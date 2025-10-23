Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine braut sich seit 1991 zusammen

Von Prof. Rodrigue Tremblay (globalresearch)

Die sorgfältig dokumentierte Analyse von Professor Tremblay wurde erstmals am 4. März 2022, also vor mehr als drei Jahren, veröffentlicht und bestätigt vorausschauend, was sich derzeit abspielt.

Die Gefahren einer militärischen Eskalation sind heute unbeschreiblich.

Was derzeit in der Ukraine geschieht, hat schwerwiegende geopolitische Auswirkungen. Es könnte uns in ein Szenario des Dritten Weltkriegs führen .

Um eine Eskalation zu verhindern, ist es wichtig, einen Friedensprozess einzuleiten.

***

„Ich glaube, es ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges … Ich denke, die Russen werden allmählich sehr feindselig reagieren, und das wird ihre Politik beeinflussen. Ich halte es für einen tragischen Fehler. Es gab dafür überhaupt keinen Grund. Niemand hat irgendjemanden bedroht. Diese Erweiterung würde die Gründerväter dieses Landes im Grab rotieren lassen. Wir haben uns verpflichtet, eine ganze Reihe von Ländern zu schützen, obwohl wir weder die Mittel noch die Absicht haben, dies ernsthaft zu tun.“ George F. Kennan (1904-2005), amerikanischer Diplomat und Historiker, (in einem Interview mit Thomas L. Friedman in der New York Times vom 2. Mai 1998 über die US-amerikanische NATO-Erweiterung)

[Das Ziel der NATO ist] „die Russen [aus Europa] fernzuhalten, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten.“ Hastings L. Ismay (1887-1965), erster NATO-Generalsekretär (1952-1957)

„ Wir [das Außenministerium] haben über 5 Milliarden Dollar investiert, um die Ukraine bei diesen und anderen Zielen zu unterstützen, die eine sichere, wohlhabende und demokratische Ukraine gewährleisten werden.“ Victoria Nuland (1961-), Unterstaatssekretärin im Außenministerium, in einer Rede am 13. Dezember 2013.

„Das Nordatlantische Bündnis wächst trotz aller Proteste und Bedenken weiter … Trotzdem haben wir im Dezember 2021 einen weiteren Versuch unternommen, mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten eine Einigung über die Grundsätze der europäischen Sicherheit und die Nichterweiterung der NATO zu erzielen. Unsere Bemühungen waren vergeblich … Für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ist dies eine Politik der Eindämmung Russlands mit offensichtlichen geopolitischen Vorteilen. Für unser Land ist es eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation.“ Wladimir Putin (1952- ), Rede an die Nation, Mittwoch, 23. Februar 2022.

Der tragische und illegale Angriffskrieg, den Russland (146 Millionen Einwohner) am Donnerstag, den 24. Februar 2022, gegen sein Nachbarland Ukraine (44 Millionen Einwohner) begonnen hat, hat im Westen aus gutem Grund viele Emotionen und Reaktionen hervorgerufen.

Die meisten Menschen würden es vorziehen, wenn internationale Konflikte zwischen Staaten diplomatisch oder zumindest friedlich beigelegt würden. Leider ist dies bisher nicht der Fall. Es ist unannehmbar, dass auch heute noch Angriffskriege toben. Letztendlich sind es die einfachen Menschen, insbesondere die Armen und die Jungen, die für die Fehler und Versäumnisse sogenannter „Führer“ bezahlen – oft mit ihrem Leben.

In einer Zeit, in der Waffen immer tödlicher und zerstörerischer werden, scheint es weltweit keinen glaubwürdigen Schiedsrichter mehr zu geben, der militärische Konflikte verhindern könnte. Das führt zu gefährlichen Zeiten.

Daher kommen mir mehrere Fragen in den Sinn.

Wird Europa, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein riesiges Schlachtfeld war, im 21. Jahrhundert erneut in militärische Konflikte verwickelt sein? Haben die USA, die die NATO kontrollieren, die Ausdehnung des Bündnisses nach Osteuropa und Russland zu weit getrieben? Warum scheinen die Friedensinstitutionen, die die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hat, so verkümmert zu sein, dass sie Kriege nicht mehr verhindern können? Ist es überhaupt noch möglich, diese Institutionen zu reformieren, um zu verhindern, dass die Welt in die Praktiken vergangener Jahrhunderte zurückfällt?

