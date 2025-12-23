<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Russland wird den Stellvertreterkrieg der US-NATO in der Ukraine definitiv nicht verlieren. Verlierer werden die Kriegshetzer in Berlin, Brüssel, London, Paris usw. sein. Äußerst spannend wird es sein, wie sich die westlichen Medien-Huren nach dem Kriegsende verhalten werden. Werden sie ihre Lügenpropaganda zugeben? Kaum vorstellbar, denn dann müssten etliche Lügenbarone ihren Platz räumen.

