Der Krebs, der Empires versenkt: Kredite

Reiche fallen selten, wenn sie auf dem Schlachtfeld besiegt werden; die meisten beginnen sich zu entwirren, wenn sie in Schulden ertrinken.

Von Ret Admiral Cem Gürdeniz (globalresearch)

Es gab nie ein Imperium in der Geschichte, das schließlich nicht zusammengebrochen ist. Die Hauptursache für diesen Zusammenbruch war immer das übermäßige Vertrauen, das aus Sieg und Wohlstand entstanden ist. Reiche fallen selten, wenn sie auf dem Schlachtfeld besiegt werden; die meisten beginnen sich zu entwirren, wenn sie in Schulden ertrinken. Siege schaffen die Illusion, dass „niemand uns jetzt aufhalten kann“, und diese Psychologie markiert den ersten Schritt in Richtung Niedergang. Wie der japanische Admiral Togo, der die Russen im westlichen Pazifik im frühen zwanzigsten Jahrhundert besiegte, bemerkte:

„Die Götter geben nicht die Krone des Sieges an diejenigen, die nach einem einzigen Triumph selbstgefällig werden. Die Siege werden denjenigen gewährt, die in Friedenszeiten intensiv trainieren, lange bevor der Krieg beginnt. Wie ein alter Weiser sagte, verschärfen Sie die Bindungen Ihrer Helme nach dem Sieg. “

Das Reich, das sich durch eine Reihe von frühen Siegen ausdehnt, erzeugt zunächst großen Wohlstand. Aber die Selbstzufriedenheit und der Rausch der Macht, die durch diesen Wohlstand hervorgerufen werden, treiben die Führer zu schwerwiegenden strategischen Fehlern. Kritisches Denken weicht Lob, Realismus dem verträumten Expansionismus. Wenn die imperiale Geographie über ihre Kapazität hinauswächst, entstehen riesige und unhaltbare Gebiete, steigende Kosten und interne Streitigkeiten. Verdienste erodieren, Disziplin lockert sich und Entscheidungsmechanismen werden blind. Wenn die Macht zunimmt, steigt auch die Bedrohung, und mit Expansion kommt die Bildung von Gegenkoalitionen. Freunde verringern, Interessengruppen lösen sich auf, aber Feinde vermehren sich. In der Endphase schwächen Missmanagement, rücksichtslose Risiken und vermeidbare Kriege das Imperium. Kriege verursachen enorme Kosten und der Staat wird zur Kreditaufnahme. Die Schulden-Zins-Inflations-Spirale entgeht bald der Kontrolle. Die Abwertung folgt; die Abwertung erzeugt mehr Schulden. Letztendlich zerfällt das Finanzsystem, die Währung bricht zusammen, und das Imperium wird nicht in der Lage, sich selbst zu erhalten. Ihr Untergang wird unvermeidlich. So kommt der Kollaps nicht von außen – er kommt vom angesammelten Gewicht der inneren Fehler.

Der Fall der Reiche und des Geldes

Wenn sich die Reiche ausdehnen, erzwingen sie ihre wirtschaftliche Ordnung. Waren und Dienstleistungen, die im imperialen Kern produziert werden, zirkulieren in Kolonien, Einflusssphären und abhängigen Regionen mit erheblichem Gewinn. Ihre Währung wird zur primären Reserveeinheit des kontinentalen – und oft globalen – Handels. Der Niedergang dieser Währung entspricht dem Fall des Reiches. Obwohl die monetäre Hegemonie niemals militärische, technologische, demografische oder institutionelle Macht ersetzen kann, kann sie den Zusammenbruch verzögern, der selten plötzlich auftritt, sich aber im Laufe der Zeit entfaltet. Der Prozess begann mit Rom und setzte sich in späteren Reichen fort, als ihre Währungen durch Kreditaufnahme, Entwertung oder übermäßige Ausgabe von Edelmetallen geschwächt wurden. Während die Abwertung der Reservewährungen den Zusammenbruch der Reichen aufwies, konnte sie Überexpansion, wirtschaftlichen Verfall und Schuldenkrisen nicht verhindern. Der römische Denarius, der spanische Real, das britische Pfund/Sterling und der US-Dollar waren jeweils globale Geldstandards ihrer Zeit. Doch diese Reiche erlagen einer Überdehnung, finanzieller Erschöpfung, der Erosion der Produktionskapazität und innerpolitischen und militärischen Krisen. Ihre Währungen brachen durch drei Hauptpfade zusammen: Reduzierung des Edelmetallgehalts (Rom), Selbstabschreibung durch Überangebot (Spanien) und Aufgabe des Goldstandards zugunsten von Fiat-Geld (Großbritannien und die Vereinigten Staaten). Das gemeinsame Ergebnis war das gleiche: Währungen verloren realen Wert, Inflation stieg, imperiale Kosten wurden unerschwinglich und die hegemoniale Ordnung zerfiel.