Angesichts der Komplexität der heutigen Welt und der damit verbundenen unterschiedlichen Interessen könnte es sinnvoll sein, die Hauptgründe für die Verschlechterung der internationalen Ordnung im letzten Vierteljahrhundert, insbesondere seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Dezember 1991, zu ermitteln.

Es besteht die klare Gefahr, dass die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, indem Länder vom internationalen Leben isoliert werden.

Die Politik des Risikos, andere Länder zu isolieren, zu demütigen und zu bedrohen, ist in den internationalen Beziehungen ein äußerst gefährlicher Ansatz. Diese Politik, die Frankreich und andere alliierte Mächte nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918) gegenüber Deutschland verfolgten, indem sie Deutschland hohe Reparationszahlungen auferlegten, gilt als die Grundlage für den Zweiten Weltkrieg (1939–1945).

Heute steht die Welt erneut vor einem europäischen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, einem Krieg, der mit etwas mehr gutem Willen, Führungsstärke und Weitsicht hätte vermieden werden können. Ein solcher Angriffskrieg verdeutlicht zudem sehr deutlich, wie sehr die Menschheit Gefahr läuft, in die geopolitische Lage vor dem Zweiten Weltkrieg zurückzufallen.

Es war eine Zeit, in der der Völkerbund gelähmt war – ähnlich wie heute die Vereinten Nationen. Es war auch eine Zeit, in der die großen Nationen nach dem Ersten Weltkrieg gedemütigt worden waren. Sie hegten Groll gegen die Siegermächte, die in ihren Augen nur ihre eigenen Interessen verfolgten.

Wir sollten nicht vergessen, dass die Vereinten Nationen 1945 gegründet wurden, um Kriege zu verhindern. Doch auch im 21. Jahrhundert gibt es noch immer Angriffskriege. Allein in den letzten zwanzig Jahren hat die Welt zwei große Angriffskriege erlebt, die beide nach der UN-Charta illegal waren: die Invasion des Irak durch die USA am 20. März 2003 und die Invasion Russlands in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres.

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das 1945 zur Kriegsverhütung geschaffene politisch-rechtliche System nicht funktioniert, und das zu einem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, an dem ein Krieg mit Atomwaffen mehr als nur katastrophale Folgen haben könnte.

Die gefährliche Mentalität, die heute im Außen- und Verteidigungsministerium der USA vorherrscht

Analysten und Entscheidungsträger im US-Außenministerium und im Pentagon setzen auf Kriegsspiele mit Simulationen militärischer Aktions- und Reaktionsstrategien am Computer, als wäre Außenpolitik eine Art Videospiel. Das lässt wenig Raum für rationales Denken, menschliche Gefühle und Vorstellungskraft.

Sich auf solche „Spielchen“ zu verlassen, ist sehr gefährlich, weil der Einsatz programmierter Computer im wirklichen Leben zu großen Fehlern führen kann und weil sie zerstörerische militärische Feindseligkeiten trivial und belanglos erscheinen lassen können.

Die NATO als Ersatz für die Vereinten Nationen

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 sahen einige sogenannte „Planer“ in der amerikanischen Regierung eine Chance, die US-Regierung zum alleinigen Schiedsrichter der internationalen Außenbeziehungen in der Nachkriegswelt zu machen. Sie betrachteten die Vereinten Nationen als ein schwerfälliges Gremium, in dem fünf Länder (USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich) mit ihrem Veto Einfluss auf den UN-Sicherheitsrat hatten.

Die Idee bestand darin, sich auf die „defensive“ NATO zu stützen , die 1949 gegründet worden war, um den Frieden in Europa zu sichern und der damaligen Bedrohung durch die Sowjetunion entgegenzuwirken. Man glaubte – zweifellos zu Recht –, dass die NATO US-Interventionen in der Welt gegenüber aufgeschlossener wäre als die UNO. Im Gegensatz zur UNO ist die NATO jedoch eine Kriegsmaschinerie, die über keine legitimen Mechanismen zur Friedensstiftung verfügt.

Obwohl die US-Regierung in der Vergangenheit bei ihren humanitären wie militärischen Auslandseinsätzen oft die Unterstützung der Vereinten Nationen hatte – der Koreakrieg ( 1950-1953) war ein gutes Beispiel für Letzteres –, änderte sich die Lage 1999. Damals, unter Präsident Bill Clinton, begannen die US-Streitkräfte unter der Flagge der NATO , jedoch ohne die Genehmigung des UN-Sicherheitsrates, einen Bombenangriff auf Jugoslawien. Dies war ein Präzedenzfall.

