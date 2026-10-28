von Thierry Meyssan (voltairenet)

Der Moment rückt näher, in dem man die Niederlage des Westens in der Ukraine wird akzeptieren müssen. Präsident Trump ist entschlossen, Wolodymyr Selenskyj zu übergehen, der sich mit kriminellen Organisationen verbündet hat, die gegen die Vereinigten Staaten kämpfen. Die russische Armee rückt weiter vor. Musk, der die Nutzung des Starlink-Netzwerks zum Angreifen und Töten von Menschen verbietet, hat gerade die Übertragungsgeschwindigkeit in der Ukraine gedrosselt. Russland steht kurz davor, sein militärisches Ziel zu erreichen. Bleibt abzuwarten, was die Europäer tun werden, um ihr Scheitern zu vertuschen.

Russland hat lange gebraucht, um die Rolle zu übernehmen, die ihm die Resolution 2202 des Sicherheitsrats [1] zugewiesen hatte, und seine militärische Sonderoperation in der Ukraine einzuleiten.

Es entspricht der Wahrheit, dass seine deutschen und französischen Partner, die ebenfalls als Garantiemächte der Minsker Vereinbarungen benannt wurden, überhaupt nichts unternommen haben.

Präsident Wladimir Putin hatte sogar den Oligarchen Konstantin Malofejew gerügt, der im Namen des Heiligen Russlands Kosaken rekrutiert hatte, um den Bewohnern des Donbass zu Hilfe zu kommen, die von den „integralen Nationalisten“ mit Zustimmung von Präsident Petro Poroschenko massakriert wurden. Zwar ist Malofejew, Eigentümer des Medienkonzerns Tsargrad und eines Teils des Telekommunikationskonzerns Rostelecom, ein Monarchist und handelte im Auftrag eines Großfürsten. Der Präsident erinnerte ihn jedoch daran, dass man sich heutzutage nicht einfach an die Stelle des Staates setzen kann, nur weil man über große finanzielle Mittel verfügt.

Wladimir Putin schritt erst ein, als die radikalen Nationalisten eine groß angelegte Militäroperation planten, nicht nur im Donbass, sondern auch gegen die Krim, die der Russischen Föderation beigetreten war [2]. Er handelte überstürzt und erkannte die Republiken des Donbass am 21. Februar 2022 als souveräne Staaten an, noch bevor der Kreml überhaupt die Flaggen der Volksrepubliken Donezk und Luhansk beschaffen konnte.

Das militärische Ziel, das er damals festgelegt hatte, war die vollständige Befreiung dieser Regionen; ein Ziel, das in den allernächsten Wochen erreicht werden soll. Erst weil der Westen die Ukrainer mit Waffen versorgt hat und der Krieg so lange andauerte, hat Wladimir Putin ins Auge gefasst, auch Noworossija zu befreien; ein neues Ziel, das ebenfalls in den kommenden Monaten erreicht werden soll.

Wie dem auch sei, Donald Trump trat die Nachfolge von Joe Biden an. Im Gegensatz zu diesem hatte er keinerlei private Interessen an diesem Konflikt. Er versuchte daher, ihn zu beenden, und ermahnte Wolodymyr Selenskyj am 28. Februar 2025 öffentlich im Weißen Haus. Da dieser jedoch von der internationalen Presse in besonderem Maße unterstützt wurde, gelang es ihm, die westliche Öffentlichkeit wieder auf seine Seite zu bringen und die Tatsache vergessen zu machen, dass er seit neun Monaten – also seit dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2024 – nichts weiter als ein Hochstapler war.

Donald Trump hat mehrere Verhandlungsrunden vorgeschlagen, von denen jedoch keine zu einem Ergebnis geführt hat. Zelensky wurde auf frischer Tat ertappt, schob die Verantwortung jedoch nacheinander auf den Leiter seiner Verwaltung, Andriy Yermak, und anschließend auf dessen Nachfolgerin, Mariia Vitushok. Es gelang ihm, die Korruptionsaffären seines Teams, insbesondere die Midas-Affäre, und sogar die Rolle seines eigenen Geschäftspartners, Timour Minditch, im Jeffrey-Epstein-Skandal zu vertuschen.

Infolge der anhaltenden Straffreiheit ging Wolodymyr Selenskyj unterdessen ein Bündnis mit den mexikanischen Drogenkartellen ein, die Präsident Trump als „ausländische terroristische Organisationen“ bezeichnet hatte und gegen die er einen gnadenlosen Krieg führte [3]. Innerhalb weniger Wochen griffen die Drogenhändler in Lateinamerika Polizeikräfte und Mitarbeiter der Drug Enforcement Agency (DEA) an. Es gelang ihnen, den Drogentransport über die mexikanisch-amerikanische Grenze zu überwachen, und sie ermordeten US-Beamte. Unterdessen sind ihre Drogen in der EU frei erhältlich, wo sie ungehindert über die ukrainische Grenze gelangen.

Deshalb hat Präsident Trump das Ende der Schonfrist eingeläutet. Er entsandte seinen Sonderbeauftragten Steve Witkoff in die Ukraine, anschließend nach Norwegen zu den Europäern und schließlich nach Russland. Sein Vertrauter Jared Kushner verfolgte die Kontakte per Telefonkonferenz. Der junge Mann war gerade irgendwo geschäftlich unterwegs und wurde von der Veröffentlichung eines Buches überrascht, das seine eigenen Machenschaften anprangerte [4].

Gleichzeitig stellte Elon Musk fest, dass die ukrainische Armee ihren Zugang zu Starlink unter Verstoß gegen den Vertrag für offensive Aktionen nutzte, und schränkte daraufhin die Übertragungsrate in der Ukraine ein. Da er für diese Entscheidung kritisiert wurde, teilte er einen Beitrag von Wolodymyr Selenskyj, in dem dieser damit prahlte, dieses Netzwerk für Angriffe auf Russland zu nutzen [5].

Dmitri Medwedew, der ehemalige russische Präsident und derzeitige Sekretär des Sicherheitsrates seines Landes, veröffentlichte eine Liste der Probleme, die der „Drogensüchtige aus Kiew“ Trump bereitet [6].

„1. Er hat den alten Biden stets und überall offen unterstützt.

2. Er weigerte sich, Trump bei den vergangenen Wahlen tatsächlich kompromittierende Informationen über dessen Rivalen zu übermitteln.

3. Mit aufdringlicher Hartnäckigkeit – wie eine große grüne Fliege, die in den Honig gefallen ist – und in unhöflichem Ton forderte er von Trump Geld und Waffen, um den Krieg gegen Russland zu führen.

4. Er hat die europäischen Staats- und Regierungschefs manipuliert und sie täglich gegen Trump und sein Team aufgehetzt. 5. Er hat Trump und seine Mitarbeiter, die ihm verschiedene Vorschläge für Verhandlungen über den Konflikt unterbreiteten, wiederholt abgewiesen.

6. Er hat sich über die USA hinweggesetzt, indem er sich weigerte, seine Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen, und Trumps Argumente hinsichtlich der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die weltweiten Ölpreise sowie auf die Lage in den USA im Vorfeld der Wahlen ignorierte.

7. Durch sein unüberlegtes Verhalten hat er die USA und die NATO an den Rand eines weltweiten Atomkonflikts mit Russland gebracht. 8. Er hat – zusammen mit seinen Komplizen wie dem flüchtigen Minditch oder (dem mittlerweile in Ungnade gefallenen) Yermak – schamlos die US-Gelder veruntreut, die der alte Biden ihm großzügig für den Krieg zur Verfügung stellte; selbst unter der Trump-Regierung hat er weiterhin auf die Restbeträge dieser Gelder zurückgegriffen.

9. Er knüpfte Verbindungen zu den mexikanischen Kartellen – die Trump verabscheut –; diese schickten ihre Handlanger in die Ukraine, um dort den Umgang mit Drohnen zu erlernen, und bezahlten den „Drogensüchtigen aus Kiew“ mit Geld aus dem Verkauf illegaler Substanzen in den Vereinigten Staaten.

10. Anstatt die Position Washingtons zu berücksichtigen, erpresste er die Vereinigten Staaten, indem er mit einer Niederlage in der Ukraine drohte und das Schreckgespenst verheerender Folgen für den gesamten Westen heraufbeschwor.

Es ist klar, dass es diesmal kein Entkommen mehr geben wird.“

Juri Uschakow, ehemaliger russischer Botschafter in Washington und derzeitiger Berater von Wladimir Putin, erklärte, dass nach dem 4. November in Abu Dhabi trilaterale Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA stattfinden könnten. Er erinnerte daran, dass das vorherige Angebot Moskaus vom 18. bis 20. September von der ukrainischen Seite abgelehnt worden war [7].

Dmitri Preskov, Sprecher des Kremls, äußerte sich zu den Bemühungen der EU, einen Verhandlungsführer zu finden, ohne jedoch etwas zu unternehmen. „Sie reden immer noch, und sie treffen keine Entscheidungen.“ Zu einer möglichen Ernennung des finnischen Präsidenten Alexander Stubb erklärte er: „Wenn es einen Verhandlungsführer gibt, ist das gut. Wenn es ein Verhandlungsführer ist, der sich aufrichtig um eine friedliche Lösung bemüht, ist das noch besser.“

Der Kreml macht keinen Hehl aus seiner Vorliebe für Gerhard Schröder, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler und derzeitigen Verwaltungsratsmitglied von Gazprom.

Der Abgeordnete Leonid Slutski, Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei (gegründet von Wladimir Schirinowski), erklärte: „Kiew strebt keine Friedensverhandlungen an. Selenskyj hat bereits eine wichtige trilaterale Runde zur ukrainischen Diaspora durch brutale Razzien in den Wahllokalen während der Wahlen zur Staatsduma vereitelt. Er hat beschlossen, diese Aktion vor der Vorbereitung des Treffens in Abu Dhabi zu wiederholen. Auch die US-Seite sollte ihre Schlussfolgerungen ziehen und die militärische Hilfe für die Ukraine nicht nur „einfrieren“, sondern vollständig einstellen. Das wäre ein echter Beitrag zum Friedensprozess.“

In der Regel wird diese Partei vom Kreml dazu genutzt, laut auszusprechen, was man aus Anstand eigentlich nicht sagen dürfte.

Der Kreml weist alle, die zaghaft einen einfachen Waffenstillstand vorschlagen, schonungslos zurück. Er spricht nun von einem echten Friedensvertrag im wahrsten Sinne des Wortes, verbunden mit einer Entnazifizierung des Landes.

Alle Mitgliedstaaten der „Koalition der Freiwilligen“ sind sich heute der Folgen all dessen bewusst.

• Wie soll man anerkennen, dass es in der ukrainischen Regierung tatsächlich „radikale Nationalisten“ und „Banderisten“ gab?

• Wie soll man anerkennen, dass sie sich selbst nicht als Slawen betrachteten, sondern alle Slawen – Ukrainer und Russen – bis auf das letzte Kind ausrotten wollten?

Wie wird man anerkennen, dass es genau diese Leute sind, die in der Europäischen Union und in Kanada mit großzügigen Steuergeldern unterstützt wurden?

Es ist wahrscheinlich, dass nach diesem Gemetzel, das mehr als einer Million Menschen das Leben gekostet hat, nicht nur Wolodymyr Selenskyj das Weite suchen wird, sondern auch politische Führungskräfte aus der Europäischen Union und aus Kanada.

„Dennoch haben Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich am 26. Oktober eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der sie ihr unerschütterliches Engagement an der Seite der Ukraine betonen und ankündigen, ihre Rolle innerhalb der NATO stärken zu wollen [8].“

Thierry Meyssan

Übersetzung

Werner Leuthäusser

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