Schulden und der Fall von Rom

Als Rom seine Grenzen verlängerte, stiegen die Militärkosten. Die Produktion hing von der Sklavenarbeit ab, und als die Staatsausgaben nicht nachhaltig wurden, wurde der Silbergehalt des Denars systematisch reduziert, was den Zusammenbruch beschleunigte. Die Punischen Kriege (264–146 v. Chr.), obwohl sie siegreich, verursachten dauerhaften fiskalischen Schaden aufgrund der massiven Kreditaufnahme in Kriegszeiten. Der Aufstieg der Landearistokratie destabilisierte die inneren Gleichgewichte weiter. Die Gallischen Kriege (58-50 v. Chr.) erhöhten Julius Caesars persönliche Macht, lösten einen Bürgerkrieg und erhöhte die Kreditaufnahme aus; Caesar nahm sogar „foenus bellicum“ – Kriegskredite – von wohlhabenden Eliten. Doch während Caesars Herrschaft behielt der Denar immer noch 95% Silbergehalt. Der Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius schwächte die Republik, und es wurden Notabschöpfungen auferlegt, um Soldaten zu bezahlen. Während der Krise des Dritten Jahrhunderts (235–285 n. Chr.) zwangen gotische, persische, vandalische und germanische Übergriffe Rom zur ständigen Mobilisierung. Kaiser borgten sich zu exorbitanten Zinsen von Senatoren und Provinzeliten; unfähig, zurückzuzahlen, beglichen sie oft Sachschulden mit Waren oder Getreide. An drei gleichzeitigen Fronten kollabierte der Denar, die Inflation stieg und das Wirtschaftssystem löste sich auf. Durch die Reduzierung des Silbergehalts – in einigen Münzen unter 2% – kaufte Rom lediglich Zeit. Hyperinflation explodierte, Soldaten verlangten Zahlung in Land und Gütern, und Rom verlor seine wirtschaftliche Basis, teilte sich in 395 n. Chr. und brach schließlich im Jahr 476 zusammen.

Der Fall von Spanien und Schulden

Das Habsburg-Spanische Reich erlebte im XVI. Jahrhundert einen kurzen Wohlstandsschub durch massive Zuflüsse von Edelmetallen der Neuen Welt. Zwischen 1500 und 1650 kontrollierte Spanien etwa 80% des Silbers, das nach Europa kam. Mehr als 100 Tonnen Gold und 1.800 Tonnen Silber wurden aus Inka- und Aztekengebieten gewonnen. Der spanische Real wurde zur Reservewährung der Welt. Doch dieser Überfluss verursachte die europaweite Inflation – die „spanische Preisrevolution“ –, als sich Silber selbst abwertete. Der Reichtum floss nicht in produktive Sektoren; er finanzierte Palastluxus und ständige Kriegsführung. Spanien blieb von Importen abhängig und verwurzelt sich bei der Mietsuche. Das Überangebot an Silber zerstörte die Kaufkraft des Realen. Endlose Kriege – einschließlich der italienischen Kriege (1494–1559), Seekonflikte mit den Osmanen, Piraterie gegen die Briten, die protestantischen Aufstände in Deutschland und den Niederlanden und die kolonialen Ausgaben – erschöpften die Schatzkammer. Spanien finanzierte fast alle großen Kriege durch ausländische Kreditaufnahme, insbesondere „Asiento“-Kredite von genuesischen, deutschen und niederländischen Bankern. Die finanziellen Belastungen lösten die niederländische Revolte und den Achtzigjährigen Krieg (1568–1648) aus. Sogar der Bau der 1588 von England zerstörten „Invincible Armada“ stützte sich auf die Kreditaufnahme. Insolvenzen folgten 1596, 1607 und 1627. Der Verlust der Niederlande hat die Steuereinnahmen verwüstet. Die Teilnahme am Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) fügte weitere Schulden hinzu. Der portugiesische Unabhängigkeitskrieg zwang Spanien, an zwei Fronten zu kämpfen und das koloniale Einkommen zu entleeren. Durch den Vertrag von Utrecht (1713) hatten Spanien und die Habsburger den Großmachtstatus verloren.

