Zeit für die tödliche Anziehungskraft der Golfstaaten auf die USA, um sich einem Umdenken zu stellen? Der Iran hat die Augen, Amerika endgültig aus der Region zu werfen.

Martin Jay (strategic culture)

Nach nur einer Woche nach Donald Trumps Krieg gibt es sehr wenig zu berichten, was dem US-Präsidenten gefallen sollte oder könnte. Ein Großteil der amerikanischen Infrastruktur im Nahen Osten wurde mit US-Soldaten zerstört, die jetzt von Hotels in GCC-Ländern untergebracht sind, da von ihren Stützpunkten nichts mehr übrig ist. Die Bestände, die diese Länder als Teil ihrer Luftverteidigungssysteme haben, sind fast erschöpft, da Militärchefs darüber streiten, wie schnell sie ersetzt werden können (einige THAAD- und Patriot-Systeme werden aus Japan und Südkorea verschifft) und der Iran jeden Tag härter und härter Israel trifft.

Natürlich können aufgrund der neuen drakonischen Regeln, die Israel verhängt hat – dass keine Militärschläge, die der Iran erfolgreich durchführt, von Journalisten oder sogar Bürgern, die es in den sozialen Medien veröffentlichen möchten, „berichtet“ werden kann – sowie die komisch korrupte, parteiische Art und Weise, wie US-Nachrichtenagenturen über den Krieg berichten, sehr wenig schlechte Nachrichten, wenn überhaupt.

Unter dieser Einrichtung ist es kaum verwunderlich, dass Trump in den Krieg gezogen ist, da er viel Unterstützung von US-Medien berücksichtigt haben muss, die er zu verachten behauptet. In dieser Hinsicht können wir zu dem Schluss kommen, dass die Medien selbst an Kriegsverbrechen beteiligt sind, da sie eine große Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, in den Krieg zu ziehen und auch die tägliche Berichterstattung über Ereignisse vor Ort.

Ein gutes Beispiel für die wenigen Punkte des Krieges, die berichtet werden, aber auf so verzerrte Weise gemacht werden, ist die Nachricht, dass der Iran seine Bombardierung der GCC-Golfstaaten gestoppt hat. Dies wurde von den USA als Sieg und als Aufstieg des Irans dargestellt. Die Wahrheit ist jedoch, dass es ein beträchtlicher Sieg für Teheran ist, da das, was nicht gemeldet oder sogar untersucht wird, das Abkommen ist, das der Iran mit diesen Ländern getroffen hat. Keines dieser Länder wird jede Art von militärischer Aktivität zulassen, die jetzt von den US-Streitkräften dort durchgeführt wird, was bedeutet, dass die Tausenden von US-Soldaten in Hotels in diesen GCC-Ländern so gut nach Hause zurückkehren könnten, da ihre Rolle dort überflüssig ist. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass Trump sie ausziehen wird, da ein solches Ereignis von vielen in den sozialen Medien festgehalten wird und wie eine große Niederlage aussehen wird. Aber einige Analysten gehen weiter und spekulieren, dass es mit diesem jüngsten Schritt mehr schlechte Nachrichten für Israel und die USA gibt. Der Iran hat nicht nur auf keiner Aktivität durch die US-Streitkräfte in diesen Ländern bestanden, sondern sie haben auch gesagt, dass, wenn der Krieg vorbei ist, alle Stützpunkte vollständig geschlossen werden müssen.

Leider hielt die Geste nicht lange, da Gerüchten zufolge die iranische Elitewache über Trumps Reaktion verärgert war und so der Raketenangriff auf die GCC-Länder weiterging.

Vor dem Hintergrund von Gerüchten, die sich im gesamten Nahen Osten ausbreiteten, die Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar gemeinsam in Betracht zogen, um ihre Investitionen in den USA vollständig herauszuziehen, hätte dieser Schritt, selbst als Geste, für Trump nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können.

Seine Medienmaschine arbeitet im Laufe der Zeit daran, so viele gefälschte Nachrichtenberichte auszuspucken, wie die jüngste, dass die USA die völlige Luftüberlegenheit gegenüber dem Iran haben, dass es interessant sein wird zu sehen, wie dies in den kommenden Tagen gedreht wird. Aber es gibt nichts als Lügen aus dem Trump-Lager und als mitschuldiger westlicher Medien-Scrum ist er glücklich, diese Lügen zu verbreiten, wenden sich die Menschen offensichtlich an soziale Medien oder internationale Nachrichtenkanäle im globalen Süden, wie CGTN und Russia Today. Für viele Amerikaner sind sie einfach zu dumm, um zu wissen, wie sie das Narrativ überhaupt in Frage stellen können. Wo ist das Videomaterial, um diese absurden Behauptungen zu unterstützen, dass Amerikaner Luftüberlegenheit über den Iran haben? Innerhalb von 24 Stunden, nachdem Trumps B2-Bomber im vergangenen Jahr im Juni Atomanlagen im Iran getroffen hatten, erhielten die Medien Videoclips der Satellitenbilder. Bisher wurden die Behauptungen von Trumps Leuten über Luftüberlegenheit nicht mit irgendwelchen Beweisen übereinstimmen. Nichtsdestoto weniger US-Medien berichten, dass es mehr oder weniger so ist, wie es Tatsache ist.

Es ist eine ähnliche Geschichte mit den Behauptungen über die US-Marine, die 20 iranische Schiffe versenkt. Wo sind die Beweise? Wenn wir völlig wehrlose Schiffe wie die unbewaffnete Fregatte berücksichtigen wollen, die in internationalen Gewässern versenkt wurde, nachdem sie von einer gemeinsamen Übung mit Indien zurückgekehrt war, scheint es, dass Amerika auf der Verliererseite ist. Nicht einmal japanische Seeangriffe im Zweiten Weltkrieg würden die Schiffe der Feinde in die Luft sprengen und nicht dann Überlebende aufnehmen. Die Amerikaner ließen 80 Matrosen ertrinken, derselbe Seemann, der Tage zuvor mit Premierminister Modi mit Fotos posierte, der, wie man darauf hinweisen sollte, oft behauptet, dass Indien der „Wächter des indischen Ozeans“ ist, eine offensichtlich absurde Behauptung. Viele glauben, dass Modi die Iraner verkauft und ihre Position den Amerikanern offengelegt hat, so dass viele sich fragen, wie sehr er seinen derzeitigen Verbündeten vertrauen kann. Wird Russland sein Öl nach einem solchen Verrat immer noch an Indien verkaufen?

Es ist klar, dass der Iran-Krieg bereits im Dritten Weltkrieg in vielerlei Hinsicht ist. Sicherlich hat jede Seite ihre Partner und die Medien haben einen Großteil von Russlands nachrichtendienstlicher Unterstützung für den Iran gemacht, der auf amerikanische Positionen hinweist, während China dem Iran sowohl in hochmodernen Radarsystemen als auch bei Flugzeugsystemen von Boden bis Luft Raketen beträchtliche militärische Unterstützung gewährt hat. Der Untergang des iranischen Schiffes zeigt uns alle durch die Tiefe der Verzweiflung Amerikas, dass es so weit gehen muss, dass es Tausende von Meilen entfernt nach iranischen Schiffen jagt und sie versenkt, auch wenn sie unbewaffnet sind, wie dieses Schiff war. Sieht das aus wie der Akt eines selbstbewussten Aggressors in einer Siegesrolle? Kaum.

Es ist nicht nur so, dass Amerika den hohen moralischen Boden für einen kurzen, vergänglichen Medienmoment kaum einhalten kann, sondern mehr, dass sich die Zahl der schockierenden taktischen Fehler von Trump häuft und Auswirkungen hat. Das Versäumnis zu sehen, dass das Töten des obersten Führers, der durch seinen Sohn ersetzt wurde, ein harter Liner, der immer wollte, dass der Iran eine nukleare Abschreckung hat, war ein großer Akt der Dummheit. Fast alle US-Kriege folgen dem gleichen Muster Amerikas, das unter Schätzung seines Feindes und unter Schätzung seiner eigenen Fähigkeiten steht, und dieser ist keine Ausnahme. Der Schritt, die GCC-Staaten dem Iran näher zu bringen und sie gegen die USA zu wenden, ist klug und was wir vom Iran erwarten können, der Jahre hatte, um sich auf diesen Angriff vorzubereiten, und der von Amerikas Fehlern so viele freie Lehren erhalten hat – der beste ist der Angriff vom Juni, der dazu führte, dass der Iran sein Spiel erhöhte und alle Schwachstellen identifizierte, die Arbeit brauchten. Die größte Fehleinschätzung, die wahrscheinlich von allen ist, wird in den Krieg getrieben, in der Überzeugung, dass ein Regimewechsel in Tagen unvermeidlich wäre und daher keine längerfristigen Pläne in Bezug auf militärische Bestände angegangen werden müssen. American ist dabei, die Munition zu verlieren. Für die GCC-Länder ist es durchaus möglich, dass das Abkommen in den kommenden Tagen wieder aufgenommen wird, da eine neue Wahrheit aus dem Krieg hervorgeht, die bis heute mit den absurdesten Lügen beladen ist, die jemals in die Medien ausgepumpt wurden. Während Donald Trump Reportern auf der Air Force eins erzählt, dass der Iran für die Bombardierung seiner eigenen Schule verantwortlich war, müssen die GCC-Führer zu einer neuen Realität aufwachen, die von Henry Kissinger zusammengefasst wird. „Es mag gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein, aber Amerikas Freund zu sein, ist tödlich.“

(Visited 12 times, 4 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …