Der große Cholesterinbetrug und die Gefahren von Statinen

Die Geschichte auf einen Blick:

Es herrscht die weit verbreitete Meinung, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel die „Ursache“ von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Es gibt jedoch zahlreiche Belege dafür, dass es keinen Zusammenhang zwischen beiden gibt und, dass ein niedriger Cholesterinspiegel das Sterberisiko deutlich erhöht.

Ein alternatives Modell (das von der Medizinindustrie verdrängt wurde) geht davon aus, dass die Blutgerinnsel, die der Körper zur Heilung von Arterienschäden einsetzt, nach ihrer Abheilung die charakteristischen atherosklerotischen Läsionen bilden, die mit Herzerkrankungen in Verbindung gebracht werden. Die Beweise für dieses Modell wiederum sind viel stärker als die Cholesterinhypothese und liefern viele wichtige Erkenntnisse für die Behandlung von Herzkrankheiten.

Der wichtigste Ansatz zur Behandlung von Herzkrankheiten ist die Verschreibung von cholesterinsenkenden Statinen (für die inzwischen über eine Billion Dollar ausgegeben wurden). Leider ist der Nutzen dieser hochgiftigen Medikamente verschwindend gering. Wenn man sie jahrelang einnimmt, verlängert sich das Leben bestenfalls um ein paar Tage, und die Schäden sind enorm: Statine gehören zu den häufigsten Arzneimitteln, die Patienten schwer schädigen.

In diesem Artikel befassen wir uns mit den spezifischen Schäden, die durch Statine verursacht werden, mit den vergessenen Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mit unseren bevorzugten Behandlungsmethoden für Herz- und Gefäßerkrankungen.

Je mehr ich mich mit der Wissenschaft beschäftige, desto mehr stelle ich fest, wie oft grundlegende Fakten verändert werden, damit eine profitable Industrie entstehen kann. Im Falle der Herzkrankheiten bin ich der festen Überzeugung, dass dies der Fall ist. In dieser Veröffentlichung habe ich versucht, die falschen Informationen zu entlarven, die unser Verständnis dieses Themas beherrschen (z.B. habe ich zuvor erörtert, warum unser Modell darüber, wie das Herz Blut in den Körper pumpt, falsch ist. Im Rahmen eines Artikels, der in einigen Wochen erscheinen wird, werde ich die wichtigsten Irrtümer über die Blutdruckkontrolle aufzeigen).

In Bezug auf die Kardiologie glaube ich, dass einer der schädlichsten Irrtümer darin besteht, dass Cholesterin Herzkrankheiten verursacht und, dass die Einnahme von Statinen (oder deren neueren Äquivalenten), die den Cholesterinspiegel senken, der Schlüssel zur Verhinderung von Herzkrankheiten ist. Das liegt daran, dass diese „Fakten“ nicht nur falsch sind, sondern dass Statine auch zu den gefährlichsten und am weitesten verbreiteten Arzneimitteln auf dem Markt gehören.

Cholesterin und Herzkrankheiten

Wenn eine Branche vielen Menschen Schaden zufügt, sucht sie sich häufig einen Sündenbock, um sich aus der Affäre zu ziehen. Sobald dies geschieht, wird eine Vielzahl anderer Sektoren, die ebenfalls von der Existenz dieses Sündenbocks profitieren, auf diesen Zug aufspringen. Es dauert nicht lange, bis ein falscher Glaube, der der Gesellschaft schadet, zu einem unanfechtbaren Dogma wird, das nur sehr schwer umgestoßen werden kann. Denn viele korrupte Parteien haben ein persönliches Interesse daran, die Lüge aufrechtzuerhalten.

So sind beispielsweise verschiedene leicht zu behebende Faktoren (die oft nur deshalb existieren, weil sie einer Industrie zugute kommen) für die chronischen Krankheiten, mit denen wir in der Gesellschaft konfrontiert sind, für unsere Anfälligkeit für Infektionskrankheiten verantwortlich (z.B. Übergewichtige und Diabetiker haben ein viel höheres Risiko, an COVID-19 zu erkranken). Indem man jedoch behauptet, alle Krankheiten seien auf unzureichende Impfungen zurückzuführen, entlastet man all diese zerstörerischen Industrien und schafft einen riesigen Markt für den Verkauf von Impfstoffen und Behandlungen für diese Krankheiten.

Da so viele Interessengruppen hinter dem Impfparadigma stehen, ist es sehr schwer, es zu kippen. Und das trotz der Tatsache, dass die vorhandenen Beweise zeigen, dass Impfungen für die massive Epidemie chronischer Krankheiten verantwortlich sind, die unser Land überrollt.

In den 1960er und 1970er Jahren entbrannte eine Debatte über die Ursachen von Herzkrankheiten. Auf der einen Seite argumentierte John Yudkin, dass Zucker, der unserer Nahrung von der verarbeiteten Lebensmittelindustrie zugesetzt wird, der Hauptverursacher sei. (vgl. en.wikiepedia.org) Auf der anderen Seite argumentierte Ancel Keys (der Yudkins Arbeit angriff), dass gesättigte Fette und Cholesterin dafür verantwortlich seien. (Vgl. en.wikipedia.org)

Anmerkung: Es kann auch behauptet werden, dass die massenhafte Einführung von Pflanzenölen zu diesem Anstieg der Herzkrankheiten geführt hat. (vgl. takecontrol.substack.com) Ebenso glauben einige, dass die Einführung der Chlorierung von Wasser für diesen Anstieg verantwortlich war. (Vgl. purewatergazette.net)

Ancel Keys setzte sich durch, Yudkins Arbeit wurde weitgehend verworfen und Keys wurde zum Ernährungsdogma. Ein großer Teil von Keys Sieg beruhte auf seiner Studie über sieben Länder (Italien, Griechenland, das ehemalige Jugoslawien, die Niederlande, Finnland, Amerika und Japan), aus der hervorging, dass mit steigendem Konsum gesättigter Fettsäuren auch die Herzkrankheiten linear zunahmen.

Was viele jedoch nicht wissen, da diese Studie immer noch häufig zitiert wird, ist, dass dieses Ergebnis einfach ein Produkt der von Keys ausgewählten Länder war (ein Autor veranschaulichte z.B., dass bei der Auswahl von Finnland, Israel, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Schweden das Gegenteil festgestellt worden wäre).

Glücklicherweise wurde allmählich erkannt, dass Ancel Keys die Daten, die er zur Untermauerung seiner Argumente verwendete, nicht korrekt wiedergegeben hatte. So wurde beispielsweise vor kurzem eine unveröffentlichte 56-monatige randomisierte von Key geleitete Studie ausgegraben. (vgl. statnews.com) Sie umfasste 9.423 Erwachsene, die in staatlichen psychiatrischen Kliniken oder Pflegeheimen lebten, was eine strenge Kontrolle ihrer Ernährungsgewohnheiten ermöglichte.

Diese Studie ergab (ungünstigerweise), dass der Ersatz der Hälfte der von ihnen verzehrten tierischen (gesättigten) Fette durch Pflanzenöl (z.B. Maisöl) ihren Cholesterinspiegel senkte. Ihr Sterberisiko erhöhte sich um 22%, wenn der Cholesterinspiegel um jeweils 30 Punkte sank (was in etwa bedeutet, dass jede Senkung des Cholesterinspiegels um 1% das Sterberisiko um 1% erhöht). Wie Sie sich vorstellen können, wurde diese Studie natürlich nie veröffentlicht.

Anmerkung: Der Autor, der diese Studie ausgegraben hatte, entdeckte auch eine andere (unveröffentlichte Studie aus den 1970er Jahren mit 458 Australiern. Darin wurde festgestellt, dass der Ersatz eines Teils der gesättigten Fette durch Pflanzenöle das Sterberisiko um 17,6% erhöht. (Vgl. bmj.com)

Ebenso veröffentlichte eine der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt kürzlich interne Dokumente der Zuckerindustrie. (vgl. jamanetwork.com) Diese belegen, die Zuckerindustrie hatte mit Bestechungsgeldern dafür gesorgt, dass Wissenschaftler die Schuld für Herzkrankheiten auf Fett schoben, damit Yudkins Studie die Zuckerindustrie nicht bedrohen würde. (vgl. npr.org) Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass Yudkin Recht hatte. Dennoch beruhen unsere medizinischen Leitlinien immer noch weitgehend auf der Arbeit von Key.

