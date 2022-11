Der Krieg in der Ukraine könnte Russland und China in ein Militärbündnis zwingen, um der Bedrohung durch die USA und die NATO entgegenzuwirken

Von Chaitanya Dave (globalresearch)

Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie die Schaltfläche „ Website übersetzen “ unter dem Namen des Autors aktivieren.

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

***

Die Vereinigten Staaten und europäische Länder haben seit 1949 ein antirussisches Militärbündnis – die NATO – gegründet. Jetzt haben sie sich alle gegen Russland verbündet. In naher Zukunft werden sie sich alle gegen China verbünden, wenn China endlich versucht, Taiwan zu übernehmen. Grundsätzlich war die NATO bei den meisten amerikanischen Aggressionen gegen andere Länder – Vietnam, Afghanistan, Irak, Libyen und die Ukraine, um nur einige zu nennen – immer ein bereitwilliger Partner Amerikas. Die NATO will der Welt diktieren, dass sie der große Boss und Tyrann auf der Straße ist. Jetzt, mit dem unmoralischen Krieg in der Ukraine, der von den Vereinigten Staaten und ihren Vasallenstaaten in Europa leicht hätte vermieden werden können, kennt die ganze Welt das kriminelle Verhalten der von den Vereinigten Staaten geführten NATO-Staaten.

Die Vereinigten Staaten und andere NATO-Staaten behaupten, die NATO sei ein „Verteidigungsbündnis“. Das ist eine Lüge. Die NATO war 1999 vollständig in den illegalen Krieg gegen Jugoslawien verwickelt, und die SAS-Soldaten ermordeten Berichten zufolge kaltblütig Menschen in Afghanistan. Während des unmoralischen und illegalen Irakkriegs, der von Präsident George Bush und seinen neokonservativen Beratern begonnen wurde, waren fünf weitere NATO-Staaten, nämlich Großbritannien, Italien, Australien, Spanien und Polen, an der Durchführung und Abwicklung der Militäroperationen beteiligt. Der Krieg gegen Libyen im Jahr 2011, der zur Tötung seines Führers Muammar Gaddafi und zur Zerstörung Libyens führte, was zu der Leidens- und Flüchtlingskrise führte, die wir heute sehen, fand unter der Schirmherrschaft der NATO statt. Der aktuelle unglückliche Ukraine-Krieg ist das Ergebnis der ungerechten Expansionspolitik der NATO, die von den Vereinigten Staaten angeführt wird, weil die Litanei russischer Beschwerden, Die Angst vor der NATO-Erweiterung war nicht irrational. Aufzeichnungen zeigen, dass Versprechen, die der Sowjetregierung am Ende des Kalten Krieges gegeben wurden, schamlos gebrochen wurden, als die NATO seitdem weiter nach Russland expandierte.

Auch ist es ein Mythos, dass die NATO ein Bündnis von Demokratien war und ist. Die Salzar-Diktatur in Portugal war Gründungsmitglied. Noch heute werden NATO-Mitglieder wie die autoritären polnischen und ungarischen Regierungen sowie Erdogans Türkei kaum als „Demokratie“ bezeichnet.

Angesichts ihrer Rolle im Afghanistankrieg in Zentralasien und der Ausweitung der US-amerikanischen, französischen und britischen Militärpräsenz in den chinesischen Meeren erscheint ihr Status als „nordatlantische“ Organisation zweifelhaft. Letztendlich ist die NATO eine Erweiterung der US-Macht. Es soll diese Macht weltweit zu einer Zeit projizieren, in der Amerika durch viele andere Maßnahmen sowohl diplomatisch als auch wirtschaftlich an Boden verliert. Die von den USA geführte NATO hat Konflikte geschaffen … sie hat willkürlich Kriege begonnen und Zivilisten getötet, während sie über die „regelbasierte internationale Ordnung“ gesprochen haben, und das bedeutet, ihr eigenes Recht, anderen zu diktieren, während sie das Völkerrecht selbst ignorieren, wann immer es angebracht ist.

Zu Beginn des Ukraine-Krieges im Februar widersprach China dem Narrativ der USA und stellte sich auf die Seite Russlands, das die NATO-Erweiterung verurteilte, während Indien, eine andere Großmacht, neutral blieb und dem Narrativ der USA und der NATO nicht zustimmte. Und die meisten Länder der Welt in Afrika, Asien und Lateinamerika blieben neutral. Sogar mehrere Länder wie Argentinien, Iran und andere wollen jetzt den BRICS-Staaten beitreten, um sich von der globalen Dominanz der US-NATO und des Dollars zu lösen. Die BRICS könnten die G7 bis zum Ende des Jahrzehnts an wirtschaftlicher Schlagkraft in den Schatten stellen. Die Handschrift ist an der Wand. Der von den USA geführte, von der NATO geschaffene Stellvertreterkrieg in der Ukraine soll den Status der Vereinigten Staaten als einzige Supermacht Nummer eins wiederherstellen und aufrechterhalten.

Was hindert also Russland und China daran, ein eigenes Militärbündnis zu gründen? Nach der Gründung dieses Bündnisses könnten sie all jene Länder einladen, die Opfer der amerikanischen und NATO-Aggressionen der Vergangenheit waren. Viele Nationen, die unter Amerikas krimineller Aggression gelitten haben, werden sehr glücklich und begierig darauf sein, diesem Bündnis beizutreten.

Einige oder die meisten dieser Länder – Vietnam, Nordkorea, Kasachstan, Afghanistan, Irak, Granada, Kuba, Venezuela, Haiti, Iran, Weißrussland, Libyen, Laos, Kambodscha, Libanon, Nicaragua, Bolivien, Panama, Somalia, Jemen, Angola, Bosnien, Sudan, Kongo, Jugoslawien-Serbien, Albanien, Argentinien, Chile, Guatemala, El Salvador, Algerien, Honduras, Palästina usw. usw. werden dieser Allianz wahrscheinlich beitreten, wenn sie eingeladen werden. Alle diese Länder haben schrecklich unter den Händen der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Nationen wie Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden gelitten.

Dieses Militärbündnis könnte folgende Klauseln haben:

Der einzige Zweck dieses Bündnisses wäre das friedliche Zusammenleben der Bürger dieser Welt.

Der Zweck dieses Bündnisses ist die Wahrung des Weltfriedens und es keiner Nation, einschließlich NATO-Mitgliedern, zu erlauben, Mitglieder dieses Bündnisses zu schikanieren und Kriege gegen sie zu führen.

Ein Angriff auf ein Mitgliedsland wird als Angriff auf alle Mitglieder des Bündnisses gewertet.

Angriffe auf irgendein Mitglied des Bündnisses durch irgendein NATO-Mitglied werden von allen Mitgliedern des Bündnisses mit allen Mitteln verteidigt.

Um zu zeigen, dass ihr einziger Zweck darin besteht, von der NATO geschaffene Kriege und Aggressionen gegen andere schwache Nationen zu vereiteln, wird dieses neue Bündnis in Kürze aufgelöst, sobald die NATO aufgelöst ist. Dann wird die Welt ein friedlicher Ort zum Leben sein.

Um Nicht-NATO-Nationen wie Indien, Brasilien oder Südafrika nicht zu verärgern, wird sich dieses Bündnis nicht in Konflikte einmischen, bei denen ein Konfliktmitglied ein Nicht-NATO-Mitglied ist. Mit anderen Worten, dieses Bündnis ist nur gegen jede Aggression oder jeden Konflikt, bei dem ein NATO-Mitglied mit einem Mitglied dieses Bündnisses verwickelt ist. Wenn es zum Beispiel einen Krieg zwischen Indien und China gibt, wird sich dieses Bündnis mit keiner Seite in diesen Krieg einmischen, weil Indien kein Mitglied der NATO ist.

Dieses Bündnis wird – ohne direkt militärisch in den Konflikt verwickelt zu werden – jeder Nation helfen, die Opfer eines Staatsstreichs, Regimewechsels, einer militärischen Aggression durch Invasion oder Bombardierung, illegaler Sanktionen oder auf andere Weise oder durch irgendeine andere Art von Einmischung von außen wird ihre inneren Angelegenheiten durch jedes NATO-Mitgliedsland.

Es gibt einige Hindernisse für die Bildung dieser Allianz. Einer davon ist, dass China ein riesiges Geschäft mit dem Export in die Vereinigten Staaten sowie in einige europäische Länder hat. Aber auch diese Länder profitieren stark von Billigware aus China. Es ist also ein Verlust für beide Seiten, wenn dieses Geschäft beeinträchtigt wird. Daher würde jede Nation es sich zweimal überlegen, bevor sie diese Geschäftsbeziehungen mit China abbricht. Für die Zukunft wird China im Falle eines Krieges mit den Vereinigten Staaten einen mächtigen Verbündeten in Russland haben, wenn es sich entscheidet, Taiwan zu übernehmen. Dieser Krieg steht in den nächsten Jahren unmittelbar bevor.

Russland hat durch dieses Bündnis nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.

Wenn Russland und China sich entscheiden, sich an diesem Bündnis zu beteiligen, werden die meisten Nationen der Welt nichts dagegen haben – wenn dieses Bündnis gebildet wird, um ein friedliches Zusammenleben in der Welt aufrechtzuerhalten – da dieses Bündnis hauptsächlich auf die illegale Vorherrschaft durch die USA abzielt Vereinigten Staaten und ihren NATO-Mitgliedern.

Durch ihre kriminelle Politik gegenüber Russland seit 1945 und insbesondere seit 1989-91 nach dem Zusammenbruch der UdSSR und durch die ständige Darstellung Chinas als Feind jetzt durch die Vereinigten Staaten, und durch ihre Provokation Russlands zu diesem Stellvertreterkrieg, wird es keine Überraschung sein ob das russisch-chinesische Militärbündnis in naher Zukunft zustande kommt.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Chaitanya Davé ist Chemikerin, Chemieingenieurin und Geschäftsmann. Er hat drei Bücher verfasst: CRIMES AGAINST HUMANITY: A Shocking Record of US Crimes since 1776-2007, COLLAPSE: Civilization of the Brink-2010, Capitalism’s March of Destruction. Autor zahlreicher Artikel über Politik, Geschichte und Umwelt. Gründer/Präsident einer gemeinnützigen Wohltätigkeitsstiftung, die den armen Dorfbewohnern in Indien, Nepal, Haiti, den Obdachlosen in den USA, Umwelt-NGOs und anderen armen Ländern hilft. Er kann unter cahumanity@gmail.com kontaktiert werden . Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Das ausgewählte Bild stammt von der Strategic Culture Foundation

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Urheberrecht © Chaitanya Davé , Global Research, 2022

(Visited 1 times, 1 visits today)