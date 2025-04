Der kontraproduktive Handelskrieg gegen China 

von Christian Hamann (frieden-freiheit-fairness)

Immer mehr Bürger – mit (frieden-freiheit-fairness)auch Politiker – haben begriffen, dass unser westliches System einer gründlichen Reform bedarf. Das betrifft u. a. eine überfällige Weiterentwicklung der demokratischen Mechanismen und eine zukünftig größere Ausgewogenheit der medialen Berichterstattung – und damit endlich die Voraussetzung für eine Umsetzung der UNO-Proklamation von 1945, Kriege durch friedliche Formen der Konfliktlösung zu ersetzen.

Eine wirtschaftspolitische Reform muss nach Jahrzehnten ausufernder Oligopolherrschaft die faire Marktwirtschaft (duch Steuergerechtigkeit und Abbau bürokratischer Hürden) wiederbeleben, das Recht zur Geldschöpfung von privaten Banken an die Nation zurückholen und die Spekulations- und Casinowirtschaft mit ihren Derivaten und dem Cum-Ex-Trading eng begrenzen.

Als der Hoffnungsträger Trump seine Wirtschaftsreformen stattdessen mit einem Handelskrieg gegen China begann, hat er seinen erklärten Gegnern unbeabsichtigt in die Hände gespielt. Denn die Eigentümer und Mehrheitsaktionäre der großen Banken und anderen Konzerne verstehen es schon seit Jahrhunderten, von staatlichen Regelungen zu profitieren. Diese bringen nämlich ‚traditionell‘ bürokratische Einschränkungen für die Bürger und Privilegien für eine bevorzugte Geldaristokratie.Import- und Exportkontrollen, Zölle, Lizenzen, Genehmigungen und Privilegien des Staates bilden das korruptionsanfällige, oft vom großen Geld beherrschte Umfeld, in dem sich Oligopole etablieren und ihre unfairen Extraprofite erzielen – gegen die Regeln eines fairen, freien Marktes.

Mit seinem Fehlgriff hat Trump denjenigen, die den Welthandel u. a. mit ihren Großreedereien, Im- und Exportkonzernen kontrollieren, einen großen Gefallen getan.Zudem hat er ihnen einen Vorwand geliefert, in den USA eine potenziell riesige Inflation in Gang zu bringen. (Das können sie jederzeit leicht tun, indem sie aufgrund ihrer Oligopolstellung die Großhandelspreise willkürlich erhöhen. Ein Beispiel liefert die alljährlich im Januar stattfindende Preiserhöhung der Pharmaindustrie in den USA; inzwischen sind dort die Preise für Insulin 10- bis 20mal so hoch wie in anderen, u. a. einigen islamischen Ländern.)

Der bittere Witz ist: Das Finanzestablishment wird über seinen Einfluss auf Medien Donald Trump für die steigenden Preise und alle weiteren wirtschaftlichen Probleme die Schuld zuschieben. Das aber wird äußerst gefährlich, denn durch die Untergrabung seiner Autorität werden seine friedensstiftenden Initiatven torpediert.

Bei Fortdauer der Polarisierung ist das Aufkommen innerer Unruhen absehbar, eine Steiegrung kann bis in einen amerikanischen Bürgerkrieg führen, der den Fortbestand der demokratischen und freiheitlichen Republik USA gefährdet. Ganz anders als für die große Mehrheit der Bürger hätte eine solche Perspektive für einige Personen ihre Vorteile, namentlich solche mit autokratischen Ambitionen.

Der mit gutem Vorsatz gestartete, aber verfehlte Ansatz Trumps, Amerikas Wirtschaftsprobleme mit einem Zollkrieg lösen zu wollen, sollte Politiker dazu veranlassen, einem ehernen Naturgesetz mehr Beachtung zu schenken: Es ist nicht möglich, dauerhaft gegen die ewigen Regeln des freien Marktes zu verstoßen. Denn wie die vielen ölogischen ‚Geschäftsbeziehungen‘ zwischen Lebewesen zeigen (Beispiele Beerensträucher und Vögel oder Blumen und bestäubende Insekten) hat die Natur bereits seit Hunderten von Millionen Jahren mit den Mechanismen der Evolution – Mutation und Selektion – Arten entwickelt, die in Harmonie mit diesen Gesetzen leben. Menschen haben den Verstand, innerhalb wesentlich kürzerer Zeit solche harmonischen Lösungen zu finden – solange sie frei sind. Unter autokratischen Einflüssen ‚hilft‘ ihnen der Militarismus mit seiner brutalen Selektion gegen naives, unkritisches Mitläufertum jedoch, einen anderen Weg zu finden – den auf den Friedhof der Geschichte.

(Visited 14 times, 9 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …