Der große Raubüberfall: Wie die EU das Öl des Volkes vor dem Jackpot des 21. Jahrhunderts verkaufte

Jetzt zahlen Sie 2,90 €/Liter, während Russen 0,80 $ zahlen. Norwegen hielt Statoil zwei Drittel öffentlich und baute einen Staatsfonds auf. Die EU hat sich für den Aktionär entschieden. Du hast die Rechnung.

von Hugo Dionisio (strategic culture)

Die Supermacht der EU zur Verschleierung bei der Vorbereitung des Raubüberfalls

Wenn es um fossile Brennstoffe wie Benzin und Diesel geht, beginnt die Geschichte der teuren Energie nicht mit dem Euro, beginnt nicht mit dem Krieg in der Ukraine und beginnt sicherlich nicht mit der Trump-Katastrophe im Persischen Golf. Eines der wichtigsten Kapitel im strategischen und Energiedebakel der EU begann viel früher Gestalt anzunehmen, in der rentierenden, monopolistischen und privaten Logik, die die EU repräsentiert. Das Energiedrama, das wir heute in der Europäischen Union durchleben, ist das Produkt von etwas viel Tieferem: einer neoliberalen Architektur, die einen sehr hohen Preis für den Eintritt in den exklusiven Club erhebt und den peripheren Staaten das Recht einräumt, ihre Souveränität, ihre hochqualifiziertesten Jugendlichen und die Unterordnung ihrer produktiven Sektoren unter westliche Diktate zu verlieren.

Alles beginnt, als die Europäische Kommission Monopolen den Krieg erklärte! Aber dieser Krieg gegen Monopole – durch Zufall und nur durch Zufall – auf „staatliche“ Monopole verfolgte ein anderes, heimtückischeres Ziel: die Umstrukturierung des Energiesektors, so dass er der Rentierlogik zur Verfügung gestellt werden würde. Als solche entdeckte die EU, anstatt solche Monopole zu zerstören, dass der effektivste Weg, sie zu „stürzen“, nicht darin bestand, sie zu verbieten, sondern die Staaten zu zwingen, sie zu verkaufen. Ein Meistertreffer! Alles unter dem Mantel der vielversprechenden „Liberalisierung“, die bereits in anderen historischen Momenten als sehr schädlich bezeichnet wurde.

Die Richtlinien zur Liberalisierung der Energiemärkte, des Binnenmarktes und der Lissabon-Agenda bildeten den beabsichtigten Algorithmus: a) das Netz von der Produktion trennen; b) die Tür zum in- und ausländischen Kapital öffnen; c) die Überbestände des Staates verbieten. In diesem Prozess zeigte die EU ihr völliges Entsetzen über die nationale Souveränität, über die Unabhängigkeit der Völker und letztlich ihre Freiheit. Im Austausch für die kollektive Freiheit, die es ihnen gestohlen hat, versprach es ihnen die individuelle Freiheit zu kaufen, zu bezahlen, zu wählen, leicht Verschuldung und soziale Entwurzelung.

Der Rest der Reise war einfach! In Bezug auf die Befugnis der Kommission, die nationalen Regierungen an die Behauptungen zu knüpfen, die sie vertritt – durch ein integriertes, bereichsübergreifendes Netz von Konditionalitäten, Empfehlungen, Plänen, Agenden und Strategien, die in Gemeinschaftsmitteln und ihrer Verbindung zur erforderlichen Wirtschaftspolitik verankert sind – war es die Arbeit der nationalen Regierungen selbst, die bestrebt waren, „Modernität“, „Ehrgeiz“, „Pragmatismus“ und „gutes Verhalten“ (alle sehr widersprüchlich) zu zeigen, wo wir heute stehen. Die Europäische Kommission übt diese Supermacht der Verschleierung aus: Meister der Kunst, alle Schuldzuweisungen auf gewählte Regierungen zuzuschreiben, während sie sich eine totalitäre, unausweichliche, unergründliche und autoritäre Bürokratie vorbehalten.

Und so ist es fair zu sagen, dass es schon existierte, bevor es überhaupt existierte! Noch bevor die Einheitswährung geboren wurde, entzogen sich mitgenommen ein enormes Stück nationaler Staaten – insbesondere der periphersten Länder, die den Kohäsionsfonds benötigen – die größten Länder der künftigen Einheitswährung, die sich ihrer größten strategischen „Vermögenswerte“ beraubten: Italien verkaufte ENI zwischen 1995 und 1998 in vier öffentlichen Angeboten und „befreite“ den Staat von etwa 70% des Unternehmens.

