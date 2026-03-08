Der Iran zerstörte innerhalb von nur 5 Tagen die Hälfte der amerikanischen Patriot-Abwehrsysteme

Der Iran hat in nur 5 Tagen die Hälfte der amerikanischen Patriot-Raketenabwehrsysteme im Nahen Osten zerstört. In diesem Video analysieren wir die Schockzahlen: Hunderte Raketen, zerstörte THAAD-Systeme, und die dramatischen Folgen für die USA und die globale Sicherheit.

🔹 Wie konnte der Iran so schnell so viel zerstören?

🔹 Welche Auswirkungen hat dies auf Ölpreise und Energiekrisen weltweit?

🔹 Wie reagiert die US-Regierung auf diese strategische Katastrophe?

Die Iraner sind eben etwas cleverer als die fanatischen USrael-Führer. Was wird wohl passieren, wenn der Iran seine Asse ausspielt? Eine weitere Frage, die sich dabei stellt, ist: Wer will diese US-Kriegsspiele noch länger mit grünem Klopapier finanzieren? China hat bereits die Hälfte seiner US-Staatsanleihen verkauft und wird sich von weiteren trennen. Japan, der größte Gläubiger, hat auch diesen Schritt gewählt, um damit z.B. seine Staatsverschuldung zu mindern. Dieser Prozess wird den Dollar nicht stabilisieren, wie in den letzten Wochen zu beobachten war. Es scheint, dass das Spiel der westlichen Arroganz langsam sein Ende findet.