Der Fall der Niederlande

Im siebzehnten Jahrhundert wurden die Niederlande zum Zentrum des Welthandels, der Versicherung und der Finanzen. Der Gulde war die globale Reservewährung, und Amsterdam war das Finanzzentrum der Welt. Aber die Anglo-Niederländer-Kriege zerstörten Handelsflotten, strichen die Frachteinnahmen und erhöhten die Militär- und Versicherungskosten. Um ihre Marine zu schützen, nahmen die Stadtstaaten eine groß angelegte Kreditaufnahme an. Steigende Zinsen belasteten das Finanzsystem. Die französische Invasion von 1672 („Das Jahr der Katastrophe“) zwang die Niederländer zu einer lähmenden Landkriegsführung. Aufeinanderfolgende Konflikte störten die Koordination zwischen den Stadtstaaten und machten die Schuldenlast untragbar. Obwohl der Guldenträger stark blieb, wurden die meisten Staatseinnahmen für Zinszahlungen ausgegeben. Die militärisch-strategischen Kapazitäten der Niederlande schrumpften, und Englands industrieller Aufstieg stellte die niederländische Macht in den Schatten. Das Finanzzentrum überlebte, aber die Schuldenzinsspirale beendete die niederländische Führung.

Der Fall von Frankreich

Frankreichs Zusammenbruch ist ein Beispiel für Überdehnung und unkontrollierte Kriegsfinanzierung. Die italienischen Kriege (1494–1559) und der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) verfestigten ein ständig wachsendes Kriegsbudget. Unter Ludwig XIV. (1643–1715) zerlegten unaufhörliche Kriege Colberts Steuersystem; die Schatzkammer überlebte nur durch Kreditaufnahme und Steuererhöhungen. Die Unterstützung für die amerikanische Revolution verschärfte die Haushaltskrise; in den 1780er Jahren ging die Hälfte der Staatseinnahmen an Zinszahlungen. Das Finanzsystem implodierte, und das Drucken von Papiergeld (Zuweisungen) löste eine Hyperinflation aus. Die Revolution von 1789 und die Napoleonischen Kriege erschöpften Manpower, Produktion und Kredit. Großbritannien, gestärkt durch die industrielle Revolution, konsolidierte die wirtschaftliche und finanzielle Vorherrschaft. Nach 1815 gewann Frankreich nie wieder die Führung in Europa zurück.

Das osmanische Beispiel

Das Osmanische Reich machte seine schwersten strategischen Fehler in Zeiten übermäßigen Vertrauens. Nach dem schnellen Sieg in Mohács im Jahr 1526 wurde das Reich über die natürlichen logistischen Grenzen des Balkans hinaus nach Mitteleuropa gezogen – eine äußerst kostspielige Region mit harten Wintern und entfernten Versorgungslinien. Die Aufrechterhaltung dieser Gebiete erforderte enorme jährliche Geld-, Arbeitskräfte- und Logistikströme. Dies führte zu einer osmanischen Version des Überstreckensyndroms von Mahan, das die steuerlichen und administrativen Kapazitäten des Staates stetig abnutzte. Ab dem XVI. Jahrhundert untergrub die durch die europäischen Silberzuflüsse verursachte Abwertung das osmanische Geldsystem. Die Dreifrontkriege gegen Österreich, den Iran und Venedig aus dem siebzehnten Jahrhundert erhöhten die finanzielle Belastung; das Zeitsystem brach zusammen und die Celali-Revolten erschütterten die Produktionsbasis. Nach der gescheiterten Zweiten Belagerung Wiens im Jahr 1683 erschöpften die anhaltenden Kriege der Heiligen Liga den Haushalt. Der Vertrag von Karlowitz (1699) reduzierte die Steuerbemessungsgrundlage. Kontinuierliche Niederlagen gegen Russland im achtzehnten Jahrhundert verwurzelten chronische Defizite. Im neunzehnten Jahrhundert konnte das Reich nicht mehr industriell konkurrieren; Kapitulationen zerstörten sein Zollregime. Der Krimkrieg (1854) leitete eine großflächige ausländische Kreditaufnahme ein. Zwischen 1854 und 1876 wurden mehr als 15 Hauptkredite vergeben. Der Bankrott kam 1876, und 1881 ergriff die osmanische öffentliche Schuldverwaltung (Düyun-u Umumiye) die Steuersouveränität.