Trotz einer beträchtlichen Menge an Daten, die zeigen, dass die Senkung des Cholesterinspiegels nicht mit einer Verringerung von Herzkrankheiten einhergeht, ist die Notwendigkeit der Cholesterinsenkung immer noch ein Dogma in der Kardiologie (z.B. diese Studie, diese Studie, diese Studie, diese Zusammenfassung, diese Zusammenfassung und diese Zusammenfassung). Wie viele von Ihnen haben zum Beispiel von dieser Studie aus dem Jahr 1986 gehört, die in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurde und zu dem Schluss kam:

Während der 10-jährigen Nachbeobachtungszeit vom 1. Dezember 1986 bis zum 1. Oktober 1996 starben insgesamt 642 Teilnehmer. Jeder Anstieg des Gesamtcholesterins um 1 mmol/l entsprach einem Rückgang der Sterblichkeit um 15% (Risikoverhältnis 0-85 [95% Cl 0-79-0-91]).

Hinweis: Wenn Menschen Diabetiker sind, was dazu führt, dass die Leber zu viel Zucker verarbeiten muss, wandelt sich die Leber in Fett um und bildet dann mehr Cholesterin, um einen Teil dieses Fettes zu transportieren. In diesen Fällen würde ich argumentieren, dass das eigentliche Problem ein Übermaß an Zucker ist und nicht die erhöhten Cholesterinwerte, die er verursacht.

Marketing für Statine

Eines der beständigen Muster, die ich in der Medizin beobachtet habe: Sobald ein Medikament gefunden wird, kann eine Zahl dies „vorteilhaft“ verändern. Die medizinischen Praxisrichtlinien verlagern sich dann allmählich so, dass diese Zahl vorrangig wird. Und es dauert nicht lange, bis Rationalitäten geschaffen werden, die es erforderlich machen, dass sich immer mehr Menschen dieser Kur unterziehen. Im Falle der Statine war es vor ihrer Entdeckung schwierig, den Cholesterinspiegel zuverlässig zu senken. Als sie dann auf den Markt kamen, wurde in der Forschung schnell festgestellt, dass der Cholesterinspiegel immer gefährlicher wurde und, dass daher immer mehr Menschen Statine einnehmen mussten.

Wie zu erwarten war, gab es auch innerhalb der USA einen ähnlichen Anstieg. So gaben 2008-2009 12% der Amerikaner über 40 Jahre an, ein Statin einzunehmen, während es 2018-2019 bereits 35% der Amerikaner waren. Wenn man bedenkt, wie häufig diese Medikamente eingenommen werden, stellt sich die einfache Frage: Wie viel Nutzen bringen sie?

Wie sich herausstellt, ist diese Frage äußerst schwierig zu beantworten, da die veröffentlichten Studien eine Vielzahl verwirrender Metriken verwenden, um ihre Daten zu verschleiern (dies bedeutet, dass die veröffentlichten Statin-Studien den Nutzen der Statin-Therapie mit ziemlicher Sicherheit aufblähen). Und, was noch wichtiger ist: Es werden praktisch alle Daten über die Statin-Therapie von einer privaten Forschungskooperation aufbewahrt (vgl. cttcollaboration.org), die durchweg glühende Kritiken über Statine veröffentlicht (und jeden angreift, der etwas anderes behauptet). (vgl. drmalcolmkendrick.org) Gleichzeitig weigert sie sich aber, ihre Daten für externe Forscher freizugeben, was dazu geführt hat, dass diese Forscher versucht haben, diese fehlenden Daten von den Arzneimittelbehörden zu erhalten. (Vgl. bmj.com/campaign)

Hinweis: Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, kassiert diese Zusammenarbeit eine Menge Geld von der Pharmaindustrie. (Vgl. drmalcolmkendrick.org)

Als unabhängige Forscher die veröffentlichten Studien untersuchten (die den Nutzen der Statintherapie mit ziemlicher Sicherheit aufblähten), stellten sie jedoch fest, dass die tägliche Einnahme eines Statins über einen Zeitraum von etwa 5 Jahren dazu führt, dass man im Durchschnitt 3-4 Tage länger lebt. (vgl. bmjopen.bmj.com) Noch trauriger ist, dass in großen Studien festgestellt wurde, dass dieser winzige „Nutzen“ nur bei Männern zu beobachten ist. (Vgl. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Kurz gesagt, der größte Teil des Nutzens von Statinen beruht auf kreativen Möglichkeiten, Daten und Todesursachen neu zu ordnen, und nicht auf einem tatsächlichen Nutzen.

Anmerkung: Dies ähnelt sehr der COVID-Impfstoffstudie von Pfizer, die angeblich „95% wirksam“ gegen COVID-19 war. (vgl. pmc.ncbi.nlm.nih.gov) In Wirklichkeit bewirkte sie jedoch nur eine 0,8%ige Verringerung der leichten COVID-Symptome (z.B. Halsschmerzen) und eine 0,037%ige Verringerung der schweren COVID-Symptome (wobei „schwer“ von Pfizer nie definiert wurde). Das wiederum bedeutet, dass man 119 Personen impfen müsste, um einen leichten (unbedeutenden) Fall von COVID-19 zu verhindern, und 2.711, um einen „schweren“ Fall von COVID-19 zu verhindern.

Außerdem deckte ein Informant einer klinischen Studie später auf, dass diese Zahlen stark übertrieben waren, da viele Personen in der Impfstoffgruppe, die COVID-19-ähnliche Symptome entwickelten, nie auf COVID-19 getestet wurden. Auch waren diese Vorteile nur von kurzer Dauer, da sich zeigte, dass die „Wirksamkeit“ der Impfstoffe schnell nachließ (und einige Monate nach der Impfung wieder verschwand). Schlimmer noch, nach sechs Monaten Nachbeobachtungszeit starben, sowohl in den Studien von Pfizer (vgl. nejm.org), als auch in denen von Moderna, mehr geimpfte als ungeimpfte Personen. In ähnlicher Weise zeigte eine von Fachleuten überprüfte Neuanalyse der Studiendaten von Pfizer und Moderna, dass es wahrscheinlicher war, durch den Impfstoff eine schwere Nebenwirkung zu erleiden, als durch COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

In solchen Fällen, in denen ein unsicheres und unwirksames, aber höchst lukratives Medikament verkauft werden muss, besteht der nächste Schritt in der Regel darin, jeden zu bezahlen, der für das Medikament wirbt. Zum Beispiel, wie in Kapitel 7 von „Doctoring Data“ (vgl. amazon.com) beschrieben:

Das National Cholesterol Education Programme (NCEP) wurde von den National Institutes of Health beauftragt, Leitlinien für die Behandlung des Cholesterinspiegels zu entwickeln, die von allen genutzt werden. Mit Ausnahme des Vorsitzenden (dem es gesetzlich verboten war, finanzielle Interessenkonflikte zu haben), standen die anderen acht Mitglieder im Durchschnitt auf der Gehaltsliste von 6 Statinherstellern.

Im Jahr 2004 überprüfte das NCEP 5 große Statin-Studien und empfahl: Konsequente LDL-Senkung für Hochrisikopatienten [Primärprävention] mit Lebensstiländerungen und Statinen.

Im Jahr 2005 überprüfte eine kanadische Abteilung der Cochrane Collaboration [die nicht bezahlt wurde] fünf große Statinstudien. Drei davon stimmten mit denen des NCEP überein, während die anderen beiden ebenfalls zu einem positiven Ergebnis für die Statintherapie gekommen waren. Diese Bewertung kam zu folgendem Schluss: Statine haben in Studien zur Primärprävention keinen Nutzen für die Gesundheit insgesamt gezeigt.

