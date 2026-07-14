Der Guardian und die Fackel: Ein menschliches und politisches Porträt von Ali Khamenei

von Lorenzo Maria Pacini (strategic culture)

Der Mann, der sich 36 Jahre lang den Reichen widersetzte, ist weg – aber die Fackel von 1979 brennt weiter

Ode an die Helden

Am Morgen des 28. Februar 2026, kurz nach 8:00 Uhr, trifft ein gemeinsamer US-israelischer Luftangriff das Büro des Obersten Führers in Teheran. Vierundzwanzig Stunden lang bestätigt Teheran nichts: Die Nachrichtenagenturen Tasnim und Mehr bestehen darauf, dass der Oberste Führer „fest und standhaft am Ruder“ bleibt. Dann, im Morgengrauen des 1. März, brechen staatliches Radio und Fernsehen die Nachricht, dass ein Teil der Welt gespannt gewartet hatte und ein anderer, viel größerer und stillerer Teil, Angst hatte. Ali Khamenei, sechsundachtzig Jahre alt, der zweite Oberste Führer der Islamischen Republik, war gestorben. Zusammen mit ihm, unter den gleichen Trümmern begraben, befanden sich mehrere Familienmitglieder: eine Tochter, ein Schwiegersohn, eine Schwiegertochter und ein Enkel. Unter den Toten waren auch die Frau von Mojtaba – der Sohn, der ihm ein paar Tage später folgen würde – und eine seiner Schwestern.

Die Regierung hat vierzig Tage Trauer und eine Woche Nationalfeiertag erklärt, die von Trauer geprägt ist. Die Beerdigung, die aufgrund des Krieges verschoben wurde, wird erst im Juli stattfinden, vom vierten bis zum neunten, in einer Prozession durch Teheran, Qom und die heiligen irakischen Städte Najaf und Karbala, vor der Beerdigung in Mashhad, der Stadt, in der er sechsundachtzig Jahre zuvor geboren wurde. Millionen von Menschen gingen auf die Straße und markierten die am häufigsten besuchte Beerdigung in der Geschichte (der vorherige Rekord wurde durch die Beerdigung von Khomeini, seinem Vorgänger, gehalten). Es war der letzte Akt einer Lebensgeschichte, die fast ausschließlich mit der Geschichte des revolutionären Iran zusammenfiel.

Der Autor erhebt keinen Anspruch auf Neutralität, und es wäre unehrlich, sie vorzutäuschen. Dies ist ein Porträt eines Mannes, über den ich gelesen, studiert und – durch seine Schriften und öffentlichen Reden – lange Zeit als „Sohn“ einer Revolution angesehen wurde. Es ist das Porträt, das einem Band seiner Schriften vorausgeht. Sein Zweck ist es zu erklären, warum diese Schriften gelesen werden sollten und warum die Figur, die sie produzierte, zur langen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und dieses letzten Abschnitts des Jahrhunderts gehört, nicht zum Nachrichtenbericht eines Bombenanschlags.

Ali Khamenei wurde 1939 in Mashhad als sechstes von acht Kindern geboren. Sein Vater, Javad, war ein Gelehrter der Religionswissenschaft von bescheidenen Mitteln; ihre Heimat war bescheiden und doch würdevoll. Dies waren Jahre, in denen der Iran ein Jagdgebiet für Reiche war: Die Qajar-Dynastie hatte bereits jede effektive Kontrolle verloren, während die Russen und Briten um den Öl- und strategischen geografischen Vorteil wetteiferten. Reza Shah Pahlavi setzte den letzten Qajar-Herrscher ab und träumte von der Modernisierung im türkischen Stil; dann benannte er 1935 Persien in „Iran“ um und richtete sich schließlich zu eng an Hitlers Deutschland aus, bis zu dem Punkt, dass Moskau und London ihn 1941 zwangen, zugunsten seines Sohnes Mohammad Reza abzudanken.

In diesem Iran – von außen gedemütigt und von innen mit zunehmender Wildheit regiert – entschied sich der junge Khamenei für Religionsstudien. 1963, im Alter von vierundzwanzig Jahren, wurde er zusammen mit Ayatollah Ruhollah Khomeini verhaftet. Es war der Beginn einer politischen und spirituellen Partnerschaft, die bis zum Tod seines Mentors im Jahr 1989 dauern würde. Khomeini machte sich auf den Weg eines langen Exils, fast ausschließlich in Najaf, im Schatten des Schreins von Ali. Khamenei blieb im Land und pendelte zwischen Gefängnis, Überwachung und Leben im Versteck.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, gegen welche Art von Regime sie gekämpft haben. Mohammad Reza Pahlavi, 1953 durch einen anglo-amerikanischen Putsch wieder an die Macht, nachdem Mohammad Mossadeq es gewagt hatte, die Ölindustrie zu verstaatlichen, die über ein Vierteljahrhundert eine Diktatur errichtete, deren politische Polizei, die SAVAK, in Bezug auf die Zahl der Todesfälle, die sie verursachte, und der systematischen Natur ihrer Folter nur wenige gleichberechtigt hatte. Die gefälschte Modernisierung, die Miniröcke im Norden Teherans verhängte, koexistierte mit Massenanalphabetismus und dem Ausschluss von Frauen von der Bildung. Die Revolution hat sich gegen all das erhoben.