Der Zusammenbruch von England und Schulden

Im 16. und 17. Jahrhundert beschlagnahmte England rund 400 Tonnen Silber aus spanischen Kolonien über Piraterie und bildete die Samenhauptstadt des frühen britischen Kapitalismus und des maritimen Imperiums. Doch im späten siebzehnten Jahrhundert benötigte London auch eine inländische Kreditaufnahme. Die Bank of England, die 1694 gegründet wurde – einschließlich der sephardischen jüdischen Banker – finanzierte den Neunjährigen Krieg gegen Frankreich. Die moderne britische Staatsverschuldung begann mit £ 1,2 Millionen in Kriegsanleihen. Der Siebenjährige Krieg (1756–1763), der oft als erster globaler Krieg bezeichnet wird, verdoppelte die britische Verschuldung und erhöhte den kolonialen Steuerdruck und löste 1773 die amerikanische Rebellion aus. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) verursachte große finanzielle Verluste. Im Gegensatz dazu generierte Indien – von 1757 kolonisiert – bis zum frühen 20. Jahrhundert etwa £ 10 Billionen an Wert (in heutigen Begriffen) und trieb die industrielle Revolution an. Die Napoleonischen Kriege erhöhten die Staatsverschuldung verachtfacht; Finanziers wie Rothschild und Baring-Banker spielten eine entscheidende Rolle. Nach dem Sieg von Waterloo 1815 dauerte es fast ein Jahrhundert, um Kriegsschulden zurückzuzahlen. Trotz dieser Belastung etablierte Großbritannien nach dem Sieg von 1805 Trafalgar „Pax Britannica“, der die globalen Seewege kontrollierte und den Freihandel diktierte. London verwandelte die industrielle Vorherrschaft in ein globales Handelsnetzwerk, und das Sterling – an Gold gebunden – wurde zum Anker der internationalen Finanzen. Dennoch wurden die globalen Grenzen Großbritanniens in den Burenkriegen (1899–1902) sichtbar. Der Aufstieg Deutschlands erzeugte existenziellen Druck, der in dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg gipfelte. Großbritannien borgte $ 4 Milliarden von amerikanischen Bankern, insbesondere JP Morgan, während des WWI und untergrub die Vorherrschaft des Sterling. Die Goldreserven wurden durch die Kosten zweier Weltkriege erschöpft; Großbritannien war nicht in der Lage, die Goldbindung aufrechtzuerhalten, und gab den Goldstandard 1931 auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlitt das Pfund seinen schwersten Zusammenbruch aufgrund von Schulden, schrumpfenden Exporten und verlorenen imperialen Einnahmen. Der Versuch von 1947, die Konvertibilität wiederherzustellen, scheiterte und verbrauchte $ 3 Milliarden Reserven in sechs Wochen. Im Jahr 1949 wurde das Pfund Sterling um 30% abgewertet. Dies kennzeichnete sowohl den geldpolitischen als auch den geopolitischen Niedergang. Großbritannien gab die finanzielle Führung an die Vereinigten Staaten ab; das Sterling-Gebiet verlor seine globale Reservewährungsrolle.

Der Aufstieg der USA Dollar

Bis 1890 übertrafen die Vereinigten Staaten Großbritannien in der Industrieproduktion, wurden zum weltweit größten Hersteller und legten den Grundstein für den globalen Aufstieg des Dollars. Stahl, Öl, Eisenbahnen und Massenproduktion verwandelten die USA in eine kapitalexportierende Macht. Während des Ersten Weltkriegs wurden die USA zum Gläubiger Europas und sammelten massive Goldreserven an. In den 1920er Jahren konkurrierte New York als Finanzzentrum mit London; In den 1940er Jahren hielten die USA zwei Drittel der globalen Goldaktien. Diese Dominanz wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs in Bretton Woods institutionalisiert, wo der Dollar zum Rückgrat des neuen internationalen Währungssystems wurde.