Anmerkung: Der Hauptgrund dafür, dass nie ein Heilmittel für COVID-19 gefunden wurde, war, dass das Gremium für COVID-19-Behandlungen von Fauci sorgfältig ausgewählt wurde. Es bestand aus Akademikern, die Geld von den Herstellern von der Firma Remdesivir erhielten. Es überrascht nicht, dass das Gremium immer gegen eine der nicht patentierbaren Behandlungen für COVID-19 stimmte, unabhängig davon, wie viele Beweise es dafür gab.

Ebenso hat das American College of Cardiology einen Rechner entwickelt, mit dem sich das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls in den nächsten zehn Jahren anhand von Alter, Blutdruck, Cholesterinspiegel und Raucherstatus ermitteln lässt. (vgl. tools.acc.org) Ich weiß nicht mehr, wie viele Ärzte ich gesehen habe, die stolz die Zahlen ihrer Patienten in den Rechner eingaben, um ihnen dann mitzuteilen, dass sie ein hohes Risiko für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hätten und dringend ein Statin einnehmen müssten. In Anbetracht der Tatsache, dass am Ende fast jeder ein „hohes Risiko“ hatte, war ich nicht überrascht, als ich erfuhr, dass Kaiser im Jahr 2016 eine umfassende Studie durchgeführt hat, die ergab, dass dieser Rechner die Rate dieser Vorfälle um 600% überschätzt. Leider hat das die Verwendung dieses Rechners nicht im Geringsten verhindert – z.B. werden Medizinstudenten bei ihren Prüfungen immer noch damit getestet. (vgl. epic.com)

Anmerkung: Eines der ungerechtesten Dinge an den Statinen ist, dass das Gesundheitssystem beschlossen hat, dass sie für die Gesundheit „unverzichtbar“ sind, so dass Ärzte, die sie nicht verschreiben, finanziell bestraft werden, und ebenso Patienten, die sie nicht einnehmen (z. B. durch Lebensversicherungsprämien). (Vgl. healthline.com)

Trotz der überwältigenden Beweise, die gegen ihre Verwendung sprechen, glauben viele Ärzte so sehr an die „tiefgreifenden“ Vorteile von Statinen, dass sie sich beispielsweise regelmäßig dafür einsetzen, dass Statine der Trinkwasserversorgung zugesetzt werden.

Gleichzeitig wurde eine Kultur der Abschaffung geschaffen, in der jeder, der die Verwendung von Statinen in Frage stellt, sofort als „Statin-Leugner“ abgestempelt, eines Massenmörders bezichtigt und praktisch aus dem Verkehr gezogen wird. Kürzlich trat einer dieser Dissidenten, der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra, der sich auch gegen die COVID-Impfstoffe ausgesprochen hat, bei Joe Rogan auf, wo er diese schmutzige Industrie und die bemerkenswerten Parallelen zwischen der Art und Weise, wie Statine und die COVID-Impfstoffe der Welt aufgezwungen wurden, diskutierte (klicken & runterscrollen):

Anmerkung: Eine der bemerkenswertesten Tatsachen, die Aseem mitteilte, war, dass die zuvor erwähnte Statin-Kooperation (die kämpferisch darauf besteht, dass weniger als 1% der Statin-Benutzer Nebenwirkungen erfahren) auch einen Test entwickelt hat, den man verwenden kann, um festzustellen, ob ein genetisches Risiko für eine Statinschädigung besteht. In ihrem Marketing für den Test sagten sie, dass 29% aller Statinbenutzer wahrscheinlich Nebenwirkungen haben würden (was sie dann wieder entfernten, nachdem die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde).

Nicht nur die Ärzte sind gezwungen, diese Leitlinien zu befolgen, sondern oft auch die Patienten. Ärzte üben oft Vergeltung an Patienten, die keine Statine einnehmen – ähnlich wie nicht geimpften Patienten während der COVID-19-Kampagne die notwendige medizinische Versorgung verweigert wurde. Arbeitgeber verlangen manchmal die Einhaltung bestimmter Cholesterinwerte, um eine Anstellung zu erhalten, obwohl sie sich in ganz Amerika nie in der Größenordnung der COVID-19-Impfvorschriften für Arbeitnehmer einsetzen. Auch Lebensversicherungspolicen benachteiligen häufig Personen mit „unsicheren“ Cholesterinwerten.

Statin-Schädigungen

Mein Hauptproblem mit den Statinen ist nicht die Tatsache, dass wir jedes Jahr Milliarden für eine nutzlose Therapie verschwenden (etwa 25 Milliarden pro Jahr allein in Amerika). (vgl. jamanetwork.com) Vielmehr ist es die Tatsache, dass sie eine sehr hohe Verletzungsrate haben. So liegt die Verletzungsrate in den vorhandenen Studien zwischen 5 und 30%. Dr. Malhotra schätzt, nachdem er alle vorhandenen Belege ausgewertet hat, dass 20% der Statin-Anwender durch sie verletzt werden. (Vgl. heatlantic.com)

Ebenso sind Statine dafür bekannt, dass ein hoher Prozentsatz der Patienten die Medikamente aufgrund ihrer Nebenwirkungen absetzen: In einer großen Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass 44,7 % der älteren Erwachsenen die Medikamente innerhalb eines Jahres nach Beginn der Einnahme absetzen. In einer anderen großen Studie mit Erwachsenen aller Altersgruppen wurde festgestellt, dass 47 % der Patienten die Medikamente innerhalb eines Jahres absetzen.

Statine wiederum werden mit einer Vielzahl von Komplikationen in Verbindung gebracht (vgl. pmc.ncbi.nlm.nih.gov), die (z.B. mechanologisch) gut charakterisiert und in der medizinischen Literatur beschrieben wurden: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Eine Gruppe von Nebenwirkungen sind diejenigen, die vom Patienten wahrgenommen werden (und die ihn oft dazu veranlassen, die Einnahme des Medikaments zu beenden). Dazu gehören:

Häufiges Auftreten von Muskelschmerzen 1, 2, 3, 4, 5

Müdigkeit 1, insbesondere bei Anstrengung und Sport 2

Muskelentzündungen (deren Ursache nach wie vor „unbekannt“ ist) 1

Autoimmunbedingte Muskelschäden 1, 2, 3

Psychiatrische und neurologische Probleme wie Depression, Verwirrung, Aggression und Gedächtnisverlust 1, 2, 3, 4

Schwere Reizbarkeit 1

Schlafprobleme 2

Muskel-Skelett-Erkrankungen und Verletzungen 1, 2

Plötzlicher (sensorineuraler) Hörverlust 1

Magen-Darm-Beschwerden 1

Die andere Gruppe sind diejenigen, die vom Patienten nicht offenkundig wahrgenommen werden. Dazu gehören:

Typ-2-Diabetes 1, 2, 3 insbesondere bei Frauen 4, 5, 6

Krebs 1, 2, 3, 4

Leberfunktionsstörung und -versagen 1, 2

Grauer Star (Katarakt) 1, 2

ALS-ähnliche Erkrankungen und andere zentralmotorische Störungen (z. B. Parkinson-Krankheit und Kleinhirnataxie) 1, 2, 3

Lupus-ähnliches Syndrom 1

Anfälligkeit für Herpes zoster (Gürtelrose) 1, 2, 3

Interstitielle Blasenentzündung 1

Polymyalgia rheumatica 1

Nierenschädigung 1, 2

Nierenversagen 1

Als ich zum ersten Mal mit Statin-Patienten zu tun hatte, stellte ich schnell fest, dass sie entweder über Taubheitsgefühle im Körper, Muskelschwäche und -schmerzen oder über kognitive Störungen berichteten, die nach der Einnahme des Statins begannen und nach dem Absetzen des Medikaments wieder verschwanden. Bemerkenswerterweise stellten wir auch fest, dass immer dann, wenn sie (oder wir) ihren Arzt darauf hinwiesen, dieser äußerst feindselig wurde und darauf bestand, dass das Statin das Symptom nicht verursachen könne (z.B. „weil er in all den Jahren seiner Praxis noch nie einen Patienten hatte, der durch ein Statin geschädigt wurde“) und dass der Patient, selbst wenn es ihm schadete, es weiter nehmen müsse, weil er sonst einen Herzinfarkt bekommen und sterben würde.

