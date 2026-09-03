von Andrew Korybko

Es wurde durchgeführt, um die Entwicklung der deutschen Wirtschaft auf Kriegsbasis zu rechtfertigen, von den daraus resultierenden Problemen abzulenken und eine zukünftige ernsthafte Eskalation gegen Russland zu legitimieren.

Deutschland machte Russland für den Vorfall in Leipzig im vergangenen Monat verantwortlich, als eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf dem Asphalt in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen gefunden wurde, eine andere kollidierte Berichten zufolge mit einem separaten Frachtflugzeug, als es zu landen versuchte, aber nicht explodierte, und ein dritter später in der Nähe des Geländes gefunden wurde. Putin verurteilte ihre Behauptung, teilte seine Meinung, dass es sich um eine falsche Flagge handelte, weil sie Beweise pflanzten, und spekulierte, dass das Motiv darin bestand, von innenpolitischen Problemen abzulenken, indem man Angst vor Russland machte.

Während Skeptiker die Augen verdrehen könnten, hat der Leipziger Vorfall alle Kennzeichen einer falschen Flagge. Zunächst einmal impliziert Deutschland eine cartoonartige Inkompetenz Russlands. Die Öffentlichkeit soll glauben War, dass die erfahrensten Drohnenbetreiber der Welt, die mit dem sensationellsten Angriff auf die NATO aller Zeiten beauftragt waren, eine Drohne auf dem Rollfeld zurückließen, Pech hatten, als ein anderer nicht explodierte, nachdem sie ein Landungsfrachtflugzeug getroffen hatte, und eine weitere in der Nähe verließ. Das ist schwer zu glauben.

Der zweite Punkt, der Putins Hypothese zu unterstützen ist, ist, dass im vergangenen Herbst , als unbekannte Drohnen große Flughäfen in Skandinavien zwangen, alle Flüge vorübergehend zu erden. Selenskyj machte Russland vorhersehbar verantwortlich und forderte die Schließung der dänischen Meerenge für seine Schifffahrt. Wie beim Leipziger Vorfall wurden nie Beweise für diese Behauptung geteilt, aber es diente als Präzedenzfall, Russland für mysteriöse Drohnenvorfälle in Europa verantwortlich zu machen, um weitere Eskalationen dagegen zu rechtfertigen.

Und schließlich, während Selenskyjs vorgeschlagene Eskalation letztendlich nie zum Tragen kam (höchstwahrscheinlich einen heißen NATO-Russischen Krieg vermeiden wird), könnte eine Eskalation irgendeiner Art auf den Leipziger Vorfall folgen. Es wurde Ende August argumentiert, dass die NATO erwarten würde, mehr von einer ernsthaften Eskalation mit Russland als von der umgekehrten zu gewinnen, die in Form der Wiederaufnahme der gescheiterten Drohnenkampagne des gegen Russland in unbestimmtem Umfang erfolgen könnte, um ihre Deindustrialisierung und Entmilitarisierung zu verfolgen. Das könnte im nächsten Jahr versucht werden.

Beobachter sollten sich daran erinnern, dass Deutschland, das heute der zweitwichtigste militärische Schirmherr der Ukraine hinter den USA ist, im Frühjahr eine Vereinbarung zur Entwicklung der der getroffen hat. Seine Wirtschaft steht auch auf Kriegsfuß, da Deutschland sein Ziel Europas größte Armee vor der Vorhersage eines möglichen Krieges mit Russland um 2030 zu . Dies hat sich bei den Wählern jedoch erwiesen, aber die Notwendigkeit, es durch den Leipziger Vorfall zu rechtfertigen.

Um die Erklärung von Putins Hypothese unter falscher Flagge zu wiederholen, diente der russische Drohnenschreck im vergangenen Herbst in Skandinavien als Vorwand dafür, den Kreml für solche zukünftigen Vorfälle ohne Beweise verantwortlich zu machen, was Deutschland jetzt mit dem Leipziger getan hat. Das Narrativ der Inkompetenz der russischen Drohnenbetreiber ist jedoch schwer zu glauben, aber es wird immer noch darauf gedrängt, die Entwicklung der deutschen Wirtschaft zu Kriegsfuß zu rechtfertigen, von den resultierenden Problemen abzulenken und eine zukünftige ernsthafte Eskalation gegen Russland zu legitimieren.

Wie geschrieben, könnte dies die Form der Wiederaufnahme der gescheiterten Drohnenkampagne des Sommers gegen Russland in großem Umfang in Bezug auf seine Deindustrialisierung und Entmilitarisierung annehmen, aber das riskiert, die nukleare Schwelle Doktrin zu überschreiten. Zumindest würde Putin wieder einmal leicht „eskalieren, um gegen die Ukraine aber es besteht immer die Möglichkeit, dass alles außer Kontrolle gerät. Es wäre daher am besten, wenn Deutschland die Eskalation vermeiden würde, so wie es die skandinavischen Staaten letztlich getan haben.

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