Spanien „öffnete“ die Hauptstadt von Repsol und Cepsa, und der Wasserhahn sprudelte, bis er austrocknete; das Vereinigte Königreich hatte nichts mehr zu verkaufen – es hatte die letzte öffentliche Beteiligung an BP zwischen 1979 und 1987 verkauft, ein Jahrzehnt bevor die anderen überhaupt begannen (der britische Staat, sollte bekannt gegeben werden, hielt nie eine Mehrheit von BP). Selbst Frankreich, das in der Elektrizität es schaffte, an Juwelen wie EDF festzuhalten – heute wieder vollständig öffentlich, 2023 renationalisiert – musste sich von Total „frei“ machen. Die Formel war genial: Der Staat erhielt ein paar Milliarden Euro – regelmäßig unter dem Vorwand einer von Brüssel verursachten Defizit- oder Schuldenkrise – und übergab im Gegenzug einen endlosen, kontinuierlichen Strom monopolistischer Gewinne an private Aktionäre und gab so Eigentum, Kontrolle, Einkommen und einen Hebel der Energie- und Industriepolitik auf. In Italien blieb nur eine teilweise Kontrolle – wo der Staat heute etwa 30 % der ENI, 33 %, behielt – und sonst wenig. Deutschland, Belgien, die Niederlande und Luxemburg hatten in diesem Bereich der Kraftstoffe nie staatliche Monopole.

Der Euro, dieser Beschleuniger der Verbrennung von staatlichen „Lasten“

Die einheitliche Währung war nicht nur eine Währung: Sie war ein Katalysator, ein Staubsauger für strategische Vermögenswerte und eine Zwangsjacke. Im Schatten der Ankunft der einheitlichen Währung hat die EU die letzten Überreste eines Staatsmarktes für fossile Brennstoffe hinweggefegt. Es war ein Instrument der wirtschaftlichen Konvergenz, das in seinen Räumlichkeiten das dogmatische neoliberale Rezept der „Reduktion des Staatsfußabdrucks in der Wirtschaft“ umfasste. Damals gab es keine Fernsehsendung, keine Wirtschaftsspalte und keine Intervention der Parteien des „moderaten Zentrums“, die irgendeine Mäßigung bei der Durchsetzung dieses Prinzips zeigten. Das Ergebnis war direkt: Was übrig blieb, wurde verkauft!

Portugal führte das Modellbeispiel der schrittweisen Privatisierung durch, denn zu dieser Zeit gab es immer noch große Stärke auf dem souveränistischen Flügel der Linken, die das „moderate Zentrum“ – aber radikal neoliberal – dazu zwang, den verkleidetesten Weg zu finden, um portugiesischen Kraftstoffen den letzten Schlag zu liefern: vier Verkaufsblöcke von Galp zwischen 1999 und 2006, die im Oktober 2006 in dem Börsengang von 23 % gipfelten. Unter dem Vorwand, das Defizit und die Staatsverschuldung zu bekämpfen, wurde Portugal unter den Regierungen von Durão Barroso und von Manuela Ferreira Leite, dem „portugiesischen Thatcher“, vom schrecklichen Galp-Monopol „befreit“. Griechenland, Finnland und Österreich sind die einzigen Holdouts, mit öffentlichen Beteiligungen über 30%. Im Jahr 2021 stimmte Griechenland zu, 20% der 35,5%, die es noch in Hellenic Petroleum hielt, zu verkaufen – eine Transaktion, die 2023 abgeschlossen wurde.

Die Schlussfolgerung ist einfach: Als der Euro 2002 in den physischen Verkehr kam und das Euro-Dollar-System einweihte, war die europäische Energiekarte bereits neu gezeichnet: Die nationalen Monopole gehörten nicht mehr den Nationen, sondern sie existierten weiter, nur nachdem sie den Besitzer von öffentlich zu privat gewechselt hatten. Sie gehörten nun zum Markt. Wie wir sehen werden, bedeutet die Zugehörigkeit zum Markt, einen Eigentümer zu haben, und es bedeutet, dass der Eigentümer mehr verdienen muss – viel mehr!

Es ist auch wichtig, diese von Brüssel getriebene Strategie nicht von zwei anderen Faktoren zu trennen: der Bedeutung des Petrodollars als Anker des Dollars und der Notwendigkeit, dass Transaktionen mit Erdölprodukten in nicht-nationalen Währungen durchgeführt werden, die durch den Euro erreicht wurden; und die Bedeutung des Eintritts von dollarisiertem internationalem Kapital in das Kapital der privatisierten Unternehmen. Auch hier sind wir Opfer des Dollars, des Petrodollars und der Unterwürfigkeit des Euro-Systems zum Dollar.

