren zu lassen. Er hat die Blutversorgung unterbrochen und nimmt ein Skalpell und entfernt ihn aus Amerika. Er wird nie wiederkommen.

Das bedeutet, dass jede ausländische Entität, die sich weiterhin auf der Grundlage der Notwendigkeit definiert, das zu erhalten, was von Trump getötet wird, sich in Europa selbst in den Tod treibt, indem sie weiterhin versucht, dem Modell der Biden-Ära wieder Leben einzuhauchen. Sie verurteilt sich damit nur selbst zum Tod.

Nima R. Alkhorshid:

Wie sehen Sie den westlichen Teil der Ukraine im Falle einer ukrainischen Einigung zwischen Donald Trump und Russland? Was wäre die Westukraine? Werden sie zusammen sein? Ich spreche von verschiedenen Ethnien in diesem Teil: Rumänen, Ungarn, Polen und all diese verschiedenen Ethnien im westlichen Teil der Ukraine. Oder werden wir den Zusammenbruch des westlichen Teils der Ukraine erleben oder wird sich die Situation für Europa und Russland in Bezug auf die Sicherheit verschlechtern?

Scott Ritter:

Zunächst einmal sollten wir aufhören, über Europa und Russland zu reden. Es gibt dort keine Verbindung. Die Situation in Russland wird sich verbessern, weil Russland die strategische Entscheidung getroffen hat, sich mit der einzigen Nation zu befassen, die zählt, und das sind die Vereinigten Staaten. Wir sollten also den Zusammenbruch Europas und die Probleme, die Europa bevorstehen, nicht mit irgendetwas gleichsetzen, das mit Russland zu tun hat. Russland hat bereits eine wirtschaftliche Brandmauer errichtet. Europa zählt nicht mehr, ist unwichtig, ist für Russland irrelevant. Die Sanktionen, das hat keinerlei Auswirkungen auf Russland, und wenn die Vereinigten Staaten mit Russland verhandeln, werden diese Sanktionen komplett aufgehoben. Wir können also nicht so tun, als hätte Europa irgendeinen Einfluss auf Russland. Den hat es nicht. Keinerlei Einfluss.

Westukraine: Ich meine, das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Wir haben es mit einem kranken Volk zu tun, einem ideologisch kranken Volk, das an etwas glaubt, an das man nicht mehr glauben darf. Das ist so, als würden wir am Ende des Zweiten Weltkriegs sagen: Nun, wir werden Bayern hängen lassen und die NSDAP dort sein lassen. Das ist in Ordnung. Der Krieg ist vorbei, wir haben die deutsche Armee vernichtet. Macht euch keine Sorgen, aber in Bayern darf die NSDAP bleiben und sie können Hitler-Feiertage abhalten und all diese Dinge tun, den Münchner Bier-Putsch nachspielen und all das. Glauben Sie, dass irgendjemand dasitzen und sagen würde: „Das ist ein guter Plan! Das ist ein wirklich guter Plan.“ Nein, es ist ein schrecklicher Plan. Wir mussten Nazideutschland also entnazifizieren. Das erreicht man, indem man eine Reihe von Anführern verhaftet, sie vor Gericht stellt und sie bis zum Tod am Hals aufhängt oder erschießt. Es muss Blut fließen.

Schauen Sie sich das Nürnberger Tribunal und die dort getroffenen Entscheidungen an. Es mussten Beispiele statuiert werden. Es mussten Beispiele statuiert werden, um sicherzustellen, dass das deutsche Volk versteht, dass das, was es regiert hat, illegal, illegitim und ein Gräuel für die Welt ist. Deshalb mussten Exempel statuiert werden. 12 der 21 wurden gehängt. Nur drei wurden freigesprochen. Alle anderen erhielten entweder lebenslange Haftstrafen oder lange Gefängnisstrafen. Das muss geschehen. Banderas müssen am Hals aufgehängt werden, bis sie tot sind. Das muss sein. Es muss Prozesse für diese Leute geben. Sie sind Kriegsverbrecher, echte Kriegsverbrecher, und die politischen Parteien, die sie unterstützen, müssen entmachtet und verboten werden, genau wie die NSDAP. Es muss Verfassungsänderungen geben.

Dies kann geschehen, wenn Donald Trump die russischen Bedingungen erfüllt, denn Russland hat gesagt, dass wir wissen, wie das gemacht wird. Im Kommuniqué von Istanbul steht, wie das erreicht werden kann. Wir müssen nur „Ja“ sagen, das werden wir tun. Wenn wir dies zu einer der Sachen machen wollen, bei denen wir sagen: „Nun, das ist einfach zu schwer zu machen“, Und die Russen entscheiden, dass es besser für uns ist, in dieser Sache nachzugeben, um das Gesamtbild zu erhalten, dann werden wir ein Problem haben, und die Art und Weise, wie man mit diesem Problem umgeht, ist, es den Polen zu überlassen. Das wird die russische Lösung sein, glaube ich. Ich spreche nicht für Russland. Ich weiß es nicht. Ich habe in russischen Kreisen gehört, dass darüber gesprochen wird, das abzutrennen.

Aber das schafft eine Menge Probleme. Für Russland ist das keine große Sache. Ich meine: „Hey, Polen!“ Alles, was man für die Russen tun muss, ist, Volyn zu rufen, und die Polen werden alle zusammenkommen, und dann gibt man ihnen die Westukraine. Sie gehen dorthin und schlachten alle ab, was eine Lösung für sich ist.

Aber dann schaffen Sie einen Präzedenzfall für die Zerstückelung europäischer Grenzen, die eigentlich nicht mehr zerstückelt werden können sollten. Wenn Sie den Polen die Westukraine geben, dann geben Sie auch Ruthenien und Karpatien ab, und Sie werden sehen, dass die Ukraine zerstückelt wird. Und dann öffnen Sie Russland die Tür, damit es ein Referendum abhalten kann, und Odessa, Charkow, Nowopetrowsk, Nikolajew und die russischen Bevölkerungen dazu bringen, zuzustimmen, dass diese Gebiete in drei bis fünf Jahren an Russland zugeteilt werden, und Ihnen bleibt ein winziger Reststaat namens Kiewer Rus, der wirtschaftlich nicht lebensfähig ist.

Das ist keine gute Lösung, denn dann öffnet sich die Tür für Deutschland, das eines Tages – wenn die CIA es nicht auflöst – eine vereinte Nation mit großem Potenzial wird, und sie werden sich an Polen wenden und sagen: „Ja, ihr habt euer westliches Zeug zurückbekommen, wir wollen unseres auch zurück.“ Und jetzt haben wir das Potenzial eines deutsch-polnischen Konflikts.

Viele Leute werden sagen: „Oh, man darf den Russen nicht nachgeben. Man darf ihnen nicht erlauben, das Ergebnis in der Ukraine zu diktieren.“ Ich sage: „Man muss ihnen die Entscheidung über die Ukraine überlassen, denn sonst wird die Lösung langfristig verheerende Folgen für Europa haben, da die Dauerhaftigkeit der Grenzen nicht anerkannt wird und nur der Schorf von Wunden entfernt wird, die noch nicht verheilt sind. Wir wissen, dass sie noch nicht verheilt sind, weil wir die Feindseligkeit zwischen Deutschland und Polen in Bezug auf diese Grenze heute sehen.“

Das ist also ein echtes Problem. Ich denke, die Westukraine… Ich habe das Gefühl, dass die Trump-Regierung den Aussagen der Russen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als vielen Menschen bewusst ist, und dass sie sich die realitätsbasierte Prämisse vieler russischer Argumente und die sachliche Richtigkeit vieler russischer Argumente zu eigen gemacht hat. Wenn sie das tun, werden sie meiner Meinung nach die Weisheit des russischen Ansatzes erkennen, der darin besteht, dass die von Russland konzipierte Entnazifizierung in der Ukraine nach dem Konflikt umgesetzt werden muss.

Nima R. Alkhorshid:

Glauben Sie, dass Russland europäische Truppen oder US-Truppen auf ukrainischem Boden oder vielleicht chinesische Truppen akzeptieren würde?

Scott Ritter:

Es wird keine ausländischen Truppen geben. Es könnte Beobachter geben, leicht bewaffnete Beobachter aus Ländern, die nichts mit Europa zu tun haben. Wenn ich die Russen wäre, würde ich die Kasachen oder die Weißrussen darum bitten. Wir könnten ein usbekisches oder tadschikisches Kontingent bekommen. Nicht China. China ist eine Nation des Sicherheitsrates. Aber ich sage nur, dass es Möglichkeiten gibt, Nationen dazu zu bringen, Polizeikräfte für Grenzkontrolloperationen bereitzustellen.