Im Laufe der Jahre erlebte ich, wie immer raffiniertere Ausreden erfunden wurden, um die Statine vor dem immer größer werdenden Bewusstsein für ihre Gefahren zu schützen. Ich habe zum Beispiel nicht mehr gezählt, wie viele Ärzte ich kannte, die diese Studie aus dem Jahr 2016 zitierten, wenn Patienten angaben, sie seien verletzt worden:

Der Nocebo-Effekt (die Umkehrung des Placebo-Effekts) ist ein gut bekanntes Phänomen, das in der kardiovaskulären Medizin unterschätzt wird. Er bezieht sich auf unerwünschte Nebenwirkungen, die in der Regel rein subjektiv sind und aus der Erwartung eines Schadens durch ein Arzneimittel, ein Placebo, eine andere therapeutische Maßnahme oder eine nichtmedizinische Situation resultieren. Diese Erwartungen können durch viele Faktoren ausgelöst werden, z.B. durch die Einwilligungserklärung in einer klinischen Studie, durch Warnungen vor unerwünschten Nebenwirkungen, die von Ärzten bei der Verschreibung eines Medikaments ausgesprochen werden, oder durch Informationen in den Medien über die Gefahren bestimmter Behandlungen.

Der Nocebo-Effekt ist die beste Erklärung für die hohe Rate an Muskel- und anderen Symptomen, die den Statinen in Beobachtungsstudien und in der klinischen Praxis zugeschrieben werden, nicht aber in randomisierten kontrollierten Studien, in denen die Muskelsymptome und die Abbruchraten aufgrund von unerwünschten Ereignissen in der Statin- und der Placebogruppe im Allgemeinen ähnlich sind. Patienten mit Statinintoleranz vertragen Statine in der Regel unter Doppelblindbedingungen, was darauf hindeutet, dass die Unverträglichkeit wenig oder gar keine pharmakologische Grundlage hat. Bekannte Techniken zur Minimierung des Nocebo-Effekts können zur Vorbeugung und Behandlung von Statinintoleranz eingesetzt werden.

In einfaches Englisch übersetzt bedeutet dies, dass der einzige Grund, warum die Menschen glauben, dass Statine sie geschädigt haben, der ist, dass sie sich die Schädigung eingebildet haben, so dass die beste Lösung darin besteht, ihnen zu sagen, dass die Symptome nur Einbildung seien. Was ich an dieser Studie bemerkenswert fand, war, dass die Ärzte, die sie zitierten, nie in Betracht zogen, dass der Nocebo-Effekt nicht zutreffen könnte, da ihre Patienten nicht wussten, dass Dinge wie Muskelschmerzen mit Statinen in Verbindung gebracht wurden. Erst wenn sie sie erlebten (und dann nachschlugen, was passierte), oder dass die Diskrepanz in der beobachteten Rate von unerwünschten Nebenwirkungen auch durch die Tatsache erklärt werden könnte, dass die randomisierten kontrollierten Studien immer von der Pharmaindustrie finanziert werden und daher Schäden, die dort auftreten, konsequent vertuschen.

Was mir schließlich klar machte, wie beeindruckend das Marketing für diese Medikamente war, waren die immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen, die ich mit Verwandten hatte. In jedem Fall würde ich ihnen ein Statin absetzen und ihnen ein überzeugendes Argument mit Daten liefern, die belegen, warum sie das Medikament nicht nehmen sollten. Irgendwann später gingen sie dann zu ihrem Arzt und teilten ihm mit, dass ihr Verwandter (ich), der Arzt war, ihnen das Statin abgesetzt hatte.

Ihr Arzt (oft ein Kardiologe) wiederum sagte meinem Verwandten, ich sei unglaublich unwissend. Er bestand darauf, dass er die Daten viel besser kenne als ich. Er sagte, ich würde die Gesundheit meines Verwandten gefährden. Der Arzt setzte das Statin sofort wieder ein, was mein Verwandter pflichtbewusst befolgte. In vielen Fällen legte ich dem Kardiologen Literatur vor, die meine Argumente stützte. In jedem Fall entschuldigte er sich damit, dass er sie nicht gelesen habe, während er gleichzeitig behauptete, dass er alle Daten kenne. Und, da ich kein Kardiologe und nicht qualifiziert sei, hätte ich kein Recht eine Meinung zu diesem Thema zu äußern. Dadurch wurde mir bewusst, in welch schwieriger Situation sich die Patienten (ohne Zugang zu den Ressourcen, die meine Angehörigen hatten) befanden.

Wenn Sie diese Geschichte nehmen und „Statin“ durch COVID-19-Impfstoffe ersetzen, werden Sie sehen, dass es im Wesentlichen das ist, was jeder in den letzten drei Jahren mit den Impfstoffen erlebt hat. Ich vermute, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Statine vor den COVID-19-Impfstoffen eines der profitabelsten medizinischen Produkte waren und daher zu den Medikamenten gehörten, die den Patienten am aggressivsten aufgedrängt wurden.

Hinweis: Es gibt zwei Meldesysteme für Nebenwirkungen von Arzneimitteln, MedWatch (vgl. fda.gov) und FAERS. (vgl. fda.gov) Wie VAERS weisen sie jedoch auch eine hohe Dunkelziffer auf (schätzungsweise werden nur 1-10 % der schädlichen Nebenwirkungen gemeldet). Der Autor des nächsten Abschnitts konnte in MedWatch Hunderte bis Tausende von Berichten über viele der Statinschäden finden, die mit seinen persönlichen Beobachtungen übereinstimmten. Obwohl diese Berichte existieren, wurde nichts mit ihnen unternommen, und in der medizinischen Fachwelt ist die Existenz dieser schädlichen Nebenwirkungen kaum bekannt.

Die Krise der Statinschäden

In dieser Publikation habe ich immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass weniger schwere Reaktionen auf ein Toxin viel häufiger sind als schwere. Wenn man also eine Häufung schwerer Reaktionen feststellt, deutet dies darauf hin, dass auch weitaus weniger schwere Reaktionen auftreten. So konnte ich, nachdem ich erfahren hatte, dass einige Menschen in meinem Umfeld plötzlich an den COVID-Impfstoffen starben, das Ausmaß der nicht tödlichen Schäden, die Amerika trafen, korrekt vorhersagen.

Ebenso kann man, wenn man eine große Anzahl weniger schwerer Reaktionen auf ein Arzneimittel sieht (z.B. die durch Statine verursachten Muskel- und Nervenschäden), vorhersagen, dass weitaus schwerere Verletzungen im Hintergrund lauern. Wie die längere Liste der unerwünschten Ereignisse, die ich oben aufgeführt habe, zeigt, gilt dies leider auch für Statine. In den nächsten beiden Abschnitten werde ich aus einem der besten Bücher zitieren, die ich zu diesem Thema gefunden habe (vgl. amazon.com):

Viele Statin-Opfer sagen, dass sie plötzlich, fast im Handumdrehen, zu alten Menschen wurden.

Dr. Duane Graveline wurde mit einem Statin behandelt und entwickelte bald darauf eine globale Amnesie (was wirklich beängstigend ist). Er beschloss, das Statin abzusetzen und erholte sich:

Als ich auf der Grundlage meiner 23-jährigen Erfahrung als Hausarzt vorschlug, dass vielleicht mein neues Medikament die Ursache für meine Amnesie sei, antwortete der Neurologe fast spöttisch: Statine tun das nicht. Er und viele andere Ärzte und Apotheker waren der festen Überzeugung, dass so etwas nicht vorkommt.

