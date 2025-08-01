Der Kanzler schon am Ende +++ Brisantes Dokument: So wurde der AfD-Kandidat ausgeschlossen

Nach 100 Tagen ist Friedrich Merz bereits am Boden. Seine politische Schwäche und die Unterwerfung vor der SPD haben zu einem historischen Absturz geführt. Im Apollo News-Update analysiert Max Mannhart die drastischen Fehlentscheidungen. Außerdem geht es um den Wahlausschluss des AfD-Kandidaten in Ludwigshafen und ein brisantes Dokument.

Wird Merz im März noch Kanzler sein?