Aber die Idee einer Friedenstruppe? Die Leute vergessen, worum es bei der Friedenssicherung geht. Um Frieden zu sichern, muss es einen Frieden geben, der gesichert werden kann. Das bedeutet, dass beide Seiten sich auf etwas einigen müssen und dann die Friedenstruppen kommen und das umsetzen, worauf sich beide Seiten geeinigt haben. Die NATO kann nicht einseitig eingreifen und etwas umsetzen, denn der einzige Zweck der Macron/Starmer-Truppe besteht darin, eine Abschreckung gegen Russland zu bieten. Das ist keine Friedenstruppe. Das ist eine Kriegstruppe, und dann wird Russland sie alle töten müssen und sie werden sie alle töten. Wir müssen also vorsichtig sein mit der Terminologie, die wir verwenden, und mit dem, was wir davon erwarten.

Es wird keine europäischen Truppen vor Ort in der Ukraine geben. Es wird keine amerikanischen Truppen vor Ort in der Ukraine geben. Es wird keine nennenswerten militärischen Kräfte vor Ort in der Ukraine geben. Wenn diese Sache über die Bühne geht, wird es Frieden geben. Das ukrainische Militär wird entmilitarisiert. Das bedeutet, dass kein ukrainisches Militär im Weg steht. Man könnte 50.000, vielleicht mehr, 80.000 ukrainische Soldaten haben, die zu Grenzschutz- oder Küstenwachen werden, um die souveränen Grenzen zu schützen, und dann könnten sie durch internationale Beobachter ergänzt werden, die mit den ukrainischen Grenzschutzbeamten und mit den Russen auf beiden Seiten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Abkommen ordnungsgemäß überwacht wird.

Russland strebt jedoch nicht die Schaffung einer entmilitarisierten Zone an. Russland strebt die Schaffung einer neuen Grenze an, bei der Russland an eine Ukraine grenzt, die nicht mehr als Bedrohung für Russland auftritt, eine Ukraine, die von Russland wirtschaftlich entwickelt werden könnte, sodass diese Ukraine schließlich eine politische und wirtschaftliche Union mit Russland eingeht, ähnlich wie es bei Belarus der Fall ist. Das ist die russische Vision von der Ukraine. Sie wollen nicht, dass die Ukraine ein gescheiterter Nationalstaat in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ist. Russland versteht die Bedeutung von Nachbarn und die Bedeutung guter Beziehungen zu Nachbarn und aus russischer Sicht ist es so, dass, wenn man ein Nachbar der Ukraine sein will, die Ukraine eine lebendige Nation sein muss, die in der Lage ist, ihre Bevölkerung auf sinnvolle Weise zu erhalten, und das kann man, aber man kann die NATO nicht hereinlassen und man will wirklich nicht, dass sie sich an der Europäischen Union orientieren. Was also passieren wird, ist, dass Russland die Ereignisse so gestalten wird, dass die Ukraine nach dem Konflikt von einer pro-russischen Regierung regiert wird, die sich für ihren Wiederaufbaubedarf an Russland und nicht an die Europäische Union wenden wird.

Und was die Vereinigten Staaten angeht, denke ich, dass wir hier Folgendes sehen werden: Ich meine, normalerweise würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, es ist einfach so offensichtlich – die Vereinigten Staaten, Russland und die Ukraine werden einen dreiseitigen Entwicklungspakt zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Bodenschätzen abschließen, weil dies die Grundlage für Sicherheitsgarantien bildet. Durch Wirtschaftsbeziehungen entstehen Sicherheitsgarantien. Den Vereinigten Staaten geht es nicht um die Militarisierung dieses Problems. Es geht ihnen darum, dies tatsächlich in eine wirtschaftliche Chance für alle Beteiligten zu verwandeln. Und ich denke, wenn man davon spricht, dass die Vereinigten Staaten die Bodenschätze der Ukraine und Russlands nicht isoliert voneinander entwickeln können. Wir werden also einen vereinheitlichenden Pakt sehen, der es der Ukraine und Russland ermöglicht, starke strategische Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, und mit diesen starken strategischen Wirtschaftsbeziehungen kommt die Sicherheitsgarantie, nach der die Menschen suchen, und die Vereinigten Staaten werden ebenfalls ein Teil davon sein.

Ich denke, das ist die Richtung, in die wir uns bewegen, und wenn man diese starken wirtschaftlichen Bindungen hat, dann bestimmen diese wirtschaftlichen Bindungen die politischen Ergebnisse. „Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf!“ Und noch einmal: Wenn man die Ukraine auf den Weg des Wiederaufbaus bringt, wo es sinnvolle Arbeitsplätze gibt, sinnvolle Reinvestitionen der Gewinne aus dieser Ausbeutung zurück in die Ukraine, dann wird man die strategische Genialität Russlands erkennen, die ukrainische Infrastruktur nicht zu zerstören, denn drei Jahre lang hieß es: „Warum sprengt Russland nicht die Züge in die Luft? Warum sprengt Russland nicht die Brücken? Warum sprengt es nicht die Dämme?“ Denn eines Tages wird dieser Krieg enden und Russland möchte, dass die Ukraine wirtschaftlich erfolgreich ist. Die Entscheidung, die Brücken, Dämme und Tunnel nicht zu sprengen, wird die Bahnstrecken wiederherstellen und die wirtschaftliche Wiedergeburt der Ukraine erleichtern. Je weniger Geld Sie für die Entwicklung oder den Wiederaufbau der Infrastruktur ausgeben müssen, desto mehr Geld können Sie für andere wirtschaftliche Belange ausgeben, denn dieses Problem wird wirtschaftlich und nicht militärisch gelöst werden.

Und hier macht Europa den Fehler. Sie suchen weiterhin nach einer militärischen Lösung, obwohl das Problem von Russland und den Vereinigten Staaten nicht militärisch definiert wird. Wie ich schon sagte: Ich bin etwas zögerlich, mich dazu zu äußern, denn wer weiß, was Trump und Putin sich noch einfallen lassen werden. Aber sie haben genug Hinweise gegeben, und wenn man die Vereinigten Staaten ist … Wenn Donald Trump davon spricht, den ukrainischen Mineralreichtum zu erschließen und mit den Russen zusammenzuarbeiten, um den Mineralreichtum zu erschließen: Das kann man nicht im Alleingang tun. Die Sicherheitsgarantie ergibt sich aus der Verbindung dieser Möglichkeit, und ich glaube, dass dies die Richtung ist, in die wir uns bewegen, und dass dies die wirtschaftlichen Ergebnisse in der Ukraine in Zukunft bestimmen wird, was wiederum die politischen Ergebnisse bestimmen wird.

Nima R. Alkhorshid:

Wie würde eine ukrainische Lösung die Situation im Nahen Osten und zwischen Israel und den Palästinensern beeinflussen?

Scott Ritter:

Ich meine, der Nahe Osten hatte nichts mit dem Entstehen dieses Problems zu tun, daher ist er nicht Teil der Lösung. In dem Maße, in dem Russland die Freiheit hätte, mehr diplomatische Ressourcen in den Nahen Osten zu stecken, um beispielsweise mit den Türken in der Syrienfrage zusammenzuarbeiten, mit dem Iran zusammenzuarbeiten – wir haben gerade gesehen, wie Lawrow in den Iran gereist ist und Sicherheitspakete usw. bekräftigt hat – ist dies ein wichtiges Element, um eine Brandmauer gegen jede amerikanische Militärintervention zu schaffen. Die Vereinigten Staaten wollen keinen Krieg mit dem Iran. Aber es ist notwendig, die Frage des iranischen Atomprogramms zur Zufriedenheit der Vereinigten Staaten zu klären.

Wenn wir die Ukraine-Frage lösen und gute amerikanisch-russische Beziehungen aufbauen, in denen wir miteinander reden und zusammenarbeiten, dann haben wir jetzt das Potenzial, Russland in die iranische Gleichung einzubeziehen und das zu stabilisieren. Und wenn man den Iran stabilisiert, nimmt man etwas Druck von Israel. Russland hat, wie allgemein bekannt sein dürfte, im vergangenen Jahr eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt, 14 palästinensische Fraktionen an einen Tisch zu bringen, um über die Schaffung einer potenziellen Regierungsbehörde in einem Palästina nach dem Konflikt zu sprechen. Sie übergaben den Stab an die Chinesen, die im vergangenen Sommer einen weiteren Schritt unternahmen.

Wenn Russland davon befreit ist, und noch einmal: Wenn Russland und die Vereinigten Staaten jetzt als Partner zusammenarbeiten, kann Russland mit seinen amerikanischen Amtskollegen zusammentreffen und diese neue Regierungsinstanz als Ersatz für die Hamas vorschlagen. Es besteht also das Potenzial, hier eine positive Rolle zu spielen. Dazu sind jedoch zwei Dinge erforderlich: Erstens muss Russland seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten im gesamten Umfang und Spektrum der diplomatischen Interaktion normalisieren und zweitens muss Russland in der Lage sein, seine wirtschaftlichen, militärischen und politischen Ressourcen freizusetzen, damit es sie anderweitig investieren kann.

Derzeit wird viel in die russischen Kapazitäten in diesem ukrainischen Konflikt investiert. Frieden würde es Russland ermöglichen, diese Kapazitäten so umzuverteilen, dass die weitere friedliche Entwicklung bei einer ganzen Reihe geopolitischer Probleme gefördert würde.

Nima R. Alkhorshid:

Will Russland wirklich in Syrien bleiben oder geben sie Syrien einfach auf und machen ein neues …?