Die unerwartete Schönheit der Revolution

Die iranische Revolution von 1978-1979 sollte in ihrer Gesamtheit, in all ihrer überfüllten Menschheit – stärker als die Waffen des Schahs erzählt werden. Audiokassetten, die Khomeinis Reden enthielten, die in Najaf aufgezeichnet und von Tausenden dupliziert wurden, zirkulierten von Moschee zu Moschee. Es war ein Erwachen des Gewissens, ein Aufruf, gegen die Brutalität des Regimes zu mobilisieren, und die Ausbrechung des Geistigen ins Politische. Ein Volk mit bloßen Händen ging auf die Straße und demonstrierte, dass kollektiver Wille die Barbarei besiegen kann.

Ich bin mir bewusst, wie abstrus diese Konzepte für ein westliches Publikum klingen mögen, dem oft die Werkzeuge fehlen, um die politischen Handlungen eines Volkes zu verstehen, das durch eine Dimension, die gleichzeitig religiös, philosophisch und bürgerlich ist, zu den Architekten ihrer eigenen Zukunft werden. Die Revolution von 1979 brachte schiitische theologische Reflexion mit sich: den Sinn für die Gegenwart des Göttlichen in der Welt, jene illumentative Gnosis, die der französische Philosoph Henry Corbin besser als jeder andere beschrieb, die seit der Zeit des Zoroastrianismus in der persischen Tradition verwurzelt ist. Keine Theokratie, sondern Macht, die als die Reise eines gläubigen Volkes verstanden wird.

Der vierzigjährige Khamenei stürzte sich begeistert in dieses Gären. Er diente zwischen 1979 und 1981 als Berater von Khomeini, war Mitglied des Revolutionsrates, gehörte zu den Gründern der Partei der Islamischen Republik und leitete seit Herbst 1979 das Freitagsgebet in Teheran. Er überlebte einen Mordversuch, bei dem sein rechter Arm für den Rest seines Lebens teilweise gelähmt war. 1981 wurde er zum Präsidenten der Republik gewählt und 1985 wiedergewählt. Nach dem Tod von Khomeini am 3. Juni 1989 nahm er sein Vermächtnis als Oberster Führer an. Er würde diese Position für sechsunddreißig Jahre innehaben.

Die Republik wurde jedoch unter Belagerung geboren. Im Juli 1979 übernahm Saddam Hussein die Macht im Irak; einige Monate später, von Washington angezettelt und mit den modernsten Waffen bewaffnet, entfesselte er einen schrecklichen Krieg gegen den revolutionären Iran. Teheran konnte nur mit den Überresten des Arsenals der Monarchie reagieren. Der Iran stand allein auf: von einem Block des Kalten Krieges angegriffen, von dem anderen mit Argwohn betrachtet, während der späte Breschnewismus gegen Ende rutschte.

Der Krieg würde acht Jahre dauern und enden, ohne dass ein einziger Zentimeter iranisches Territorium in die Hände des Aggressors fällt. Hunderttausende junge Männer nahmen teil – viele wenig mehr als Teenager –, die in Dreiergruppen und mit einem Messer bewaffnet irakische gepanzerte Fahrzeuge angriffen, während sie zum Lob der Revolution sangen. Sie waren die Pasdaran, Männer, die jetzt in ihren Fünfzigern und Sechzigern sind und das Rückgrat des Staates bilden. Unter ihnen war auch Mojtaba, Khameneis Sohn, der sich in das Habib-Bataillon einschrieb.

Der Krieg wischte das Lächeln der frühen Tage weg, löschte aber die sozialen Gewinne nicht aus: Verstaatlichungen, öffentliche Cafeterias und das Recht auf Wohnen, Arbeit und Bildung. Millionen von jungen Menschen – Mädchen und Jungen – füllten Klassenzimmer, die einst den Kindern der Reichen vorbehalten waren. Auch heute noch im Iran ist das Niveau der Emanzipation der Frauen bemerkenswert: Die Mehrheit der Universitätsstudenten sind Frauen, ebenso wie die Hälfte aller Ärzte. Die Modernisierung der Infrastruktur hat nie aufgehört. Präsident Mohammad Khatami würde in ständiger Harmonie mit Khamenei der Bildung und jener außergewöhnlichen Blüte des iranischen Kinos, die der Welt poetische Meisterwerke wie Where Is My Friend’s House gab, Impulse geben? von Abbas Kiarostami.