Schließlich wurde Dr. Duane Graveline überredet, es noch einmal zu versuchen:

Das Jahr verging ereignislos, und bald war es Zeit für meine nächste Astronautenuntersuchung. Die NASA-Ärzte schlossen sich dem Chor an, den ich von Ärzten und Apothekern während des vorangegangenen Jahres erwartet hatte. Nämlich, dass Statinmedikamente dies nicht bewirken würden. Auf ihr Bitten hin begann ich widerwillig wieder mit Lipitor in der Hälfte der vorherigen Dosis. Sechs Wochen später stürzte ich erneut in die schwarze Grube der Amnesie, diesmal für zwölf Stunden und mit einem retrograden Gedächtnisverlust bis zurück zu meiner Highschool-Zeit.

Später entdeckte er:

Vielleicht erklärt die Loyalität der Aktionäre, warum die Geschäftsleitung von Pfizer schon vor über einem Jahrzehnt, während der ersten Studie zur Verwendung von Lipitor am Menschen, von den kognitiven Auswirkungen wusste, die eintreten würden, wenn Lipitor an die Öffentlichkeit gelangen würde. Von den 2.503 Patienten, die mit Lipitor getestet wurden, erlitten sieben transiente globale Amnesieanfälle. Bei vier weiteren traten andere Formen schwerer Gedächtnisstörungen auf, also insgesamt 11 Fälle von 2.503 Testpatienten. Dies entspricht einem Verhältnis von 4,4 Fällen von schwerem kognitivem Verlust pro 1.000 Patienten, die das Medikament einnahmen. Kein einziges Wort der Warnung wurde an die Tausenden von Ärzten weitergegeben, die das Medikament den Patienten bald wieder verschreiben würden.

Aufgrund dieser und anderer lähmender Langzeitkomplikationen (z.B. entwickelte er als zuvor extrem fitter Mensch eine chronische Erschöpfung) wurde Graveline zu einem Experten für Statinschäden und schrieb 2014 das Buch „The Satin Damage Crisis“ (Die Krise der Statinschäden). Viele der Punkte, die er darin anspricht, erklären, warum Statine so gefährlich sind. Leider sind sie in der medizinischen Fachwelt praktisch unbekannt.

Schädliche Mechanismen von Statinen

Die Wirkung von Statinen beruht auf der Hemmung eines leicht zugänglichen Enzyms, das für die Produktion von Cholesterin notwendig ist. Leider wird durch die Blockade dieses Enzyms eine Reihe anderer lebenswichtiger physiologischer Prozesse gestört. Schauen wir uns an, was dieses Enzym tut:

Da diese Verbindungen für den Körper essenziell sind, müssen wir zum Verständnis der Statin-Toxizität verstehen, was passiert, wenn eine dieser Verbindungen ausfällt.

Cholesterol

Cholesterin hat verschiedene wichtige Funktionen im Körper. Dazu gehören:

Cholesterin ist eine Vorstufe für viele verschiedene Hormone.

Die Synapsen des Gehirns (die u.a. Erinnerungen bilden) benötigen Cholesterin, um zu funktionieren. Da Cholesterin zu groß ist, um ins Gehirn zu gelangen, wird es von Gliazellen (Hilfszellen des Nervensystems) im Gehirn synthetisiert. Leider hemmen Statine die Produktion von Cholesterin in den Gliazellen.

Die Kognition wiederum ist in hohem Maße von Cholesterin abhängig. In einer Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass leichte kognitive Beeinträchtigungen bei 100% der Statinanwender festgestellt werden können, wenn ausreichend empfindliche Tests durchgeführt werden (was wiederum verdeutlicht, dass leichte Verletzungen häufiger sind als schwere). Auch eine Reihe von schwereren kognitiven Beeinträchtigungen wie Amnesie, Vergesslichkeit, Verwirrung, Desorientierung und zunehmende Senilität wurden beobachtet.

Der rasche Abstieg ihrer Patienten in die Demenz nach der Einnahme eines Statins wird von ihren Ärzten viel zu oft als ’senile Hirnveränderungen‘ oder ‚beginnende Alzheimer-Krankheit‘ abgetan, obwohl der wahre Schuldige das Statin-Medikament ist.

Hinweis: Eine der traurigeren Nebenwirkungen, die wir bei den COVID-19-Impfstoffen häufig beobachtet haben, ist ein schneller kognitiver Rückgang bei älteren Menschen (die oft nicht für sich selbst sprechen können). Wenn dies geschieht, wird es, wie bei Statinschäden, immer als „altersbedingt“ angesehen und ignoriert.

Neben kognitiven Beeinträchtigungen wurde in zahlreichen Studien ein signifikanter Zusammenhang zwischen niedrigen oder erniedrigten Cholesterinwerten und Gewalttätigkeit festgestellt. (Vgl. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) Ebenso ist die Statindemenz häufig durch Aggression gekennzeichnet. Eine der besorgniserregendsten Nebenwirkungen von Statinen ist schließlich ihre Neigung, ALS zu verursachen (eine wirklich schreckliche, seltene Krankheit, die kurioserweise auch im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen beobachtet wurde). Dieser Zusammenhang wird durch zahlreiche Berichte über eine Besserung der ALS nach Absetzen des Statins untermauert. Leider bessert sich der kognitive Verfall bei Statinen zwar häufig, wenn das Statin abgesetzt wird, in vielen Fällen bleibt er jedoch bestehen.

CoQ10

CoQ10 ist ein essenzieller Nährstoff, von dem sowohl die Mitochondrien (die den menschlichen Körper antreiben) als auch die Stabilität unserer Zellwände abhängen. Ein durch Statine verursachter CoQ10-Mangel gilt allgemein als die häufigste Ursache für deren Nebenwirkungen. Das ist wirklich traurig, denn diese Nebenwirkungen hätten verhindert werden können, wenn CoQ10 zusammen mit dem Statin verabreicht worden wäre. Leider ist es unwahrscheinlich, dass dies jemals geschehen wird, da dies einem Eingeständnis gleichkäme, dass Statine Schaden anrichten können.

Anmerkung: Die beste Parallele, die ich dazu kenne, ist, dass die Hauptursache für die Toxizität von Kinderimpfstoffen darin besteht, dass zu viele Impfstoffe in einem für das sich entwickelnde Kreislauf- und Nervensystem eines Kindes zu engen Abstand verabreicht werden. Die meisten Schäden können vermieden werden, wenn die Impfstoffe in größeren Abständen und zu einem späteren Zeitpunkt im Leben eines Kindes verabreicht werden. Leider werden Ärzte, die diesen Ansatz befürworten, routinemäßig ins Visier genommen. Denn auch dies käme einem Eingeständnis gleich, dass Impfstoffe nicht 100% sicher sind).

Zu den häufigen energiebezogenen Nebenwirkungen eines CoQ10-Mangels bei Statinen gehören:

Schäden an den Mitochondrien

Energiemangel

Chronisches Müdigkeitssyndrom

Herzinsuffizienz und Flüssigkeitsretention

Kurzatmigkeit

Gicht

Zu den Nebenwirkungen des CoQ10-Mangels bei Statinen, der die Integrität der Zellwände schwächt, gehören:

Hepatitis (Interessanterweise stellte Graveline fest, dass die Enzymschwelle, die für die Diagnose von durch Statine verursachten Leberschäden erforderlich ist, deutlich angehoben wurde, nachdem dieses Problem nach der Einnahme von Statinen häufig gemeldet wurde)

Bauchspeicheldrüsenentzündung

Rhabdomyolyse (schneller Abbau von Skelettmuskelgewebe)

Entzündung und Riss von Sehnen und Bändern

Hinweis: Die letzte Nebenwirkung wird häufig bei Fluorchinolon-Antibiotika beobachtet, die bekanntermaßen die Mitochondrien schädigen. Ich vermute, dass es mit der Schädigung der Mitochondrien zusammenhängt. Denn Bänderschwäche geht oft mit Impfschäden einher.

Zwei der häufigsten Folgen des CoQ10-Verlustes durch Statine sind Myopathie (Muskelschmerzen, Müdigkeit, Schwäche und Krämpfe) und periphere Neuropathie (Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Brennen, insbesondere in Händen und Füßen). Obwohl Myopathie die am häufigsten gemeldete Nebenwirkung bei der Einnahme von Statinen ist, bleibt ein Großteil davon (z.B. Myositis) unerkannt. Dies liegt daran, dass die Symptome oft nicht von Blutuntersuchungen begleitet werden, die erhöhte Muskelenzymwerte zeigen, und nur durch Biopsien (die im Vergleich zu Blutuntersuchungen selten durchgeführt werden) nachgewiesen werden können. In vielen Fällen ist dieser Zustand dauerhaft (eine Expertin für Statinschäden stellte fest, dass 68% ihrer Patienten dauerhaft geschädigt sind, während Graveline dies bei 25% seiner Patienten feststellte). Leider schreiten in einigen Fällen, wie bei den Statin-Neuropathien, die Myopathien weiter fort, auch wenn das Statin abgesetzt wird.

Eines der traurigsten Dinge in Bezug auf Statine ist, wie vehement sie Diabetikern aufgedrängt werden (nach der Logik, dass Diabetiker ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen haben und daher unbedingt ein Statin einnehmen müssen, um einen Herzinfarkt zu verhindern). Um die Absurdität dieser Argumentation zu verdeutlichen: Es ist bekannt, dass Statine das Diabetesrisiko erheblich erhöhen (dies wurde in mehreren Studien festgestellt), was vermutlich ebenfalls auf die Beeinträchtigung der Mitochondrienfunktion zurückzuführen ist. (Vgl. webmd.com)

Auch die periphere Neuropathie ist eine Erkrankung, für die Diabetiker bekanntermaßen ein hohes Risiko haben. In einer Studie wurde festgestellt, dass das Risiko einer Neuropathie (d.h. brennender Schmerz mit Kribbeln oder Taubheit in den Extremitäten) bei Langzeitanwendern von Statinen um das 14- bis 26-fache (je nach Art) erhöht war. Darüber hinaus können auch andere Nervenprobleme, wie z.B. Neurodegeneration, durch Statine verursacht werden. (Vgl. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Kombinationen von Myopathie und Neuropathie treten bei Statinanwendern ebenfalls auf, wie z.B. fortschreitende Schmerzen, Schwäche und Koordinationsstörungen im gesamten Körper, sowie Schwierigkeiten beim Aufstehen aus einer sitzenden Position, Unsicherheit und Sturzneigung. Es wird auch beobachtet, dass die Muskeln eine ausgeprägte Schwäche und Muskulatur entwickeln und allmählich schrumpfen.

Hinweis: CoQ10 beugt nicht nur den schädlichen Nebenwirkungen von Statinen vor, sondern ist auch eine der hilfreichsten Nahrungsergänzungen zur Vorbeugung von Herzkrankheiten.

Dolichol

Nur sehr wenige Ärzte kennen Dolichole, die eine zentrale Rolle bei der Synthese von Proteinen und, so Graveline, von Neuropeptiden im gesamten Körper, eine Rolle spielen. (vgl. en.wikipedia.org) Da Neuropeptide für unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen von zentraler Bedeutung sind, können Statine, die ihre Produktion blockieren, zu erheblichen Problemen führen. Dolichol-Anomalien wurden auch mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Außerdem weist der Teil des Gehirns, in dem sich die Parkinson-Krankheit entwickelt, eine sehr hohe Konzentration von Dolicholen auf. (Vgl. sciencedirect.com)

Graveline wiederum behauptete, dass die Hemmung der Dolicholproduktion und damit der Neuropeptidproduktion für Aggression, Feindseligkeit, Reizbarkeit, Raserei, Mordgedanken, Verschlimmerung der Alkohol- und Drogensucht, Depressionen und Selbstmorde verantwortlich ist, die mit der Einnahme von Statinen einhergehen. Diese Nebenwirkungen sind eine der traurigeren Komplikationen von Statinen, die ich in den betroffenen Familien beobachte.

Anmerkung: Ich konnte den Zusammenhang zwischen Dolicholen und Neuropeptiden nicht nachprüfen. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es viele Unbekannte über Dolichole, da sie ein Bereich der Physiologie sind, der noch nicht umfassend erforscht wurde.

Tau-Protein

Es wird angenommen, dass viele neurologische Erkrankungen (z.B. Parkinson, Alzheimer, ALS, MS) auf fehlgefaltete Proteine zurückzuführen sind. Da Statine in die Mevalonatsynthese eingreifen, stellte Graveline die Theorie auf, dass die Produktion des Tau-Proteins verändert wird, was eine mögliche Erklärung für die neurologischen Erkrankungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Statinen darstellt. Ich habe diese Theorie beim Verfassen dieses Artikels kurz recherchiert und bin mir nicht sicher, ob die vorhandenen Beweise sie unterstützen.

Hinweis: Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem COVID-19-Impfstoff und fehlgefalteten Proteinen im Körper.

Seleno-Protein

Zitat von Glaveline:

Es ist erwiesen, dass ein Mangel an Selenoproteinen zu verschiedenen Arten von Myopathien führt, die früher nur in Gebieten mit einem Mangel an diesem Spurenelement auftraten. Darüber hinaus ist bekannt, dass kognitive Funktionsstörungen mit Selenmangel in Verbindung gebracht werden.

Hinweis: Selenmangel wird auch mit anderen Krankheiten in Verbindung gebracht, z.B. mit einer gestörten Immunfunktion.

Nuklearer Faktor-Kappa B

Der geringe kardiovaskuläre Nutzen von Statinen ist möglicherweise nicht darauf zurückzuführen, dass sie den Cholesterinspiegel senken, sondern auf ihre entzündungshemmenden Eigenschaften (Entzündungen verursachen Herzkrankheiten), da sie NF-kB hemmen, einen wichtigen Bestandteil des Immunsystems.

Hinweis: Statine senken auch das C-reaktive Protein (ein weiteres Entzündungsprotein).

Da dies das Immunsystem unterdrückt, führt es zu verschiedenen potenziellen Problemen, wie etwa einem geringeren Schutz vor Infektionskrankheiten. So zielen beispielsweise viele häufige Infektionserreger auf NF-kB ab, um ihren Wirt zu infizieren. Das bedeutendere Problem ist jedoch, dass die Hemmung von Nf-kB mit Krebs in Verbindung zu stehen scheint.

In fünf Krankenhäusern in Tokio untersuchte eine Gruppe japanischer Forscher, ob Krebspatienten häufiger mit Statinen behandelt wurden, als andere Personen. Zu diesem Zweck wählten sie Patienten mit verschiedenen Formen von Lymphdrüsenkrebs und Kontrollpersonen gleichen Alters und Geschlechts ohne Krebs aus, die im gleichen Zeitraum in andere Abteilungen derselben Krankenhäuser eingeliefert wurden. Insgesamt 13,3% der Krebspatienten, aber nur 7,3% der Kontrollpersonen wurden oder waren mit Statinen behandelt worden.

In PROSPER [eine große Statinstudie] wurden nur Männer und Frauen im Alter von 70-82 Jahren eingeschlossen. Sie alle hatten entweder eine Gefäßerkrankung oder ein erhöhtes Risiko für eine solche Erkrankung. Bei der Nachuntersuchung waren in der Kontrollgruppe 4,2% an einem Herzinfarkt gestorben, in der Behandlungsgruppe jedoch nur 3,3%. Dieser geringe Vorteil wurde durch ein höheres Risiko, an Krebs zu sterben, wieder aufgehoben. In der Tat gab es in der Pravastatin-Gruppe 28 Todesfälle weniger durch Herzkrankheiten, aber 24 Todesfälle mehr durch Krebs. Bezieht man die nicht tödlich verlaufenden Krebserkrankungen in die Berechnung ein, wird der Unterschied zwischen den beiden Gruppen statistisch signifikant: 199 in der Kontrollgruppe und 245 in der Pravastatin-Gruppe. Außerdem vergrößerte sich der Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Jahr zu Jahr. (Vgl. amazon.com)

Abgesehen davon, dass ein Teil des Nutzens der Statine zur „Verhinderung von Herzinfarkten“ darauf zurückzuführen ist, dass sie einen tödlichen Krebs verursachen, bevor man Zeit hat, einen natürlichen Herzinfarkt zu erleiden, ist diese Situation in gewisser Weise vergleichbar mit der Situation bei den COVID-Impfstoffen (die ebenfalls Krebs verursachen). Hier wurde der „Nutzen“ der COVID-Impfstoffe zur Verhinderung von COVID dadurch aufgewogen, dass sie schwere Erkrankungen, wie Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösten. Wenn man sich jedoch nur darauf konzentrierte, dass sie COVID verhinderten (was viele taten), konnten die Impfstoffe als lebensrettend dargestellt werden, obwohl sie insgesamt das Gegenteil bewirkten.

Übrigens: Obwohl Statine anscheinend das Krebsrisiko erhöhen, ist einer der wenigen Vorteile, für die ich viele Belege gefunden habe, die Verhinderung von tödlichem Prostatakrebs. Ich vermute, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass sie die Produktion von Hormonen im Körper blockieren, was die Auswirkungen der Hemmung von NF-kB überwiegt. (Vgl. nature.com)

„Cholesterin“-Plaques

Einer der Tricks, um einen lukrativen Medikamentenmarkt zu schaffen, besteht darin, in der Bevölkerung eine Überzeugung zu verbreiten, mit der jeder etwas anfangen kann und mit der sich Ihr Produkt verkaufen lässt. So hat beispielsweise die Antidepressiva-Industrie jahrelang die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass Depressionen auf ein „chemisches Ungleichgewicht“ zurückzuführen sind. Und weil diese Kampagne so erfolgreich war, glauben viele aufrichtig daran, obwohl es eine völlige Erfindung ist.

Eine der klügsten Kampagnen, die ich in der medizinischen Industrie gesehen habe, ist der weit verbreitete Glaube, dass Herzkrankheiten auf Fett zurückzuführen sind, das die Arterien verstopft, ähnlich wie bei einem Abflussrohr.

Dieser Werbeslogan ist wiederum bemerkenswert überzeugend, da er leicht zu verstehen ist (so leicht, dass auch Menschen ohne medizinischen Hintergrund ihn getrost anderen gegenüber wiederholen können), leicht zu visualisieren ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein unmittelbares Gefühl des Ekels auslöst.

Aber ist es angesichts der Tatsache, dass es keinen Zusammenhang zwischen Cholesterin und Herzkrankheiten gibt, unbedingt wahr?

Als einer meiner Lieblingsautoren auf diesem Gebiet (Malcolm Kendrick) über diese Frage nachdachte, befasste er sich mit einem anderen Mysterium der Kardiologie. Es ist die Tatsache, dass es keinen gemeinsamen Nenner zwischen den bekannten Risikofaktoren für Herzerkrankungen gibt. Um das Risiko einer Herzerkrankung zu berechnen, verwendet England beispielsweise einen Rechner (vgl. en.wikipedia.org), der die einstellbaren Risiken für Herzerkrankungen (z.B. das Alter) mit den Bedingungen kombiniert, die gemeinhin mit der Entstehung von Herzerkrankungen in Verbindung gebracht werden.

In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurden die Aufzeichnungen von 378.256 englischen Patienten von einem KI-System analysiert, um festzustellen, welche Merkmale das höchste Risiko für einen kardiovaskulären Vorfall in den nächsten zehn Jahren darstellen. Dabei stellte sich heraus, dass die zehn größten Risikofaktoren (in dieser Reihenfolge) waren (vgl. journals.plos.org:

Aus dieser Liste schloss Malcolm Kendrick, dass die Gemeinsamkeit darin besteht, dass viele dieser Faktoren (z.B. Lupus oder Cortisol) mit einer Schädigung der Blutgefäße und einer gestörten Mikrozirkulation (eine Folge der geschädigten Blutgefäße) verbunden sind.

Hinweis: Eine ausführlichere Erklärung des Zusammenhangs zwischen diesen Faktoren und Herzkrankheiten findet sich in Kendricks Buch (das einen großen Teil dieses Artikels inspiriert hat). (Vgl. amazon.com)

Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass Cholesterin irgendwie in ein Blutgefäß gelangt und es dann beschädigt, so dass eine atherosklerotische Plaque entsteht. Kendrick wiederum argumentiert, dass ein konkurrierendes Modell (das von der Ärzteschaft weitgehend verdrängt wurde) eine viel bessere Erklärung für die tatsächlichen Ursachen von Herzkrankheiten liefert. Es lautet wie folgt:

Die Blutgefäße werden beschädigt. Der Körper repariert diese Schäden mit Blutgerinnseln. Wenn Gerinnsel heilen, werden sie in die Blutgefäßwand gezogen, und eine neue Endothelschicht (Blutgefäßauskleidung) wächst über sie. Da dies mehrmals im selben Bereich geschieht, werden die Schäden (Plaques) unter dem Blutgefäß immer abnormaler.

Einige der wichtigsten Beweise, die er zur Untermauerung dieses Arguments anführt, sind:

Die meisten Risikofaktoren für Herzkrankheiten überschneiden sich mit Faktoren, von denen man annehmen würde, dass sie die Auskleidung der Blutgefäße (Endothel) schädigen.

Plaques neigen dazu, sich an arteriellen Verzweigungspunkten zu bilden, d.h. an den Teilen der Arterie, die der größten Scherbelastung ausgesetzt sind. (Vgl. jamanetwork.com)

Wenn man die Bestandteile einer Plaque untersucht, stellt man fest, dass sie die gleichen Trümmer wie Blutgerinnsel enthalten (siehe diese Studie und diese Studie).

Es gibt keinen etablierten Mechanismus dafür, wie Cholesterin aus dem Blutstrom unter das Endothel gelangen kann (obwohl das bestehende Modell davon ausgeht, dass dies irgendwie geschieht). Die roten Blutkörperchen (die eine Schlüsselrolle bei der Bildung von Blutgerinnseln spielen) enthalten jedoch eine große Menge Cholesterin, 50% der Gesamtmenge im Blutkreislauf. (vgl. pmc.ncbi.nlm.nih.gov) und bringen es daher in das sich bildende Gerinnsel ein. (vgl. ashpublications.org)

Gerinnsel enthalten Cholesterinkristalle. Diese Kristalle können sich nur aus freiem Cholesterin bilden, das in den roten Blutkörperchen enthalten ist, nicht aber aus dem „schlechten“ Cholesterin, das im Blutkreislauf zirkuliert (in den Lipoproteinen enthalten). (vgl. sciencedirect.com) Ebenso ist ein Großteil des Cholesterins, das in atherosklerotischen Plaques gefunden wird, freies Cholesterin.

Die Lipoproteinreste in den Plaques sind keine Cholesterinlipoproteine, sondern Lipoprotein A, das der Körper zur Reparatur von Schäden an den Arterienwänden verwendet. Dies wird durch die Tatsache gestützt, dass erhöhte Lipoprotein-A-Werte im Blut mit erhöhten Lipoproteinresten in den Plaques einhergehen und dass sich der spezifische Marker für Lipoprotein A in atherosklerotischen Plaques konzentriert. (vgl. jlr.org) Lipoprotein A wiederum ist problematisch, weil es zwar arterielle Schäden flicken und reparieren kann, aber auch Gerinnsel resistent gegen einen späteren Abbau macht, was garantiert, dass sie schließlich unter das Endothel gezogen und in einen atherosklerotischen Plaque umgewandelt werden (Das erklärt wiederum möglicherweise, warum erhöhte Lipoprotein-A-Werte mit einem dreifach erhöhten Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall verbunden sind).