Scott Ritter:

Das ist eine Frage, die nur Russland beantworten kann. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Es gibt derzeit so viele Gerüchte und Spekulationen darüber. Ich möchte es aus meiner Sicht darstellen: Ich denke, einer der Hauptgründe für das Eingreifen Russlands in Syrien war, zu verhindern, dass Syrien zu einem Sammelbecken des islamischen Fundamentalismus wird, der dann leicht von Syrien über die Türkei nach Georgien, nach Tschetschenien und in den Nordkaukasus wandern könnte, und dann hätten sie Probleme.

Nima R. Alkhorshid:

Das ist übrigens auch das Hauptanliegen des Iran. Sie teilen dasselbe …

Scott Ritter:

Ja, und so ist der Iran nicht mehr direkt in das syrische Problem verwickelt. Ich meine, sie sind nicht mehr mit der Regierung in Damaskus verbunden.

Russland ist aufgrund seiner militärischen Präsenz weiterhin präsent. Oberflächlich betrachtet ist Russland natürlich nicht der natürliche Verbündete der Regierung von Dscholani. Aber wenn ich jetzt im russischen Außenministerium wäre, würde ich mich an Wladimir Putin wenden und sagen: „Boss, das ist nicht perfekt, aber solange wir in Syrien sind, haben wir ihr Ohr. Wir haben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, vielleicht nicht so stark wie unter Assad, aber ein wenig, und wir können auf Stabilität hinarbeiten.“ Und dann kommt mein Geheimdienstchef herein und sagt: „Und wir können auch ein Auge auf den islamischen Extremismus haben und Informationen sammeln, Beziehungen zu Dscholani‘s Leuten aufbauen, um herauszufinden, wer in der tschetschenischen Diaspora in Syrien über eine Radikalisierung und Rückkehr spricht, wer die Dagestanis sind, wenn die Wahhabiten planen, zurückzukehren.“ Ich könnte also argumentieren, dass es im nationalen Sicherheitsinteresse Russlands liegt, in Syrien präsent zu bleiben, auch wenn diese Mission im Grunde genommen im Widerspruch zu dem steht, wofür sie ursprünglich dorthin geschickt wurden. Aber das sind nur meine Spekulationen. Ich kann nicht für die russische Regierung sprechen. Ich würde nicht für die russische Regierung sprechen, und nur die russische Regierung kann definieren, was ihre nationalen Sicherheitsinteressen sind.

Nima R. Alkhorshid:

Bevor wir diese Sitzung abschliessen, Scott: Die Situation im Libanon. Am Samstag fand im Libanon die Beerdigung von Hassan Nasrallah statt. Wie beurteilen Sie die Ereignisse der letzten 15 Monate zwischen Israel, den Bewohnern des Gazastreifens und dem Libanon? Können wir die Hisbollah als geschwächt betrachten? Werden sie so weitermachen wie bisher oder machen diese Wunden sie stärker als zuvor, zumindest mental?

Scott Ritter:

Nun, zunächst einmal sollte man sich die Größe dieser Beerdigung ansehen: 1,4 Millionen Menschen. Wer glaubt, die Hisbollah sei tot, der irrt sich. Und die Sache hat in vielen Teilen des Libanon und in der Tat auf der ganzen Welt einen tiefen Nachhall. Die Vorstellung, dass die Hisbollah besiegt und nicht mehr relevant ist, wurde durch diese Realität geprägt.

Der Zusammenbruch Syriens hat die Achse des Widerstands vor ein Problem gestellt. Aber die Achse des Widerstands, insbesondere der Iran und die Hisbollah, haben gesagt: „Wir sind noch nicht fertig! Wir sind noch nicht am Ende.“ Die Hisbollah hat ein heikles politisches Problem innerhalb des Libanon, das durch die lächerliche Entscheidung Israels, permanente Stützpunkte in illegal besetzten Gebieten im Südlibanon zu errichten, weniger heikel geworden ist. All dies legitimiert nämlich den Aspekt des Widerstands in der Existenz der Hisbollah. Man sollte nicht vergessen, dass die Hisbollah im Jahr 2000 eigentlich entwaffnet werden sollte. Aber sie hat es nicht getan und ihr anhaltender Widerstand wurde vom libanesischen Volk begrüßt, weil Israel an den umstrittenen Shebaa-Farmen festhielt. Man könnte argumentieren, dass es sich um syrisches und nicht um libanesisches Gebiet handelt. Aber die Libanesen haben gesagt, dass es ihnen gehört, das libanesische Volk ist sich einig, und so haben sie die Hisbollah toleriert, auch während des Krieges von 2006, aus dem die Hisbollah als militärisch und politisch noch mächtigerer Widerstand gegen die israelische Aggression im Nahen Osten hervorging.

Dieser aktuelle Konflikt ist schwierig. Ja, die Hisbollah hat große Erfolge gegen die Israelis erzielt. Sie haben der israelischen Armee das Rückgrat gebrochen. Fragen Sie einfach die Golani-Brigade. Fragen Sie die Siebte Panzerbrigade. Fragen Sie die Maglan-Spezialeinheit. Die haben nicht gewonnen. Aber was passiert ist, ist, dass der israelische Geheimdienst in der Lage war, die Hisbollah auf eine Weise zu infiltrieren, die niemand erwartet hatte, dem mittleren Management der Hisbollah erhebliche Verluste zuzufügen und Zugang zu Zielinformationen zu erhalten, die es ihnen ermöglichten, die Führungsspitze der Hisbollah auszuschalten. Und es gibt keine Organisation auf der Welt, die diese Art von Verlusten erleiden kann, ohne eine Auswirkung zu spüren.

Die Hisbollah wurde aber nicht vernichtet. Noch einmal: In der letzten Phase, selbst nach der Ermordung Nasrallahs und nach den Pager-Explosionen, schlugen die Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon die besten Truppen, die Israel ihnen entgegenstellen konnte.

Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt der Hisbollah, der berücksichtigt werden muss, und zwar, dass sie nicht nur eine Widerstandsbewegung ist, sondern eine politische Partei, eine politische Partei, die tief in die Regierung des Libanon eingebunden ist. Die Hisbollah muss also den legitimen Willen, die Bedürfnisse und die Erwartungen der nichtlibanesischen Bevölkerung berücksichtigen. Als Israel begann, seine Doktrin der kollektiven Bestrafung von den Schiiten im Südlibanon auf den gesamten Libanon auszuweiten, musste die Hisbollah anerkennen, dass sie Maßnahmen ergreifen musste, um das Leid des gesamten Libanon zu beenden.

Es wurde also ein Waffenstillstand vereinbart. Es handelt sich jedoch nicht um eine Kapitulation, und die Hisbollah hat sich im Wesentlichen an die Bedingungen des Waffenstillstands gehalten, Israel jedoch nicht. Israel läuft also Gefahr, sich zu übernehmen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Hisbollah als Widerstandsorganisation fortbesteht, deren Ziel die Vertreibung Israels aus dem libanesischen Staatsgebiet ist, was die libanesische Regierung nicht ignorieren kann, da es in der libanesischen Bevölkerung Anklang findet.

Und Israel mit seinem Verhalten im benachbarten Syrien, wo es nicht nur über sein besetztes Golan-Gebiet hinaus expandiert ist und den syrischen Golan übernommen hat, und auch bis auf wenige Kilometer an Damaskus herangerückt ist und nun eine neue Strategie zur Entmilitarisierung Südsyriens verfolgt. Einige haben dies mit dem sogenannten David-Korridor in Verbindung gebracht, der Syrien vom Irak und im Norden von den Kurden trennen soll. Und Israel scheint diesen Plan umzusetzen.

Dies wird die Stellung der Hisbollah als Widerstandsbewegung nur weiter stärken und möglicherweise die Bedingungen vor Ort schaffen, damit der Iran mit Einheiten zusammenarbeiten kann, die sonst gegen den Iran gewesen wären. Die fortgesetzte iranische Präsenz in Syrien betrachtet die Präsenz des Iran nun als notwendig für den Widerstand gegen Israel. So können sie diese Rettungsleine wieder anbringen. Sie wird nicht so direkt oder so robust sein wie unter Assad, aber sie wird trotzdem existieren. Israel schneidet sich hier vielleicht ins eigene Fleisch.

Dies ist eine sehr komplizierte Situation, und ich glaube, dass Trump versucht, Gaza von all dem zu isolieren, dass er Gaza zu einem eigenständigen Thema machen will, sogar unabhängig vom Westjordanland. Wir sehen, dass Trump israelische Operationen gegen das Westjordanland gebilligt hat. Israel hat zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Panzer in Dschenin eingesetzt. Aber dies ist eine Erweiterung der Prinzipien, die Trump in seiner ersten Amtszeit im Rahmen des Abrams-Abkommens übernommen hatte und die das Westjordanland im Grunde als potenziell lebensfähigen palästinensischen Staat zunichte machten.

Gaza hat sich zu einer anderen Realität entwickelt, und ich denke, dass die Vereinigten Staaten in Gaza eine eigenständige Einheit schaffen wollen, die von der Westbank und der Palästinensischen Autonomiebehörde getrennt ist, die Palästina genannt werden kann, aber von etwas regiert wird, das nicht die Hamas ist, und dass der Widerstandsaspekt dadurch zunichte gemacht wird, dass Israel nicht erlaubt wird, die Besatzung wieder einzuführen, dass dies eine wirklich freie und unabhängige palästinensische Entität mit einer robusten Wirtschaft sein wird, die nicht länger als Freiluft-Konzentrationslager angesehen wird. Das ist die Vision. Ob sie diese umsetzen können oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber dies wäre getrennt vom Westjordanland, wo Trump weiterhin Siedlungen im Westjordanland zulassen, in das Westjordanland gehen usw. wird.

Und obwohl ich mit Trumps Ansatz nicht einverstanden bin, sage ich, dass er genial ist, weil er einen grundlegenden Fehler im palästinensischen Konstrukt identifiziert hat, und zwar die Kluft zwischen Fatah und Hamas, zwischen den herrschenden Kräften der Hamas und der Korruption der Palästinensischen Autonomiebehörde Abu Mazen, Präsident Mahmoud Abbas, als einer der korruptesten pro-israelischen Strohmänner, die es in der Region gibt. Und indem sie Israel erlaubt, einzumarschieren und die Palästinensische Autonomiebehörde zu übernehmen. Das ist nicht das Problem der Hamas. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat während des 15-monatigen israelischen Völkermords nichts getan, um der Hamas zu helfen, und was auch immer die Hamas tun möchte, sie wird der Palästinensischen Autonomiebehörde, die ihr Hauptfeind im Westjordanland ist, nicht zu Hilfe kommen.

Die Lage ist also momentan sehr verzwickt. Für das palästinensische Volk ist es tragisch. Das sage ich gleich zu Beginn. Aber ich glaube, dass die Trump-Regierung versucht, Gaza von den anderen Problemen zu isolieren.

Nima R. Alkhorshid:

Vielen Dank, Scott, dass Sie heute bei uns waren. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen.

Scott Ritter:

Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich darauf, dass all Ihre Gäste diese Woche kommen und Ihnen sagen, was für ein Idiot ich bin. Aber wissen Sie was, ich verlasse mich auf meine Erfolgsbilanz. Also viel Spaß!

Nima R. Alkhorshid:

Viel Spaß.

Scott Ritter:

In Ordnung, danke. Bis dann.

Anmerkungen des Übersetzers

* Nur einige Stichworte zum „System Rockefeller“:

John D. Rockefeller (1839 –1937) war der Gründer von Standard Oil, erster Milliardär der USA. Sein Sohn David Rockefeller (1915 –2017) war Chef der Chase Manhattan Bank, Initiator und Mitbegründer des Council on Foreign Relations (CFR), der Trilateralen Kommission und den Bilderberg-Konferenzen. Er war es, der die Brüder Dulles installierte.

John Foster Dulles (1888 –1959) war US-Außenminister unter Eisenhower (1953 –1959) und führte eine aggressive Außenpolitik gegen den Kommunismus (u.a. Unterstützung des Sturzes von Mossadegh im Iran 1953 und Arbenz in Guatemala 1954). Er wurde von der Rockefeller-Hochfinanz gesteuert, insbesondere auch durch seinen Sitz in der Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell.

Allen Dulles (1893 –1969) war Begründer und Direktor der CIA (1953 –1961). Er organisierte zahlreiche verdeckte Operationen, darunter Operation Ajax (Iran) und Operation PBSUCCESS (Guatemala), war an Gehirnwäsche-Experimenten (MKUltra) beteiligt und wurde nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht (1961) von Kennedy entlassen. Dies führte schliesslich – wie wir inzwischen wissen – zu John F. Kennedys Ermordung.

Die Dulles-Brüder arbeiteten eng mit den Rockefeller-Interessen zusammen, insbesondere durch ihre Kanzlei Sullivan & Cromwell, die viele Rockefeller-Unternehmen vertrat. Die Chase Bank (Rockefeller) und die CIA (Dulles) koordinierten verdeckte Operationen, z.B. die Finanzierung antikommunistischer Bewegungen. David Rockefeller und sein Ziehsohn Henry Kissinger setzten später ähnliche geopolitische Strategien fort, die Dulles entwickelt hatte.

Die Kombination aus finanzieller Macht (Rockefeller) und geheimdienstlicher Kontrolle (Dulles) prägte die Weltpolitik maßgeblich im Kalten Krieg und darüber hinaus.

