Der größte Feind der Menschheit | Carlos A. Gebauer

Carlos A. Gebauer analysiert in diesem Vortrag zwölf historische Beispiele des Scheiterns staatlicher Ordnung – von der Antike bis in die Gegenwart. Anhand von Fällen wie Sparta, Rom, der Pariser Kommune, dem „großen Sprung nach vorn“ in China oder Venezuela zeigt er, wie Machtkonzentration, staatliche Planwirtschaft, ideologische Utopien und der Verlust individueller Freiheit regelmäßig zu gesellschaftlichem Verfall führten. Ein eindringlicher Rückblick, der strukturelle Parallelen zur Gegenwart aufzeigt – mit dem Ziel, aus der Geschichte für unsere Zukunft zu lernen.

Dieses Video ist ein Teil eines Vortrages von Carlos A. Gebauer, den er auf der Atlas Konferenz 2022 gehalten hat.