Freundschaft unter den Völkern: Iran und die antiimperialistische Front

Die Eigenschaft, die Khamenei auf der internationalen Bühne am meisten auszeichnet, ist die Übereinstimmung, mit der er den Iran innerhalb der globalen Front positioniert hat, die die westliche Hegemonie ablehnt. Im September 1986 wurde er auf dem Gipfel der Blockfreien Bewegung in Harare mit Ovationen empfangen; Fidel Castro und Robert Mugabe umarmten ihn, und zusammen riefen sie zur Freilassung von Nelson Mandela und zum Ende der Apartheid auf. Weniger bekannt, aber nicht weniger tiefgründig, war seine Freundschaft mit Thomas Sankara, dem Vater des Revolutionärs Burkina Faso, der im Geiste eines gemeinsamen Kampfes gegen die Plünderung von Rohstoffen geschmiedet wurde.

Seine Reisen nach Korea und in die Volksrepublik China im Mai 1989 sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Mit Kim Il Sung erkannte Khamenei eine Konvergenz zwischen dem iranischen Schiismus und der koreanischen Juche-Theorie an, die beide auf die nationale Unabhängigkeit ausgerichtet waren. Aber es war das Treffen mit Deng Xiaoping, das einen Wendepunkt markierte: Khamenei spürte die rein taktische Natur der chinesisch-amerikanischen Allianz und unterstützte – während sie noch in den Kinderschuhen steckte – die chinesische Vision einer gerechteren Weltordnung. Diese Reise diente als Katalysator für die feste Platzierung des Iran innerhalb der antiimperialistischen Front.

Von dort aus entsprangen dauerhafte Verbindungen zu Yasser Arafat und der palästinensischen Sache, mit dem Kuba der Castro-Brüder und mit dem Bolivarischen Venezuela von Hugo Chávez und später Nicolás Maduro. Chávez selbst, bewegt von der Macht der Worte des Führers, antwortete ihm einmal: „Ich würde mein Herz für dich geben!“ Heute klingt dieser Satz wie ein Epitaph, und sein Echo erklingt stark in der ganzen Welt.

Wenn der Iran der westlichen Feindseligkeit standgehalten hat – zumindest während dieses ersten Vierteljahrhunderts –, ist dies weitgehend auf sein Engagement für eine multipolare Welt zurückzuführen. Die Weltordnung, die sich auf China und Russland konzentriert, hat Teheran ein Tauschsystem angeboten, das die Auswirkungen von Sanktionen abfedern kann. Die aufrichtige Freundschaft, die Khamenei an Wladimir Putin und Xi Jinping gebunden hat, ist keine bloße diplomatische Zeremonie: Es ist die Übersetzung einer theoretischen Überzeugung über das Ende der Unipolarität auf staatlicher Ebene. Öl, Handelswege, Finanzen – alles hängt von dieser Wahl der Ausrichtung ab.

An der inländischen Front war die Doktrin der „Wirtschaft des Widerstands“ – produktive Selbstversorgung als Antwort auf das Embargo – das häusliche Gesicht derselben Strategie. Sanktionen, psychologische Kriegsführung, politischer Druck und Destabilisierungsversuche wurden von Khamenei als ergänzende Werkzeuge eines einzigen Plans angesehen. Er hatte vor seiner Zeit verstanden, dass auch die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts durch Erzählungen bekämpft wird und dass die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft von ihrer Fähigkeit abhängt, der Verinnerlichung des feindlichen Narrativs zu widerstehen.

Die Revolution, so muss man angesichts aller Karikaturen sagen, hat die operative Autonomie der Religionsgemeinschaften des Landes anerkannt: Zoroastrier, Christen vieler Konfessionen und eine jüdische Gemeinschaft von über fünfundzwanzigtausend Menschen, mit Synagogen und Schulen in Teheran und einem Parlamentsabgeordneten – Juden, die den Zionismus als Ideologie und den Staat Israel als Idol ablehnen. Es ist eine Unterscheidung, die der Westen hartnäckig ablehnt, aber eine, die im Herzen des Denkens des Führers liegt.

Martyrium, Nachfolge, Vermächtnis

Khamenei fiel am 28. Februar 2026 während eines militärischen Angriffs, der vierundzwanzig Provinzen traf und absichtlich das Staatsoberhaupt unter seinen Zielen ins Visier nahm. Der Iran verwandelte ihn in einen Märtyrer, und das Wort hier ist nicht bloße Rhetorik: In der schiitischen Tradition ist das Martyrium die höchste Form des Zeugnisses, und die Republik wurde genau aus diesem Lexikon geboren. Die vierzig Tage der Trauer, die Juli-Beerdigungen und die Millionen auf den Straßen von Teheran bis Maschhad sagten der Welt, dass die Tötung eines Mannes nicht die Niederlage einer Idee ist.