David Rockefeller hat auch Zbigniew Brzezinski „entdeckt“ und in die Chefetage der Macht transportiert. Er gründete zusammen mit Brzezinski und anderen die Trilaterale Kommission, um die Zusammenarbeit zwischen Nordamerika, Westeuropa und Japan zu stärken. Ziel war es, eine „technokratische Elite“ zu etablieren, die globale Herausforderungen lenkt. Beide förderten eine US-dominierte Weltordnung, in der internationale Institutionen wie der IWF, die Weltbank und die WTO eine Schlüsselrolle spielen. Rockefeller stellte die wirtschaftliche Macht und Netzwerke bereit, während Brzezinski die geopolitische Strategie lieferte – eine Kombination, die US-Außenpolitik und Globalisierung entscheidend beeinflusste.

** Marquis de Lafayette spielte eine entscheidende Rolle in den Beziehungen zwischen Amerika und Frankreich, insbesondere während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs (1775 –1783). Er war ein französischer Adliger, der sich begeistert der amerikanischen Sache anschloss. Er kämpfte an der Seite von George Washington und wurde zu einem engen Vertrauten. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, Frankreich zur militärischen und finanziellen Unterstützung der amerikanischen Revolutionäre zu bewegen. 1780 trug er dazu bei, dass eine französische Armee unter Rochambeau nach Nordamerika entsandt wurde. Wichtig war auch die Schlacht von Yorktown (1781): Seine Truppen trugen entscheidend zur endgültigen Niederlage der Briten bei. Nach der Revolution blieb Lafayette eine Symbolfigur für die amerikanisch-französische Freundschaft. Er besuchte die USA 1824/25 als gefeierter Held.

*** John „Jack“ Pershing – General der Armeen, Befehlshaber der amerikanischen Expeditionsstreitkräfte (AEF) im Ersten Weltkrieg

**** Trumps jüngste Botschaften haben sich stark auf die Wirtschaft konzentriert und erinnern an James Carvilles berühmten Slogan von 1992: „It’s the economy, stupid.“ Carville prägte diesen Satz als Teil der Wahlkampfstrategie von Bill Clinton gegen George H.W. Bush und betonte, dass wirtschaftliche Belange das zentrale Thema für die Wähler seien.

***** John Boyds OODA-Zyklus (Observe, Orient, Decide, Act – beobachten, orientieren, entscheiden, handeln) ist ein Entscheidungsfindungsrahmen, der für schnelles und anpassungsfähiges Denken konzipiert wurde, insbesondere in wettbewerbsorientierten und konfliktbehafteten Umgebungen wie Militärstrategie, Wirtschaft und Sport.

Aufschlüsselung des OODA-Zyklus:

Beobachten – Sammeln Sie Informationen über die Umgebung, einschließlich der Handlungen Ihres Gegners, externer Faktoren und Veränderungen in der Situation. Orientieren – Verarbeiten Sie die Informationen, indem Sie sie anhand von Erfahrung, kulturellem Hintergrund und sich verändernden Bedingungen analysieren, um eine strategische Perspektive zu schaffen. Entscheiden – Wählen Sie auf der Grundlage der Analyse die beste Vorgehensweise. Handeln – Führen Sie die Entscheidung aus und beobachten Sie dabei kontinuierlich das Ergebnis, um zukünftige Maßnahmen zu verfeinern.

In die OODA-Schleife des Feindes eindringen

Boyds Strategie bestand darin, schneller als der Gegner zu agieren, um Verwirrung und Unterbrechungen zu stiften und seine effektive Reaktion zu verhindern. Dies wird erreicht durch:

Schnelle Anpassung: Entscheidungen und Änderungen werden schneller getroffen, als der Gegner sich anpassen kann.

Schaffung von Unsicherheit: Es werden irreführende oder mehrdeutige Signale ausgesendet, um die Entscheidungsfindung des Gegners zu stören.

Ausnutzen von Schwächen: Schwachstellen in der Orientierungsphase des Gegners werden identifiziert und angegriffen, um ihn zu desorientieren.

Überraschung und Irreführung: Täuschung und unvorhersehbare Aktionen einsetzen, um die Erwartungen des Gegners zu durchkreuzen.

Kurz gesagt: Indem man den OODA-Zyklus schneller und effizienter als der Gegner durchläuft, zwingt man ihn in einen reaktiven Modus, wodurch er zögert, Fehler macht oder unter Druck erstarrt. Aus diesem Grund ist das Konzept in der Militärstrategie, im Luftkampf, im geschäftlichen Wettbewerb und sogar in der Sporttaktik weit verbreitet.

Quelle: Dialogue Works

(Visited 1 times, 1 visits today)