Das Bretton Woods System

Im Juli 1944 trafen sich Vertreter von 44 Ländern in Bretton Woods, New Hampshire, um die Nachkriegswirtschaftsordnung zu entwerfen. Mit überwältigender wirtschaftlicher Überlegenheit etablierten die USA ein auf Dollar zentriertes System, in dem der Dollar an Gold gebunden war und andere Währungen an den Dollar gebunden waren. Eine Unze Gold wurde auf $35 festgelegt. Die Konferenz schuf zwei Säulen der globalen Finanzierung: den IWF für kurzfristige Zahlungsbilanzunterstützung und die Weltbank für den langfristigen Wiederaufbau und die Entwicklung. Bretton Woods institutionalisierte sowohl das Dollar-zentrierte Geldsystem als auch die von den USA geführte liberale Wirtschaftsordnung.

Der Zusammenbruch von Bretton Woods

In den späten 1950er Jahren druckten die Vereinigten Staaten mehr Dollar, als ihre Goldreserven unterstützen konnten, um den Vietnamkrieg, die Verpflichtungen des Kalten Krieges, Marshall-Hilfe und die steigenden Sozialausgaben zu finanzieren. Überschüssige Dollar-Emission schwächte das Vertrauen in die US-Goldrücklage. Europa und Japan hatten sich in den 1960er Jahren erholt, die industrielle Dominanz der USA war erodiert und überschüssige Dollars im Ausland angesammelt. Die USA konnten nicht mehr gleichzeitig globale Liquidität liefern und das Vertrauen in ihre Goldparität aufrechterhalten. Als die Länder – angeführt von Frankreich – begannen, Gold im Austausch für Dollar zu verlangen, schwankte das System. Im Jahr 1971 schloss Präsident Nixon das Goldfenster, beendete die 35 $ / Unzen-Konvertibilität und beendete effektiv Bretton Woods. Der Dollar trat in die Ära der unbegrenzten Fiat-Expansion ein, die jetzt nicht durch Gold, sondern durch die Militärmacht und das aufstrebende Petrodollar-System unterstützt wird.

Das Petrodollar System

Nach 1971 erlangten die USA die Möglichkeit, unbegrenzt Geld ohne Goldreserven zu drucken. Das Petrodollar-System entstand nach der Ölkrise von 1973 durch ein strategisches Abkommen mit Saudi-Arabien: Ölexporte würden ausschließlich in Dollar bewertet, und Ölexporteure würden Überschüsse in die US-Finanzmärkte reinvestieren. Öl ersetzte Gold als Anker der globalen Dollar-Nachfrage. Diese Vereinbarung ermöglichte es den USA, unbegrenzte Außenfinanzierungen anzuziehen, massive Defizite zu betreiben und zu niedrigen Zinssätzen zu leihen. Im Gegenzug finanzierte es die globale Präsenz des Pentagons – Trägerangriffsgruppen, ein Netzwerk von über 800 Stützpunkten, nukleare Modernisierung und unipolare Dominanz nach dem Kalten Krieg. Die Carter-Doktrin (23. Januar 1980) erklärte jede Bedrohung der Ölrouten am Persischen Golf zu einer direkten Bedrohung für die lebenswichtigen Interessen der USA und forderte die militärische Reaktion. Unter Reagan entwickelte sich dies zu einem aggressiven Eindämmungs- und Energieroutenschutz. Interventionen im Tankerkrieg, Golfkonvois und regionale Allianzen verteidigten den Petrodollar. Die Bush-Doktrin startete den ersten groß angelegten Krieg (1991 Golfkrieg) zum Schutz der Erdölordnung. Die US-Unterstützung für Israel nach 1973 militarisierte die Region weiter. Nach 9/11 legitimierte die Präventivkriegsdoktrin den Regimewechsel gegen Staaten, die die israelische Geopolitik und die US-Energie- oder Währungsarchitektur bedrohten. Die Umstellung des Irak auf die Ölverkäufe auf Euro-Basis im Jahr 2000 wurde als rote Warnung behandelt. Der Irakkrieg 2003, die Libyen-Intervention 2011 und die Syrien-Politik nach 2013 waren alle mit der Aufrechterhaltung des Petrodollars und der Förderung der geopolitischen Ziele Israels verbunden. Die grundlegende Lektion: Der Petrodollar ist der Liquiditätsmotor, der die globale Militärmacht der USA finanziert. Solange Energie durch Dollarkanäle fließt, ist die amerikanische Hegemonie sicher; wenn die Entdollarisierung beginnt, knackt die Hegemonie.