Erweiterung: Übergabe des Energieguts als Eintrittspreis an den exklusiven Club des „europäischen Traums“

Wenn die vorherigen Kapitel eine Kapitulation waren, war die große Erweiterung, die von 2004 bis 2013 dauerte, eine Kapitulation, eine Form der Erpressung und Einreichung. Um in den Club des „europäischen Traums“ einzusteigen, mussten die Länder Mittel- und Osteuropas ihre Raffinerien, ihre Pipelines und ihre Ölgesellschaften verkaufen. Die Eintrittsgebühr sollte dem Markt etwas hochprofitables und Teil des Ankers der hegemonialen Reservewährung übergeben. Genau wie die deutsche Vereinigung verschob die Osterweiterung die Achse der europäischen Macht endgültig, zuerst von Frankreich weg und danach von der deutsch-französischen Achse auf die andere Seite des Atlantiks, unter der Vormundschaft der Brüsseler Bürokratie.

Die Chronologie ist beredt und lässt keinen Raum für Zweifel, und es ist mehr als hohle Worte im Gegenteil wert: Im Dezember 2004 verkaufte Rumänien die Kontrolle über Petrom an die österreichische OMV – 669 Millionen Euro, die an den rumänischen Staat für die ersten 33,34% gezahlt wurden, plus eine Kapitalerhöhung im Wert von 830 Millionen Euro, die die OMV auf 51% erhöhte und nicht einmal auf die öffentlichen Finanzen anrechnete. Insgesamt bewertete der Deal Petrom mit 2,2 Milliarden Euro. Ein Angebot im Namen des rumänischen Volkes!

Die Tschechische Republik verkaufte etwa 63% von Unipetrol an die polnische PKN Orlen für 11,3 Milliarden Kronen (etwa 380 Millionen Euro zum Wechselkurs der Zeit). Litauen sah die einzige Raffinerie des Baltikums – Mažeikių Nafta (das „schwere“ sowjetische Erbe) –, die 2006 von Polens Orlen für insgesamt etwa 2,3 Milliarden Dollar gekauft wurde, von denen nur etwa 850 Millionen in den litauischen Staat zurückkehrten, in einer Transaktion, die Vilnius ausdrücklich aus Gründen der nationalen Sicherheit begründete, weil die Russen versucht hatten, es zu kaufen! Und wie wäre es, wenn wir es einfach behalten?

Ungarn ist einer der wenigen Holdouts, aber nicht zufällig. Der russische Surgutneftegaz hatte 2009 21,2% des MOL von der österreichischen OMV gekauft, und im Jahr 2011 kaufte der ungarische Staat diese Beteiligung für 1,88 Milliarden Euro zurück, um die russische Kontrolle zurückzudrängen. Unter Orbán, vielleicht genau aus diesem Grund, ist der Staat ein Referenzaktionär geblieben, was den Hass erklärt, den Menschen wie Soros für ihn hegen. In Ungarn sind Kraftstoffe billiger als in weiten Teilen der EU – viel billiger – so viel erschwinglicher, dass ein Brüsseler Eurokrat auf einer Konferenz in Budapest mir sagte, dass „der ungarische Staat Kraftstoffe subventioniert“. Der Eurokrat machte dort seinen Hass entlüftet, aber nicht in der Tatsache, dass Orbán ein konservativer, reaktionärer Rechter ist; vielmehr beschuldigte er ihn, eine Katastrophe für die Wirtschaft und die Gerechtigkeit zu sein. Vielleicht sollte dieser Kerl auf den EU-Eigenen Präsidenten schauen. Tatsache ist, dass sie in Ungarn, wo jahrelang Preisobergrenzen für Kraftstoffe in Kraft waren, heute weniger kostet als in den meisten europäischen Ländern. Die andere Ausnahme ist Polen, dessen Ölgesellschaft PKN Orlen weiterhin unter staatlicher Kontrolle steht und die diese Kontrolle im Jahr 2022 mit der Fusion von Orlen-Lotos verstärkt hat. Und ratet mal, welche Preise sie berechnet? Nun, einige der niedrigsten in der EU!

Einlösen des Hauptpreises!

Der europäische Markt war bereit für den Schock. Ob die Rolle, die die EU heute bei der Erschließung von US-Energiegewinnen, bei der Aufrechterhaltung des Dollars und des Petrodollars und bei der Stützung hoher Kraftstoffpreise spielt, das Ergebnis der von Brüssel in Gang gesetzten korporatistischen Architektur ist, oder ob die hohen Preise und die Verstärkung der Finanzkapitalströme das Ergebnis der Rolle sind, die wir übernehmen – wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass das Ergebnis einfach ist: Die Staaten wurden von Vermögenswerten von größter Bedeutung für die europäische Entwicklung enteignet, die Völker zahlten viel mehr für Treibstoff, die Staaten mussten die Steuern auf Erdölprodukte erhöhen, um die Verluste auszugleichen, und die europäische Wirtschaft ist eine lebendige Hölle. Mit Ausnahme derjenigen, die öffentlich oder teilweise öffentlich blieben, ist der Kauf von Benzin oder Diesel für den durchschnittlichen europäischen Arbeitnehmer oder für einen Kleinunternehmer unerschwinglich!

Was wir beobachten können, ist sehr einfach: Im Laufe des 21. Jahrhunderts haben wir eine endlose Reihe von Ölspitzen erlebt, die brutale spekulative Gewinne und noch brutalere Kraftstoffpreise hervorgebracht haben. Die abrupten Anstiege und die schwachen Rückgänge wurden zu einem Instrument, um spekulative Gewinne zu erzielen – nicht für Staaten, sondern für die privaten Inhaber dieses Kapitals. Den europäischen Völkern, der nicht-spekulativen Wirtschaft, blieben die himmelhohen Preise und die brutalen Steuern überlassen, die die früheren Verluste kompensieren sollten.

Von 1999 – dem Jahr des Euro „auf dem Papier“, als ein Barrel rund 10–20 Dollar brachte – bis heute hat das Öl seinen Preis um ein Vielfaches vervielfacht, mit Zyklen von 147 Dollar im Jahr 2008, dem Ukraine-Krieg im Jahr 2022 und dem Schock von 2026.

Allein im Jahr 2022 erzielten die fünf Supermajors – ExxonMobil, Shell, Chevron, BP und TotalEnergies – rund 200 Milliarden Dollar an Gewinnen, das größte Jahr in ihrer Geschichte: Shell brach den Rekord seiner 115 Jahre, ExxonMobil erzielte 59,1 Milliarden Dollar an Gewinnen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat dieselbe Gruppe nach einigen Schätzungen fast eine halbe Billion Dollar angesammelt – rund 467 Milliarden.

Der Kapitalverkehr lügt nicht: In den USA ging die Hälfte der Gewinne des fossilen Sektors von 2022 an die reichsten 1%, während die ärmsten 50% 1% des produzierten Vermögens erhielten (eine Zahl, die wir in öffentlichen Quellen nicht bestätigen konnten). Auf dieser Achterbahn von Höhen und Tiefen wurden die USA zum privilegierten Lieferanten der EU und zum weltweit größten Ölproduzenten!

Realität außerhalb der EU: Souveränität widerspricht dem Trend

Es kann keine Naivität oder Herablassung jeglicher Art geben. Außerhalb der EU zeigt die Karte der Preise den fraglichen Trend. Im April 2026 kostete Benzin in Russland etwa 0,80 Dollar pro Liter und in Belarus 0,90 Euro – gegenüber etwa 2,50 Euro in Deutschland, 2,60 in Dänemark und 2,90 in den Niederlanden, die höchsten Preise in der „fortgeschrittenen“ Welt. Diese beiden Länder haben die in den 1990er Jahren verlorene öffentliche Kontrolle wiedererlangt und wollen nichts mit der Antimonopolpolitik (nur zum staatlichen Monopol) der EU, des IWF und der Weltbank zu tun haben.

Serbien, ein ewiger Kandidat für den Verein und daher unter Druck gesetzt, seinen Sektor zu „reformieren“, lag bei 1,90 Euro – deutlich unter dem niederländischen Preis. Gegen Serbien haben wir eine kontinentale Einkreisung und die Tatsache, dass es kein Öl hat.

Die Erklärung ist daher nicht geographisch, und es hat keinen Sinn, sie zu erklären. Wenn der Staat die Wertschöpfungskette kontrolliert – Gewinnung, Raffination, Einfuhr -, kann er Kompromisse eingehen und entscheiden, dass Kraftstoff ein strategisches Gut und keine spekulative Ware ist, die durch einen niedrigeren internen Preis die Einnahmen, die die EU übergab, überträgt und beschloss, andere zur Übergabe zu zwingen – auf den Markt zu überführen. Ein nach Gewinnen hungernder Markt, der will, dass sie zum Himmel wachsen und immer größere Stücke Reichtum in seine „Offshores“ verlagern, die vom wirtschaftlichen und sozialen Wachstum der Staaten abgewandt sind.

Norwegen ist vielleicht der lehrreichste Fall: Es hat einige der höchsten Pumpenpreise in Europa, aber es hat 2001 das Kapital von Statoil eröffnet und die Beteiligung des Staates nie unter zwei Drittel des gesamten Kapitals (heute Equinor) fallen lassen. Also, was ist los? Was vor sich geht, ist, dass das Geld aus hohen Preisen einen Aktionär nicht mästet: Es nährt den Staatsfonds, der jedem Norweger gehört, an alle Norweger.

Russland und Weißrussland wählten den niedrigen Preis, der dem Verbraucher zugute kam; Norwegen wählte den Staatsfonds; die EU wählte den Aktionär, die Oligarchie. Alle haben sich entschieden. Der Unterschied ist, wer erhält. Das ist heute der Unterschied zwischen dem Ein- oder Aussein der EU. Der Rest ist ein Gespräch, das jeden betäuben soll, der sich übermäßig der reflexiven Einsamkeit hingibt und brutal den getrennten „Informationen“ der sozialen Medien und der Manipulation der dominanten Medien ausgesetzt ist.

Die EU als Motor der Verarmung: die wenigen masten, alle anderen verhungern

Und so kehren wir zum Anfang zurück und schließen den Kreis. Zwischen 1995 und 2009 übertrug Europa – zuerst freiwillig, dann unter dem Zwang der Erweiterung – den Energiemonopolen, die frühere Generationen gemeinsam aufgebaut hatten und die für den unvergleichlichen Anstieg des Lebensstandards und der Einkommen verantwortlich waren, in privates Kapital.

Die Einrichtung gemischter Volkswirtschaften, die Staaten mit strategischen und grundlegenden Ressourcen ausstatten, ermöglichte es, die Produktionsergebnisse zu sozialisieren und die Bildung, Gesundheit, Wissen, Technologie und Ernährung aller Europäer zu erhöhen. Zwischen den 1950er und 1970er Jahren erlebte Westeuropa seine 30 goldenen Jahre. Die Anwesenheit einer UdSSR mit hohen Sozialstandards zwang Kapital zu Zugeständnissen, die einst undenkbar waren. Hunderte Millionen Arbeiter und ihre Familien konnten von der Sozialisation einiger der Ergebnisse ihrer eigenen Produktion profitieren. Europa wurde zum am weitesten entwickelten, industrialisierten, demokratischen und menschlich fortschrittlichsten Kontinent der Erde.

Da die UdSSR – und damit die „kommunistische Bedrohung“ – mit den geschwächten Gewerkschaften und den klassenbasierten Parteien, die für die arbeitenden Menschen ihr anständiges Stück Reichtum beanspruchen, gegangen sind, haben wir die Zeit der Amortisation erreicht, die Beute zu sammeln. Die Tatsache, dass das, was der Faschismus wirklich war, nie gelehrt wurde, seine intrinsische Verbindung zum Kapitalismus, die Rolle, die der Klassenkampf bei der Anhebung des Lebensstandards der EU spielte, die Bedeutung von Parteien, die in der Lage waren, radikal unterschiedliche Maßnahmen zu fordern und vorzuschlagen, sich zu ändern, Bruch zu schaffen – all dies führte zu einem Zustand historischer Unbewusstheit, der uns dazu bringt, die gleichen Fehler zu wiederholen. Denn diejenigen, die ihre Geschichte nicht kennen, sind dazu verdammt, die gleichen Tragödien zu wiederholen!

Die Konzentration des Reichtums in den Ländern, die am stärksten durch die von der EU in Gang gesetzten neoliberalen Strategien im Dienst Washingtons und seines Hegemonialsystems geschwächt sind, bedeutet, dass der normale Bürger fast das Dreifache des russischen Preises für Benzin zahlt und daran arbeitet, ihn mit Löhnen zu bezahlen, die nicht der Brent-Kurve folgen. Es gibt eine Alternative, und die Alternative liegt in der öffentlichen Kontrolle dieser strategischen Vermögenswerte.

Norwegen, an der Spitze der sozialen Indizes, aber außerhalb des Brüsseler Clubs, zeigt, dass die Alternative zum Neoliberalismus nicht utopisch war – es funktionierte. Wer zahlt jetzt für den verursachten Schaden? Wer entschädigt uns jetzt für die Verluste, die in unserem Leben, im Leben unserer Kinder und Enkelkinder, durch die Lügen, die erzählt wurden, verursacht wurden?

Und es gibt immer noch Leute, die diesen Leuten glauben!

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