Anmerkung: Ein weiteres wichtiges Indiz für die Cholesterinhypothese ist, dass Fettstreifen auf der Auskleidung gesunder Blutgefäße als Vorläufer für atherosklerotische Plaques gelten. Bei eingehenden Untersuchungen wurde diese Entwicklung jedoch nie beobachtet.

Kurz gesagt, man kann mit gutem Grund behaupten, dass unser gesamtes Modell der Herzkrankheiten auf einer Vielzahl von Korrelationen beruht, von denen fälschlicherweise angenommen wurde, dass sie eine Kausalität beweisen. Leider wird das Mantra „Korrelation ist nicht Kausalität“ häufig verwendet, um alles abzutun, was die Orthodoxie in Frage stellt. Man findet jedoch häufig offenkundig falsche Korrelationen, die die Gewinne der medizinischen Industrie unterstützen und als unbestreitbare Dogmen behandelt werden.

So wird z.B. behauptet, dass Impfstoffe die Infektionskrankheiten, die die Menschheit geplagt haben, ausgerottet haben, aber es wird selten erwähnt, dass einige der tödlichsten Krankheiten (z.B. Scharlach), gegen die es keinen Impfstoff gab, ebenfalls verschwunden sind oder, dass die Krankheiten bereits verschwunden waren, als die Impfstoffe eingeführt wurden (in vielen Fällen waren sie fast vollständig verschwunden). Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch unabhängig vom Auftauchen eines Impfstoffs ausgerottet worden wären. Umgekehrt waren viele der damaligen Aktivisten der Meinung, dass die Hauptursache für diese Krankheiten in der schlechten öffentlichen Hygiene lag (denn sie führte dazu, dass sich Infektionskrankheiten schnell in der Bevölkerung ausbreiteten). Deshalb wurden viele harte Kämpfe geführt, um diese zu erreichen, und viele (mich eingeschlossen) sind der Meinung, dass die Impfindustrie im Wesentlichen die Lorbeeren für das gestohlen hat, was diese Aktivisten erreicht haben, indem sie die öffentliche Hygiene durchsetzten.

Ursachen und Behandlungen von Herzkrankheiten

Das Modell von Kendrick besagt im Wesentlichen Folgendes:

Die meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind darauf zurückzuführen, dass die Auskleidung der Blutgefäße (durch atherosklerotische Läsionen) geschädigt wird und die Fähigkeit verliert, die normalen Funktionen (z.B. die Stickoxidsekretion) zu erfüllen, die es ihr ermöglichen, den Kreislauf zu schützen.

Entzündungen und Zeiten lang anhaltenden und schweren Stresses (z.B. durch psychische Erkrankungen, Zigaretten oder extreme soziale Unterdrückung) schädigen häufig das Endothel und tragen somit zu Herzerkrankungen bei.

Herzinfarkte sind auf Blutgerinnsel zurückzuführen (die häufig eine Folge des geschädigten Endothels sind), die die kritische Blutversorgung des Herzens unterbrechen.

Ich habe die Punkte von Kendrick absichtlich so dargestellt, um zu betonen, dass sein Modell in weiten Teilen mit dem herkömmlichen Paradigma der Herz-Kreislauf-Erkrankungen übereinstimmt. Die wichtigsten Unterschiede bestehen jedoch darin, dass er nicht glaubt, dass Cholesterin die Ursache für die Schädigung der Blutgefäßauskleidung ist, und dass er daher der Ansicht ist, dass die anderen schädigenden Faktoren (z.B. Stress) stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollten. Ebenso legt er den Schwerpunkt auf die Behandlung der funktionellen Beeinträchtigungen der Blutgefäße (z.B. verminderte Stickoxid-Synthese) und nicht nur auf die Senkung des Cholesterinspiegels.

Anmerkung: Statine haben in gewissem Maße auch entzündungshemmende Wirkungen (vgl. pmc.ncbi.nlm.nih.gov) und erhöhen das Stickoxid im Endothel. (vgl. ncbi.nlm.nih.gov) Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass viele der (geringen) Vorteile, die den Statinen zugeschrieben werden, auf diese Wirkungen zurückzuführen sind und nicht auf die Senkung des Cholesterinspiegels.

Da Kendricks Schwerpunkt nicht auf dem Cholesterin liegt, konnte er außerdem andere Faktoren ermitteln, die bei Herzkrankheiten eine immense (aber weitgehend unbeachtete) Rolle spielen.

So ist beispielsweise bekannt, dass Rauchen Herzkrankheiten verursacht, weil es die Blutgefäße schädigt (z.B. durch die Bildung von Plaques (vgl. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) und die Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit, Stickstoffmonoxid zu produzieren). Es wird jedoch viel weniger darüber nachgedacht, warum es dies tut. Es wurde jedoch wiederholt nachgewiesen, dass Feinstaub (der im Zigarettenrauch enthalten ist) diese Veränderungen direkt verursacht. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass ähnliche Schäden beim Einatmen von Schadstoffpartikeln auftreten. Diese entstehen beispielsweise in Kohlebergwerken (vgl. sciencedirect.com), in überfüllten Städten, beim Kochen mit einem Holzofen oder wenn man dem Rauch von Waldbränden ausgesetzt ist.

Ebenso ist Blei ziemlich schädlich für das Endothel etwas, dem viele von uns ausgesetzt waren, da es dem Benzin zugesetzt wurde und Blei schnell in den Blutkreislauf gelangt, sobald es eingeatmet wird. (vgl. pmc.ncbi.nlm.nih.gov) Da Blei zwischen 1975 und 1996 schrittweise aus dem Verkehr gezogen wurde (obwohl seine Verwendung für bestimmte Anwendungen wie Flugzeuge, Rennwagen, landwirtschaftliche Geräte und Boote, wo es gelegentlich verwendet wird, immer noch erlaubt ist), gibt es eine Reihe interessanter Trends, wie z.B. die Tatsache, dass Herzkrankheiten in Amerika explodierten, nachdem wir mit der Verwendung von Blei begonnen hatten (und dies dann auch in anderen europäischen Ländern geschah). Gegenwärtig schätzt man, dass etwa 400.000 Todesfälle pro Jahr in Amerika auf Bleiexposition zurückzuführen sind. In einer Studie mit 868 Männern wurde festgestellt, dass eine hohe Bleiexposition (gemessen am Vorhandensein von Blei in den Knochen) ihr Sterberisiko um mehr als 700% erhöht. (Vgl. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Anmerkung: Da Blei, das früher im Leben aufgenommen wird, dazu neigt, aus den Knochen wieder in den Blutkreislauf zu gelangen, vermuten viele, dass eine der Hauptursachen des Alterns (z.B. Herzkrankheiten) darin besteht, dass Blei zurückkehrt, da nie etwas dagegen unternommen wurde (z.B. eine Ausleitung).

Da man für keine dieser Ursachen von Herzkrankheiten Medikamente verkaufen kann, werden sie leider nur selten erwähnt. Stattdessen konzentrieren sich fast alle Forschungen und Diskussionen über Herzkrankheiten auf Cholesterin.

Insgesamt halte ich Kendricks Modell für zutreffend. Ich hoffe aufrichtig, dass die Ärzteschaft irgendwann beginnt, es ernsthaft in Betracht zu ziehen (obwohl es angesichts der hohen Investitionen in die Cholesterinhypothese zweifelhaft ist, ob die Industrie jemals bereit sein wird, diesen Markt aufzugeben). Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sie unvollständig ist. Daher werde ich mich im letzten Teil des Artikels auf die zusätzlichen Faktoren konzentrieren, die meiner Meinung nach eine Schlüsselrolle bei Herzkrankheiten spielen, und darauf, wie sie mit unseren bevorzugten Behandlungsmethoden für Herzkrankheiten und COVID-19-Impfstoffverletzungen zusammenhängen.

