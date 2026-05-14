Business Shanghai ist nicht gerade beeindruckt von der Ankunft des Kaisers von Barbaria.

Pepe Escobar (strategic culture)

SHANGHAI – Chinas Kraftpaket geht weiter wie ein geschwindigkeitsbrechender EV. Die Atmosphäre ist elektrisch. Bei einem Geschäftsessen in einem bahnbrechenden kantonesischen Restaurant treibt Trumps Besuch in China zumindest das Gespräch zu etwas Greifbarerem: den widersprüchlichen Wegen für zukünftige Generationen vom Westen bis in den Osten.

Business Shanghai ist nicht gerade beeindruckt von der Ankunft des Kaisers von Barbaria. Selbst wenn jede mögliche geopolitische Variable auf dem Spiel stehen könnte, die wohl wichtigste diplomatische Sitzung des Jahres des Krieges 2026 ist, mit möglichen Handels- und Sicherheitsentscheidungen, die den gesamten globalen Süden betreffen müssen.

Beginnen wir mit den Sorgen der Fußgänger in Amerika. Als Meister in der Kunst der No Empathy könnte Trump zumindest das ganze Spiel weggesport haben: „Ich denke nicht an die finanzielle Situation der Amerikaner. Ich denke an niemanden.“

Und doch tut er das. Er hat Angst, nach den Midterms eine fette lahme Ente zu werden. So wird er Peking unter Druck setzen, mehr Sojabohnen zu kaufen – um seine Basis im Mittleren Westen zu besänftigen – und mehr Boeings. Er wird Peking unter Druck setzen, Seltene Erden zu exportieren – um den industriell-militärischen Komplex zu besänftigen.

Und natürlich wird er den maximalen Druck auf Xi ausüben, Teheran zu drängen, die Straße von Hormus zu öffnen, so dass die Ölpreise sinken, die Inflation gesenkt wird und die Fed die Zinsen senken wird.

Er hält null Karten, um diese Agenda zu erreichen. Im Tech-Krieg führte sein maximaler Druck nur dazu, dass China die US-Lieferanten immer und immer wieder umging. Im Handelskrieg diversifizierte China reichlich die Exporte und bekam sogar einen Rekord-Handelsüberschuss.

Der Iran ist natürlich der Schlüssel – nicht zuletzt, indem er für den ganzen Planeten zeigt, um die eklatanten strukturellen Megalöcher der „unverzichtbaren Nation“ zu sehen. Was wird Trump tun? Bedrohen Sie Xi, weil der Iran das chinesische BeiDou-Satellitensystem verwendet, das de facto ganz Westasien zu einem Glashaus für iranische ballistische Raketen reduziert hat?

Der Iran verlor nie seinen Öl-Konnektivitätskorridor nach China, als der Kaiser von Barbaria die „Blockade“ aufstellte. Der Strom ist auf, über das Schattentanker-Netzwerk in der Nähe von iranischen und pakistanischen Hoheitsgewässern, Schiff-zu-Schiff-Transfers, verkleideten Ladungen und jetzt chinesischen Raffinerien, die von Peking aufgefordert werden, das Sanktionsrisiko zu absorbieren.

Das ist kein Kampf, der nur in talossakratischer Hinsicht in Kraft ist, sondern auch in Eurasien über Land – über den eurasischen Eisenbahnkorridor, die Züge, die von Xian nach Teheran fahren und umgekehrt. Die Eisenbahnen mögen immer noch nicht mit dem Volumen der Seeexporte mithalten, aber strategisch ist das absolut entscheidend und treibt den Punkt an, an dem sich der maritime Druck völlig von der wirtschaftlichen Strangulation über Land unterscheidet.

Die „brillante“ amerikanische Idee, Chinas Öllieferkette zu ersticken – von Venezuela bis Hormus – und die Sanktionierung chinesischer Teekannenraffinerien führte nur dazu, dass China während des (nicht stoppenbruchs) Waffenstillstands neben Russland zu einem der wichtigsten realen Vermittler wurde.

Das gesamte Hormus-Spiel, das vom Iran perfekt gespielt wurde, hatte nur sehr geringe Auswirkungen auf die chinesischen Importe, da die Beschränkung der Exporte von Nvidia H100 und H200 zur „Kontrolle“ der chinesischen KI nahezu keine Auswirkungen hatte. Schließlich ignoriert China de facto Nvidia. Das DeepSeek V4-Modell verwendet lokale Chips. Und die H200 wird in China nicht verkauft.

Xi wird Trump nicht einmal von Angesicht zu Angesicht sagen müssen, dass Peking, wenn er darauf besteht, einen Finanzkrieg zu führen, indem er die Finanzinstitute hinter den Teehafenraffinerien schließt, keine Probleme haben wird, einen umfassenden Wirtschaftskrieg zu führen.

Taiwan ist nicht die einzige verbleibende Karte. Taiwan ist nicht einmal eine Karte. Taiwan ist für Peking eine Angelegenheit der inneren Sicherheit. Alles andere ist nur Spin. Peking könnte in die Überzeugung von Trump investieren, um den Waffenverkauf von $ 11 Milliarden an Taiwan zu annullieren, einschließlich von Aegis ausgerüstete Zerstörer, F-35s, (ineffiziente) Patriot-Raketen und E-2D-Hawkeye-Flugzeuge für Frühwarnzeichen. Aber auch das ist peripher.

Was bleibt also nach all dem (reduzierten) Pomp und den Umständen? Im besten Fall der aktuelle, ziemlich prekäre Status quo.

Der chinesische Tech-Kriegsplan

Kurz gesagt, Trumps Spiel besteht darin, Xi zu zwingen, diplomatischen Druck auf den Iran auszuüben, um Barbarias Bedingungen zur Beendigung des Krieges zu akzeptieren. Das ist ein wichtiger Nicht-Starter in jedem Aspekt.

Selbst wenn das passiert wäre, könnte Trump im Gegenzug „stabile“ Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, Erweiterungen der Handelsgüter und Zugeständnisse bei der technischen Kontrolle bieten. Xi ist von nichts davon beeindruckt – so sehr er weiß, nach Lawrows Maxime, dass die USA „nicht übereinstimmenfähig“ sind.

Die stark verbrannte BRICS-Marke wird möglicherweise nicht einmal in den Diskussionen enthalten sein. China wird seine ernsthaften internen Herausforderungen getrennt angehen, bei dem Treffen der Außenminister in Indien fast gleichzeitig mit Trump-Xi in Peking.

Xi könnte auch vermuten, dass Trumps echte Handler – Tech Feudalism, Big Banking und verschiedene Sprosse von Zionism Inc. – einen sequenzierten, systemischen Weltkrieg ausgeheckt haben, der bereits geführt wird, von jetzt bis etwa 2040, der auf wesentliche globale Infrastruktur, Handel und Energie abzielt, um die alte Ordnung zusammenzubrechen und einen echten Great Reset zu installieren, in viel profitableren Bedingungen.

Das ist genau das stumpfe, brutale Gegenteil der offiziellen chinesischen Politik, die versucht, eine Gemeinschaft für eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu bilden. Xi wird nicht einen Millimeter von dieser Politik abweichen, eigentlich von seiner Politik, um das übergroße Ego eines pathologischen, psychopathischen Narzissten zu besänftigen.

Xi konzentriert sich bereits auf den 141-seitigen Fünfjahresplan, der sich im März auf KI bezieht, die sich auf KI über 50-mal bezieht; zielt auf 70% KI-Durchdringung in der chinesischen Wirtschaft bis 2027 ab; und verpflichtet sich zu Weltraum-Erd-Quantenkommunikationsnetzwerken, nuklearen Fusionszeitplänen und Gehirn-Computer-Schnittstellen.

Der Fünfjahresplan erklärt auch „außergewöhnliche Maßnahmen“ für Seltene Erden und Halbleiter-Selbstvertrauen – eine Verschärfung einer Lieferkette, ohne die das US-Militär einfach untergeht.

Der chinesische Plan sieht vor, dass KI in der gesamten Wirtschaft implementiert wird; Robotik als industrielles Rückgrat; Weltrauminfrastruktur; Quantencomputer; und totale Stärkung der Dominanz der Seltenen Erde.

Nennen Sie es einen de facto chinesischen Kriegsplan – auf dem Niveau der Priorität der nationalen Sicherheit – in einer direkten Konfrontation mit den USA. Zu glauben, dass Trump in der Lage wäre, jeden davon mit einem Stapel leerer Versprechungen zu ändern, ist mehr als naiv.

Die historische Aufzeichnung ist zu schreiben. Was bereits sicher ist, ist, dass die Idiotie, zu versuchen, die globale Dominanz zu behalten, indem die aufstrebende Supermacht China über eine „Blockade“ der iranischen Häfen und der Straße von Hormus stranguliert und ganz Westasien in Flammen aufgeht, während sie dabei ihre eigene Wirtschaft in den Bankrott treibt, in den Top Drei der langen Reihe von Idiotien der tief getäuschten USA enthalten sein muss. Tiefer Staat.

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