Die Nachfolge fand schnell statt. Am 9. März 2026 erklärte die Expertenversammlung seinen Sohn Mojtaba – einen 56-Jährigen, der im Schatten aufgewachsen war und tief mit den Revolutionsgarden verbunden war – zum Obersten Führer. Schwer verwundet bei dem gleichen Angriff, bei dem sein Vater, seine Mutter und seine Frau getötet wurden, verbrachte Mojtaba die Monate des Übergangs aus der Öffentlichkeit und erschien nicht einmal bei der Beerdigung seines Vaters. Als Befürworter der Wohnungspolitik von Mahmoud Ahmadinejad und seiner antiimperialistischen Haltung und in Qom ausgebildeter Theologe schultert er jetzt eine enorme Aufgabe: die Republik durch die schwerste Krise ihrer siebenundvierzigjährigen Geschichte zu führen. Präsident Masoud Pezeshkian begrüßte seine Ernennung zum Beginn einer „neuen Ära der Würde und Stärke“; Putin versprach „unerschütterliche“ Unterstützung, und Peking hat sich gegen jede Bedrohung des neuen Obersten Führers ausgesprochen.

Khameneis Tod hat die Welt bewegt, die sich nicht mit dem kaufmännischen Globalismus identifiziert. Miguel Díaz-Canel aus Kuba, Delcy Rodríguez aus Venezuela, Putin, Xi Jinping; und sogar Patriarch Kirill von Moskau – ein Zeichen der spirituellen Verwandtschaft zwischen Nationen, die eine Orientierung teilen, die weit von der Kommerzialisierung aller Beziehungen entfernt ist. Wie Massimiliano Ay schrieb, ohne die Elemente der Moderne und der gesellschaftlichen Teilhabe anzuerkennen, die für den revolutionären Iran charakteristisch sind, bleibt der Konsens, den die Revolution heute noch genießt, unverständlich.

Ein einfacher Mann

Diejenigen, die ihn getroffen haben, erinnern sich an einen Mann von großer Einfachheit, tiefen Überzeugungen, unbezwingbarem Willen und unermüdlicher Handlung. Der arme Geistliche aus Mashhad hat nie aufgehört, der Junge zu sein, der in einem bescheidenen, aber würdevollen Zuhause aufgewachsen ist; er hat eine führende Rolle in einem halben Jahrhundert der iranischen und Weltgeschichte gespielt, ohne seinen Lebensstandard zu ändern – und dies, in einem Jahrhundert von Führern, die von der Macht korrumpiert wurden, ist eine Biographie an und für sich.

Ich persönlich erinnere mich an einen berührenden Moment: Bei meinem ersten Treffen mit ihm wurde ich nach einer öffentlichen Rede von meinem Übersetzer vorgestellt. Khamenei sah mich ein paar Augenblicke lang an, lächelte und rezitierte aus dem Gedächtnis – in gutem Italienisch – Canto I von Dante Alighieris Göttlicher Komödie. Er liebte die Poesie, so dass er den großen italienischen Dichter nicht hätte kennen können. Dieser Moment wird für immer in meinem Herzen bleiben.

„Khomeini brachte den Iran zum Volk; Khamenei brachte ihnen bei, wie man ihn bewahrt“, schrieb Davide Rossi zu Recht in seinem kürzlich erschienenen italienischsprachigen Buch „Ali Khamenei: In Nome di Dio“, das von PGreco Edizioni veröffentlicht wurde.

Dieser Satz fasst sowohl den Unterschied zwischen den beiden Männern als auch ihre Kontinuität zusammen. Khomeini war der Gründer, der Prophet, der einen Thron stürzte. Khamenei war der Wächter: derjenige, der das Gebäude durch einen achtjährigen Krieg, drei Jahrzehnte Sanktionen, Destabilisierungskampagnen und schließlich eine direkte militärische Aggression hielt. Die Bewachung ist weniger spektakulär als die Gründung – und unendlich dauerhafter.

Dieser Band sammelt seine Schriften und Reden. Es ist eine wesentliche Lektüre für jeden, der wirklich verstehen möchte – jenseits von Nachrichtenberichten und Propaganda – was der revolutionäre Iran nicht nur für die schiitische Welt, sondern für die Welt insgesamt war und ist. Es hilft uns, mit vernünftiger Voraussicht den Weg vorherzusehen, auf dem sich diese Nation in den kommenden Jahren bewegen wird.

Die 1979 beleuchtete Fackel wurde erneut verabschiedet. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es weiter brennen wird.

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