Seit dieser fragwürdigen Entscheidung wurden alle US-Militärinterventionen im Ausland unter dem Deckmantel der NATO und nicht der UN-Charta durchgeführt . Und so steht die Welt heute da.

Warum sich das bedrängte Russland in einer ähnlichen Lage befindet wie das besiegte Deutschland in den 1930er Jahren

Der Schock des Zusammenbruchs der Sowjetunion war für Russland dasselbe wie der Schock nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg für Deutschland. In beiden Fällen waren große Bevölkerungsgruppen jahrelang ausländischer Einflussnahme ausgesetzt. Die Interessen dieser beiden Länder wurden in der neuen internationalen Ordnung ignoriert.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion warf zwei grundlegende Fragen auf. Die erste: Was sollte aus den beiden militärischen Verteidigungsbündnissen, dem Warschauer Pakt von 1955 und der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) von 1949, werden? Beide waren Organisationen, die sich während des Kalten Krieges (1945–1989) gegenseitig, vor allem militärisch, unterstützten . Die zweite: Wie konnte die Wiedervereinigung Westdeutschlands und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) erreicht werden?

Aus geopolitischer Sicht waren diese beiden Fragen miteinander verknüpft, insbesondere aus russischer Sicht. Russland bewahrt die historische Erinnerung an die Invasion zweier großer Armeen: Frankreich unter Napoleon im Jahr 1812 und Deutschland unter Hitler im Jahr 1941.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutete die automatische Auflösung des Warschauer Pakts. Gilt das Gleiche auch für die NATO? Nicht unbedingt.

Tatsächlich war die NATO für die US-Regierung die wichtigste Einflussquelle in Westeuropa. Die Eindämmung der Sowjetunion war nicht das einzige Ziel der NATO-Gründung. Daher hatten die Regierung von George H. W. Bush und ihr Außenminister James Baker nicht die Absicht, die NATO aufzulösen.

Auf russischer Seite wurde der Standpunkt vertreten, dass es für den Fortbestand der NATO – sei es als defensives oder offensives Militärbündnis – unabdingbar sei, dass sich die NATO dazu verpflichtet, nicht nach Osteuropa auszudehnen und Russland nicht zu bedrohen.

Freigegebene Dokumente belegen, dass die Regierung von George H. W. Bush, vertreten durch Außenminister James Baker, und die Regierungen der wichtigsten Mitgliedsstaaten der Allianz der russischen Regierung zusicherten, die NATO werde sich nicht nach Osteuropa ausdehnen, sofern diese die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten (1990-1991) akzeptierte. Die Geschichte kennt die anschauliche Aussage von James Baker vom 9. Februar 1990, wonach die NATO keinen Zentimeter nach Osten expandieren werde.

Der wachsende Einfluss der Neokonservativen (Neocons) in der US-Außenpolitik

Die amerikanische Außenpolitik hat sich in den 1990er Jahren dramatisch verändert, insbesondere unter der demokratischen Regierung von Bill Clinton (1993–2001) und noch stärker unter der republikanischen Regierung von George W. Bush (2001–2009).

Obwohl Präsident George H. W. Bush die Neokonservativen, zumindest diejenigen in der US-Regierung, als „die Verrückten im Keller“ abtat , gelang es einer kleinen Gruppe von ihnen später, die amerikanische Außenpolitik zu dominieren. Ihre Ideen bildeten die Grundlage des „Neuen Amerikanischen Imperiums“ (so auch der Titel eines Buches, das ich 2004 schrieb).

Das Mantra der Neokonservativen als Hegemonialmacht war ganz einfach: Die Vereinigten Staaten sollten den Untergang der Sowjetunion und ihre beispiellose Militärmacht ausnutzen, um eine „Pax Americana“ nach dem Vorbild der Pax Romana während des Römischen Reiches durchzusetzen.

Kurz gesagt: Die USA müssen ihren Status als unbestrittene militärische Supermacht in einer unipolaren Welt nutzen und eine stark interventionistische Außenpolitik verfolgen, wobei sie gleichzeitig die „nationale Größe“ betonen. Und vor allem lehnen sie jede Politik der Annäherung oder Entspannung gegenüber Russland ab, genau wie sie es gegenüber der UdSSR getan hatten.

Ausgestattet mit dieser Doktrin sind die nachfolgenden US-Regierungen, angefangen mit Bill Clinton, mehr oder weniger ihrem Diktat gefolgt. Insbesondere haben sie die UNO als Schiedsrichter des Weltfriedens de facto aufgegeben und sich stattdessen zunehmend auf die NATO verlassen, um eine Pax Americana durchzusetzen.

Der Putsch, der 2014 die ukrainische Regierung stürzte

Es gibt ein wichtiges Ereignis, das man nicht vergessen sollte: Im Jahr 2014 kam es in der Ukraine zu einem Putsch , der die prorussische Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch stürzte, der vier Jahre zuvor mit starker Unterstützung der russischsprachigen Bevölkerung im Osten des Landes gewählt worden war.

Das obige Zitat der amerikanischen Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, Victoria Nuland, würde darauf hinweisen, dass die US-Regierung Milliarden von Dollar ausgegeben hat, um verschiedene Organisationen in der Ukraine zu unterstützen.

Im Herbst 2013 begann in der Hauptstadt Kiew eine friedliche Protestbewegung namens „ Maidan-Revolution“ . Die Proteste richteten sich gegen die ukrainische Regierung und ihre Weigerung, ein bilaterales Handelsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Die Situation eskalierte jedoch, als zunächst friedliche Proteste im Februar 2014 in Gewalt umschlugen. Trotz für Mai desselben Jahres angesetzter Wahlen entließ das ukrainische Parlament den amtierenden Präsidenten kurzerhand und bildete eine neue Regierung.

Diese Episode könnte dazu beitragen, die zukünftige Entwicklung der Ereignisse in der Ukraine zu verstehen.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist in hohem Maße eine Reaktion auf die fortschreitende militärische Einkreisung Russlands durch die NATO

Seit 1991 widersetzt sich Russland der Osterweiterung der NATO und hat mehrfach Sicherheitsgarantien gefordert, dass es nicht dazu kommen würde.

Dennoch haben einige nachfolgende US-Regierungen trotz der Versprechen der Regierung von George H. W. Bush und anderer Regierungen die NATO tatsächlich nach Osten erweitert.

So akzeptierte die Clinton-Regierung 1999 den NATO-Beitritt Polens, Ungarns und der Tschechischen Republik. 2002 nahm George W. Bush sieben weitere östliche Länder (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien) in die NATO auf. 2009 traten Albanien und Kroatien der NATO bei. Die jüngsten NATO-Beitritte sind Montenegro (2017) und Nordmazedonien (2020).

Die Lage ging sogar noch weiter, als das ukrainische Parlament im Dezember 2014 für die Aufgabe des blockfreien Status stimmte – ein Schritt, der vom Nachbarn Russland scharf verurteilt wurde. Die Ukraine – eine ehemalige Sowjetrepublik, die 1991 unabhängig wurde – hat ihren Wunsch nach einem NATO-Beitritt deutlich gemacht. Und erst kürzlich, im Jahr 2021, wurde die Ukraine offizieller NATO-Beitrittskandidat. Der Rest ist Geschichte.

Abschluss

In diesen schwierigen Zeiten sollte eine externe und unabhängige moralische Instanz eingreifen, um zu verhindern, dass die Welt in militärische Konflikte versinkt. Möglich wäre eine Einladung an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, oder an Papst Franziskus, als Vermittler zu fungieren und den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, bevor das ukrainische Volk irreparable Verluste erleidet und bevor andere Länder eingreifen und den Konflikt zu einem Weltkrieg ausweiten.

Und danach wäre es besser, wenn die Welt den Geist von 1945 wieder aufleben ließe und sich an die Reform ihrer internationalen Institutionen machte, damit diese tatsächlich in der Lage wären, zerstörerische Kriege zu verhindern – nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Blog-Site des Autors Dr. Rodrigue Tremblay veröffentlicht .

Der internationale Ökonom Dr. Rodrigue Tremblay ist Autor des Moralbuchs „ Der Kodex für Globale Ethik, Zehn Humanistische Prinzipien ", des Buches über Geopolitik „ Das Neue Amerikanische Imperium " und des kürzlich erschienenen französischen Buches „ Der ruhige Rückgang Québecs, 1980–2018 ". Er hat einen Doktortitel in Internationaler Finanzwissenschaft von der Stanford University.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Prof. Rodrigue Tremblay , Global Research, 2025