Der Dollar beginnt, seinen Thron zu verlieren

In den letzten Jahren haben sich die globalen Bemühungen – insbesondere unter den BRICS und den Schwellenländern – für den Handel mit nationalen Währungen ausgeweitet. Der Intra-Trade von BRICS übersteigt jetzt 65% in lokalen Währungen und reduziert den Anteil des Dollars auf etwa ein Drittel. Analysten sagen voraus, dass die Dominanz des Dollars in Reserven und Rechnungen von etwa 90% auf 40-45% sinken könnte. Der Dollar, der seit 1971 von Gold getrennt wurde, steht nun in Konkurrenz zu steigenden Blöcken, neuen Zahlungssystemen und Energiegeschäften, die zunehmend außerhalb des Dollars durchgeführt werden. Sein Status als einzige globale Währung erodiert stetig.

Schlussfolgerung

Die Geschichte lehrt eine Lektion: Schulden sind für jedes Imperium unverzichtbar, aber sie verhalten sich wie Krebs. Rom begann an dem Tag, an dem es seinen Silberdenari verlor, zusammenzubrechen. Spaniens Niedergang begann, als die Silberfülle den wahren Wertlosigkeiten machte. Die Niederlande und Frankreich fielen, als sie in der Zinsspirale gefangen waren. Die Osmanen erstickten unter Entlassung und Auslandsschulden. Heute ist eine ähnliche wirtschaftliche Entropie im amerikanischen Reich sichtbar. Mit über $ 36 Billionen an Staatsverschuldung, fast $ 100 Billionen an Gesamtverschuldung und unbefristeten Billionen-Dollar-Defiziten hat Washington einen finanziellen Koloss geschaffen, der nicht in der Lage ist, sein eigenes Gewicht zu tragen. Schlimmer noch, die globale Zustimmung, die das historische Privileg des Dollars aufrechterhielt, löst sich auf. Der Aufstieg des nationalen Währungshandels innerhalb der BRICS, asiatischer Zahlungssysteme, entdollarisierte Energiemärkte, Verschiebungen der Reservezusammensetzung und die Suche des Globalen Südens nach finanzieller Autonomie haben die Grundlage der US-Hegemonie untergraben. Wie die Petrodollar-Ordnung zittert, so auch der unsichtbare Liquiditätsmotor, der die amerikanische militärische Dominanz antreibt. Washington erzeugt jetzt eher Schulden als Hegemonie. Das Vertrauen in den Dollar schwindet. Wie bei Rom, Spanien, den Niederlanden, Frankreich und dem Osmanischen Reich ist die größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten nicht externe Rivalen, sondern ihre eigenen Schulden-Zins-Inflations-Wracks. Die unausweichliche Wahrheit bleibt: Wenn Geld zusammenbricht, dann auch das Imperium. Während der Thron des Dollars heute erschüttert, hört die Welt zunehmend die Spuren einer asiatisch-zentrierten multipolaren Zukunft.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Mavi Vatan veröffentlicht.

Ret Admiral Cem Gürdeniz, Schriftsteller, Geopolitischer Experte, Theoretiker und Schöpfer der türkischen Bluehomeland (Mavi Vatan) Doktrin. Er war Chef der Strategieabteilung und dann Leiter der Abteilung für Pläne und Politik im Hauptquartier der türkischen Marinestreitkräfte. Als seine Kampfaufgaben war er zwischen 2007 und 2009 Kommandeur der Amphibious Ships Group und Mine Fleet. 2012 ging er in den Ruhestand. 2021 gründete er die Hamit Naci Blue Homeland Foundation. Er hat zahlreiche Bücher über Geopolitik, maritime Strategie, maritime Geschichte und maritime Kultur veröffentlicht. Er ist auch Ehrenmitglied von ATASAM.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

