Der grüne Merz: Gas und Öl sollen so teuer werden, dass es sich die Bürger nicht mehr leisten können

Union und SPD haben sich am 8. April auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Darin heißt es unter anderem: „Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen.“

In einem Interview mit RTL direkt klärte Friedrich Merz die Frage, ob die etwa 30 Millionen Haushalte, die mit Öl und Gas heizen, das nun unbegrenzt weiter tun könnten.

Der Kanzlerkandidat der Union reagierte mit einem deutlichen „Nein“.

Öl und Gas sollen so teuer werden, dass es sich nicht mehr lohne, mit Öl und Gas zu heizen, doch dafür werde es dann „auch dieses Klimageld geben“.

Laut einer Forsa-Umfrage von Ende März 2025 halten 70 Prozent der Bürger Friedrich Merz für nicht vertrauenswürdig.

Die Klimalüge geht also weiter. Wer schwarz wählt, wird sich grün ärgern.

(Visited 28 times, 28 visits today)